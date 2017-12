Confira o roteiro de Teatro e Dança da semana

A seguir, os espetáculos em cartaz em São Paulo entre os dias 15/4 e 21/4.

ESTREIAS | ‘No Coração das Máquinas’ é inspirada em ocupação e gestão de fábrica na França pelos operários

Engolir a Escuridão

Peça de Roberto Alvim se baseia em texto do dramaturgo francês Philippe Minyana para abordar a dificuldade de lidar com o luto. 45 min. 16 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 2309-7271. Estreia 5ª (21). 5ª e 6ª, 21h. R$ 20. Até 13/5.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Levante

O diretor Roberto Alvim explora a cultura hacker e como a tecnologia vem impactando as revoluções em tempos de poder político emanado das redes sociais. 45 min. 16 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 2309-7271. 3ª e 4ª, 21h. R$ 20. Até 11/5.

Macbeth

Em respeito aos 400 anos da morte de William Shakespeare, o britânico Greg Hick dirige remontagem da clássica peça com elenco brasileiro. 120 min. 14 anos. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Estreia 4ª (20). 2ª, 4ª e sáb., 20h; 6ª, 16h e 20h; dom., 16h e 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 25/4.

A Macieira

Inspirado em livro da escritora romena Herta Müller, espetáculo de Wagner Antônio conta o drama de um vilarejo que vai sendo engolido pelo mar. 90 min. 14 anos. CCSP. Anexo da Sala Adoniran Barbosa (60 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia hoje (15). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 22/5.

Neverland ou As (In)Existentes Faixas de Gaza

A Rua Augusta se torna palco de figuras que vivem suas ‘faixas de Gaza’ particulares no espetáculo itinerante da Cia. Artehúmus de Teatro. Dir. Evill Rebouças. 90 min. 12 anos. R. Augusta, esquina com R. Peixoto Gomide (30 lug.), Cerq. César, 94126-7714. Estreia 5ª (21). 5ª e 6ª, 19h30. Grátis. Reservar pelo e-mail artehumus@gmail.com. Até 13/5.

No Coração das Máquinas

Sob o ponto de vista de sete operárias, texto da diretora Rita Carelli encena episódio verídico de ocupação de fábrica de relógios na França pelos funcionários. 60 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (50 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª a sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min.). Até 7/5.

Só Mais Uma

Questões clássicas do imaginário feminino vêm à tona na adaptação de contos de Dorothy Parker para os palcos dirigida por Einat Falbel e Giseli Ramos. 80 min. 12 anos. Teatro Pequeno Ato (40 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 78, Vila Buarque, 99642-8350. Estreia 5ª (21). 5ª e 6ª, 21h. R$ 40. Até 17/6.

Os Sobreviventes

Carolina Victor e Fernando Vilela dirigem texto de Caio Fernando Abreu. Em cena, um casal luta contra a ditadura militar e se depara com um grande vazio após a abertura democrática. 50 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico (30 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia sáb. (16). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 8/5.

Utopia

Itinerante, o espetáculo toma as ruas de Heliópolis com personagens que foram construídos por meio de relatos dos moradores da região. Dir. Tatiana Rehder e Tatiana Eivazian. 100 min. Livre. CEU Heliópolis (20 lug.). Av. Estrada das Lágrimas, 2.385, 96848-6554. Estreia sáb. (16). Sáb. e dom., 16h (exceto 24/4, 5/6 e em dias chuvosos). Grátis. Reservar pelo e-mail reserva@artesimples.com.br. Até 12/6.

REESTREIAS

Fando e Lis

Inspirada no texto do espanhol Fernando Arrabal, a peça dirigida por Erika Barbosa explora o individualismo, intolerância e solidão, questionando o mundo de maneira surrealista. 55 min. 16 anos.

Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia 4ª (20). 4ª, 21h. R$ 40. Até 25/5.

ÚLTIMA SEMANA

O Beijo no Asfalto

Grupo de Segunda encena enredo de Nelson Rodrigues sobre a forma sensacionalista como fatos cotidianos são retratados pela mídia. Dir. Jair Aguiar. 90 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 5ª, 21h. R$ 40. Até 5ª (21).

