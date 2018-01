Confira roteiro completo de teatro e dança

A seguir, os espetáculos em cartaz em São Paulo entre os dias 29/1 e 4/2

ESTREIAS

4.000 Dias ou Abra Seus Olhos

Do premiado autor inglês Peter Quilter, a comédia aborda relações familiares e afetivas. A montagem brasileira traz Cláudia Mello no elenco. 90 min. 12 anos. Teatro Alfa (204 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia hoje (29). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. R$ 70/R$ 80. Até 27/3.

Eu Tenho Tudo

Inédito no Brasil, o texto do argelino Thierry Illouzé ganha montagem com Pedro Vieira e direção de Cácia Goulart. Na obra, um homem cheio de ódio se revolta contra um inimigo invisível. 75 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico (30 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. Estreia hoje (29). 6ª e sáb., 21h; dom., 19 h. R$ 20. Até 10/4.

REESTREIAS

Amor

Com texto e direção de Eloisa Vitz, a peça do Grupo Gattu é ambientada nos anos 1920. No enredo, a história de oito personagens que embarcam em um navio rumo a Paris. 75 min. 14 anos. Teatro do Sol (60 lug.). R. Damiana da Cunha, 413, Santana, 3791-2023. A partir de sáb. (30). Sáb., 21h; dom., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 28/2.

Consertando Frank

Um jornalista se submete à ‘cura gay’ – procedimento criado por um psicoterapeuta -, para desmascarar o criador do método e publicar a matéria de sua vida. Dir. Marco Antônio Pâmio. 85 min. 14 anos. MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. A partir de sáb. (30). Sáb., 19h; dom., 18h. R$ 50. Até 13/3.

Fale Mais Sobre Isso

Com texto e interpretação de Flávia Garrafa, o monólogo traz a atriz no papel de uma terapeuta, que analisa as angústias que levaram seus pacientes até seu divã. 70 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.) Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. A partir de sáb. (30). Sáb., 22h. R$ 50/R$ 60. Até 26/3.

Fortes Batidas

O diretor e dramaturgo Pedro Granato se reuniu a um grupo de jovens atores para retratar a geração de 20 e poucos anos. A peça é ambientada em uma balada, da qual o público faz parte. 70 min. 16 anos. Sesc Santo Amaro. Espaço das Artes (80 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. A partir de hoje (29). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 6/R$ 20. Até 21/2.

Galileu Galilei

Denise Fraga protagoniza a história do cientista que desafiou os saberes da igreja no século 17. Escrita pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht, a peça não se restringe aos aspectos históricos. Dir. Cibele Forjaz. Com Ary França, Lúcia Romano e outros. 140 min. 12 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. A partir de hoje (29). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 10/4.

Tantália

Na terceira montagem do Heterônimo Coletivo de Teatro, é retratado o encontro de quatro pessoas que se conhecem por acaso e descobrem ter algo em comum – todas se sentem esgotadas e insensíveis. Dir. Macedônio Pisacha. 80 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. A partir de 4ª (3). 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 25/2.

ÚLTIMA SEMANA

O Balcão

A companhia Club Noir faz releitura do texto de Jean Genet. Escrita nos anos 1950, a obra do controverso escritor observa, por meio de jogos eróticos, como funcionam instituições como a Igreja, a polícia e a justiça. Dir. Roberto Alvim. 60 min. 14 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, 2309-7271. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até dom. (31).

Frida y Diego

A complexa relação entre os artistas mexicanos Frida Kahlo e Diego Rivera é o tema da peça. O texto inédito de Maria Adelaide Amaral tem Leona Cavalli e José Rubens Chachá nos papéis dos personagens-título. 90 min. 14 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até dom. (31).

Uma Ilíada

Uma das mais importantes obras da literatura, a ‘Ilíada’, de Homero, é a base para o espetáculo. Acompanhado pela contrabaixista Alana Alberg, Bruce Gomlevsky faz uma releitura dos antigos aedos – andarilhos da Grécia antiga que cantavam os poemas homéricos. 80 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (40 lug). R. Clélia,93, 3871-7700. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 7,50/R$ 25. Até dom. (31).

Macbeth

O nobre Macbeth (Thiago Lacerda) encontra videntes que prenunciam que ele se tornará rei. Ao saber da profecia, Lady Macbeth (Giulia Gam) convence o marido a matar o rei e tomar o seu lugar. A peça faz parte do projeto Repertório Shakespeare, sob direção de Ron Daniels. 100 min. 14 anos. Sesc Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 18/R$ 60. Até sáb. (30).

