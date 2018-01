Confira quatro mostras em exibição na capital paulista

Cidade Cinza

O CPF Sesc exibe, na 2ª (6), às 19h, o documentário ‘Cidade Cinza’, de Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo. O filme narra a luta de artistas, como Osgemeos, Nunca e Nina, para reverter a limpeza urbana, organizada pela prefeitura de São Paulo, que, em 2008, apagou diversos grafites dos muros da metrópole. Após a sessão, haverá debate com Marcelo Mesquita, um dos diretores do filme. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis (inscrição: sescsp.org.br/cpf).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mostra Cineclube: Clássicos Sci-fi

O Sesc Santana apresenta, até 21/2, clássicos da ficção científica. Na 3ª (7), às 20h, o evento é inaugurado com a projeção de ‘A Ameaça que Veio do Espaço’ (1953), com direção do norte-americano Jack Arnold. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Pa- rada Inglesa, 2971-8713. Grátis.

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado do mês é a norte-americano Jim Jarmush. Na 3ª (7), o filme ‘Homem Morto’ será exibido às 20h. Nele, William Blake conhece um índio chamado Ninguém, com quem parte para uma jornada que mistura misticismo e realidade. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Território Perverso: Os Filmes de Paul Verhoeven

O cineasta, que transita como poucos entre o entretenimento e a subversão, é homenageado em mostra no CCSP. No sábado (4), a programação inicia às 15h, com o filme ‘A Espiã’ (2006), seguido de palestra com o crítico de cinema Luiz Carlos de Oliveira Jr., às 17h30. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Grátis (retirar ingresso 1h antes).