A Feia Lulu

A peça de Fause Haten observa a personagem La Vilaine Lulu, do francês Yves Saint Laurent, e conta a história da criança diabólica. 70 min. 14 anos. Sesc Ipiranga (40 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb., 21h; dom., 18h30. R$ 20. Até dom. (17).

Morte Acidental de um Anarquista

Dan Stulbach vive louco que se passa por juiz na investigação de um caso de suicídio em texto do italiano Dario Fo. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 5ª (21).

Quem É o Pai?

Adelmo Avelino e Alex Domingues dirigem e atuam na peça sobre um jovem que chega em uma cidade onde um fazendeiro pretende encontrar um bom marido para sua filha. 50 min. Livre. Teatro Escola Macunaíma (96 lug.). R. Adolfo Gordo, 238, Campos Elíseos, 3217-3400. Sáb., 21; dom., 20h. R$ 20. Até dom. (17).

O Santo Dialético

A Cia. Teatro do Incêndio encena seis histórias paralelas tendo a perda da ancestralidade como tema central, dirigida por Marcelo Marcus Fonseca. 170 min. 14 anos. Teatro do Incêndio (80 lug.).

R. 13 de Maio, 53, Bela Vista, 2609-8561. Sáb., 20h; dom., 19h. R$ 5. Até dom. (17).

Sobre Ratos e Homens

Obra de John Steinbeck ganha montagem de Kiko Marques. O enredo narra a amizade entre dois homens que fazem bicos em fazendas. No elenco, Ando Camargo e Ricardo Monastero. 95 min. 14 anos. Sesc Bom Retiro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 3/R$ 30. Até dom. (17).

As Sombras de Dom Casmurro

O romance de Machado de Assis ganha nova roupagem e é transformado em monólogo. O protagonista revisita suas memórias em um sótão. Dir. Débora Dubois. Com Marcos Damigo. 75 min. 12 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 4ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 4ª (20).

A Tragédia Latino-americana

Primeira parte do novo projeto do diretor Felipe Hirsch investiga trechos e adaptações de obras clássicas da literatura latina com trilha sonora executada ao vivo. No elenco, o argentino Javier Drolas e Julia Lemmertz. 240 min. 18 anos. Sesc Consolação (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª, 6ª e sáb., 19h30; dom., 18h. R$ 40. Até dom. (17).

Vermelho Labirinto

A peça retrata duas mulheres, uma advogada e uma artista, unidas pela relação com um homem que nunca está no palco. Dir. Pedro Granato. 70 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 25. Até sáb. (16).

EM CARTAZ

15 Cenas de Romeu e Julieta

A releitura dirigida por Eliete Cigarini do clássico de William Shakespeare é contada em 15 cenas, mas com dois Romeus, duas Julietas e dois Freis Lourenços. 75 min. 12 anos. Teatro Garagem (50 lug.). R. Silveira Rodrigues, 331, V. Romana, 98682-3333. Sáb., 16h e 21h; dom., 16h e 19h. R$ 40. Até 1º/5.

Agora Eu Vou Ficar Bonita

O envelhecimento é a temática central do roteiro de Drauzio Varella e Regina Braga, com referências de grandes nomes da literatura sobre o assunto. Dir. Isabel Teixeira. 90 min. Livre. Teatro Sergio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$30/R$50. Até 1º/5.

Anti-Nelson Rodrigues

Escrita por Nelson Rodrigues, peça mostra um menino mimado pela mãe e desprezado pelo pai em montagem do Grupo Tapa. Dir. Eduardo Tolentino. 90 min. 14 anos. Teatro Nair Bello (240 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3º piso, 3472-2414. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h.

R$ 50/R$ 60. Até 1º/5.

Até Que Deus É Um Ventilador de Teto

Um homem imagina que o vendedor de balas em um semáforo é Deus. A partir daí, a peça de Pedro Granato questiona as prisões da vida moderna. 60 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (96 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, República, 3258-4449. Sáb., 22h. R$ 40. Até 23/4.

Blanche

Inspirada em ‘Um Bonde Chamado Desejo’, criação de Antunes Filho é encenada em uma língua imaginária, o público lê um resumo da trama e Marcos de Andrade vive a protagonista. 110 min. 14 anos.

Sesc Consolação. Espaço CPT (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb., 17h. R$ 9/R$ 30. Até 25/6.

