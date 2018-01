Confira roteiro completo de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos que estão em cartaz em São Paulo no período de 30/10 a 5/11

Ricardo Malerbi está na peça ‘Você Não Está Aqui’, que mistura performance, teatro e ilusionismo

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ESTREIAS

Oliver

Em seu novo espetáculo, a Cia. dos Inquietos mescla as linguagens de teatro e instalação, com o uso da holofonia (técnica de som 3D). O grupo cria uma experiência sensorial, num universo de realismo fantástico, para contar a história do personagem-título, que se apaixona por sua vizinha e não mede esforços para conquistá-la. Dir. Ed Moraes. MIS. Espaço Expositivo Térreo. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Espetáculo: 60 min. 14 anos. Estreia 4ª (4). 4ª, 5ª e 6ª, 21h; sáb., 19h e 20h; dom., 17h e 19h. R$ 20. Até 13/12. Instalação: Livre. Inauguração: 4ª (4). 12h/20h (3ª e 4ª, 12h/21h; dom., 11h/19h; fecha 2ª).Grátis. Até 13/12.

Uma Espécie de Alasca

Para esta peça, o dramaturgo Harold Pinter se inspirou no livro ‘Tempo de Despertar’, do neurologista Oliver Sacks. Nela, Yara de Novaes vive uma mulher que acorda após um coma de 29 anos. 60 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, 3149-5920. Estreia hoje (30). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 29/11.

Você Não Está Aqui

Pedro Granato e Ricardo Malerbi assinam este texto, cuja montagem é dirigida pelo primeiro e encenada pelo segundo. Mesclando performance, teatro e ilusionismo, o espetáculo reflete sobre o que nos caracteriza, a partir do que poderíamos levar para uma missão em outro planeta. 70 min. 14 anos. MIS. Espaço Redondo (100 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Estreia hoje (30). 6ª, 21h; sáb. e dom., 18h. R$ 20. Até 22/11.

REESTREIAS

O Mambembe

A comédia de Arthur de Azevedo ganha montagem feita pela Cia. das Artes. No palco, a aspirante a atriz Laudelina (Ananda Ferreira) faz teatro amador e recebe investidas de seu empresário Frazão (interpretado por Antonio Netto). Com Jair Aguiar, Leão Lobo e outros. 70 min. Livre. Teatro Paiol Cultural (160 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, V. Buarque, 2122-4033. A partir de sáb. (31). Sáb., 21h. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 29/11.

Oleanna

Prestes a ser reprovada, uma aluna cobra de seu professor mais empenho ao ensinar. Os atores Marcos Breda e Miwa Yanagizawa se alternam nesses dois papéis, abrindo as possibilidades para a interpretação desse conflito. A peça é baseada em texto de David Mamet. Dir. Gustavo Paso. 75 min. 16 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. A partir de sáb. (31). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 13/12.

Pulsões

Um maestro e uma bailarina alternam amor e loucura na peça de Dib Carneiro Neto, que tem direção de Kira Freire. A inspiração foi o trabalho da psiquiatra Nise da Silveira. 50 min. 14 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. A partir de sáb. (31). Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 50. Até 15/11.

ÚLTIMA SEMANA

Democracia Sem Vergonha

O enredo da comédia se passa na fictícia República das Mandiocas, país entre Uruguai e Argentina, onde a família do presidente se envolve em corrupção. Dir. James Akel. Com Alice Vieira, Tânia Caruso e outros. 60 min. 16 anos. Teatro Ruth Escobar. R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3251-4881. Sáb., 19h30. R$ 60. Até sáb. (31).

Um Passo Atrás

No texto de João Fábio Cabral, um homem retorna à sua casa, após a morte da mãe, para resolver uma simples questão burocrática. A partir do encontro com o atual inquilino Jorge, um artista plástico, segredos vêm à tona. Dir. Fabiana Carlucci. Com Camila Graziano e Zemanuel Piñero. 60 min. 12 anos. Instituto Cultural Capobianco. Teatro da Memória (80 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 97, Centro, 3237-1187. 5ª e 6ª. 21h30. R$ 40. Até hoje (30).