Mata-me de Prazer

Conhecida por seu trabalho na Cia. dos Outros, a atriz, dramaturga e diretora Carolina Bianchi faz espetáculo acompanhada pelo músico Lucas Vasconcellos. No enredo, uma mulher apresenta estudo sobre um país que, após várias catástrofes naturais, vê surgir em seus habitantes uma imensa liberdade sexual. 60 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-5558. 3ª e 4ª, 20h. Grátis. Até 4ª (3).

Medida por Medida

O Duque (Marco Antônio Pâmio) coloca em seu lugar um substituto que quer coibir abusos sexuais com a pena de morte. Mas o encontro com Isabella (Luisa Thiré) irá atrapalhar os planos do puritano. Integra o Repertório Shakespeare. Dir. Ron Daniels. 110 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 18/R$ 60. Até dom. (31).

EM CARTAZ

Anti-Nelson Rodrigues

Escrita pelo próprio Nelson em 1973, a peça conta a história de um menino mimado pela mãe e desprezado pelo pai. A temporada faz parte do projeto Repertório de Verão do Grupo Tapa. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. 90 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (230 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699 (ramal 5602). 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até 14/2.

As Benevolentes – Uma Anatomia do Mal

Thiago Fragoso encena adaptação do romance de Jonathan Littell. Dirigida por Ulysses Cruz, mostra um burocrata que se tornou um oficial nazista. 75 min. 12 anos. Hebraica. Teatro Arthur Rubinstein (520 lug.). R. Hungria, 1.000, 3818-8888. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 60/R$ 80. Até 28/2.

Um Bonde Chamado Desejo

Blanche Dubois (Maria Luisa Mendonça) é uma mulher outrora rica e refinada, agora falida. Ao buscar refúgio na casa da irmã, entra em conflito com o cunhado, Stanley (Du Moscovis). De Tennessee Williams. Dir. Rafael Gomes. 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 27/3.

Cabras – Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam

A guerra é o objeto de investigação da Cia. Balagan em seu novo espetáculo. Escrita por Luís Alberto de Abreu, a peça reúne 20 crônicas independentes. Dir. Maria Thaís. 120 min. 12 anos. CCSP (80 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 13/3.

Cais ou Da Indiferença das Embarcações

O espetáculo é uma reconstrução poética de três gerações de uma mesma família, contada a partir da perspectiva de um barco. Os fragmentos de memória se desenrolam no cais. Texto e dir. Kiko Marques. Com Velha Companhia. 180 min (com intervalo). 14 anos. Viga Espaço Cênico (70 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Sáb., 20h; dom., 19h; 2ª, 20h. R$ 20. Até 15/2.

Killer Joe

Criada pelo dramaturgo americano Tracy Letts e apresentada em 15 países, a peça ganha versão brasileira com direção de Mário Bortolotto. No enredo, Chris deve dinheiro a traficantes e, com a ajuda do pai e da madrasta, chama o matador Joe Cooper. 90 min. 16 anos. Teatro & Bar Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, 2371-5744. 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 10/3.

Memórias de Adriano

O famoso romance de Marguerite Yourcenar merece adaptação para o teatro. Luciano Chirolli encarna o imperador Adriano, na versão de Tereza Falcão, com direção de Inez Viana. 75 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h30. R$ 20. Até 28/2.

Navalha na Carne

Obra-prima de Plínio Marcos, o texto ganha montagem do Oficina, dirigida e interpretada por Marcelo Drummond. Para recriar o ambiente claustrofóbico do texto, as sessões têm só 70 pessoas. 60 min. 16 anos. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3106-2818. 4ª (3), 5ª (4) e 5/2, 21h. A partir de 10/2: 4ª a sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 28/2.

Teorema 21

A montagem do Grupo XIX de Teatro é inspirada no livro e no filme ‘Teorema’, do italiano Pier Paolo Pasolini. O espetáculo conta a história de uma família que, após uma longa ausência, volta a morar em seu antigo lar. Dir. Luiz Fernandes Marques. 75 min. 18 anos. Vila Maria Zélia (40 lug.). R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. 6ª a dom., 18h. Grátis. Até 5/3.

O Testamento de Maria

No texto do escritor irlandês Colm Tóibín, a figura icônica de Maria, mãe de Jesus, é humanizada, alternando momentos de ternura, raiva e ironia. Dir. Ron Daniels. Com Denise Weinberg. 80 min. 16 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 13/2.

Volpone

Obra da era elisabetana, conta a trajetória de um milionário falido que arquiteta um plano para recuperar a fortuna. Dir. Neyde Veneziano. Com Chico Carvalho e outros. 90 min. 12 anos. MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, 2386-8194. 6ª e sáb., 21h30; dom., 20h30. R$ 50/R$ 60. Até 13/3.

