Confira os destaques das estreias de Teatro e Dança

As Ondas ou Uma Autópsia

Passados 75 anos da morte de Virginia Woolf, o ator Gabriel Miziara estreia o monólogo, que é uma investigação sobre o legado literário e humano da escritora. Após mais de uma década de pesquisas sobre a britânica, Miziara leva o público a refletir sobre o tema da morte. Inspirado no romance ‘As Ondas’, escrito por Woolf em 1931, logo depois de perder seu irmão, o espetáculo examina o livro, fazendo dele o corpo a ser estudado na autópsia proposta pelo ator. A peça é a primeira de uma trilogia teatral que se completará com ‘Momentos de Vida’, baseada no livro de mesmo nome da autora, e ‘Virginia’, obra inédita. As estreias das duas peças estão previstas respectivamente para 2017 e 2018. 60 min. 16 anos. ONDE: Sesc Consolação (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. QUANDO: Estreia 2ª (28). 2ª e 3ª, 20h. Até 26/4. QUANTO: R$ 20.

Dezuó

Este solo com o ator Edgar Castro, criado pelo Núcleo Macabéa, parte da expulsão de um menino de uma comunidade ribeirinha da Amazônia, por conta da construção de uma usina. Dir. Patricia Gifford. 75 min. 16 anos. Casa Livre (40 lug.). R. Pirineus, 107, Barra Funda, 3257-6652. Estreia sáb. (26). Sáb., 21h; dom. e 2ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 16/5.

Huis Clos – A Portas Fechadas

Dirigida por Diego Moschkovich, a peça será apresentada paralelamente à Ocupação Person. O texto é livremente inspirado na tradução que Person fez de ‘Entre Quatro Paredes’, de Sartre. 75 min. 14 anos. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, 2168-1776. Estreia 3ª (29). 3ª a 6ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 1º/4.

REESTREIAS

Anti-Nelson Rodrigues

Escrita por Nelson Rodrigues em 1973, a peça conta a história de um menino mimado pela mãe e desprezado pelo pai. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. Com Grupo Tapa. 90 min. 14 anos. Teatro Nair Bello (240 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3º piso, 3472-2414. A partir de hoje (25). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 60. Até 1º/5.

Pra Dar um Fim no Juízo de Deus

Parte do elenco original, de 1996, se une à Cia. Oficina Uzyna Uzona na nova versão do espetáculo de Antonin Artaud. Com direção de José Celso Martinez Corrêa, encena-se o dia do ‘Juízo Final’. 18 anos. 90 min. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, metrô Liberdade, 3106-2818. A partir de 5ª (31). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40/R$ 50. Até 10/4.

ESPECIAL

Engravidei, Pari Cavalos e Aprendi a Voar sem Asas

O espetáculo da companhia Os Crespos é baseado em depoimentos e experiências reais de 55 mulheres negras entrevistadas pelo grupo. Na montagem, seis personagens moram em um mesmo prédio e, apesar de não se conhecerem, expressam questões comuns em suas falas, como relação com o corpo e traumas psicológicos. As apresentações fazem parte do projeto ‘Arte – Substantivo Feminino’. Dir. Lucelia Sergio. 60 min. 14 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (110 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (31), 1º/4 e 2/4, 21h30; 3/4, 18h30. R$ 6/R$ 20.