Tadzio

Inspirada no livro ‘Morte em Veneza’, de Thomas Mann, a peça aborda a história de um jovem padre que fica confuso entre a realização do sacerdócio e uma paixão que viveu na adolescência. Dir. Dan Rosseto. 70 min. 16 anos. Espaço Cia. da Revista (99 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. 5ª e 6ª, 21h30. R$ 40. Até hoje (30).

Amores Urbanos

São três histórias, escritas por Mario Bortolotto, Marcelo Rubens Paiva e Clóvis Torres, que reúnem depoimentos reais sobre as diversas maneiras de se relacionar numa grande metrópole. Helena Ranaldi faz parte do elenco. 80 min. 14 anos. Teatro MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. 6ª e sáb., 21h30; dom., 20h30.R$ 70. Até dom. (1º).

A Banheira

Por fetiche, um pai de família resolve levar a amante para casa. É quando um ladrão chega e prende ambos no banheiro da residência. Em cena, o diretor Alexandre Reinecke reuniu um elenco de comediantes, como Anderson Müller e Wilson de Santos. De Gugu Keller. 75 min. 14 anos. Teatro Santo Agostinho (690 lug.). R. Apeninos, 118, metrô Vergueiro, 3209-4858. Sáb. e dom., 20h. R$ 40/R$ 50. Até dom. (1º).

Caiu o Ministério

A partir de texto de França Júnior, escritor de folhetins da segunda metade do século 19, a Cia. das Artes apresenta um panorama dos problemas sociais e culturais brasileiros. Dir. Jair Aguiar. 60 min. Livre. Teatro Paiol Cultural (160 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, Centro, 3337-4517. 5ª e 6ª, 21h. R$ 60. Até 5ª (5).

Caros Ouvintes

A comédia de Otávio Martins conta o início das telenovelas sob a ótica dos atores da era do rádio. Os galãs carecas e as mocinhas, nem tão mocinhas, são algumas das atrações. Com Oscar Filho, Nany People, Natállia Rodrigues e outros. 90 min. 12 Anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30/R$ 35. Até dom. (1º).

O Céu Pode Esperar

Adaptação do romance espírita psicografado por Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho, a peça conta a história de Pedro, um homem que vê sua vida familiar desmoronar após a morte do filho. Prestes a cometer suicídio, algo o faz rever sua decisão. Com a Troupe Teatral Paulistana. 90 min. 12 anos. Teatro Corinthians (400 lug.). R. São Jorge, 777, Tatuapé, 2772-6070. Dom., 19h. R$ 50. Até dom. (1º).

O Filho

O Teatro da Vertigem retorna ao universo do escritor Franz Kafka. Com dramaturgia de Alexandre Dal Farra e direção de Eliana Monteiro, a peça expõe a trajetória e as relações de Bruno com seus pais e filhos. Ao descrever essas situações para si, ele tenta aprender, o que significa ser um homem. 80 min. 16 anos. Vila Itororó (60 lug.). R. Pedroso, 238, Bela Vista, 3255-2713. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. R$ 40. Até dom. (1º).

Manuela

A peça da Companhia do Feijão retrata a amizade entre o escritor Mário de Andrade e sua máquina de escrever – apelidada de Manuela, em referência ao amigo Manuel Bandeira. 80 min. 12 anos. Sede da Companhia do Feijão (40 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 68, República, 3259-9086. Sáb., dom. e 2ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 2ª (2).

Memórias, Crônicas e Declarações de Amor

O espetáculo, inspirado no CD homônimo da cantora Marisa Monte, aborda o amor nos dias de hoje. A dramaturgia é de Danilo Dal Iago. Com Grupo Atocontinuo. 60 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. R. Capote Valente, 1.323, metrô Sumaré, 3801-1843. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até dom. (1º).

Não Ia Ser Bonito?

O cantor e ator Dan Nakagawa dirige a peça, livremente inspirado em ‘A Divina Comédia’, de Dante Alighieri. A dramaturgia, assinada por ele e Cecília Bilanski, reflete sobre temas como a memória. 90 min. 16 anos. Espaço Cia. da Revista (99 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até dom. (1º).

