Confira os novos sanduíches do Cabana Burger e os sucos refrescantes da padaria Lilóri

NO PONTO CERTO

Foto: Leo Martins/divulgação

Mais dois sanduíches estreiam no cardápio do Cabana Burger, ambos com hambúrguer de 160 g de carne de gado wagyu: o ‘Melted’ (R$ 33), com cheddar e bacon; e o ‘G.O.A.T’ (R$ 33; foto), com queijo de cabra, rúcula e cebola roxa, no pão da casa. R. Oscar Freire, 56, Cerqueira César, 3061-2905. 12h/15h30 e 18h30/23h (6ª a dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BEM BATIDOS

Foto: Dona Vitamina/divulgação

A nova linha de sucos da Dona Vitamina mistura frutas, vegetais e suplementos alimentares (foto), como o que leva água de coco, banana e nibs de cacau (R$ 22,90), e a versão de laranja, cenoura e maca peruana (R$ 23,90). R. Matheus Grou, 152, Pinheiros, 3063-0582. 7h30/20h (sáb., 19h; dom. e fer., 9h/16h).

Foto: Lilóri/divulgação

Batido na hora, o suco ‘Caburé’ (R$ 16,50, 500 ml; foto) é uma das pedidas na padaria Lilóri. A bebida leva beterraba, cenoura, maçã, gengibre e abacaxi. O ‘Beija-flor’ (R$ 16,50) mistura maçã, pepino, gengibre, hortelã e limão. R. Peixoto Gomide, 1.486, Jd. Paulista, 3068-8061. 8h/20h (sáb., dom.

e fer., 9h/19h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Cafezal AASP

Fica no térreo do edifício histórico da Associação dos Advogados de São Paulo. No cardápio, é possível escolher o grão de café que será usado no preparo da bebida, coada na mesa (R$ 6). Há ainda drinques gelados, como o ‘Affogato’, com sorvete de creme, expresso e chantilly (R$ 12). A torta de frango (R$ 11) e o bolo gelado de coco (R$ 9) fazem boa companhia. R. Álvares Penteado, 151, Centro, 3291-9330. 8h30/19h30 (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Chá Yê

As prateleiras desta casa aconchegante estão repletas de caixinhas com ervas e utensílios. Assim como as bebidas – chás provenientes de 12 regiões da China –, a in- fluência na cozinha vem do oriente. No almoço, pelo valor do prato principal, o cliente ganha uma entrada, que pode ser um delicado ‘Won Ton’ com carne de porco. Entre as sugestões, há costela cozida em caldo chinês e semente de erva-doce (R$ 34). R. Fradique Coutinho, 344, Pinheiros, 3360-7003. 12h/23h (dom., 13h/20h; 3ª, até 15h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Da Feira ao Baile

Os tecidos listrados no teto e as louças coloridas dão charme ao salãozinho. O menu traz salgados, pratos e tortas do dia (R$ 17,90), que são servidas no almoço. Especialidade da chef Roberta Julião, os bolos são fatiados e vendidos por quilo. Há versões como brownie de cacau com brigadeiro de pistache (R$ 95, o quilo); bolo pão de mel com doce de leite (R$ 90); e bolo de coco cremoso (R$ 90). R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3062-0450. 10h30/19h (sáb., 11h/18h; 2ª, 11h/19h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ponto de Brigadeiro

Uma seleção de brigadeiros do dia colorem a bancada da moderna lojinha de fábrica do doceiro Rafael Aurichi. Há versões de caramelo salgado, queijo com goiabada e de sementes de cacau (R$ 3,80 cada). Além de bolo de pistache com recheio e cobertura de brigadeiro (R$ 9,80). Para o verão, prepara bebidas geladas como o ‘Chocolate Belga’ (R$ 12). R. Pascal, 950, Campo Belo, 2533-6503. 11h/19h (sáb. e fer., 12h/19h; fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Padarias

B.Lem Portuguese Bakery

A charmosa padaria prepara doces e salgados que seguem à risca os livros de receitas lusitanos. Lá, o sonho vira ‘Bola de Berlim’. A massa fofinha vem recheada com creme de doce de leite ou de ovos (R$ 8,40, cada). Na dúvida, prove os dois – e também o bom pastel de Belém (R$ 6,90). Entre os pães de fermentação natural, leve para casa o alentejano (R$ 9,90) e o de azeitonas (R$ 10,90). R. Afonso Braz, 400, V. N. Conceição, 2614-3933. 8h/20h. Cc. e Cd.: todos.

