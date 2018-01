Confira os destaques da Viradinha Cultural

O site bora.aí indica, no Divirta-se, as melhores atrações infantis da Viradinha Cultural

Palhaça Rubra é uma das atrações dos cortejos deste ano. Foto: Secretaria Municipal de Cultura

Cortejando

Durante a Viradinha Cultural, no domingo (21), um cortejo com a Palhaça Rubra (foto), a Trupe Pé de Histórias, o Sopro Brasil e uma Carreata de Palhaços vai sair, às 10h, da Praça da República e seguir até a Biblioteca Monteiro Lobato (R. General Jardim, 485). Lá, haverá várias apresentações musicais e teatrais, como ‘Gigi e a Fábrica Mágica’ (10h); Trupe Pé de Histórias (11h30); ‘Kiss for Kids’ (13h); ‘A Princesa Engasgada’ (15h); e Grupo Triii (17h). Fora do palco, o público poderá conferir mais dois espetáculos: ‘A Magia do Cinema’ (14h) e ‘Enquanto Houver Encanto’ (16h). Oficinas, brincadeiras e contações de histórias ocupam o entorno da biblioteca ao longo de todo o dia.

Mão na massa

Na Chácara do Jockey (Av. Prof. Francisco Morato, 5.300), o domingo recebe o show ‘Encantos da Música’ (11h30); intervenção circense dos Irmãos Becker (10h); e o espetáculo ‘Bichos do Brasil’, da Cia. Pia Fraus (11h30). O parque ainda terá oficinas de DJ, fantasias, skate, instrumentos e até uma com o Mad Science (12h).

Agenda corrida

No Autódromo de Interlagos (Av. Senador Teotônio Vilela, 261), o domingo de Viradinha começa com o espetáculo circense ‘A Jornada de um Herói’ (9h). Depois, a Cia. Pia Fraus apresenta a peça ‘O Vaqueiro e o Bicho Froxo’ (10h). Na sequência, às 11h, tem o show ‘Brasileirinhos’, com Paulo Bira.