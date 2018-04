Confira os novos pratos do Johnny Rockets e outras dicas de quitutes

Foto: divulgação

A ‘Chilli Cheese Potato’ (R$ 24,90; foto), batata com chilli, sour cream, cheddar e cebola picada, é uma das novidades no cardápio da rede norte-americana Johnny Rockets. Entre os sanduíches, estreia o ‘Squealer’ (R$ 32,90), com hambúrguer defumado de carne com bacon e salada. Shopping Cidade São Paulo. Av. Paulista, 1.230, 4º andar, Bela Vista, 3595-1493.

Cafés

Café Raiz

Os grãos de café são torrados e moídos na própria cafeteria. Depois são usados no preparo do expresso, ingrediente do ‘Cappuccino Raiz’, com pedaços de chocolate, leite vaporizado e chantilly (R$ 16,90), e do ‘Moka Café’, com calda de café, chocolate e leite vaporizado (R$ 13,90). Também serve sanduíches, como o croque monsieur no pão de miga (R$ 35,90), e opções para o almoço e o jantar. R. Cardoso de Almeida, 920, Perdizes, 3672-2199. 10h/23h30. Fecha de hoje (1º) a dom. (3). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 10. www.caferaiz.com.br

Doces

Benditta Formiga

A parede de lousa da pequena loja apresenta o cardápio para quem quer tomar um café, comer algo rápido ou levar os quitutes para casa. Na vitrine, além dos bolos de 800g (R$ 75,90/R$ 86,90, o quilo), ficam os brigadeiros de potinho

(R$ 8) e, embrulhado em alumínio, o ‘Bolo Molhadinho da Vovó’ (R$ 6), um pão de ló úmido, coberto por calda de chocolate e coco ralado. R. João de Sousa Dias, 264, Campo Belo, 5561-0061. 9h/18h (2ª, 10h/18h; sáb., 9h/14h; fecha dom. e fer.). Fecha de hoje (1º) a 2ª (4). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V. www.bendittaformiga.com.br

Pâtisserie Douce France

Na loja de Fabrice Le Nud, é fácil se perder entre os doces e tortas. Há macarons (R$ 5,90, cada), delicados bombons (R$ 350, o quilo) e um ótimo croissant com amêndoas (R$ 9,80). O pâtissier também prepara sorbets cremosos como sorvetes. O de manga tem o sabor forte e doce da fruta e o de chocolate 70% é feito com matéria-prima belga (R$ 9, uma bola; R$ 70, o quilo). Al. Jaú, 554, Jd. Paulista, 3262-3542. 8h/20h. Fecha hoje (1º). Cc.: todos. Cd.: todos. www.patisseriedoucefrance.com.br

Padarias

Barcelona

A padaria tradicional tem uma grande variedade de roscas e pães. No balcão também estão a bomba de chocolate (R$ 6,20) e o ‘Parisiense’, uma massa com castanha de caju, creme e calda de chocolate, que também sai por R$ 6,20. Experimente ainda o cheesecake com geleia de framboesa (R$ 6,20). R. Armando Penteado, 33, Higienópolis, 3826-4911. 6h/22h. Fecha hoje (1º). Cc.: todos. Cd.: todos. www.barcelonapaes.com.br

Deli Paris

A charmosa padaria francesa fica lotada com gente à procura do bufê de café da manhã servido nos fins de semana (R$ 39,90), incluindo crepes e bebida quente. Caprichado, serve os autênticos croissant (R$ 7) e pain au chocolat (R$ 8), além de bolos, patês e queijos. Experimente também a tortinha folhada de maçã (R$ 12,95). R. Harmonia, 484, V. Madalena, 3816-5911. 7h/22h. Fecha hoje (1º). Cc.: todos. Cd.: todos. www.deliparis.com.br

Salgados

Esfiha Imigrantes

Desde 1976, a massa fininha da esfiha aberta recebe 60g de recheios como carne, atum, escarola, queijo e frango (R$ 3,50 a R$ 8,05). Há outras opções árabes, como a berinjela ao molho de tomate, recheada com carne moída e arroz (R$ 24,45), e os charutos de repolho (R$ 27,95, sete unid.). Para beber, a dose de Arak custa R$ 8,25. Av. Doutor Ricardo Jafet, 3.332, Saúde, 5071-2988. 10h/0h (6ª e sáb., 9h/1h). Fecha hoje (1º). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: grátis. www.esfihaimigrantes.com.br

Sanduíches

210 Diner

A casa é especializada em comida americana. Além de bons hambúrgueres, serve pratos típicos de delis nova-iorquinas, como o sanduíche de atum (R$ 29,90) e a ‘Matze Ball Soup’ (R$ 22,90). Prove o ‘Piggie Burguer’, que leva molho com costelinha de porco desfiada ao hambúrguer (R$ 32,90), e as ‘Baby Back Ribs’, saborosas costelinhas de porco (R$ 38,90). R. Pará, 210, Consolação, 3661-1219. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/23h; 2ª, 12h/15h). Fecha de hoje (1º) a 2ª (4). Cc.: todos. Cd.: todos. www.210diner.com.br

St. Louis Burger

A pequena hamburgueria serve bons sanduíches. O de maior sucesso é o ‘Burger 57’, com 220 gramas de carne, bacon assado, cebola grelhada, queijo suíço, alface, tomate e molho (R$ 33,80). Prove também o ‘Champ Burger’, que leva hambúrguer, queijo suíço e cogumelos frescos na manteiga (R$ 29). A limonada feita com limão taiti, limão-siciliano e framboesa (R$ 8,50, 500 ml) é ótima. R. Batataes, 242, Jd. Paulista, 3051-3435. 12h/15h e 18h30/23h (6ª e sáb., almoço até 16h; fecha dom.). Fecha hoje (1º) e sáb. (2). Cc.: todos. Cd.: todos. www.stlouisburger.com.br

Sorvetes

Marco Polo Gelateria & Caffè

Em frente à uma praça, fica a simpática gelateria. As receitas são todas feitas na casa, inclusive o saboroso sorbet de morango, o cremoso de pistache e o ‘Marco Polo’, de café, amêndoas crocantes e baunilha. Os potinhos (R$ 10 a R$ 15), podem ser montados com até três sabores. Largo Nossa Senhora do Bom Parto, 57, Tatuapé, 3805-4005. 11h/22h (6ª e sáb., até 0h30; fecha 2ª). Fecha hoje (1ª) e sáb. (2). Cc.: todos. Cd.: todos. www.marcopologelateria.com.br

Nostro Gelato

Os cremosos sorvetes de palito (R$ 6,90) ficam expostos e podem ganhar cobertura de chocolate que endurece, castanhas ou coco ralado (R$ 0,80, cada). Há também mais de 40 sabores de sorvete de massa (R$ 85, o quilo), como tapioca, doce de leite e tangerina. R. Antônio de Macedo Soares, 1.138, Campo Belo, 5041-3022. 12h/19h (sáb. e dom., 11h/20h). Fecha hoje (1º). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.nostrogelato.com.br