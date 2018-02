Confira roteiro completo de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos selecionados pelo Divirta-se que estão em cartaz entre 13/11 e 19/11

MUSICAL | ‘Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos’ ganha versão dirigida por Miguel Falabella

ESTREIAS

Real: Teatro de Revista Política

Com a proposta de retratar a realidade, a companhia mineira Espanca! estreia espetáculo com quatro textos curtos escritos por autores brasileiros ­– entre eles, Roberto Alvim e Marcio Abreu. 120 min. 16 anos. Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, 2168-1776. 5ª (19), 20 e 21/11, 21h; 22/11, 19h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Vendo Gritos e Palavras – Um Recital

Na peça, Denise Stoklos se inspira no universo do escritor Julio Cortázar e busca um equilíbrio maior entre as palavras e o movimento, sempre privilegiado em seus trabalhos. 65 min. 16 anos. Sesc Consolação (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia hoje (13). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 13/12.

REESTREIAS

A Merda (La Merda)

Com direção e interpretação de Christiane Tricerri, o monólogo é baseado em texto do italiano Cristian Ceresoli e aborda a sociedade de consumo. 60 min. 18 anos. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. A partir de 3ª (17). 3ª, 4ª e 5ª, 20h. R$ 30. Até 26/11.

Para Gelar a Alma

A peça parte de contos de Edgar Allan Poe e da tradição oral brasileira. Em cena, três benzedeiras amaldiçoadas que escaparam da morte. Dir. Márcio Araújo. 55 min. 12 anos. 55 min. 12 anos. Sesc Ipiranga (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. A partir de hoje (13). 6ª, 21h30; sáb., 19h30. R$ 6/R$ 20. Até 12/12.

ÚLTIMA SEMANA

Amado

Com artistas ligados ao Instituto Brincante, o espetáculo mistura teatro, dança, música ao vivo e circo para retratar, de forma poética e graciosa, o universo literário de Jorge Amado. Dir. Rosane Almeida. 75 min. Livre. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 4003-5588. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reservas pelo site www.sesisp. org.br/meu-sesi). Até dom. (15).

Badboy Nietzsche

Na peça da Cia. Nova de Teatro, uma criança, uma mulher bonita e um homem perigoso questionam Nietzsche sobre vários temas, em um jogo filosófico. Ela faz parte do projeto 2XForeman, com textos de Richard Foreman. 50 min. 16 anos. SP Escola de Teatro. Sala R8 (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, República, 3775-8600. 5ª e 6ª, 21h30. R$ 20. Até hoje (13).

Doppelgänger, ou o Mito do Duploream Theater

Com texto e direção de Domingos Oliveira, mostra um casal de atores em crise. Um dia, o marido se cansa e deixa um duplo em seu lugar. 60 min. 16 anos. Sesc Pinheiros (98 lug.) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25 . Até sáb. (14).

Hamlet ao Molho Picante

No texto do italiano Aldo Nicolaj, a tragédia shakespeariana ganha versão bem diferente. A história do príncipe é contada por meio de fatos na cozinha do castelo. Dir. Dagoberto Feliz. Com Rosi Campos, Paulo de Pontes e outros. 90 min. 12 anos. Teatro Gazeta. Av. Paulista, 900, metrô Brigadeiro, 3253-4102. 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 60. Até dom. (15).

Peça Esporte

O enredo tenta desvendar os impulsos e as emoções por trás do esporte. O texto é de Elfriede Jelinek, Prêmio Nobel de Literatura. Dir. Clayton Mariano. 100 min. 16 anos. Tusp (98 lug.). R. Maria Antônia, 294, Consolação, 3123-5233. 6ª a dom., 20h. R$ 20. Até dom. (15).

Prostitutas Fora de Moda (Um Romance Real)

A Cia. Nova de Teatro retrata prostitutas de grandes centros urbanos, discutindo a decadência humana. A montagem faz parte do projeto 2X Foreman. SP Escola de Teatro. Sala R8 (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, República, 3775-8600. Sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 20. Até dom. (15).

Pulsões

Um maestro e uma bailarina alternam amor e loucura na peça de Dib Carneiro Neto. A inspiração foi o trabalho da psiquiatra Nise da Silveira. 50 min. 14 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 50. Até dom. (15).

Rolê

Formada por cenas curtas, a peça discorre sobre a geração dos chamados ‘rolezinhos’, passando por questões como os selfies. 55 min. 14 anos. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (120 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 3ª e 4ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes). Até 3ª (17).

