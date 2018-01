Confira os novos pratos do Jamie’s Italian e dicas de almoço executivo

CARDÁPIO RENOVADO

Foto: Jamie’s Italian/divulgação

O risoto de cogumelos, com muçarela de búfala, ervilha e tomilho (R$ 54; foto), é um dos nove pratos que estreiam no Jamie’s Italian. Para começar, há bruschetta de almôndegas (R$ 27) e, de sobremesa, panna cotta de baunilha (R$ 25). Av. Horácio Lafer, 61, Itaim Bibi, 2365-1309. 12h/23h (4ª e 5ª, até 0h; 6ª e sáb., até 0h30; dom., até 22h30).

PRATO DO DIA

Foto: Le Bife/divulgação

O almoço no Le Bife ganha novas sugestões a partir desta 2ª (6), com os PFs do dia, por R$ 49. O bife de Angus com arroz, feijão, farofa e bananinha assada (foto) é a pedida de quarta-feira. R. Pedroso Alvarenga, 1.088, Itaim Bibi, 4324-0783. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h; 2ª, 12h/15h).

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O bife ancho com molho de vinho tinto, legumes grelhados e batata rosti (foto) é um dos pratos que figuram no menu executivo do Cocina Bar y Vino (R$ 41), que inclui entrada e sobremesa. R. Fernando de Albuquerque, 255, Consolação, 3881-1824. 12h/15h e 17h/23h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h).

Conheça duas novas casas na cidade:

Lilu

Informalidade é a palavra de ordem na casa do chef André Mifano. Com salão moderno e bem iluminado, tem menu enxuto e os pratos são levados à mesa em pequenas porções, para compartilhar. Prove o peito de pato, com feijão branco e bottarga (R$ 56), e o ‘Arroz de Domingo’ (R$ 39), feito com rabada, linguiça portuguesa, couve e dois ovos que cozinham no calor da panela, que vai direto à mesa. R. Francisco Leitão, 269, Pinheiros, 99746-0269 (46 lug.). 19h/23h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Modern Mamma Osteria

A casa dos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros serve comida italiana com pegada moderna, num ambiente charmoso. Do cardápio enxuto, comece compartilhando a focaccia (R$ 25). Da seção de massas, destacam-se o pici com ragu de linguiça, porcini e creme de grana padano (R$ 55) e o gnocchi recheado com ossobuco (R$ 55). R. Manuel Guedes, 160, Itaim Bibi, 3078-2263 (100 lug.). 12h/15h e 19h/23h (5ª, 12h/23h; 6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.