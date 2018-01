Confira roteiro completo de Crianças e Passeios

A seguir, as melhores atrações da cidade entre os dias 2/10 e 8/10

Foto: Marcelo Kahn/Divulgação

O Maestrino

No novo espetáculo da Cia. do Quintal, o público é convidado a entrar no mundo mágico dos sonhos de um palhaço, habitado por seres mascarados. 60 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. Estreia sáb. (3). R$ 30. Até 29/11.

CINEMA

Cine Curtinhas

O evento está na programação do ‘Fim de Semana em Família’, do Itaú Cultural. No total, serão exibidos 14 curta-metragens infantis brasileiros. 60 min. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (3) e dom. (4), 16h. Grátis (retirar ingressos a partir das 14h).

CIRCO

Circo Malabarístico

Na programação do projeto ‘Tantas Artes’, do Sesc Consolação, o espetáculo traz os irmãos Duda e André Becker. Eles vão interagir com o público em brincadeiras e malabarismos. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Ginásio Azul (200 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (3), 13h. Grátis.

DANÇA

Kelvin, o Vira-Lata

Misturando dança urbana e arte circense, o dançarino Léo Mognoni conta a história de um cãozinho abandonado que busca um novo lar. Dir. Helena Figueira. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (250 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (3), 17h30. Grátis.

MÚSICA

Patati Patatá

No show, a dupla de palhaços apresenta sucessos mais antigos e canções do disco ‘A Vida É Bela’ (2014), como ‘Ronco do Vovô’ e ‘O Mestre Mandou’. 90 min. Rec. da produção: livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-1212. Sáb. e dom., 11h e 14h30. A partir de sáb. (3). R$ 50/120. Até 11/10.

TEATRO

Bruxas da Escócia

Em clima de opereta, a versão de ‘Macbeth’ para crianças não terá derramamento de sangue. Os inimigos sairão voando, por meio de uma armadilha em forma de catapulta. Cia. Vagalum Tum Tum. Texto e dir. Angelo Brandini. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.).

R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb., dom. e fer., 12h. A partir de sáb. (3). R$ 20. Até 1º/11.

Carnaval dos Animais

Adaptado da obra de Camille Saint-Saëns, o espetáculo mistura técnicas de luz negra e do teatro de bonecos. No palco, bonecos de tartarugas, baleias, cangurus e dinossauros ganham vida e dançam em um carnaval. Cia. Imago. Dir. musical: Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 40. Até dom. (4).

Carmencita

Nesta adaptação para crianças da ópera ‘Carmen’, de Georges Bizet, a atriz Cris Miguel interpreta a palhaça Cristianita, que narra a história e também manipula bonecos.

50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Sáb. (3) e dom. (4), 17h. Grátis.

Era Uma Era

Primeira montagem infantil da Cia. Mungunzá, o espetáculo conta a história de um rei que fará de tudo para ganhar notoriedade na história do seu reino. Dir. Verônica Gentilin. 70 min. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Teatro João Caetano (70 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. e dom., 16h. Estreia sáb. (3). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 22/11.

Esparrama pela Janela

O espetáculo que ocupa as janelas de um prédio no Minhocão faz nova temporada. Entre esquetes, a história de um homem que decide transformar o caos da cidade em poesia e música. Grupo Esparrama. Dir. Iarlei Rangel. 45 min. Rec. da produção: livre. Elevado Costa e Silva, entre o metrô Santa

Cecília e a Rua da Consolação. Dom., 16h30. A partir de dom. (4). Grátis. Até 25/10. Em caso de chuva, o espetáculo é cancelado.

A Formiga e a Folhinha

Inspirado nos sete pecados capitais, o espetáculo conta a história de uma formiga que queria presentear sua mãe com uma folha especial. Quando a Dona Árvore se recusa a ajudá-la, ela entra em uma trama de vingança. Cia. Cordiais. Dir. J. P. Rezek. 40 min. Rec. da produção: livre. Amadododito Fábrica de Artes (45 lug.). R. Aimberé, 236, Perdizes, 5083-2218. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (3). R$ 20. Até 25/10.

Mônica Mundi

No espetáculo, Mônica e sua turma convidam o público para uma volta ao mundo. De forma educativa, as crianças conhecem as diferentes culturas. Dir. Mauro Sousa. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb., dom. e fer., 16h e 18h30. A partir de sáb. (3). R$ 30/R$ 40. Até 18/10.

Operilda na Orquestra Amazônica

Espetáculo faz uma expedição pela história da música erudita no Brasil. Entre as composições, obras de Carlos Gomes e Villa-Lobos. Dir. Regina Galdino. Texto Andréa Bassit. 60 min. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Teatro Paulo Eiró (460 lug.). R. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 5546-0449. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (3). Grátis (retirar ingressos 1h antes). Até 11/10.

Pinocchio

No clássico de Carlo Collodi, Pinocchio é um boneco de madeira que ganha vida. Sem ouvir os conselhos do pai, o garoto conta várias mentiras que o colocam em perigosas aventuras. Dir. Pamela Duncan. 50 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis.

Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (3). R$ 30. Até 20/12.

Trem das Onze

Dois palhaços, mestre e aprendiz, não conseguem se entender e sempre se enfiam em situações engraçadas. Enquanto isso, a dupla apresenta números clássicos do circo. Texto Carlo Felipe Pace.

Dir. Alexandre Roit. 60 min. Rec. da produção: livre. Sala Crisantempo (100 lug.). R. Fidalga, 521, V. Madalena, 3819-2287. Sáb. e dom., 16h. Estreia sáb. (3). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 22/11.