Santo Pão

Lugar ideal para um café da manhã demorado, que pode ser tomado nas mesas do salão ou em um quintalzinho, nos fundos da loja. Na dúvida do que escolher, não dispense os ovos mexidos com cream cheese e ervas (R$ 14), que vem acompanhada de pãozinho, e a revigorante ‘Vitamina de Padoca’, com morango, banana, leite e mel (R$ 14, 340 ml). Também serve sanduíches e pratos. R. Padre João Manuel, 968, Jd. Paulista, 2309-5594. 8h/22h (dom., até 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisserias

Bologna

A rotisseria, aberta em 1958 e recentemente ampliada, prepara um famoso frango assado (R$ 29,90) e fusili à bolonhesa (R$ 71,30, para dois) para o almoço de domingo. Enquanto aguarda o pedido, prove a coxa creme (R$ 9,90). Também serve pratos rápidos no almoço. A partir de hoje (20), festeja o aniversário da cidade com a nova degustação de quatro minilanches, como os de pernil e de rosbife, mais fritas e bebida, por R$ 39,90. R. Augusta, 379, Consolação, 3256-1108. 24h (dom., até 0h; 2ª, a partir das 6h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Petit Comité Rotisserie

As vitrines exibem pratos para montar uma refeição completa, do petisco à sobremesa. Da cozinha da chef e banqueteira Rita Atrib saem opções como a saborosa torta de carne de panela (R$ 78, o quilo) e o cheesecake de Ovomaltine (R$ 80, o quilo). Para celebrar o aniversário de São Paulo, venderá o cuscuz paulista por R$ 46,30, metade do preço, de 3ª (24) a 29/1. R. Gaivota, 763, Moema, 2359-0771. 11h/19h (sáb., até 17h; dom. e fer., 10h/14h; 3ª, 12h/19h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Salgados

Delícias da Di

Um dos destaques do simpático café são as tapiocas, que ganham recheios sempre fartos, como o ‘Funcional’, de frango, tomate e biomassa de banana verde (R$ 14,99), ou o popular ‘Bauru’ (R$ 10,99), com presunto, muçarela e tomate. Ainda é possível acrescentar à massa chia, linhaça ou queijo coalho (R$ 2,50, cada). R. Dr. César, 966, Santana, 2978-7392. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Esfiharia Effendi

A casa serve boas receitas árabes desde 1973. As porções de homus, babaganuche (R$ 32, cada) e coalhada seca (R$ 33), e os charutos de folha de uva (R$ 44) e de repolho (R$ 41) são preparados na casa, assim como as boas esfihas de carne (R$ 4,60) e de queijo (R$ 5,10). Para a sobremesa, prove o folhado de nozes (R$ 7). R. Dom Antônio de Melo, 77, Luz, 3228-0295. 8h/16h (sáb., até 15h30; dom.

e fer., 9h/14h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

212 Burger

A inspiração nova-iorquina começa no nome – o código 212 é o prefixo telefônico mais antigo de Manhattan. Os hambúrgueres são servidos em tábuas, caso do ‘Soho’ (R$ 22), montado com queijo da casa, rúcula, tomate, cebola roxa e picles. Já o ‘Empire State’ (R$ 43) leva 320 gramas de carne, queijo, bacon e ovo. Para fechar, prove o ‘212 Oreo Cake’ (R$ 20), uma fatia de bolo com recheio cremoso. Al. Campinas, 1.021, Jd. Paulista, 3052-1878. 12h/0h (dom. e fer., até 23h; 3ª e 4ª, 18h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sheriff’s Burger

Tem atmosfera inspirada nas hamburguerias texanas. O cliente pode montar o lanche ou optar

por uma das sugestões do cardápio, como o ‘Jim Killer Miller’ (R$ 34,90), com hambúrguer de 150g, queijo cheddar fundido, compota de tomate, picles, bacon e maionese, no pão de fermentação natural. Para acompanhar, porção de batatas rústicas (R$ 18). R. Heitor Penteado, 699, Sumarezinho, 3672-3841. 18h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Da Pá Virada

Artesanais, os gelatos levam frutas frescas e nada de conservantes. Entre as boas pedidas, há criações como pera com queijo, café irlandês e requeijão com goiabada, além dos clássicos baunilha, coco e chocolate (R$ 10/R$18). R. Antônio Mariani, 240, Butantã, 2157-8800. 12h/20h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Snow Fall

Os sorvetes são preparados à moda sul-coreana: uma máquina congela rapidamente o leite fresco e o transforma em ‘neve’, que servem de base para os ‘Snow Ice Cream’. Montadas em dois tamanhos (R$ 12/R$ 25), as taças intercalam camadas de ‘neve’ e caldas de frutas, chocolate, café e açaí. Vale provar o que leva calda de chá- verde, doce de feijão, moti e pó de chá verde. R. Oscar Freire, 48, Cerq. César, 3804-8233. 13h/22h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.