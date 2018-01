Confira os novos hot-dogs do Cabana Burger e outras dicas de sanduíches na cidade

Aberta no Itaim Bibi, a segunda unidade do Cabana Burger traz no menu novos hot-dogs (R$ 17/R$ 25; foto à esq.), com ingredientes como picles, cheddar e bacon. R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 753, Itaim Bibi, 2659-6703. 12h/15h30 e 17h30/23h (5ª, até 0h; 6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/23h).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ‘Faixa Azul’ (R$ 32,11; foto à dir.) é uma das novidades da Tradi. Vem com disco de 180 gramas de carne, mistura de queijos americano e gorgonzola, farofa de bacon e pimenta jalapeño. R. Diogo Jacome, 391, V. N. Conceição, 2339-7107. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/22h30).

Inaugurado em 2011, o Butcher’s Market reforça sua origem nova-iorquina com sanduíches como o ‘Mac’n’Cheese’ (R$ 35), que traz o pão italiano recheado de massa com cheddar, muçarela e carne de porco. R. Bandeira Paulista, 164, Itaim Bibi, 2367-1043. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 13h/23h; fecha 2ª).

No mezanino do MAC USP, o Vista Café passa a servir brunch aos domingos, das 10h às 16h, com pratos que mudam a cada semana – como o que traz lombo, linguiça, tomate assado, cogumelo, espinafre, ovo frito e pão brioche (foto). A opção inclui entrada e sobremesa, por R$ 55. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. 10h/18h (3ª, até 21h; fecha 2ª).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Fazenda Café

Faz quitutes do interior e mói os grãos nobres das marcas do Centro e Orfeu. O café expresso (R$ 4,50) figura ao lado de receitas que misturam a bebida com pé-de-moleque (R$ 17,50) ou cachaça, caso do ‘Café Brasil’ (R$ 12,50). A carta lista ainda o ‘Tailandês’ (R$ 13), expresso, gelo e leite condensado. Para aplacar a fome, há também pratos rápidos como picadinho de carne (R$ 29,90). De sobremesa, prove o pudim de café (R$ 6,50). Lgo. São Francisco, 20, Sé, 3101-8117. 7h/19h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Bistrô Ó-Chá

Ao subir os degraus do sobrado, prepare-se para uma experiência sensorial encantadora. Idealizada pela portuguesa Mónica Costa, a casa serve mais de 70 tipos de chá em bules (a partir de R$ 12), como o ‘Caravana Russa’, que mistura chá preto, laranja, canela e maçã verde. Já o especial chá branco chinês ‘Agulhas de Prata’ custa R$ 26. Para acompanhar, o menu traz opções para qualquer hora do dia, do sanduíche ‘Croque Monsieur’ (R$ 27) aos ‘Scones’ servidos com geleia, manteiga e nata (R$ 18). R. Aspicuelta, 194, V. Madalena, 2737-8001. 14h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Doce de Laura

A gaúcha Laura Estima prepara bolos e doces caseiros na pequena casa desde 1996. Algumas receitas são herança de uma doceria da família, em Porto Alegre. Se você tiver sorte, encontrará no balcão o bolo de nozes com doce de ovos (R$ 14,50, a fatia) e o bolo de brigadeiro (R$ 12,80, a fatia). Se quiser levar uma sobremesa para saborear em casa, peça o bolo bem-casado (R$ 11,50, a fatia; R$ 64, o quilo). R. Aspicuelta, 27, V. Madalena, 3811-9669. 10h/19h (sáb., até 17h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Di Cunto

Quem entra na casa, que adoça a boca dos moradores da Mooca desde 1935, tem a sensação de voltar no tempo. Descubra o sabor do ‘Zeppola’, massa recheada com creme e coberta com castanha de caju e mel (R$ 10,50), da ‘Sfogliatella’ (R$ 10,50) e dos profiteroles (R$ 99, o quilo), entre cerca de outros mil itens. O panetone, feito a partir de fermentação natural, é produzido o ano inteiro (R$ 35/R$ 70). Outra iguaria concorrida é a ‘Torta Regina’, que leva pão de ló, creme, chantilly, carolinas recheadas e cobertura de fios dourados (R$ 84, o quilo). R. Borges de Figueiredo, 61, Mooca, 2081-7100. 9h/19h (dom., 8h30/18h; 2ª, 12h/ 19h). Cc.: todos. Cd. todos.