O Pai da Noiva

O enredo mostra o embate entre duas famílias bem diferentes. Nele, o pai de Laura tem de disfarçar a homossexualidade na frente do sogro de sua filha, um militar homofóbico. A comédia, escrita por Scott Sherman, tem direção de Alessandro Ramos. Os dois fazem parte do elenco. 70 min. 12 anos. Teatro APCD (800 lug.). R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, 2223-2424. Sáb. e dom., 19h. R$ 50. Até dom. (1º).

Suburbano Coração

Inspirada na canção de Chico Buarque, a comédia de Naum Alves de Souza ganha remontagem assinada por Nelson Baskerville. Nela, uma moça do subúrbio não desiste de buscar uma grande paixão. 90 min. 14 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, 3864 4513. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h.R$ 20. Até dom. (1º).

EM CARTAZ

Amado

Encenado por artistas ligados ao Instituto Brincante, o espetáculo mistura teatro, dança, música ao vivo e circo para retratar, de forma poética e graciosa, o universo literário de Jorge Amado. Dir. Rosane Almeida. 75 min. Livre. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 4003-5588. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 15/11.

Ao Pé do Ouvido

Com direção de Zé Henrique de Paula, a peça do Núcleo Experimental aborda as histórias de sete migrantes nordestinos. Com fones de ouvido, os atores escutam depoimentos reais gravados e os interpretam. 80 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental. R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 3ª, 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 10/12.

O Balcão

A companhia Club Noir faz releitura do texto de Jean Genet. Escrita nos anos 1950, a obra do controverso escritor francês observa, por meio dos jogos eróticos, como funcionam instituições como a Igreja, a polícia e a justiça. 60 min. 14 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, 2309-7271. 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 17/12.

O Camareiro

Tarcísio Meira marca seu retorno ao teatro, após 20 anos afastado dos palcos. No texto do britânico Ronald Harwood, ele vive um ator debilitado e tirano que, durante a Segunda Guerra Mundial, lidera uma companhia teatral. Ao seu lado, está um fiel e solícito camareiro. Dir. Ulysses Cruz. 120 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7310. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80/R$ 100. Até 13/12.

Filoctetes

Nos anos 1960, o autor alemão Heiner Müller se debruçou sobre a tragédia de Sófocles – e criou sua própria versão para a história do herói grego abandonado em uma ilha por dez anos durante a guerra de Troia. A montagem, dirigida por Marcio Aurélio, celebra os 25 anos da Cia. Razões Inversas. 90 min. 14 anos. Funarte (50 lug). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 20/12.

Hysterica Passio

No texto da dramaturga espanhola Angélica Liddell, Hipólito é um menino de 12 anos que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. A história ganha montagem da Teatro Kaus Cia. Experimental. Dir. Reginaldo Nascimento. 80 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 13/12.

A Mandrágora

O Grupo Tapa faz montagem do clássico de Maquiavel. No enredo, um jovem rico se passa por médico para conquistar uma mulher casada. 90 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 40. Até 29/11.

Morte Acidental de um Anarquista

Mais famoso texto do dramaturgo italiano Dario Fo, conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia. A peça é protagonizada por Dan Stulbach. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 10/12.

Navalha na Carne

Obra-prima de Plínio Marcos, o texto ganha montagem do Oficina, dirigida e interpretada por Marcelo Drummond. Para recriar o ambiente claustrofóbico do texto, as sessões são só para 70 pessoas. 60 min. 16 anos. Teat(r)o Oficina. R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3106-2818. Sáb., 21h e 23h; dom., 20h. R$ 5/R$ 40. Até 8/11.

Pergunte ao Tempo

Na nova produção do autor e diretor Otávio Martins, o foco é o improvável encontro de um rapaz (Giovani Tozi), uma moça (Guta Ruiz) e um senhor mal-humorado (Luiz Damasceno), durante uma noite de ano-novo. Enquanto conversam, eles questionam as noções de tempo e de espaço. 75 min. 14 anos. CCBB (130 lug.) R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 2ª e 4ª, 20h. R$ 10. Até 16/12.