EM CARTAZ

O Ano em que Sonhamos Perigosamente

O grupo Magiluth, do Recife, apresenta peça inspirada na obra do filósofo Slavoj Zizek e trata de movimentos políticos. 75 min. 16 anos. Sesc Belenzinho (110 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª a sáb., 21h30; dom. e fer., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 29/11.

O Camareiro

Tarcísio Meira vive um ator debilitado que lidera uma companhia tea- tral. Ao seu lado, um fiel e solícito camareiro. Dir. Ulysses Cruz. 120 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7310. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80/R$ 100 (em novembro, ingressos do setor balcão/frisas por R$ 50). Até 13/12.

Caminham Nus Empoeirados

Na peça, Gero Camilo atua como dramaturgo, diretor e ator. O enredo conta aventuras de dois atores que caem na estrada. 65 min. 12 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (271 lug,). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 7,50/R$ 25. Até 13/12.

Fantasmas

Censurada em vários países quando lançada, em 1881, o clássico de Henrik Ibsen trata de religião, lou- cura, incesto e eutanásia. Dir. Ro- berto Alvim. Com Guilherme Weber, Mário Bortolotto e outros. 90 min. 16 anos. Sesc Santana (337 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 479, 2971-8700. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 13/12.

Filoctetes

O alemão Heiner Müller se debruçou sobre a tragédia de Sófocles – e criou sua versão para a história do herói grego abandonado em uma ilha por dez anos. Dir. Marcio Aurélio. Com Cia. Razões Inversas. 90 min. 14 anos. Funarte (50 lug). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 20/12.

Hysterica Passio

No texto de Angélica Liddell, Hipólito é um menino que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. Com Teatro Kaus Cia. Experimental. 80 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 13/12.

Macbeth

O nobre Macbeth (Thiago Lacerda) encontra videntes que prenunciam que ele se tornará rei. Então, Lady Macbeth (Giulia Gam) convence o marido a matar o rei e tomar seu lugar. Dir. Ron Daniels. 100 min. 14 anos. Sesc Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 18/R$ 60. Até 30/1/2016.

A Mandrágora

O Grupo Tapa faz montagem do clássico de Maquiavel. Nele, um jovem rico se passa por médico para conquistar uma mulher casada. 90 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 40. Até 29/11.

Medida por Medida

Inconformado com a imoralidade e a corrupção, o Duque (Marco Antônio Pâmio) quer coibir abusos sexuais com a pena de morte. Mas seu encontro com Isabella (Luisa Thiréo) irá atrapalhar seus planos. Dir. Ron Daniels. 110 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 18/R$ 60. Até 31/1/2016.

Morte Acidental de um Anarquista

Mais famoso texto do italiano Dario Fo, conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia. A peça é protagonizada por Dan Stulbach. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 50 (em novembro, ingressos do setor balcão/frisas por R$ 30). Até 10/12.

O Ó da Viagem

No espetáculo da Companhia do Feijão, os atores se desdobram em múltiplos personagens para retratar as impressões de viajantes paulistas pelo universo sertanejo do Nordeste. 60 min. Livre. Sede da Companhia do Feijão (40 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 68, República, 3259-9086. Sáb. e dom., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 29/11.

A Tempestade

No clássico de Shakespeare, Próspero sonha em devolver o trono que lhe foi usurpado à filha Miranda. Na trilha, canções populares brasileiras. Dir. Gabriel Vilella. Com Celso Frateschi e outros. 90 min. 12 anos. Tucarena (170 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 22/11.

O Topo da Montanha

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. Texto Katori Hall. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 90. Até 13/12.

Tribos

Antonio Fagundes e o filho, Bruno Fagundes, estão no elenco da peça sobre um rapaz que nasceu surdo em uma família de ouvintes. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 13/12.

MUSICAIS

Galanga, Chico Rei

Com composições inéditas de Paulo César Pinheiro, retrata Chico, rei de uma tribo do Congo trazido como escravo para o Brasil. Dir. João das Neves. Com Maurício Tizumba e outros. 90 min. Livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 5ª a dom., 19h15. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 22/11.

Master Class

Christiane Torloni vive a diva mundial da ópera Maria Callas. O espetáculo da Broadway parte das aulas que a cantora ministrou na Julliard School, em Nova York. Dir. José Possi Neto. 90 min. 12 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 3º piso, Pinheiros, 3034-0075. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80/R$ 90. Até 22/11.

