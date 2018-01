Confira os destaques da programação de crianças e passeios

Festa de cultura alemã, a MaiFest chega a sua 17ª edição. Gastronomia típica, música e exposições fazem parte do festival. Há ainda grupos de dança, representando a diversidade de ritmos folclóricos do país. Ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos.

Brooklin. Sáb. (14) e dom. (15), 10h/22h. Grátis.

Fechado desde 2006, o Planetário do Carmo foi reinaugurado. Em uma sala com capacidade para 30 pessoas, equipamentos de última geração colocam diante do público estrelas e planetas distantes.

Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. R. John Speers, 137,Itaquera, 2748-0010. Sáb. e dom., 10h, 12h, 15h e 17h (senhas distribuídas 1h antes). Grátis.

Ação

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos, de no mínimo quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas, como uma cela ou uma casa abandonada. Hoje, sexta-feira 13, todas as salas terão zumbis para assustar os frequentadores. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de responsável. Também há unidade na Al. dos Jurupis, 1.479, Moema, com sala temática, que marca a nova edição do videogame ‘Uncharted’.

R. Baluarte, 18, V. Olímpia, 3842-9066. 10h/22h. R$ 69/R$ 79 (por pessoa).

Patinação no Gelo

A pista de 162m pode receber até 40 patinadores. O espaço fornece os patins e equipamentos de segurança como capacetes e luvas.

Mooca Plaza Shopping. Praça de Eventos. Av. Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca. 14h/22h (sex. e sáb., 10h/22h; dom. e fer., 12h/ 21h. R$ 30 (30 min.)/R$ 50 (1h).

Música

Aprendiz de Maestro

Nesta edição da série, a atração é ‘A Invenção do Dr. Coppélius’. O personagem título pretende construir uma boneca perfeita, capaz de despertar o amor de um ser humano. O espetáculo, escrito e dirigido por Paulo Rogério Lopes, tem regência de João Maurício Galindo, além da participação de atores e bailarinos.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (14), 11h. R$ 70/R$ 80.

Teatro

20 Anos do Grupo As Meninas do Conto

O grupo As Meninas do Conto comemora 20 anos de estrada com uma mostra de seu repertório. Neste fim de semana, é montado ‘Bruxas, Bruxas e Mais Bruxas’Rec. da produção: livre.

Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (14)., 17h30. Até 14/5.

Ecoman e a Princesa Cacareco

Para combater Cacareco, vilã que pretende transformar o mundo em um lixão, seu irmão Ecoman tenta conscientizá-la da importância do meio ambiente. Dir.: Carlinhos Machado e Yann De Lataille. 50 min. Rec.: da produção: livre.

Teatro União Cultural (285 lug.). R. Mario Amaral, 209, Paraíso, 2148-2904. Sáb., 16h. R$ 40. Até 30/7.

Rapunzel

Na adaptação da Cia. Le Plat du Jour para o conto dos irmãos Grimm, a história de Rapunzel é contada com números de palhaços e composições de Toquinho. No enredo, a jovem é sequestrada por uma malvada bruxa e aprisionada em uma casa de árvore. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre.

Teatro J Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 50. Até 29/5.

Simbad, o Navegante

Com estruturas de bambu que se transformam ao longo das cenas, dois contadores de histórias lembram as aventuras do marujo que cruzou os sete mares. Dir. Carla Candiotto. Com Rodrigo Matheus e Ronaldo Aguiar. Cia. Circo Mínimo. 60 min. Rec. da produção: a partir de 5 anos.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb (14). e dom. (15), 12h. R$ 10/R$ 20.

Especial

Maratona Infantil

O evento tem entre as atrações dois espetáculos. ‘Zôo-Ilógico’, da Cia. Truks, e ‘Gigantes de Ar’, da cia. Pia Fraus. O primeiro é encenado em dois horários, 12h e 16h. O segundo pode ser visto às 12h e 14h. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes. Na área externa, há trocas de figurinhas, brincadeiras circenses e oficinas.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (15), 10h/17h. Grátis.

Mostra São Paulo Teatro de Bonecos

O Parque Ibirapuera recebe no sábado (14) ‘As Peripécias sem Fim de Bibelô, Florisbina e Pirulin’, da Cia. Patética. No dom. (15), ‘Benedito, Abençoado e Bendizido’, do Grupo Mamulengo Fuzuê, é atração no Parque da Aclimação.

Sáb. (14) e dom. (15), 16h. Grátis. www.fb.com/mostra.saopaulo

Passeios

Encontro de Campeões

Na 2ª edição da série que mistura nomes do esporte e da música, promovida pela Rádio Eldorado como parte de seu Projeto Olímpico, o jornalista Emanuel Bomfim conversa com o nadador Fernando Scherer e com a cantora Tulipa Ruiz, que também interpreta alguns de seus sucessos em formato intimista.

Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2073, Bela Vista, 3170-4033. 3ª (17), 20h. Grátis.

Festival Path

O evento engloba diversas atividades com foco na inovação e na criatividade. Serão 150 palestras, 26 shows espalhados por três palcos da cidade, exibição de 20 documentários e uma exposição. Há ainda uma feira gastronômica, com 16 foodtrucks. A base do evento é o Instituto Tomie Ohtake e estabelecimentos ao redor. A programação de filmes e shows na Praça dos Omaguás e na Praça Professor Resende Puech é gratuita.

R$ 49/R$ 274 (pacotes de shows e palestras). Vendas pelo site www.festivalpath.com.br.