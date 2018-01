Confira onde beber café gelado e outras dicas de quitutes na cidade

A novidade da rede Il Barista para a estação é o ‘Cold Brew Coffee com Leite’ (R$ 15; foto), um café que passa por infusão em água fria por até 24 horas, depois é coado lentamente e servido gelado com leite. Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5189-4593. 10h/22h (dom. e fer., 13h/21h).

Além de preparar o ‘Cold Brew Nitro’ (R$ 10; foto), café extraído de uma chopeira para ficar mais cremoso, a nova loja do Suplicy serve brunch aos sábados, das 9h às 14h, por R$ 50, com até oito itens, entre cafés, pães e doces. Av. Juscelino Kubitschek, 1.909, V. N. Conceição, 98811-6731. 7h/22h (sáb., 8h/16h; fecha dom.).

Cafés

Quitand’arte

Misto de empório e café, vende quitutes típicos de Minas Gerais. Há biscoitos, doces, compotas, queijos e até vinhos. No salão seguinte e no piso superior ficam as mesas para um café sem pressa (R$ 5, o coado), acompanhado de bolinho de coco cremoso (R$ 9) ou pão de queijo recheado com requeijão de corte (R$ 12) ou linguiça caipira (R$ 18). Também serve pratos no almoço, durante a semana, e um caprichado bufê de café da manhã, às sextas (R$ 40) e nos fins de semana (R$ 47), das 9h às 13h. R. Joaquim Antunes, 391, Pinheiros, 3061-0320. 7h30/19h (sáb., 9h/18h; dom. e fer., 9h/15h; fecha 2ª). Cc.: A, E, M, V. Cd.: E, M e V.

Doces

Dona Doceira

Em uma casinha de vila, um balcão dos anos 1950 exibe os quitutes típicos do receituário goiano, que são a especialidade da confeiteira Adriana Lira. Entre eles, as flores de coco (R$ 7), o pastelinho (R$ 3,50) e o limãozinho recheado com doce de leite caseiro (R$ 4,50). Para provar vários deles, a pedida é o ‘Café da Tarde Goiano’ (R$ 70), com café coado, doces, compotas, biscoitos de queijo e empadão goiano assado na hora. R. Tabapuã, 838, Itaim Bibi, 2157-6114. 11h/19h (sáb., até 17h; fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Manteigaria Lisboa

Rede portuguesa especializada em fazer apenas pasteis de nata. Um sino na entrada da pequena loja – que também abriga a produção – avisa quando sai uma nova fornada do doce, à base de massa folhada e recheio de creme de nata (R$ 6, cada; R$ 30, caixa com 6 unid.). Para acompanhar, serve vinho do Porto e expresso da portuguesa Delta (R$ 5). R. Pamplona, 674, Jd. Paulista, 3032-2229. 9h/21h (sáb. e dom., 10h/20h). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Officina

O galpão com pé direito alto e janelões de vidro abriga padaria, rotisseria e empório. O cardápio, do chef Marcos Livi, abre com itens para o café da manhã. O combo ‘da casa’ (R$ 42) serve até duas pessoas, com baguete, croissant e pão de grãos, ovos mexidos com queijo, copa lombo, queijo, salada de frutas com iogurte e granola, suco de laranja, manteiga, mel e geleia. A partir das 12h, serve saladas, sanduíches e assa pizzas individuais. Pça. Sir William Crookes, 18, Brooklin Novo, 5102-4811. 7h/22h (sáb., dom. e fer., 8h/22h). Cc.: todos. Cd.: M e V.

Rotisserias

Don Carlini Pasta & Co.

Descendente da tradicional cantina da Mooca, a rotisseria vende massas frescas, como o tortelli de queijo meia cura (R$ 43, 500g), ainda antepastos, molhos e carnes. O nhoque é feito nas versões de batata (R$ 25) e mandioquinha (R$ 27,50). Outra pedida é o agnolotti de moranga com carne-seca (R$ 38, 500g). De 2ª a sábado, das 12h às 15h, serve almoço com sete opções de massa, entrada e pão italiano (R$ 29/R$ 36). Av. Aclimação, 273, Aclimação, 2626-6151. 9h/20h30 (dom. e fer., até 15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Hareburger

A rede carioca, criada em 2006, ganhou unidade por aqui. A proposta é diferente: ser um fast-food vegetariano. Entre os hambúrgueres de soja, aposte no ‘Tradicional’ (R$ 15,90; foto), com pão integral, cheddar, alface, tomate e mostarda de ervas finas. Por R$ 27,90, vem no combo com bebida (como suco natural) e acompanhamento (salada, batata rústica ou banana chips). R. Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 53, Pinheiros, 3061-1590. 12h/22h (5ª a sáb., 12h/23h; dom., 13h/21h). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Jack Steak Barbecue & Sandwich

Com salão inspirado nos açougues nova-iorquinos, o lugar aposta nos hambúrgueres e steaks. Os discos altos de carne entram na composição do cheese burguer (R$ 22) e de versões mais incrementadas – como o saboroso ‘Bacon BBQ Burger’ (R$ 28). Vale dividir as fritas cobertas com peito bovino assado e desfiado e creme azedo (R$ 28). Arremate com o milk-shake de pipoca (R$ 22). R. Pedroso Alvarenga, 935, Itaim Bibi, 3073-1480. 11h30/0h (2ª, 11h30/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Sottozero

Nesta unidade, peça uma das taças como a banana split (R$ 25) ou prove sabores como pistache, chocolate e iogurte com amora. Também serve os sorvetes na casquinha ou no copinho (R$ 11/R$ 15). Av. Sumaré, 840, Perdizes, 3673-1281. 12h30/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Bolado’s

Desde 1984, prepara sucos com mais de 50 tipos de fruta, como cupuaçu e graviola. O ‘Detox’ leva abacaxi, água de coco, couve, salsão, hortelã e gengibre (R$ 10). Também serve sanduíches, como o de ciabatta com peito de peru, tomate seco, queijo branco e rúcula (R$ 16,50). R. Pamplona, 1.501, Jd. Paulista, 3884-9050. 8h/21h (sáb., 10h/19h; fecha dom. e fer.). Cc.: A e V. Cd.: M e V.

Empório Frutaria

Uma seleção de sucos à base de frutas e vegetais frescos (R$ 11/R$ 14), tigelas de açaí e cremes de frutas (R$ 25/R$ 33) abrem o cardápio, que segue o conceito de cozinha saudável das outras casas do grupo Frutaria. O salão amplo é dividido pelo sushi bar. Para comer, há saladas, tapiocas, sanduíches (a partir de R$ 35) e pratos. Av. Hélio Pellegrino, 198, V. N. Conceição, 3853-7146. 10h/0h (5ª a sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.