A Tempestade

O clássico de Shakespeare conta a história de Próspero, duque de Milão, que sonha em devolver o trono que lhe foi usurpado à sua filha Miranda. Os atores tocam canções populares brasileiras. Dir. Gabriel Villela. Com Celso Frateschi, Helio Cicero e Chico Carvalho. 90 min. 12 anos. Tucarena (170 lug.). R. Monte Alegre, 1.024 (entrada pela R. Bartira), Perdizes, 3670-8453. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 22/11.

O Topo da Montanha

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. A moça, em seu primeiro dia de trabalho, examina o líder em seus princípios. Texto de Katori Hall. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 90. Até 13/12.

Tribos

Antonio Fagundes e seu filho, Bruno Fagundes, estão na peça sobre um rapaz que nasceu surdo em uma família de ouvintes. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. Neste sábado (31), a sessão contará com intérprete de libras, para deficientes auditivos, e áudio descrição, para deficientes visuais. R$ 50/R$ 80. Até 13/12.

MUSICAIS

Master Class

No musical, Christiane Torloni vive a diva mundial da ópera Maria Callas. O espetáculo da Broadway parte das aulas que a cantora ministrou na Julliard School, em Nova York, nos anos 1970. Dir. José Possi Neto. 90 min. 12 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 3º piso, Pinheiros, 3034-0075. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80/R$ 90. Até 22/11.

Nuvem de Lágrimas

O musical faz uma mistura inesperada: adapta a história do clássico ‘Orgulho e Preconceito’, da escritora inglesa Jane Austen, para o interior brasileiro, com canções da dupla Chitãozinho & Xororó. No elenco, estão a cantora e multi-instrumentista Lucy Alves (finalista do programa The Voice Brasil, em 2013) e o cantor e violeiro Gabriel Sater (filho de Almir Sater). 120 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 3670-4100. Estreia 5ª (5). 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 17h e 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 190. Até15/11.

O Pornosamba e a Bossa Nova Metafísica

O musical de Marcelo Marcus Fonseca transita pelo universo criativo de ícones da MPB, inserindo o público no espírito do samba e da bossa nova. Encenado pela Cia. Teatro do Incêndio, ele faz temporada a preço popular. 80 min. 16 anos. Teatro do Incêndio (70 lug.). R. 13 de Maio, 53, Bela Vista, 2609-3730. Sáb.e 2ª, 21h; dom., 20h. R$ 5. Até 2ª (2).

O Primeiro Musical a Gente Nunca Esquece

O espetáculo mistura musicais clássicos, como ‘A Noviça Rebelde’ e ‘O Mágico de Oz’, com cerca de 30 jingles publicitários. Com texto e direção de Rodrigo Nogueira, ele conta a história de Dora (Amanda Acosta) e Franco (Marcelo Varzea), que estão casados há quase 20 anos e em crise. 100 min. Livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 4003-1212. Estreia hoje (30). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 50/R$ 150. Até 20/12.

S’imbora, o Musical – A História de Wilson Simonal

Escrito por Nelson Motta e Patrícia Andrade, o espetáculo já foi visto por mais de 70 mil pessoas e volta à cidade para nova temporada. O ator Ícaro Silva dá vida ao protagonista – o cantor que alcançou a fama nos anos 1960. 160 min. 12 anos. Clube Hebraica. Teatro Arthur Rubinstein (520 lug.). R. Hungria, 1.000, Jd. Paulistano, 3818-8800. A partir de 5ª (5). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 160. Até 14/11.

Urinal, o Musical

O espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). Recentemente, Rodrigo Lombardi passou a integrar o elenco, no papel do policial que narra a história. 125 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 14/12.

Yentl em Concerto

A partir do conto ‘Yentl – The Yeshiva Boy’, de Isaac Bashevis Singer, a atriz e cantora Alessandra Maestrini apresenta a história de Yentl, uma garota que se traveste de homem para poder estudar. Na trilha sonora, há melodias de Michel Legrand e letras de Alan e Marilyn Bergman. 12 anos. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia 3ª (3). 3ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 24/11.

HUMOR

1, 2, 3 Testando!

