Confira programação completa do Satyrianas 2015

(com informações da assessoria de imprensa do evento)

Quinta-feira (19/11)

20h – Espetáculo “Antes que amanheça”, dir. Edgard Benites, no Satyros Um – 50 min, livre

20h – Espetáculo “Fatias de amor e presunto”, dir. Rafael Primot, no Estação Satyros – 56 min, 12 anos

20h30 – Espetáculo “A Mandrágora” da Cia TAPA, no Teatro Aliança Francesa – 90 min, 14 anos

20h40 – Exibição do filme “Hipóteses para o Amor e a Verdade”, no Matilha Cultural – 110 min, 18 anos

21h – “Get Far Free”, espetáculo de Stiletto (High Heels Company), na Praça Roosevelt – 30 min, livre

21h – “Poema Suspenso para uma Cidade em Queda” da Cia Mungunzá, no Teatro João Caetano – 60 min, 16 anos

21h – “TempoNorteExtremo” do Pessoal do Faroeste, na Sede Luz do Faroeste – 60 min, 14 anos

21h30 – Espetáculo “Berenice Morre”, cia. Zzzlotnic, no Satyros Um – 60 min, 14 anos

21h30 – “Wham Bam – Improvisação Corporal”, dir. Maico Silveira, no Estação Satyros – 120 min, livre

23h – Espetáculo “A morte passa, amor te fica”, dir. Eduardo Silva, no Satyros Um – 20 min, 14 anos

Sexta-feira (20/11)

00h – Espetáculo “Juliette”, Satyros, no Estação Satyros – 70 min, 18 anos

02h30 – Espetáculo “Vias”, dir. Henrique Mello e Nina Nobre, no Estação Satyros – 50 min, 12 anos

00h – Espetáculo “Alter Ego”, dir. Tiago Martelli, no Satyros Um – 20 min, livre

01h30 – Espetáculo “Fotossensível”, dir. Mario Spatizziani, no Satyros Um – 80 min, 14 anos

13h30 – Apresentação de Capoeira com o grupo Quilombolas de Luz, na Praça Roosevelt – 30 min, livre

15h – Apresentação de Maculelê com o grupo Quilombolas de Luz, na Praça Roosevelt – 30 min, livre

15h30 – Espetáculo “12 Horas”, dir. Gustavo Ferreira, no Satyros Um. – 40 min, 18 anos

16h30 – Espetáculo “A Verdade de Cada Um”, Eric Furlan, no Satyros Um – 60 min, 10 anos

17h30 – “Arranha Céu” com a Cia Base, no Prédio da SP Escola de Teatro – 30 min, livre

18h30 – Espetáculo “O Balcão de Alice”, dir. Henrique Mello, no Satyros Um – 60 min, 18 anos

20h – Espetáculo “Hipocôndrio”, dir. Lucas Heymanns, no Satyros Um – 55 min, 14 anos

20h – Dança flamenca com o grupo Cuadra Flamenca, na Tenda – 25 min, livre

20h15 – Espetáculo “Valsa nº 6”, dir. Marco Antonio Braz, na SP Escola de Teatro – 55 min, 14 anos

20h30 – Espetáculo “A Mandrágora”da Cia TAPA, no Teatro Aliança Francesa 90 min, 14 anos

20h30 – Dança Étnica Oriental com Suzana Aziza, na Tenda – 25 min, livre

21h – “Poema Suspenso para uma Cidade em Queda” da Cia Mungunzá, no Teatro João Caetano – 60 min, 16 anos

21h – “TempoNorteExtremo” do Pessoal do Faroeste, na Sede Luz do Faroeste – 60 min, 14 anos

21h30 – Espetáculo “Pessoas Perfeitas”, Satyos, no Satyros Um – 90 min, 16 anos

21h30 – Espetáculo “O Arquiteto e o Imperador da Assíria”, dir. Diêgo Deleon, no Estação Satyros – 75 min, 16 anos

21h30 – Espetáculo “A Filosofia na Alcova”, Ssatyros, no Estação Satyros – 60 min, 18 anos

0h – Espetáculo “Viúva, Porém Honesta”, dir. Marco Antonio Braz, na SP Escola de Teatro – 60 min, 14 anos

