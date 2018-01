Confira os destaques do Festival Risadaria, que traz a São Paulo mais de 470 shows de humor

Entre artistas consagrados e novas apostas, a 8ª edição do evento traz à cidade, durante um mês, shows de humor de estilos variados (muitos deles gratuitos)

“Em tempos obscuros como estes que estamos vivendo, o humor é questão de sanidade mental – se as pessoas não rirem, elas explodem”, opina Paulo Bonfá, criador do Risadaria, ao Divirta-se.

Considerado o maior festival de comédia do mundo, o evento chega à sua 8ª edição com programação que começa hoje (23) e vai até o dia 23/7. São apresentações de stand-up, improviso e esquetes, além de debates, oficinas, exposições e atrações infantis.

Os espaços ocupados vão desde teatros (caso dos ‘Super Shows’) e shoppings (‘Palcos Risadaria’) até a casa especializada Comedians Comedy Club. A seguir, confira destaques da programação. André Carmona e Júlia Corrêa

O FESTIVAL EM NÚMEROS

– 170 artistas e grupos humorísticos farão 476 apresentações ao vivo, em 16 endereços da cidade.

– 83% de toda a programação do festival é gratuita. O restante dos shows tem preços populares.

– 1 milhão e 650 mil é o número de público esperado durante o evento, igualando-se ao recorde da edição passada.

ESTÁ NO PAPO: entrevista com Paulo Bonfá (foto), criador do Risadaria

Qual a expectativa para a edição 2017?

Apesar da mesma duração, o evento tem mais atividades. A expectativa é que ampliemos a marca, pelo caráter gratuito da maioria da programação.

Há alguma tendência temática no repertório de artistas e grupos?

Cada artista, cada grupo tem sua pegada. O que eu imagino que vá ser um tema recorrente é a situação política e econômica do País, que, às vezes, parece piada.

O que você destacaria como novidade?

Há três anos, monitoramos 159 novos artistas. E vamos lançar 24 deles, que se apresentam em São Paulo pela primeira vez.

SUPER SHOWS

+ Um dos criadores do ‘Porta dos Fundos’, Fábio Porchat (foto abaixo) é assíduo do Risadaria. “Para participar do festival, eu faço de tudo. Ou quase tudo”, diverte-se. Lá, ele vai apresentar seu show de stand-up, ‘Fora do Normal’, ao lado da trupe responsável pela roteirização do ‘Programa do Porchat’, da Rede Record: Paulo Vieira, Victor Camejo e Rogério Morgado. 75 min. 16 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 3ª (27), 19h. R$ 50.

+ Ex-‘CQC’, da Band, e atual integrante do ‘Altas Horas’, da Rede Globo, o comediante Marco Luque conduz show ao lado do mágico e ilusionista Ben Ludmer e dos humoristas Marlei Cevada e Jefferson Faria, ambos do elenco do programa ‘A Praça É Nossa’, do SBT. 75 min. 16 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 4ª (28), 19h e 21h30. R$ 50.

+ Repórter do ‘Programa da Sabrina’, da Record, Rodrigo Capella (foto abaixo) é um dos nomes mais versáteis do atual humor brasileiro. No show, faz de tudo um pouco: stand-up, números musicais e muita improvisação. “Meu show é uma incógnita. Eu não sei o que vou apresentar até pisar no palco.” 75 min. 16 anos. Teatro APCD (800 lug.). R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, 2223-2424. 2/7, 17h e 20h. R$ 50.

PALCOS RISADARIA

+ “Eu aprendi com o tempo que a piada tem de ser feita.” A fala de Victor Sarro (foto abaixo) resume bem seu novo show, ‘Isso no Meu Tempo Não Era Bullying’. A partir de experiências particulares, o comediante vai mostrar as diferenças do humor antigo e da comédia feita na atualidade. 30 min. 16 anos. Tietê Plaza Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, V. Pirituba, 3201-9000. 11/7, 19h. Grátis.

+ Atualmente, Rafael Portugal é um dos grandes protagonistas do canal ‘Porta dos Fundos’. Além disso, o humorista tem carreira sólida no teatro, com mais de 17 peças no currículo. No primeiro show solo, ‘Eu Comigo Mesmo’, ele faz um apanhado de seus melhores textos, nos quais aborda a história de sua vida. 30 min. 16 anos. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, 5682-3666. 9/7, 18h. Grátis.

+ Victor Meyniel, de 19 anos, iniciou a carreira com vídeos para jovens na web. Com o sucesso, começou a atuar no teatro e, recentemente, no cinema. Um dos novos talentos do evento, fará show de stand-up com foco no improviso. 14 anos. Tietê Plaza Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Pirituba, 3201-9000. 21/7, 19h. Grátis. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, 5682-3666. 23/7, 18h. Grátis.

+ Uma das apostas da edição deste ano, o paranaense Hallorino Jr (foto abaixo) ficou famoso com vídeos em que interpreta o debochado personagem Carmo. No evento, ele faz show de stand-up com piadas sobre a vida interiorana. 30 min. 16 anos. Tietê Plaza Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Pirituba, 3201-9000. 8/7, 18h. Grátis. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, 5682-3666. 22/7, 18h. Grátis.