Marco Luque mescla interpretação de personagens, improviso e stand-up. Para montar o espetáculo, ele usa sua experiência como ator, humorista, dublador e apresentador do programa televisivo ‘CQC’, da Band. 75 min. 18 anos. Comedians Comedy Club (300 lug.). R. Augusta, 1.129, Consolação, 2615-1129. 3ª, 21h (abertura da casa, 19h). R$ 40. Até 8/12.

Deixa Solto!

No palco, Marcos Mion e Fernando Ceylão se revezam em mais de 30 personagens, em esquetes rápidas que abordam temas como relacionamentos, vício em celular e violência urbana. 70 min. 16 anos. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 80. Até 29/11.

Meu Passado me Condena – A Peça

Assim como na série de TV e no filme homônimos, Fábio Porchat e Miá Mello dão vida a um casal que, um mês após se conhecer, acaba se casando. 70 min. 14 anos. Teatro Frei Caneca (600 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80/R$ 100. Até 29/11.

ESPECIAL

9ª Mostra Conexões de Teatro Jovem

O evento reúne apresentações de 200 jovens que integram o Projeto Conexões de Teatro Jovem – e que encenam peças inéditas de autores como Dib Carneiro Neto. Teatro Cultura Inglesa (173 lug.). R. Dep. Lacerda Franco, 333, Pinheiros. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (1º). Programação: www.conexoes.org.br

Abnegação II – O Começo do Fim

A peça do grupo Tablado de Arruar é a segunda parte da trilogia ‘Abnegação’. O espetáculo conta a história de Jorge, um homem que ajuda a criar uma lógica política mas, depois, torna-se um empecilho e é eliminado. Dir. Alexandre Dal Farra e Clayton Mariano. 110 min. 16 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (3), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Jaguar Cibernético

O dramaturgo amazonense Francisco Carlos encena sua tetralogia, como parte da programação paralela à exposição fotográfica de Viveiros de Castro, em cartaz até 29/11. Todas as peças tratam de temas ligados à cultura indígena e as relações entre homens, animais e deuses. São elas: ‘Banquete Tupinambá’ (55 min.), ‘Aborígene em Metrópolis’ (70 min.), ‘Xamanismo The Connection’ (50 min.) e ‘Floresta de Carbono – De Volta ao Paraíso Perdido’ (80 min.). 16 anos. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. ‘Banquete…’: hoje (30), 21h; dom. (1º), 18h. ‘Aborígene…’: hoje (30), 22h; dom. (1º), 19h. ‘Xamanismo…’: sáb. (31), 21h; 2ª (2), 18h. ‘Floresta…’: sáb. (31), 22h; 2ª (2), 19h. R$ 6/R$ 20.

Hoje

A partir de ‘Hoje É Meu Aniversário’, de Tadeusz Kantor, e fragmentos de seus cadernos de ensaio, a Cia. Hiato criou um espetáculo que fala sobre memória e criação artística. As apresentações fazem parte da mostra ‘Máquina Tadeusz Kantor’, em cartaz até 14/11. Dir. Leonardo Moreira. 60 min. 16 anos. Sesc Consolação. Palco do Espaço Expositivo – Ginásio Vermelho (100 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª (5) e 6/11, 21h; 7/11, 17h. Grátis.

Letras em Cenas

O projeto comemora dez anos de existência com leituras dramáticas durante todo o mês de novembro. Nesta 2ª (2), é a vez do texto ‘Cenas de uma Execução’, de Howard Barker. Para interpretá-lo, foram convidados atores como Clarisse Abujamra, Odilon Wagner, Mel Lisboa e Bruno Fagundes. 90 min. 12 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 4003-1212. A partir de 2ª (2). 2ª, 20h. Até 30/11. Grátis.

Na Selva das Cidades – Em Obras – Ocupação #2

A Mundana Companhia compartilha com o público seu processo de investigação do texto ‘Na Selva das Cidades’, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. A obra narra uma luta entre dois homens em uma metrópole americana. 120 min. 14 anos. Instituto Cultural Capobianco. Teatro da Memória (40 lug.). R. Álvaro Carvalho, 97, Centro, 3237-1187. Hoje (30), 16h; sáb. (31) e dom. (1º), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Solos

Autor de ‘Incêndios’, o libanês Wajdi Mouawad traz ao Brasil esta obra. Na peça, ele também atua e dirige, e o público acompanha uma mistura de elementos de sua autobiografia à admiração que o artista nutre pelo diretor Robert Lepage. 120 min. 10 anos. Sesc Pinheiros (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (5), 6 e 7/11, 21h. R$ 9/R$ 30.

