Confira as novidades no Mercado de Pinheiros e outras dicas de Quitutes

Foto: divulgação

Mel dos índios do Xingu (R$ 35,50), queijo marajoara (R$ 42,50, 500g) e castanha de baru (R$ 8, 100g) estão entre as dezenas de produtos à venda nos recém-inaugurados boxes no Mercado Municipal de Pinheiros. A iniciativa faz parte do projeto de revitalização do espaço – uma parceria do Instituto Atá, encabeçado pelo chef Alex Atala, com a Prefeitura.

Nas prateleiras, há produtos típicos dos cinco biomas: Amazônia, Mata Atlântica, pampas, cerrado e caatinga. A seleção inclui frutas, polpas, farinhas, óleos, castanhas, temperos e artesanato. Aberto em janeiro no segundo andar, o Mocotó Café representa a caatinga.

R. Pedro Cristi, 89, Pinheiros, 3032-0875. 8h/18h (fecha dom.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Beluga Café

Com ambiente clean, minimalista e sem serviço no salão – tem um pequeno arsenal atrás do balcão de madeira para extrair o café em diferentes métodos, do expresso (R$ 4) ao ótimo coado, servido no copo de vidro (R$ 6 e R$ 7, gelado). Os grãos, vendidos também em pacotinhos, são de pequenos produtores brasileiros. Para acompanhar, há pão de queijo do Lá da Venda (R$ 5,50) e tortas d’A Torteria. R. Dr. Cesário Mota Filho Jr., 379, V. Buarque, 3214-5322. 10h/19h (fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.belugasp.com

Chás

Chá Yê

As prateleiras desta casa aconchegante estão repletas de caixinhas com ervas e utensílios. Assim como as bebidas – chás provenientes de 12 regiões da China – a influência na cozinha vem do oriente. No almoço, há menu executivo (R$ 25/R$ 39), com entrada, chá do dia e prato principal, como um delicado ‘Won Ton’ com carne de porco. R. Fradique Coutinho, 344, Pinheiros, 3360-7003. 12h/18h (5ª a sáb., até 23h; dom., 13h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Brigadeiro Dicunhada

A loja de Fernanda Pensutti e Renata Brandão produz 55 sabores de brigadeiro. Um deles é o de limão-siciliano com raspas de chocolate branco (R$ 4,50). Prove também o tradicional branco com crocante e o meio amargo confeitado com cacau em pó (R$ 4,50 cada). O brigadeiro na bisnaga (40g) custa R$ 8, no potinho (40g), R$ 10 e na panelinha (90g), R$ 19. Também serve bolo caseiro (R$ 8, a fatia) e recheados (R$ 15, a fatia). R. Emílio Mallet, 494, Tatuapé, 2093-3167. 11h/19h (dom. e fer., 13h/18h; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: todos. www.brigadeirodicunhada.com.br

SOS Cupcakes

A pequena loja tem mesas para quem quer tomar um café com cupcake (R$ 9, cada). Os bolinhos fofinhos e úmidos ganham versões de paçoca, bem-casado, Ovomaltine e o novo cupchurros. Há ainda opções de laranja, limão, cenoura e maçã. Ao todo, são 30 sabores. Aceita encomendas de cupcakes com decoração personalizada. R. Desembargador do Vale, 162, Perdizes, 3578-1001. 10h/19h (sáb., 12h/19h; fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.soscupcakes.com.br

Padarias

Aracaju

O pastel de Belém (R$ 3,90) é uma das ‘perdições’ da padaria fundada por portugueses. Mate a saudade também das rabanadas, feitas diariamente (R$ 2,80). Outro carro-chefe da casa é o pão australiano (R$ 4,20), à base de cacau e malte, com manteiga na chapa. Peça também as tortinhas de palmito (R$ 52, o quilo) e o ‘Travesseiro de Sintra’ (R$ 4,90). R. Maranhão, 760, Higienópolis, 3666-8857. 6h/22h30 (dom. e fer., 7h/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

I Tramezzini

A casa é especializada no tramezzino, clássico sanduíche triangular à base de pão branco, que pode ganhar recheios variados. Entre os sabores estão o de atum com ovo (R$ 9,90), o de rosbife com abobrinha grelhada, maionese e salsinha, e o de salmão defumado com cream cheese e alcaparra (R$ 14,90, cada). Alguns também podem ser aquecidos, caso do de berinjela e queijo gruyère (R$ 9,90). Al. Franca, 1.033, Jd. Paulista, 5033-7900. 12h/22h (5ª a sáb., até 1h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Milk & Mellow

Do grande salão é possível ver as estações de trabalho na cozinha. No cardápio, o hambúrguer clássico, com pão e carne custa R$ 15,10, que pode ganhar complementos como ovo, queijos e bacon (de R$ 4 a R$ 7, por item). O cheese salada custa R$ 24,25 e a porção de fritas, R$ 21,95. De sobremesa, vá de waffle com doce de leite e sorvete de creme (R$ 28,30). Ainda prepara beirutes, pratos rápidos e saladas. Av. Cidade Jardim, 1085, Itaim Bibi, 3168-4516. 11h30/2h (4ª a sáb., até 4h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 15. www.milkmellow.com.br

Zé do Hamburger

Com dois andares, tem decoração inspirada nos 1950. O cliente pode montar o sanduíche ou optar por uma das ‘Sugestões do Zé’, caso do ‘Kanguru Bacon’ (R$ 38,90), que leva hambúrguer de fraldinha de 200g, cheddar, bacon e relish de pepino com tempero do Zé e maionese artesanal no pão australiano. Adoce com o novo ‘Special Oreo Shake’ (R$ 31,90): sorvete de Leite Ninho batido com biscoito Oreo. R. Itapicuru, 419, Perdizes, 3868-4884. 12h/1h (6ª e sáb., até 4h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.zedohamburger.com.br

Sorvetes

Ben & Jerry’s

A nova loja da rede, no Conjunto Nacional, também exibe alguns sabores campeões de vendas: ‘Chocolate Chip Cookie Dough’, ‘Cherry Garcia’, ‘Chocolate Fudge Brownie’, ‘Strawberry Cheesecake’ e ‘Chunky Monkey’, com pedaços de banana. A bola custa R$ 11 (R$ 16, duas; R$ 21, três), no copinho ou casquinha. Por mais R$ 3, o sorvete vem no cone de waffle feito na hora. Av. Paulista, 2.073, loja 124, metrô Consolação, 2172-2002. 10h/22h. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. www.benandjerry.com.br

Sucos

Frutaria São Paulo

Casa de sucos com ampla varanda e extenso cardápio de sanduíches e pratos leves. O destaque fica por conta dos 40 tipos de fruta que resultam em ótimos sucos (a partir de R$ 7,10, com uma fruta). Entre os açaís, prefira o cremoso ‘Tipo A’ (R$ 18,90, 300 ml). O suco de açaí Frutaria com morango custa R$ 16,30. R. Bandeira Paulista, 327, Itaim Bibi, 3846-1124. 10h/1h (sáb., 8h/1h; dom., 8h/0h; 2ª, até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.frutariasaopaulo.com.br