Confira os novos petiscos do Piratininga Bar e outras dicas de bares para o fim de semana

PETISCO ETÍLICO

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Ao embalo de blues, jazz e MPB, o Piratininga Bar serve pratos que levam bebida alcoólica na composição, de 6ª (16) a 2/10. Entre as pedidas estão a porção de carne-seca acebolada na cachaça e mandioca cozida (R$ 49; foto) e o ‘Tornedor à Jack Daniels’ (R$ 43). R. Wisard, 149, V. Madalena, 3032-9775. 17h/0h (5ª, até 1h; 6ª e sáb., até 2h; dom., 16h/23h).

Confira outras dicas de bares e baladas:

Altas horas

Filial

O bar tem um clima ‘antiguinho’ e paredes repletas de garrafas – entre elas, mais de 50 rótulos de cachaça. Para acompanhar o chope Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 9,80, black), saem da cozinha a tigelinha de galinha e alho-poró (R$ 20) e petiscos, como o bolinho de arroz (R$ 28, 8 unid.). R. Fidalga, 254, Pinheiros, 3813-9226. 17h/2h30 (6ª, até 3h30; sáb., 12h/3h30; dom., e fer., 12h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25. www.barfilial.com.br

Botecos

Veloso

O barman e gerente Souza faz uma das melhores caipirinhas da cidade (R$ 19/R$ 35). A de jabuticaba e a de tangerina com pimenta dedo-de-moça são os hits. Mas não há só isso para beber: o chope Brahma (R$ 7,80, claro; R$ 9, black) é perfeito para acompanhar os bolinhos de carne (R$ 30; 8 unid.) e as cremosas coxinhas (R$ 30, 6 unid.). R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd: todos. Manobr.: R$ 10.

Cervejas especiais

Frangó

No bar, que fica em um casarão centenário, há 450 opções importadas e nacionais. Para provar várias de uma só vez, opte por uma das dez degustações fixas, que incluem marcas brasileiras, inglesas, alemãs e belgas, entre outras (R$ 148/ R$ 222). O frango grelhado (R$ 74), acompanhado de polenta, farofa e salada, é ótimo. Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó, 3932-4818. 11h/0h (6ª e sáb., até 2h; dom., até 19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.frangobar.com.br

Happy hour

Tatu Bola

Prepara diferentes caipirinhas

(R$ 22,99/R$ 25,99), como a de rapadura com limão. O espaçoso salão, com luz e música agradáveis, funciona também com as cervejas de garrafa, bem geladas (R$ 14,99, Brahma, Original e Serramalte), e a porção de ‘Mix da Churrasqueira’ (R$ 94,99, para três), com frango, picanha e linguiça toscana grelhados na parrilla. R. Clodomiro Amazonas, 202, Itaim Bibi, 2539-9071. 17h30/1h (sáb., 14h/1h; 2ª e 3ª, 18h/1h; fecha dom.). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V. Manobr.: R$ 25.

Música ao vivo

Morrison

O tradicional bar de rock tem shows ao vivo às sextas e aos sábados. Se quiser ver as apresentações de pertinho, leve o ‘Morrison’ na mão, feito com gim, soda limonada e groselha (R$ 19,50). Para equilibrar a acidez da bebida, fique com a porção de pasteis de queijo, carne ou mista (R$ 19/R$ 21). R. Inácio Pereira da Rocha, 362, V. Madalena, 3814-1022. 21h/5h (fecha dom. a 5ª). Entrada: R$ 13/R$ 29. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.

Balada

QBeleza!

Duas atrações vão agitar a pista do Centro Cultural Rio Verde: a Banda Íris homenageará Los Hermanos e o Quarteto São Jorge tocará músicas autorais e brasileiras dançantes. Nos intervalos, a DJ Bruna Sztokfisz assume a picape. Para completar, caipirinha em dobro até a 1h. R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Hoje (16), 23h/5h. R$ 30/R$ 50.

Sambinha de Primavera

A Casa das Caldeiras será palco de mais uma edição da festa carioca realizada pela agência Haute e embalada por sambas de várias gerações. O cantor Rodrigo Lampreia vai comandar a roda de samba ao lado de convidados. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3063-3242. Sáb. (17), 19h. R$ 80/R$ 100.