MUSICAL

Chão de Estrelas – Musical

O musical retrata a história de dois personagens, a bailarina e o palhaço, com trilha sonora que percorre a Era de Ouro do rádio – com clássicos eternizados por Dalva de Oliveira, Nelson Gonçalves, entre outros. Dir. Rubens Lima Junior. 12 anos. Espaço Promon (300 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até 28/2.

Uma Luz Cor de Luar

Inspirado na cultura indígena e em contos populares brasileiros, o espetáculo reúne Claudia Ohana e Simone Gutierrez no elenco, além de 20 jovens artistas da Fundação Lia Maria Aguiar, de Campos de Jordão. Dir. Thiago Gimenes. 120 min. Livre. Teatro das Artes (780 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. 6ª, 21h; sáb., 15h e 20h; dom., 15h. R$ 70. Até 28/2.

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos

Com direção e versão brasileira de Miguel Falabella, o musical leva o enredo do filme de Pedro Almodóvar para o palco. Com Marisa Orth, Totia Meireles. 50 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (636lug.). R. Augusta, 2.823, Cerqueira César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h. R$ 50/R$ 200. Até dom. (31).

HUMOR

Gargalhaço do Cabra

O Grupo Careta apresenta show de humor, acompanhado de banda e degustação de comidas típicas nordestinas. Em cena, os atores fazem graça inspirados na linguagem do cordel. Livre. Centro de Tradições Nordestinas (80 lug.). R. Jacofer, 615, Limão, 3377-0860. A partir de 4ª (3). 4ª, 20h. R$ 39,90 (show + menu-degustação). Até 30/3. Ingressos pelo site www.ingresse.com.

ESPECIAL

Censura em Cena

O projeto, que retoma peças vetadas, apresenta ‘O Fundo do Poço’ – texto de Helena Silveira inspirado na história real de um professor que matou a mãe e as irmãs, e as enterrou em um poço. A leitura, seguida de debate, é dirigida por Roberto Ascar. 16 anos. Centro de Pesquisa e Formação – Sesc (60 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Sáb. (30), 14h/18h. Grátis (é necessário fazer inscrição pelo site sescsp.org.br/cpf ou em uma das unidades do Sesc).

DANÇA

Do Papo ao Passo e do Papo ao Próximo Passo

A Cia. Soma, das bailarinas Maria Eugênia Nóbrega e Marina Abib, apresenta aula-espetáculo inspirada no universo das danças populares. Além de demonstrar movimentos, elas conversam com o público. 60 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (250 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 3ª (2) e 5ª (4), 19h. Grátis.

Estado Imediato

O espetáculo é resultado de um ano de pesquisa dos coreógrafos e bailarinos Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira, sobre as relações entre público e artista. A trilha sonora é eclética, incluindo músicas de John Travolta, Tchaikovski e Dominguinhos. 50 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Hoje (29), 20h. R$ 20.

Nihil Obstat

Para celebrar os dez anos da J.Gar.Cia Dança Contemporânea, o bailarino e coreógrafo Jorge Garcia volta a apresentar este solo de dança. A performance é inspirada nas ideias de liberdade e transformação. 50 min. Livre. Capital 35 (30 lug.). R. Capital Federal, 35, Sumaré. Hoje (29) a dom. (31), 20h. R$ 20 (é necessário fazer reserva pelo e-mail reservas.ciajgarcia@gmail.com).

Onde Agora? Quando Agora? Quem Agora?

O título do espetáculo, concebido por Wellington Duarte, faz referência ao romance ‘O Inominável’, de Samuel Beckett. Os movimentos são inspirados em força e ausência. 50 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-5558. 6ª e sáb., 20h30. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até sáb. (30).

por+vir

A Companhia de Danças de Diadema estreia espetáculo que comemora os 20 anos do grupo, foi concebido por vários coreógrafos que fizeram parte de sua história, como Henrique Rodovalho e Luís Arrieta. 70 min. Livre. Sesc Santana (337 lug.) Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (30), 21h; dom.(31), 18h. R$ 6/R$ 20.

Yabás – Toda Guia que o Meu Corpo Puder Carregar

Em seu trabalho de estreia, o Coletivo Corpo Aberto se inspira na figura feminina e em sua presença no universo ritualístico da cultura popular brasileira. Com Danielle Rocha, Patrícia Bruschini e Verônica Avellar. Livre. Sesc Interlagos. Viveiro de Plantas. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Sáb. (30), 16h. Grátis.