Osvaldo Bolos

São 30 tipos de bolo com combinações bem caseiras e sem mistério: massa fofinha e recheio farto. O bolo ‘Sensação’ (R$ 61, o quilo), por exemplo, tem chocolate, morango, brigadeiro, chantilly, creme branco e cobertura de chocolate e morango. Também faz docinhos (R$ 50/ R$ 240, o cento), salgadinhos, massas e tortas. R. Coronel Naul de Azevedo, 143, Jd. Cruzeiro, 5666-9195. 7h/18h (dom. e fer., até 16h; 2ª e 3ª, até 17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Armazém dos Pães

A casa tem um cardápio amplo, com boas pedidas para o café da manhã, e ainda salgados, doces e pratos rápidos. O ‘Pão Pururuca’ é como um sanduíche de queijo às avessas: o pão é o mesmo francês de sempre, mas a muçarela não entra como recheio. Vai por cima do pão, em lascas grossas e derretidas para formar uma casca crocante (R$ 21,90, o quilo). O pão de queijo sai por R$ 38, o quilo. Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 3.490, Alto da Lapa, 3645-3032. 6h/23h. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Salgados

Art Esfiha

As irmãs Abdud preparam boas esfihas abertas – como as de carne (R$ 5,50), queijo branco (R$ 6,40) e a de coalhada seca com zaatar (R$ 6,80) – e fechadas, nas versões de frango com Catupiry, ricota e calabresa (R$ 5,50, cada). Da cozinha também saem especialidades como quibe cru (R$ 14,50, 130g) e charuto de folha de uva (R$ 13,10, 130g). R. Joinville, 314, V. Mariana, 3051-3992. 11h/20h (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empadaria da Vovó

São 20 versões de empadas salgadas, mais nove receitas doces, todas com recheio generoso e massa saborosa. A de mousse de limão e a de doce de leite saem por R$ 6,50, cada. Já a de muçarela de búfala com rúcula custa R$ 6,80. Com a volta do calor, uma boa pedida são os sorvetes servidos na capinha da empada, como o de morango com amora (R$ 9,50). R. Dr. Vieira de Carvalho, 154, República, 3337-1938. 8h/20h (sáb., 10h/19h; dom, 10h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Mano Sanduíches

Todas as carnes e molhos são preparados na casa. No menu, há sanduíches, como o de salmão defumado, com coalhada, limão-siciliano e dill (R$ 22), montado na ciabatta. Outra pedida certeira é o hambúrguer com queijo prato, alface, tomate e picles (R$ 20). Há ainda sanduíche de pernil (R$ 20) e batatas fritas (R$ 8). R. Ferreira de Araújo, 381, Pinheiros, 3816-1725. 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Black Beef

Rede de Maceió, fica na praça de alimentação do Shopping Vila Olímpia – mas num salão fechado, junto ao boliche. No cardápio, estão nove lanches, que custam a partir de R$ 15, caso do cheese burguer. Já o ‘Big Black Beef’ (R$ 24) vem com dois discos de carne, muçarela, cheddar, cebola caramelizada e barbecue. Para arrematar, batatas fritas (R$ 7) e milk-shake de leite Ninho (R$ 14, 500 ml). R. Olimpíadas, 360, 4º andar, V. Olímpia. 10h/0h (6ª, até 1h; sáb., até 2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Nostro Gelato

Os cremosos sorvetes de palito (R$ 7,50) ficam expostos e podem ganhar cobertura de chocolate, castanhas ou coco ralado (R$ 0,90, cada). Há também 44 sabores de sorvetes de massa (R$ 89, o quilo), como tapioca, doce de leite, tangerina e capim-santo com limão-siciliano. R. Antônio de Macedo Soares, 1.138, Campo Belo, 2532-2022. 12h/19h (sáb. e dom., 11h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Balada Mix

Rede carioca especializada em sucos e comida saudável. O salão amplo e colorido reforça o clima praiano. Os sanduíches são bem servidos, como o ‘Filé Shiitake’ (R$ 44,90), no pão ciabatta, com filé mignon, queijo minas padrão e shitake, acompanhado de batatas ou salada. Os sucos levam frutas frescas – inclusive o de fruta-do-conde (R$ 12,90). O açaí custa a partir de R$ 8,90. R. Tabapuã, 1.393, Itaim Bibi, 3071-3881. 9h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.