A Quarta Roda ou o Amor É Rio Sem Margem

Mesclando teatro, dança e música, o grupo brasiliense Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro chega à cidade para duas apresentações de seu espetáculo. Nele, manifestações populares tradicionais, como o maracatu e o cavalo marinho, são usadas para contar uma história fantástica, em que artistas de um circo são engolidos pelas águas e viram peixes. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Praça. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (1º) e 2ª (2), 17h. Grátis.

DANÇA

6 Instantes de Solidão

Com direção e coreografia de Rodrigo Pederneiras, este solo de dança é interpretado por Jacqueline Gimenes, com música de Johann Sebastian Bach tocada ao vivo pela violoncelista Adriana Holtz, da Osesp. 50 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 5ª (5) a 8/11, 20h. R$ 20.

Anatomia da Melancolia – Experiência I

Com concepção e interpretação de Nathalia Catharina, o solo de dança se inspira no teólogo inglês Robert Burton para abordar a melancolia. 60 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (40 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Sessão extra: 2ª (2), 19h. R$ 6/R$ 20. Até 2ª (2).

Balé da Cidade

O importante grupo paulistano apresenta três coreografias: ‘Antiche Danze’, de Mauro Bigonzetti; ‘Bandonéon’, de Luis Arrieta; e ‘O Balcão de Amor’, de Itzik Galili. A Orquestra Experimental de Repertório, sob regência de Carlos Moreno, comanda a trilha sonora ao vivo. 75 min. 10 anos. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República, 3053-2100. Hoje (30) e sáb. (31), 20h. R$ 20/R$ 70.

Cartaudgrafia 3: Retorno do Momo

A Taanteatro Companhia apresenta a última parte de sua trilogia. Inspirado no universo poético do francês Antonin Artaud (1896-1948), o espetáculo mescla as linguagens de dança, teatro, música e vídeo. 60 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (74 lug.). R. Capote Valente, 1.323, metrô Sumaré, 3801-1843. Hoje (30) e sáb. (31), 21h; dom. (1º), 20h. R$ 20.

EleEla

Em sua segunda coreografia, a Anacã Cia. de Dança explora movimentos do jazz para retratar as relações entre o feminino e o masculino. A direção é de Helô Gouvêa e a coreografia, de Edy Wilson. 60 min. 12 anos. Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Hoje (30), 21h30; sáb. (31), 20h; dom. (1º), 18h. R$ 60/R$ 80.

Espetáculo Sociedade dos Improdutivos

A Cia. Sansacroma apresenta seu novo espetáculo, que é resultado de dois anos de pesquisa sobre a loucura. O espetáculo pretende explorar questões relacionadas ao corpo que é considerado socialmente invalidado ou produtivo. Dir. Gal Martins. 50 min. 14 anos. Funarte. Sala Renée Gumiel (40 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 3ª (3), 4ª (4), 5ª (5), 13 e 14/11, 20h; 15/11, 19h. Grátis.

Festival Contemporâneo de Dança

Em sua 8ª edição, o evento reúne sete espetáculos em dois espaços da cidade. Entre os destaques na Galeria Olido está o búlgaro Ivo Dimchev, que apresenta ’15 Songs from my Shows’. Nele, o performer transforma-se em uma cantora e partilha suas composições originais. Também há programação no Sesc Santana. Galeria Olido. Av. São João, 473, 3397-0171. Ivo Dimchev: 50 min. 10 anos. Sáb. (31), 20h; dom. (1º), 19h. Grátis. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Grátis/R$ 20. Até 15/11.

Olhos Serrados

Concebido e interpretado por Luaa Gabanini – uma das fundadoras do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos -, o espetáculo propõe questionamentos sobre os diferentes pontos de vista. O desenho de luz é de Cibele Forjaz. 50 min. 12 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Teodoro Baima, 94, 3256-9463. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até hoje (30).