Blink

Na trama de Phill Porter, a relação solitária dos vizinhos Jonas e Sofia que dividem um sobrado expõe o isolamento do indivíduo atual. Dir. Kleber Montanheiro. 70 min. 10 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, Vila Buarque, 3017-5699. Sáb., 20h30; dom., 19h. R$50. Até 8/5.

Um Bonde Chamado Desejo

Na trama de Tennessee Williams, uma mulher falida se refugia na casa da irmã e entra em conflito com o cunhado. A peça venceu três categorias do 28º Prêmio Shell. Dir. Rafael Gomes. 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 26/6.

Cabaré Literótico Musicado

Poemas eróticos de artistas como Goethe, La Fontaine e John Donne são recitados por quatro atrizes com o acompanhamento do piano. Dir. Lígia Pereira. 60 min. 16 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775- 8600. 4ª e 5ª, 21h. R$30. Até 12/5.

Cada Um Tem o Anjo que Merece

Eduardo Martini dirige e atua na comédia que narra as desventuras de um casal que vive brigando e recebe a visita inesperada de um anjo. Teatro Itália (290 lug.). Av. Ipiranga, 334, República, 3255-1979. 6ª, 21h30. R$60. Até 29/4.

Com Amor, Brigitte

Inspirada na passagem de Brigitte Bardot pelo Brasil, narra sua fuga do hotel e refúgio no apartamento de um camareiro. Direção de Fábio Ock. Com Bruna Thedy. Pequeno Auditório do Masp (80 lug.).

Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3149-5959. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 60. Até 29/5.

O Deus da Cidade

A comédia da Cia. dos Fofos e inspirada na obra de Bertolt Brecht se desenvolve por meio de cenas independentes que expõem contradições sociais. A direção é de Fernando Neves. 16 anos. 100 min. Espaço dos Fofos (54 lug.). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 22/5.

Dona Bete

Em um dos últimos textos de Fauzi Arap, escrito em 2007, a secretária de um deputado precisa tomar o lugar do chefe durante uma entrevista coletiva. A comédia é uma parceria de André Acioli e Elias Andreato. 55 min. 14 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, Consoleção 3170-4059. Sáb., 18h. R$ 60. Até 28/5.

Doze Homens e Uma Sentença

O enredo, um clássico do cinema, retrata um júri que decide se condena à morte um jovem acusado de assassinar o pai. Dir. Eduardo Tolentino. 100 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (230 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699 (ramal 5602). 5ª, 6ª, 20h30. R$ 50. Até 6/5.

O Encontro das Águas

Leonardo Miggiorin assina direção da peça inspirada em poema de William Blake que narra diálogo entre um homem prestes a se suicidar e uma figura enigmática. 60 min. 14 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. 2ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 23/5.

Esperando Godot

Léo Stefanini dirige a montagem de obra-prima do irlandês Samuel Beckett em que dois vagabundos aguardam por um tal de Godot e nessa espera questionam o sentido da existência. 90 min. 12 anos.

Teatro Sergio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 3ª, 4ª e 5ª, 19h30. R$ 50. Até 28/4.

Fora do Mundo

Celebrando 60 anos de carreira, Miriam Melher interpreta a história verídica de Dona Yayá, mulher moderna dada como louca e trancafiada por 42 anos em sua própria casa até falecer em 1961. Texto e direção de Analy Alvarez. 70 min. 16 anos. Teatro Sergio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 6ª e dom., 20h; sáb., 19h. R$30. Até 24/4.

Holoclownsto

A peça montada pela Troupp Pas D’argent e dirigida por Marcela Rodrigues se passa em um trem em meio a uma guerra. Com bom humor, o enredo mescla o horror do conflito à ingenuidade dos personagens, seis palhaços que são feitos prisioneiros. 70 min. 12 anos. Teatro Jaraguá (271 lug.). R. Martins Fontes, 71, Centro, 3255-4380. Sáb., 18h; dom., 17h. R$ 20. Até 1º/5.

In On It

Emílio de Mello e Fernando Eiras criam uma espécie de jogo dinâmico entre atores no palco e interpretam dez personagens em texto metalinguístico do canadense Daniel MacIvor. Dir. Enrique Diaz. 90 min. 16 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 26/5.

