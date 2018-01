Confira oito roteiros com passeios para aproveitar o Dia das Mães

O Divirta-se montou oito roteiros com passeios para você aproveitar o Dia das Mães – e também indica restaurantes com menus especiais na data

Escolher algo original para dar de Dia das Mães pode ser tarefa difícil. Por isso, criamos oito roteiros para você aproveitar o domingo (10) todo ao lado dela – e dar de presente sua companhia. Os circuitos incluem, além de opções gastronômicas, passeios, exposições, filmes e peças de teatro. Tudo para agradar você – e sua mãe, claro.

Veja também 24 restaurantes para comemorar o dia delas

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ROTEIRO 1 – Do parque ao piano

De manhã, passe pelo Parque da Água Branca (Av. Francisco Matarazzo, 455, 3865-4131), onde é possível fazer piquenique, além de caminhar pelo local e ver vários animais. De lá, vá até o Sesc Pompeia (R. Clélia, 93, 3871- 7700) – domingo (10) é o último dia da mostra ‘Terra Comunal’, dedicada às performances de Marina Abramovic. Se quiser uma imersão maior na obra da artista, inscreva sua mãe no Método Abramovic (http:/oesta.do/mabramovic). Às 19h, o teatro da unidade recebe Clara Sverner (foto abaixo), grande nome do piano.

ROTEIRO 2 – Sessão final

O passeio pela região de Higienópolis começa no Armazém Álvares Tibiriçá (R. Marquês de Itu, 847, 2365-1671). O chef Paulo Grobe assina um menu especial para o Dia das Mães (R$ 80), que inclui, de entrada, o arancini de tomilho com queijo de cabra e emulsão de ervas (foto); duas opções de prato principal; e uma sobremesa, servidos das 12h às 16h. Para a digestão, a pedida é dar uma volta no Parque Buenos Aires (Av. Angélica, 1.500, 3666- 8032) – com bastante sombra e bancos, o lugar é ótimo para uma pausa. Após o descanso, é hora de conferir a mostra ‘As Faces de John Cassavetes’, no CinUsp Maria Antônia (R. Maria Antônia, 294, 1ºandar, 3123-5200). Um documentário sobre o diretor americano, ‘Constant Forge’, será exibido no dia, às 18h.

ROTEIRO 3 – De ponta a ponta

Divulgação

Às 14h10, no Caixa Belas Artes (R. da Consolação, 2.423, 2894-5781), é hora de assistir a ‘Cake’, com atuação elogiada de Jennifer Aniston (foto). Depois do filme, um café e quem sabe até um presentinho de última hora na Livraria Martins Fontes (Av. Paulista, 509, 2167-9900). O passeio termina no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149, 2168-1777), onde é possível ver a exposição ‘Do Objeto Para o Mundo’, com obras da coleção do Inhotim. Então, vocês terão percorrido toda a Paulista – do fim ao início.

ROTEIRO 4 – Pegada urbana

Foto: Hugo Glendinning/divulgação

Que tal passar o Dia das Mães em um cartão-postal da cidade? No Parque Ibirapuera, comece pelo Pavilhão das Culturas Brasileiras, vendo obras de artistas urbanos na 3ª Bienal Internacional Graffiti Fine Art. Depois, almoce no restaurante do MAM, com bufê a R$ 59 por pessoa. E encerre o passeio com a apresentação grátis do grupo de dança inglês Michael Clark Company (foto), às 18h, na plateia externa do Auditório.

ROTEIRO 5 – Toque feminino

Foto: Leo Aversa/divulgação

O espaço A Casa – Museu do Objeto Brasileiro (Av. Pedroso de Morais, 1.216) recebe, das 11h às 17h, o Design da Mata, com artesanato tradicional, música e culinária brasileira. Dali, é só seguir para o Instituto Tomie Ohtake (R. Coropés, 88) e ver as últimas pinturas da artista que dá nome ao local. Lá dentro, feche o dia no Teatro Cetip, relembrando ‘Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 Minutos’ (foto).

ROTEIRO 6 – Para ver e comer

Ale Catan/div.

O roteiro pelo Centro começa na charmosa unidade do restaurante Almanara (R. Basílio da Gama, 70, 3257-7580), com especialidades árabes como a kafta. De lá, caminhe até o Edifício Copan, admire a arquitetura do local e tome um drinque no La Central [TEXTGUIA](Av. Ipiranga, 200, lj. 53). Então, vá conferir as atuações de Sergio Mamberti (foto) e Ricardo Gelli na peça ‘Visitando o Sr. Green’, no Teatro Jaraguá (R. Martins Fontes, 71, 3255-4380).

ROTEIRO 7 – Pelas ruas da Luz

JF Diorio/Estadão

Pela manhã, visite a Pinacoteca (Pça. da Luz, 2, 3324-1000), que exibe atualmente obras dos artistas José Resende (foto) e Sean Scully. Deu fome depois do passeio? O evento O Mercado estará no Bom Retiro (R. José Paulino, 226) a partir das 12h, reunindo barracas e food trucks com pratos inspirados em receitas de mãe. Às 16h, a Orquestra Sinfônica Heliópolis faz concerto na Sala São Paulo (Pça. Júlio Prestes, 16, 3367-9500), tendo à frente o maestro Isaac Karabtchevsky.

ROTEIRO 8 – Arte e história

Marina Vaz/Estadão

O roteiro pelo centro histórico começa no CCBB (R. Álvares Penteado, 112, 3113-3651), com a exposição ‘Picasso e a Modernidade Espanhola’ – que reúne acervo vindo do museu Reina Sofía, de Madri, e assinado por nomes como Joan Miró e Salvador Dalí. É bom chegar cedo para evitar filas. Em seguida, mate a fome com uma das deliciosas opções do Café Girondino (R. Boa Vista, 365, 3229-4574; foto). Se estiver pela região por volta das 11h, não deixe de levar para casa um quitute da padaria do Mosteiro de São Bento (ela abre sempre após a missa das 10h). Para fechar, aproveite o último dia da retrospectiva com obras do artista Abelardo da Hora, na Caixa Cultural (Pça. da Sé, 111, 3321-4400).