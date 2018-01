General Prime Burger inclui novos sanduíches no cardápio

LANCHE DA VEZ

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O ‘Grand Veggie’ (R$ 35; foto), hambúrguer à base de cogumelos e grão-de-bico, com muçarela de búfala, broto de alfafa, tomate e alho-poró, servido com chips de batata-doce, é uma das novidades do General Prime Burger. A seleção traz ainda o ‘Summer Burger’ (R$ 33), com 150g de carne, molho de iogurte e especiarias, alface e queijo derretido; e o ‘Prime Chicken Burger’ (R$ 32), de frango com um toque de curry, abobrinhas laminadas, alface, tomate e coleslow da casa. R. Joaquim Floriano, 541, Itaim Bibi, 3060-3333. 11h30/15h30 e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Havanna Café

Além de abocanhar os alfajores da rede argentina (R$ 9,50, a unid.), explore o cardápio. O ‘Leche de la Nona’ é um leite vaporizado que leva canela e doce de leite (R$ 10,50). Na dulcíssima torta uruguaia ‘Rogel’, entre uma e outra camada de massa, há boas doses de doce de leite (R$ 16,50). Para acompanhar o expresso (R$ 5), peça a empanada de carne (R$ 9). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 2.100, Perdizes, 3467-5663. 10h/22h (dom. e fer., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos. Sáb. (31), 10h/18h; fecha dom. (1º).

Doces

Manteigaria Lisboa

Rede portuguesa especializada em fazer apenas pasteis de nata. Um sino na entrada da pequena loja – que também abriga a produção – avisa quando sai uma nova fornada do doce à base de massa folhada e recheio de creme de nata (R$ 5, a unid.; R$ 25, caixa com 6). Para acompanhar, serve vinho do Porto (R$ 12, a dose). R. Padre João Manuel, 37, Cerq. César, 3032-2229. 10h/21h (sáb. e dom., até 20h). Sáb. (31), 10h/17h; fecha dom. (1º). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Padarias

A Trigueira

Os pães de fermentação natural são a maioria no balcão. Entre eles, estão as baguetes multigrãos, com sete grãos (R$ 37, o quilo), e de centeio, nozes e passas (R$ 36, o quilo). Também serve bons sanduíches com queijos e embutidos e, diariamente, monta bufê de café da manhã (R$ 40,90), das 7h às 13h. R. Demóstenes, 805, Campo Belo, 5531-7158. 6h/23h. Sáb. (31), 6h/21h; dom. (1º), 8h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Yoka

A família trabalha com pastel há mais de 60 anos. Tem, sim, os sabores tradicionais de feira e com massa sequinha, mas o pastel ‘Japonês’ surpreende: tofu, shitake, kamaboko (massa de peixe) e cebolinha (R$ 9,80). Tem também pastel recheado com carne-seca e muçarela (R$ 8,50) e a versão doce de banana com canela (R$ 7,50, cada). R. dos Estudantes, 37, Sé, 3207-1795. 9h/20h (sáb. e dom., 8h30/19h). Sáb. (31), 9h/16h; fecha dom. (1º). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Sanduíches

Chip’s Burger

A casa com estilo das hamburguerias dos anos 1950 prepara sanduíches clássicos como o ‘Santana’, com hambúrguer de picanha, cheddar, alface e tomate, acompanhado de batatas fritas (R$ 28,99); e ainda o ‘Osaka Burger’, com cheddar inglês, cogumelos com mel e shoyu, tomate e maionese de alho negro (R$ 33,99). R. Dr. César, 718, Santana, 2099-2803. 11h30/0h (6ª e sáb., até 2h). Fecha sáb. (31) e dom. (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Taverna Medieval

Tudo remete à Idade Média – a decoração tem réplicas de espadas, os garçons vestem-se como personagens épicos e o cardápio traz uma escala de quão o prato é ‘medieval’. Experimente ‘O Bárbaro’ (R$ 37), feito com carne de javali, leva queijo caciocavallo, rúcula e relish de pimentão. Para acompanhar, por R$ 15, você joga um dado de 20 lados e beberá o drinque referente ao número que cair. R. Gandavo, 456, V. Mariana, 4114-2816. 18h/23h (6ª e sáb., até 1h; fecha 2ª). Fecha sáb. (31) e dom. (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Gelatte di Gàbi

Mais de 130 sabores já passaram pelas cubas geladas da casa. Entre as sugestões da sorveteira Gabriela Yanaka estão as versões de chocolate belga, coco, doce de leite, leite Ninho e ‘Tristão e Isolda’, que mistura Catupiry e amarena (R$ 11 a R$ 15). A degustação de seis sabores em copinhos individuais custa R$ 35. Av. Braz Leme, 2.371, Santana, 2503-5307. 12h/22h (sáb., 13h/23h). Cc.: M e V. Cd.: M e V.