Confira quatro peças que chegam aos teatros de SP esta semana

1) Poema Suspenso para Cidade em Queda

Depois do sucesso de ‘Luís Antônio-Gabriela’, a Cia. Mungunzá apresenta peça (foto abaixo) com direção de Luiz Fernando Marques, do Grupo XIX , que será encenada sobre um andaime. 60 min. 16 anos. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia hoje (7). 5ª e 6ª, 21 h; sáb. e dom., 19 h. R$ 6/R$ 20. Até 30/8.

FOTO: Mariana Bêda/divulgação

2) Otelo

A tragédia de William Shakespeare ganha montagem dirigida por Debora Dubois, com trilha sonora a partir da obra de Caetano Veloso e dos repentistas brasileiros. A atriz Mel Lisboa vive Desdêmona, jovem mulher de Otelo (Samuel de Assis). 120 min. 12 anos. Teatro Sergio Cardoso (144 lug.). Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia 3ª (11). 3ª e 4ª, 20h (dias 25 e 26/8, não haverá sessão). R$ 40. Até 9/9.

3) A Máquina Tchekhov

Escrita pelo autor romeno Matéi Visniec, o espetáculo (foto abaixo) se debruça sobre a obra do escritor Anton Tchekhov (1860-1904) e marca a primeira direção conjunta das atrizes Clara Carvalho e Denise Weinberg. 90 min. 12 anos. Instituto Capobianco. R. Álvaro de Carvalho, 97, Centro, 3237-1187. Estreia sáb. (8). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 25/10.

FOTO: divulgação

4) Amores Urbanos

São três histórias, escritas por Mario Bortolotto, Marcelo Rubens Paiva e Clóvis Torres, que reúnem depoimentos reais sobre as diversas maneiras de se relacionar numa grande metrópole. Helena Ranaldi faz parte do elenco. 80 min. 14 anos. Teatro MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Estreia hoje (7). 6ª e sáb., 21h30; dom., 20h30. R$ 70. Até 1º/11.