Intocáveis

Versão teatral do filme francês homônimo explora a inusitada amizade que surge entre um aristocrata tetraplégico, (Marcelo Airoldi), e seu assistente pessoal (Val Perré). 110 min. 12 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª, 19h; sáb., 19h. R$ 100. (6ª, R$ 50). Até 30/4.

Juliette

A personagem-título é criada em um convento, mas desiste da religião e embarca em uma aventura depravada inspirada em obra do Marquês de Sade. Dir. Rodolfo García-Vázquez. 90 min. 18 anos. Estação Satyros (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. Sáb, 21h30. R$ 40. Até 19/12.

As Lágrimas Quentes de Amor Que Só o Meu Secador Sabe Enxugar

Comédia melodramática assinada pelo diretor Pedro Granato acompanha uma mulher que acaba de se divorciar, interpretada por Paula Cohen. 80 min. 14 anos. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 5180-4790. Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 60. Até 24/4.

Os Médios

Com direito a texto e direção de Michelle Ferreira, a comédia da Má Companhia Provoca questiona as boas intenções do discurso de pretensos cidadãos de bem. 80 min. 14 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$20. Até 15/5.

Memórias (Não) Inventadas

Peça de André Garolli utiliza obras de Tennessee Williams. No quarto de um bordel decadente, Bertha lida com a saúde debilitada que a impede de receber clientes. 60 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. 2ª e 3ª, 21h. R$ 30. Até 26/4.

Na Selva das Cidades – Em Obras Ocupação #3

Bertolt Brecht inspira encenação com interferências visuais e sonoras do artista plástico Éder Santos Júnior. Recomenda-se levar um celular carregado, que será conectado a uma rede durante o espetáculo. Dir. Cibele Forjaz. 180 min. 16 anos. Sesc Pompeia. (80 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 40. Até 15/5.

Oju Orum

Questões de gênero, papel da mulher na sociedade e relações de poder são temas explorados pela montagem do Coletivo Quizumba dirigida por Johana Albuquerque. 95 min. 14 anos. CCSP. Sala

Adoniran Barbosa (600 lug.). R. Vergueiro, 1000, 3397-4002. 3ª e 4ª, 20h. R$15. Até 31/5.

As Ondas ou Uma Autópsia

Passados 75 anos da morte de Virginia Woolf, Gabriel Miziara estrela monólogo que investiga o legado literário e humano da escritora inspirado no livro ‘As Ondas’, escrito pela britânica em homenagem ao seu irmão, que havia morrido. 60 min. 16 anos. Sesc Consolação (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª e 3ª, 20h. R$ 20. Até 26/4.

Pessoas Sublimes

Segunda parte da Trilogia das Pessoas, a obra com texto de Ivam Cabral e Rodolfo García-Vázquez trata dos moradores da região de Parelheiros. 110 min. Livre. Espaço dos Satyros Um. Pça. Franklin Roosevelt, 214, 3258-6345. 6ª e sáb., 21h. R$ 5/R$ 20. Até 19/12.

Playground

Texto de Rajiv Joseph dirigido por Marco Antônio Pâmio conta a história de dois amigos de infância cujos caminhos se encontram em diversos momentos difíceis da vida. 80 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico (80 lug.). R. Capote Valente, 1.232, Pinheiros, 3801-1843. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 29/5.

Processo de Conscerto do Desejo

Dirigida e encenada por Matheus Nachtergaele, espetáculo homenageia a mãe do ator, falecida em 1968. As poesias compostas por Maria Cecília Nachtergaele são recitadas com acompanhamento instrumental, assim como canções que ela gostava. 60 min. 14 anos. SESC Pompeia (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$25. Até 1/5.

Que Deus Nos Sacuda!

Baseada nos textos de Jean di Barros para a internet, a comédia retrata esquetes do cotidiano. Renato Scarpin dirige e compõe o elenco. 60 min. 14 anos. Teatro Santo Agostinho (690 lug.). R. Apeninos, 118, Liberdade, 3209-4858. Sáb., 20h30. R$50. Até 28/5.

Os Realistas

Espetáculo que marcou a estreia de Will Eno na Broadway ganha montagem dirigida por Guilherme Weber. O quarteto de atores vive dois casais vizinhos com sobrenomes iguais. 100 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$100. Até 29/5.

