Confira oito documentários nacionais em cartaz nos cinemas

Torquato Neto – Todas as Horas do Fim

(Brasil/2017, 88 min.) – Documentário. Dir. Eduardo Ades, Marcus Fernando. Com Caetano Veloso, Gilberto Gil. Com depoimentos de artistas consagrados, o filme homenageia Torquato Neto, ícone da Tropicália nos anos 1960. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Piripkura

(Brasil/2017, 82 min.) – Documentário. Dir. Mariana Oliva, Renata Terra, Bruno Jorge. Os únicos dois sobreviventes do povo indígena de Piripkura vivem cercados por fazendas, com um velho machado e uma tocha. A cada dois anos, a Funai realiza uma expedição ao local para assegurar que ambos ainda estão vivos. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

A Imagem da Tolerância

(Brasil/2017, 76 min.) – Documentário. Dir. Joana Mariani, Paula Trabulsi. Com Maria Bethânia, Fábio de Melo, Nany People. As diretoras investigam histórias de fé, espiritualidade e tolerância por trás da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Livre. Confira salas e horários de exibição

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Híbridos – Os Espíritos do Brasil

(Brasil/2018, 75 min.) – Documentário. Dir. Vincent Moon, Priscilla Telmon. O documentário faz um estudo experimental e etnográfico sobre os cultos religiosos do Brasil atual. Livre. Confira salas e horários de exibição

Imagens do Estado Novo – 1937-45

(Brasil/2016, 227 min.) – Documentário. Dir. Eduardo Escorel. Por meio de materiais de arquivo, o documentário ilustra uma panorama, faz e uma reavaliação, do período ditatorial de Getúlio Vargas. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

A Luta do Século

(Brasil/2016, 78 min.) – Documentário. Dir. Sérgio Machado. Com Reginaldo Holyfield, Luciano Todo Duro. Um retrato aprofundado sobre a maior rivalidade do boxe brasileiro, entre Luciano Todo Duro e Reginaldo Holyfield. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Santoro – O Homem e sua Música

(Brasil/2015, 85 min.) – Documentário. Dir. John Howard Szerman. O documentário apresenta a história de vida e da obra do compositor e maestro Claudio Santoro. Livre. Confira salas e horários de exibição

O Silêncio da Noite É que Tem Sido Testemunha das Minhas Amarguras

(Brasil/2018, 79 min.) – Documentário. Dir. Petrônio Lorena. A poesia da vida cotidiana de pessoas que vivem nas cidades de São José do Egito e Ouro Velho e Prata, divisa entre Pernambuco e Paraíba. 16 anos. Confira salas e horários de exibição