Confira peças que saem de cartaz agora e retornam em janeiro

O Topo da Montanha, peça com Lázaro Ramos e Taís Araújo (foto acima) sobre a última noite de vida de Martin Luther King, sai de cartaz no domingo (20), mas retorna aos palcos no dia 15/1. Texto de Katori Hall. Dir. Lázaro Ramos. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h e dom., 18h. R$ 90. Até dom. (20).

Frida y Diego, de Maria Adelaide Amaral, deve ter vida longa. A peça sobre o casal de artistas mexicanos merece mais uma temporada em 2016. Sai no domingo (20) e já está de volta dia 9/1. De Maria Adelaide Amaral. Com Leona Cavalli (foto acima) e José Rubens Chachá. 90 min. 14 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até dom. (20).

As duas peças do Repertório Shakespeare – ‘Macbeth’ (foto à dir.) e ‘Medida por Medida’ – também param apenas para as festas e retornam em breve. A partir do dia 7/1, a temporada recomeça.

– Macbeth

O nobre Macbeth (Thiago Lacerda; foto acima) encontra videntes que prenunciam que ele se tornará rei. Ao saber da profecia, Lady Macbeth (Giulia Gam) convence o marido a matar o rei e tomar o seu lugar. Integra o Repertório Shakespeare. Dir. Ron Daniels. 100 min. 14 anos. Sesc Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 18/R$ 60. Até sáb. (19).

– Medida por Medida

O Duque (Marco Antônio Pâmio) coloca em seu lugar um substituto que quer coibir abusos sexuais com pena de morte. Mas o encontro com Isabella (Luisa Thiré) irá atrapalhar seus planos. Integra o Repertório Shakespeare. Dir. Ron Daniels. 110 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 18/R$ 60. Até dom. (20).

LEIA MAIS | Confira roteiro completo de Teatro e Dança