ESPECIAL

Bikenic do Mamusca

Além do piquenique, no Parque Villa Lobos, o evento terá uma divertida aula para ensinar os pequenos como andar de bicicleta – com o método de Nuno Cobra, que foi treinador de Ayrton Senna. Haverá bicicletas adaptadas no local. Parque Villa Lobos. Espaço Ouvillas. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto dos Pinheiros, 2362-9303. Sáb. (3), 10h/13h. Grátis. Em caso de chuva, o evento é cancelado.

Festival de Arte para Crianças

Durante todo o mês de outubro, o festival leva espetáculos, oficinas e shows às Fábricas de Cultura e ao Teatro Sérgio Cardoso. Neste sábado (3), a Fábrica de Cultura Vila Curuçá, na zona leste, recebe oficinas, o espetáculo ‘Acampatório’, da Cia. Truks, às 11h, e o show ‘Estórias de Cantar’, da banda Estralo, às 17h. Fábrica de Cultura Vila Curuçá. R. Pedra Dourada, 65, Jd. Robru, 2016-3316. Sáb. (3), a partir das 10h. Grátis.

Maratona Infantil

A maratona do MIS antecipa o Dia das Crianças neste domingo (4). Na programação, brincadeiras, feirinha gastronômica e oficinas, além dos espetáculos ‘Os Três Porquinhos’, da Cia. Furunfunfun, às 12h e às 14h, e ‘Pop’, da Cia. Noz, às 16h. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (4), 10h/17h. Grátis.

Super Toka Noturno

Hoje (2), o espaço Toka faz uma edição noturna para crianças de 4 a 10 anos. Sem a presença dos pais, a programação traz atividades recreativas e brincadeiras até as 23h, com uma pausa para o lanche. Oficina Toka. R. Girassol, 913, V. Madalena, 3892-1104. Hoje (2), 19h. R$ 95 (inclui lanche).

Tentáculo Dança

Neste sábado (3), a escola de dança promove um dia de atividades recreativas para toda a família. Na programação, teatro de fantoches, música ao vivo e oficinas, como a de jazz. Tentáculo Dança. R. Min. Ferreira Alves, 1.035, V. Pompéia, 3862-5052. Sáb. (3), 10h. Grátis. Inscrições para oficinas: contato@tentaculodanca.com.br

PASSEIOS

Foto: Divulgação

Para todas as idades, o recém-inaugurado Speedland, no Tatuapé, tem uma das maiores pistas de kart amador da cidade, com 1,2 quilômetro. Nela, é possível correr em uma bateria de até 25 carros. Além da pista, o complexo possui um centro de lazer, com atrações relacionadas ao automobilismo e uma pista de skate. Em um deles, há simuladores como os usados por pilotos profissionais. O carro utilizado por David Coulthard, na etapa de 2008 do Fórmula 1 também está exposto, com outras peças originais da modalidade. Para os menores, o espaço Senninha conta com jogos eletrônicos e um autorama. Se bater a fome, há restaurante e lanchonete, além de uma sala de relaxamento – com cadeiras de massagem e serviço de manicure. R. Ulisses Cruz, 275, Tatuapé, 4063-1998. 17h/24h (sáb., 10h/0h; dom. e fer., 10h/22h). Kart: R$ 100/R$ 120.

Centro de Tradições Nordestinas

Para comemorar o Dia do Nordestino, na 5ª (8), o espaço inaugura a Vila do Forró. A vila cenográfica é inspirada nos centros históricos de Salvador e Olinda e deve receber shows de bandas de forró, estandes de culinária típica e exposições. Centro de Tradições Nordestinas. R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. 10h/15h (6ª e sáb., 11h/5h; dom., 12h/23h). Grátis.

Conexão Cultural Sustentabilidade

Na Alameda Rio Claro, um enorme cubo é instalado para receber atrações culturais. Na programação, intervenções artísticas, mostras e atividades, como um jogo de dama gigante e um karaokê. Al. Rio Claro, esquina com a Av. Paulista, metrô Trianon-Masp. 9h/17h. Inauguração: 5ª (8). Grátis. Até 14/10.

23ª Expo São Roque

A feira divulga a produção de vinho e de alcachofra roxa da cidade de São Roque, a cerca de 80 quilômetros de SP. Além de um espaço gourmet, também é possível assistir a shows, à tradicional pisa da uva e visitar estandes. Recanto da Cascata. Av. Antonio Maria Picena, 34, São Roque, 4712-3231. 6ª e sáb., 10h/22h, e dom., 10h/20h. R$ 6/R$ 22. Até 2/11.

Museu do Futebol

O museu comemora sete anos com atrações durante todo o mês. Neste fim de semana, há barracas gastronômicas e oficinas, como de estêncil e de histórias em quadrinhos. A visita ao museu será gratuita. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-3848. Sáb. (3) e dom. (4), 9h/17h. Grátis.

Platz

O evento reúne intervenções artísticas, música e gastronomia. Na programação, estão atrações musicais, como Lumen Craft, Las Manolas e Dre Guazzelli, além de live paiting com grafiteiros. Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. Sáb. (3), a partir das 14h. R$ 30. Inf.: http://oesta.do/PlatzSP

Dia Mundial dos Animais

Para comemorar a data, a ONG Natureza em Forma organiza atividades na rua. Entre as atrações, há feira de comidas veganas e reiki para animais. R. Gal. Jardim, entre os nº 228 e 312, República. Dom. (4), 10h/17h. Grátis. http://oesta.do/diadosanimaisSP