COMEDIANS COMEDY CLUB

+ Ao lado de Edu Nunes e Marco Gonçalves, o ator e palhaço Marcio Ballas (foto abaixo), que já participou de programas como ‘Cante Se Puder’ e ‘Esse Artista Sou Eu’, do SBT, conduz uma noite repleta de números de improviso. 75 min. 18 anos. Comedians Comedy Club (300 lug.). R. Augusta, 1.129, metrô Consolação. A partir de 4ª (28). 4ª, 21h. R$ 45. Até 19/7.

+ Ben Ludmer é mágico, ator e comediante. Em seu show de stand-up, ele mescla um pouco de cada atividade para entreter o público. Para o festival, Ben está preparando novos números e piadas atualizadas. “Este ano, decidi que não vou falar de política; quero tirar o pessoal da realidade.” 75 min. 18 anos. Comedians Comedy Club (300 lug.). R. Augusta, 1.129, metrô Consolação, 2615-1129. 14/7, 21h30. R$ 45.

+ Conhecido por imitar nomes como Zeca Pagodinho e Jair Bolsonaro, Rudy Landucci participa de noite de stand-up com Maurício Dollenz, Rogério Morgado e Diguinho Coruja. 75 min. 18 anos. Comedians Comedy Club (300 lug.). R. Augusta, 1.129, metrô Consolação. 16/7, 20h. R$ 45.

CEUs

+ Ao lado do humorista Fabiano Combota e da banda Pedra Letícia, Rafael Cortez (foto abaixo) faz um resgate das músicas mais engraçadas da MPB, em versões inusitadas, no projeto MDB (Música Divertida Brasileira). “Nas apresentações, eu divirto as pessoas e me divirto também”, diz Cortez. No show, apresentado desde 2014, o comediante toca violão, canta e dança. Além disso, o número, interativo, mescla stand-up e improvisações. CEU Pêra Marmelo. R. Pêra-Marmelo, 226, Jd. S. Lucrecia, 3948-3950. 30/6, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

RISADARIA KIDS

+ Nina, personagem de Marlei Cevada (foto abaixo), é daquelas crianças levadas que, quando menos se espera, soltam pérolas desconcertantes. Em ‘Vem Dançar com Nina’, as piadas e as brincadeiras são acompanhadas por números musicais. “É totalmente interativo. E a criançada adora”, conta a atriz. 50 min. Livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. (24), 12h. R$ 20.

+ Monociclo, malabarismo, perna de pau, chicote, equilibrismo, mágica e, é claro, muitas palhaçadas. Na apresentação do Palhaço Tchutchuco, que exibe diversas habilidades, tem quase um circo inteiro. O objetivo é divertir crianças – e também pais – por meio de um show criativo, inteligente e cheio de cores. 40 min. Livre. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, 5682-3666. 10/7, 15h. Grátis.

+ Na Oficina de Palhaço – Segredos Mágicos, o Palhaço Fonso mostra aos pequenos algumas das principais técnicas circenses. O artista utiliza a mágica e a ventriloquia como recurso para fazer rir. A atividade será feita para um grupo de até 50 crianças. 40 min. 6 anos. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, 5682-3666. 13/7, 14h. Grátis.

+ Yakko Sideratos (foto abaixo) é conhecido por seu trabalho com ventriloquia. Em cena, ele e um boneco conversam com o gênio da lâmpada. Além disso, o humorista promete mostrar uma lousa mágica, em que um rosto desenhado vai interagir com o público. 40 min. Livre. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba 5682-3666. 8/7, 16h; 12/7, 15h. Grátis. Tietê Plaza Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Pirituba, 3201-9000. 9/7 e 18/7, 16h. Grátis.

+ No show Precisa-se de Mágico, os atrapalhados palhaços Bartolomeu e Carolipa conseguem um emprego no circo para apresentar números de mágica. E, a partir de improvisações – unindo brincadeira, contação de história e ilusionismo –, divertem crianças e também adultos. 40 min. Livre. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, 5682-3666. 10/7, 16h. Grátis.

EXPOSIÇÕES

+ Televisão, rádio, internet, fotografia e humor gráfico compõem a área de exposições do festival. Na mostra Humor Gráfico, ganharão destaque caricaturas de grandes personalidades brasileiras, como Faustão (foto abaixo). Para auxiliar o público a reconhecer os caricaturados, fotos do acervo do Estadão farão parte da mostra. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação. 7/7 a 23/7, 10h/20h. Grátis.

DEBATES

+ Os canais de humor na web são um fenômeno crescente. E é sobre esse tema que Paulo Bonfá, Becca Pires, Bomdialeo, Maíra Medeiros e os Irmãos Piologo falam em Por Dentro de: Youtubers. 70 min. Livre. Livraria Cultura (90 lug.). Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano. 3/7, 12h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ Fabio Porchat, Antonio Tabet, Tereza Gonzales e Paulo Bonfá participam da conversa Por Dentro de: Porta dos Fundos, que aborda os bastidores do canal e também a construção de seus esquetes. 70 min. Livre. Livraria Cultura (90 lug.). Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano. 6/7, 12h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).