Confira os novos milk-shake e marshmallow de chá verde e outras dicas de Quitutes

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Feito com sorvete de matchá à base de leite de amêndoas, o novo milk-shake (R$ 29,99; foto) do Chip’s Burger é boa pedida também para os veganos. Para acompanhar, há batatas rústicas por R$ 19,99. R. Dr. César, 718, Santana, 2099-2803.

Foto: divulgação

Os marshmallows de baunilha e de chocolate, da Lu Bonometti Biscotti & Dolcezze, agora dividem a preferência com a nova versão de chá verde (R$ 10, 100g; foto). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.728, Jd. Paulista, 3384-5818.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Canelinha

O cafezinho vem com muita espuma e bem polvilhado. Mas você vai beber de pé: o lugar é tão pequenino que quase se lê de fora da loja a carta de cafés afixada na parede. O expresso ou o ‘Canelinha’, com café, leite e canela, custa R$ 4. Para comer, há pão de queijo (R$ 2) e croissant (R$ 4). R. Dom José de Barros, 32, República, 3255-2363. 7h30/17h40 (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Santo Grão

Na maior casa do grupo, com uma varanda arejada na entrada, o café, expresso ou filtrado, pode ser feito com seis tipos de grão (de R$ 5,60 a R$ 7,10). Já o cappuccino duplo sai por R$ 12,90. Entre os gelados, prove o ‘Vienense’, com sorvete de creme, expresso, licor de chocolate e chantilly (R$ 20,10). Para acompanhar, há muffin (R$ 9), croissant com geleia (R$ 10) e grissinis (R$ 8). R. Jerônimo da Veiga, 179, Itaim Bibi, 3071-3169. 7h30/1h (dom. e fer., até 0h; 2ª, 9h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.santograo.com.br

Doces

Genoveva Doces

Antes vendidos apenas congelados, os quitutes da confeiteira Veridiana Maluf Nahas já podem ser provados no café pertinho da fábrica. Para comer na hora, há tortinha de limão e cocada de forno (R$ 10, cada). Outras pedidas são o bolo ‘Red Velvet’ (R$ 10) e o doce ‘Banana Pra Você’, que leva musse de chocolate com banana caramelizada e ganache de canela (R$ 10). As tortas inteiras custam, em média, R$ 90 (1,2 kg) e os bolos, R$ 130 (2,5 kg). Al. Itu, 1.306, Jd. Paulista, 2935-0003. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.genovevadoces.com.br

Ponto de Brigadeiro

A seleção de brigadeiros do dia colore a bancada da moderna lojinha de fábrica do doceiro Rafael Aurichi. Há versões de mel com amêndoas, queijo com goiabada e de semente de cacau (R$ 3,50, cada). Além de bolo de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro (R$ 9). Para acompanhar, serve expresso do Il Barista (R$ 4,50). R. Pascal, 950, Campo Belo, 2533-6503. 11h/19h (sáb., 12h/18h; fecha dom. e 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Wheat Organics

Serve boas receitas com produtos orgânicos, entre pães, doces e pratos. O pão de cúrcuma, alecrim e azeitonas (R$ 10,50) é um dos destaques da casa, assim como a torta de ganache com banana e amêndoas (R$ 10,50). Durante o almoço, há menu executivo com entrada, prato principal, sobremesa e chá gelado (R$ 42,20). R. Carlos Weber, 1622, V. Leopoldina, 3628-8209. 8h/19h (sáb., até 16h; fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: todos. www.wheat.com.br

Salgados

Santa Coxinha

No cardápio estão as mais de 60 criações do cozinheiro Matusa. Serve sabores incomuns de coxinha, como a de feijoada, cordeiro e rabada. Recentemente, foram lançadas versões de pato, picadinho e cupim (R$ 4,90/R$ 7,90, cada). De sobremesa, tem recheios doces como Nutella, doce de leite uruguaio, brigadeiro, paçoquinha (R$ 2,90, cada) e Lindt (R$ 5,90). Pça. República Lituana, 73, V. Prudente, 2345-4249. 10h/22h30 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.santacoxinha.com.br

Sanduíches

Sheriff’s Burger

Instalada em pequeno centro comercial, tem atmosfera inspirada nas hamburguerias texanas. O cliente pode montar o próprio lanche ou optar por uma das sugestões do cardápio, como o ‘Jim Killer Miller’ (R$ 30,90), com hambúrguer de 150g, queijo fundido, compota de tomate, picles, bacon e maionese, dentro do pão de fermentação natural. Para acompanhar, batatas rústicas (R$ 14). R. Heitor Penteado, 699, Sumarezinho, 3672-3841. 12h/23h30 (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.sheriffs.com.br.

Sorvetes

Alaska

Inaugurada em 1910 por um casal de italianos, a sorveteria de aparência retrô tem grandes balcões onde são servidos os sorvetes de dois sabores (R$ 12). Gelados convencionais como morango, chocolate e flocos dividem espaço com avelã, pistache e doce de leite. Prepara também a taça ‘Colegial’ (R$ 22), com duas bolas, chantilly, calda e cereja. R. Dr Rafael de Barros, 70, Paraíso, 3889-8676. 9h/23h (6ª, até 0h; sáb., até 1h). Cc.: M e V. Cd.: todos.

Sucos

Galícia

Serve alguns sucos pouco usuais, como o de lima-da-pérsia com abacaxi, o de gengibre com laranja e beterraba e o de carambola com manga (a partir de R$ 7, com uma fruta). Opções que misturam água de coco, como o de uva (R$ 10,50), também fazem sucesso. Boa pedida para matar a fome é o ‘Cheese Delícia’, com hambúrguer, muçarela de búfala, rúcula, tomate seco e maionese verde (R$ 22). R. da Consolação, 397, Consolação, 3159-0927. 6h/23h (fecha dom.

e fer.). Cc.: todos. Cd. todos.

Especial

Malbec World Day

O público poderá degustar diferentes rótulos de Malbec e harmonizar o vinho com as comidas dos food trucks. Bate-papo, DJs e performances animam o evento. Vila Butantan. R. Lemos Monteiro, 149, Butantã, 5505-1033 (ramal 121). 5ª (28), 18h/23h. R$ 150 (R$ 40 para consumo nos food trucks). 18 anos.

Planeta Gourmet

A primeira edição reúne até domingo (24) food trucks, barracas e bikes com comidas típicas japonesa, mexicana, peruana, italiana, entre outras, na Praça de Eventos Externa do Shopping Center Norte. Espaço Kids e shows à noite completam a programação. Trav. Casalbuono, 120, V. Guilherme. Hoje (22) a dom. (24), 12h/22h. Entrada: R$ 5 (a partir de 11 anos).