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos

Com direção e versão brasileira de Miguel Falabella, o musical leva o enredo do filme de Pedro Almodóvar para o palco. No elenco, Marisa Orth e Totia Meireles. 12 anos. 150 min. Teatro Procópio Ferreira (636 lug.). R. Augusta, 2.823. Estreia sáb. (14). 5ª e 6ª, 21h; sáb.,17h e 21h; dom.,16h. R$ 50 /R$ 200. Até 20/12.

O Meu Lado Homem, um Cabaré d’Escárnio

A obra de Hilda Hilst é o mote do musical dirigido por Marcelo Romagnoli. Luis Mármora vive Sápata Magáli, apresentador de um cabaré decadente. 60 min. 14 anos. Instituto Cultural Capobianco (40 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 97, 3255-8065. 3ª e 4ª, 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 16/12.

S’imbora, o Musical – A História de Wilson Simonal

No espetáculo escrito por Nelson Motta e Patrícia Andrade, o ator Ícaro Silva dá vida ao protagonista – o cantor que alcançou a fama nos anos 1960. 160 min. 12 anos. Clube Hebraica. Teatro Arthur Rubinstein (520 lug.). R. Hungria, 1.000, Jd. Paulistano, 3818-8800. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 160. Até sáb. (14).

Urinal, o Musical

O musical ganha versão brasileira com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). 125 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 14/12.

HUMOR

Irmã Selma e o Seu Terço Insano

Além da personagem que dá nome ao espetáculo, o ator Otávio Mendes, fundador do grupo Terça Insana, apresenta outras facetas cômicas, como o ex-gay Walmir e a cantora Maria Botânica. 90 min. 14 anos. Teatro Gazeta. Av. Paulista, 900, metrô Brigadeiro, 3253-4102. Sáb. (14)., 20h. R$ 60.

ESPECIAL

Antígona Recortada

Por meio da poesia falada, o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos apresenta peça inspirada em ‘Antígona’, de Sófocles. O grupo coloca o enredo na periferia de uma cidade grande. Texto e dir. Claudia Schapira. 60 min. 12 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Teodoro Baima, 94, República, 3256-9463. Hoje (13), 21h; sáb. (14) e 20/11, 19h e 21h; dom. (15) e 22/11, 18h e 20h. R$ 20.

Festival de Teatro Lusófono

Os países de língua portuguesa apresentam parte de sua produção teatral ao longo do evento. Obras de Portugal, Moçambique, Angola, Brasil e Cabo Verde, como ‘A Lição’ (foto) compõem a programação. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (14) a 29/11. R$ 9/R$ 30. Inf.: www.sescsp.org.br/bomretiro

Letras em Cenas

O projeto comemora dez anos de existência com leituras dramáticas no mês de novembro. Nesta 2ª (16), o texto ‘Ventania’, de Alcides Nogueira, é interpretado por um elenco que inclui Suzy Rego e Claudio Fontana, sob direção de Alexandre Stockler. 90 min. 12 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 4003-1212. 2ª, 20h. Grátis. Até 30/11.

Máquina Tadeusz Kantor

A exposição sobre o multiartista polonês Tadeusz Kantor, em cartaz até sábado (14), tem programação paralela que inclui a performance ‘Fantasma’, em que atores interagem com obras e objetos expostos. As apresentações ocorrem hoje (13), às 12h, 16h e 19h, e no sábado (14), às 11h e 15h. Livre. Sesc Consolação (100 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Grátis. Programação completa: oesta.do/takantor

Outro K

O Núcleo Tusp de São Paulo apresenta livre adaptação de ‘O Processo’, de Franz Kafka. Em cena, abordam-se temas ligados à burocracia e às estruturas de poder. 70 min. 12 anos. Tusp. Sala Experimental Plínio Marcos (30 lug.). R. Maria Antônia, 294, Consolação, 3123-5233. 2ª (16) a 20/11, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Satyrianas

