Confira quatro peças que estreiam em SP nos próximos dias

1. Caranguejo Overdrive

A Aquela Cia. conta a história de um ex-catador de caranguejos no Rio do século 19 (foto). Convocado para a Guerra do Paraguai, ele enlouquece no campo de batalha, volta e encontra uma cidade transformada. 75 min. 16 anos. Sesc Pinheiros (50 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 3ª (16/2). 3ª a 5ª, 21h. R$ 7,50/R$ 25. Até 10/3.

2. Eu, Machado

No monólogo, Francisco Gomes dá vida ao escritor Machado de Assis. Em cena, o encontro entre o mito do consagrado escritor e o ator que o interpreta. Dir. Luiz Eduardo Frin. 55 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico (74 lug.). R. Capote Valente, 1.323, metrô Sumaré, 3801-1843. Estreia 4ª (17/2). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 28/4.

3. Pessoas Sublimes

Na peça, o Satyros dá continuidade à Trilogia das Pessoas, que teve início com ‘Pessoas Perfeitas’. A obra, com texto de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez, trata dos moradores da região de Parelheiros. 11o min. Livre. Espaço dos Satyros Um. Pça. Franklin Roosevelt, 214, 3258-6345. Estreia 6ª (12/2). 4ª a sáb., 21h; dom., 20h. R$ 5/R$ 20. Até 17/4.

4. Quase uma Adaptação

O texto de Lucas Lassen retrata um grupo que está montando uma peça baseada no conto ‘Casa Tomada’, de Júlio Cortázar. No decorrer dos ensaios, há acontecimentos fantásticos. Dir. Tatiana Bueno. Com Nossa Companhia. 60 min. 12 anos. Biblioteca Mario de Andrade. Auditório (120 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. Estreia 6ª (12/2). 5ª a sáb., 20h; dom., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 20/3.