Sábado (21/11)

00h – Leitura encenada “Nada de Dó”, de Isabela Lisboa, no Satyros Um – 50 min, 10 anos

01h – Espetáculo “…Ou em qualquer lugar”, dir. Roberto Audio, no Satyros Um – 70 min, livre

03h – Espetáculo “Monetário e Financeiro”, dir Maico Silveira, no Satyros Um – 30 min, livre

03h30 – Espetáculo “Os 120 Dias de Sodoma”, Satyros, no Estação Satyros – 90 min, 18 anos

04h30 – Espetáculo “Não Fornicarás”, Satyros, no Satyros Um – 50 min, 18 anos

14h – Show de lançamento do CD “Arte da Refutação” com Issa Paz e convidados, na Tenda – 50 min, livre

17h30 – “Arranha Céu” com a Cia Base, no Prédio da SP Escola de Teatro – 30 min, livre

18h – Espetáculo “O Ator”, de Chico de Assis, dir. Marcelo Braga, no Satyros Um – 40 min, livre

18h30 às 20h – Exibição de 10 curtas selecionados do In Short Film Festival, no Matilha Cultural – 18 anos

19h – Show da escola de samba Vai Vai, na Praça Roosevelt – 40 min

19h – “Antígona Recortada” do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, no Teatro Arena – 60 min, 12 anos

19h30 – Espetáculo “Boquete (Blowjob)”, Rodrigo Contrera, no Satyros Um – 18 anos, 25 min

20h30 – Espetáculo “A Mandrágora”da Cia TAPA, no Teatro Aliança Francesa – 90 min, 14 anos

21h – “Poema Suspenso para uma Cidade em Queda” da Cia Mungunzá, no Teatro João Caetano – 60 min, 16 anos

21h30 – “TempoNorteExtremo” do Pessoal do Faroeste, na Sede Luz do Faroeste – 60 min, 14 anos

22h – Espetáculo “Hamletmaschine”, dir. Heitor Dhalia, no Satyros Um – 30 min, 16 anos

22h30 – Espetáculo “Valsa nº 6”, na SP Escola de Teatro – 55 min, 14 anos

23h30 – Espetáculo “Minha família – Cenas de máfia”, dir. Régis Trovão, no Satyros Um – 40 min, 18 anos

Domingo (22/11)

01h30 – Espetáculo “Noite incoerente de cabaré”, dir. Amanda Tedesco, no Estação Satyros – 75 min, 18 anos

14h30 – Espetáculo “Frequência Ausente 19 HZ”, dir. Bernardo Galegale e Gustavo Vaz, no Estação Satyros – 25 min (o grupo fica por 120 min e apresenta a peça por diversas vezes; o elenco circula com o espectador pela praça Roosevelt), 16 anos

15h – Apresentação do Coral da Cidade, regência maestro Luciano Camargo, na Igreja da Consolação – 35 min, livre

16h30 – Espetáculo “Breve Relato Dominical”, dir. Ana Kfouri, no Satyros Um – 60 min,12 anos

18h – Espetáculo “Chuva seca – La femme qui pleure”, dir. Eduardo Chagas, no Satyros Um – 50 min, 14 anos

18h – “TempoNorteExtremo” do Pessoal do Faroeste, na Sede Luz do Faroeste – 60 min, 14 anos

19h – Espetáculo “A Mandrágora” da Cia TAPA, no Teatro Aliança Francesa – 90 min, 14 anos

19h – “Poema Suspenso para uma Cidade em Queda” da Cia Mungunzá, no Teatro João Caetano – 60 min, 16 anos

19h – “Antígona Recortada” do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, no Teatro Arena – 60 min, 12 anos

19h30 – Espetáculo “Pessoas Perfeitas”, no Satyros Um – 90 min, 16 anos

20h – Espetáculo “Aquilo que me arrancaram foi a única coisa que me restou”, grupo Motosserra Perfumada, no Subterrâneo do Theatro Municipal – 120 min, 18 anos

22h30 – Espetáculo “Sobre o muito que tenho para dizer mas sempre me faltou coragem”, dir. Lauanda Varone e Liza Caetano, no Satyros Um – 45 min, 12 anos