O festival, que tradicionalmente ocorre na primavera, abre sua 16ª edição na quinta (19) e reúne mais de 600 atrações, em 78 horas ininterruptas de programação, até o dia 22/11. Na Praça Roosevelt e em teatros dos arredores, os espetáculos que integram o evento convidam o público a pagar quanto quiser. Há ainda opções gratuitas para as peças que já estão em cartaz. Com o tema Caldeirão de Culturas, a programação celebra a diversidade. Na quinta, a abertura está marcada para as 20h, com a encenação de ‘Fatias de Amor e Presunto’, dirigida por Rafael Primot, no Estação Satyros. Haverá ainda o DramaMix, em que autores convidados criam peças curtas para serem encenadas durante o evento. Lauro César Muniz é um dos convidados. 5ª (19) a 22/11. Pague quanto quiser. Programação completa: bit.ly/div_satyrianas

Parque São Rafael – Lembranças do Quase Agora

O Grupo Rosas Periféricas faz um espetáculo/cortejo pelas ruas do bairro da zona leste. A encenação, contemplada pelo Programa Vai, da Prefeitura, parte de histórias dos moradores do Parque São Rafael ao longo dos últimos 30 anos. 50 min. Livre.Sede Provisória Grupo Rosas Periféricas. Av. Baronesa de Muritiba, 55, Pq. S. Rafael, 9 7983-4902. Sáb., 15h. Grátis. Até 28/11.

DANÇA

Balé da Cidade

A companhia mostra três coreografias de seu repertório: ‘Abrupto’, de Alex Soares; ‘O Balcão de Amor’, de Itzik Galili; ‘Cantares’, de Oscar Araiz. 60 min. Livre. Teatro Paulo Eiró (460 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 5546-0449. Hoje (13), sáb. (14), 20/11 e 21/11, 21h; dom. (15) e 22/11, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cantinho de Nóis

Para celebrar dez anos, a J.Gar.Cia Dança Contemporânea mostra espetáculo inspirado em cantos e contos populares brasileiros. 50 min. Livre. Capital 35 (30 lug.). R. Capital Federal, 35, Sumaré, 2579-9386. Hoje (13) a dom. (15) e 18/11 a 22/11, 20h. R$ 20 (é necessário reservar pelo reservas.ciajgarcia@gmail.com).

Um Corpo Só

Vanessa Macedo faz solo de dança inspirado em memórias ligadas a afeto e dor. 12 anos. Kasulo (35 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda. Estreia 5ª (19), 19h. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 6/12.

Espetáculo Sociedade dos Improdutivos

A Cia. Sansacroma apresenta seu novo espetáculo, que é resultado de dois anos de pesquisa sobre a loucura. O espetáculo pretende explorar questões relacionadas ao corpo que é considerado socialmente invalidado ou produtivo. Dir. Gal Martins. 50 min. 14 anos. Funarte. Sala Renée Gumiel (40 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. Hoje (13) e sáb. (14), 20h; dom. (15), 19h. Grátis.

Festival Contemporâneo de Dança

A 8ª edição reúne espetáculos nacionais e internacionais. Sábado (14), às 20h, e domingo (15), às 19h, na Galeria Olido, tem ‘Mordedores’, sobre violência e destruição. Galeria Olido. Av. São João, 473, 3397-0171. Sesc Santana. Av. Lu- iz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Grátis/R$ 20. Até dom. (15).

Não Te Abandono Mais, Morro Contigo

Sandro Borelli dirige a Cia. Carne Agonizante na obra sobre dois amantes cansados e desiludidos. 45 min. 16 anos. Kasulo (35 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda. 5ª a sáb., 21h; dom.,19h. Grátis. Até dom. (15).

O Sonho de Dom Quixote

A São Paulo Companhia de Dança interpreta a primeira coreografia de Márcia Haydée para o Brasil. 90 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 18h. R$ 15/R$ 30. Até 22/11.

Sortie de Secours

Até o fim de novembro, a montagem da FA Contemporary Dance Company faz temporada com sessões em dias variados. Dirigido e coreografado por Fabio Aragão, o espetáculo percorre o universo da esquizofrenia. 90 min. 14 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, Bela Vista, 4003-1527. 2ª (16) e 3ª (17), 20h30. R$ 60.

Trilogia Cartaudgrafia

A Taanteatro Companhia apresenta, em uma mesma temporada, todos os espetáculos que fazem parte da trilogia em homenagem à vida e à obra do poeta francês Antonin Artaud. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga. R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. ‘Cartaudgrafia 1’: 6ª, 21h (60 min.). ‘Cartaudgrafia 2’: sáb., 21h (120 min.). ‘Cartaudgrafia 3’: dom., 20h (60 min.). R$ 20. Até 13/12.