Sala dos Professores

Enredo revela o que se passa no recinto onde os professores se refugiam para conversar sobre a rotina. Em meio aos assuntos, eles decidem se revoltar contra a administração do colégio. Dir. Marcelo Lazzaratto 60 min. 14 anos. Espaço Elevador (50 lug.). R. 13 de Maio, 222, Bela Vista, 3477-7732. Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 20. Até 29/5.

Salina (A Última Vértebra)

No texto, escrito pelo francês Laurent Gaudé e dirigido por Ana Teixeira e Stephane Brodt, Salina é forçada a se casar, abusada pelo marido e expulsa da cidade. Seus dois filhos travam uma guerra em meio a reviravoltas. O espetáculo mescla elementos da tragédia grega com a cultura africana. 180 min. 14 anos. Sesc Belenzinho (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 18h. R$ 30. Até 1º/5.

Sinal de Vida

Peça de Lauro César Muniz censurada na década de 1970 é encenada pelo Faz Centro de Criação. Na trama, o protagonista recebe a notícia de uma morte e parte em busca de pistas. A direção é assinada por Heitor Saraiva. 80 min. 14 anos. Teatro Augusta (304 lug.). R. Augusta, 943, Cerqueira César, 3151-4141. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50. Até 9/6.

Sonata Fantasma Bandeirante

Montagem de Francisco Carlos lança luz sobre as incursões ao interior do Brasil realizadas durante o período colonial sob o ponto de vista dos colonizados. Com Alessandra Negrini. 90 min. 16 anos. Sesc Ipiranga (200 lug.). R. Bom Pastor, Ipiranga, 822, 3340-2000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 30. Até 24/4.

Teorema 21

A montagem do Grupo XIX de Teatro é inspirada no livro e no filme do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. O espetáculo conta a história de uma família que, após longa ausência, volta a morar em seu antigo lar e recebe a visita de um estranho. Dir. Luiz Fernando Marques. 75 min. 18 anos. Vila Maria Zélia (40 lug.). R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. 23 e 24/4, não haverá sessão; sessões extras: 5ª (21) e 29/4. Até 1º/5.

Terra em Transe

Filme de Glauber Rocha ganha adaptação teatral feita pela Cia. Bará. No enredo, um artista revolucionário com ideais anarquistas, luta por melhorias para seu povo. A direção é de Diego Gonzalez. 140 min. 16 anos. Teatro Maria Della Costa (367 lug.). R. Paim, 72, Bela Vista, 3256-9115. 6ª, 21h; sáb., 19h. R$10. Até 4/6.

Trilogia do Subterrâneo

Projeto de Celso Frateschi e Roberto Lage é uma reunião de três monólogos inspirados em obras do escritor russo Fiodor Dostoievski. 55 min. 16 anos. Ágora Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 664, 3284-0290. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 18/9.

Tudo que Pode Dar Errado

Celebrando 10 anos, a Cia. dos Outros interpreta textos de seu repertório e um espetáculo convidado. Após ‘Solos Impossíveis’ sair de cartaz, é a vez de ‘Corra Como Um Coelho’ ser encenado. 70 min. Livre. Tusp (98 lug.). R. Maria Antônia, 294, Consolação, 3123-5233. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 24/4.

MUSICAL

Beatles na Favela

União do AfroReggae com a banda All You Need Is Love e a cia de dança Vortice traz 30 hits do quarteto com números circenses sob direção de Carlos Branco. 150 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Estreia 5ª (21). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. R$100/R$160. Até 1º/5.

Os Boêmios de Adoniran

Milton Machado dirige espetáculo sobre dois amigos de longa data que se reencontram e relembram histórias do passado. Canções do sambista Adoniran Barbosa são fio condutor da peça. 70 min. 12 anos. Teatro APCD (800 lug.). R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, 2223-2424. Dom., 19h. R$ 60. Até 29/5.

Cinderella

Musical atualiza conto de fadas com temas contemporâneos. No elenco, Totia Meirelles e Bianca Tadini. Dir. Charles Möeller e Claudio Botelho. 120 min. Livre. Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento B. de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 6ª, 21h30; sáb., 16h e 20h; dom., 15h e 18h30. R$ 50/R$ 180. Até 5/6.

Gilberto Gil – Aquele Abraço

Mais de 50 músicas do compositor baiano são interpretadas pelos atores/cantores no musical. O acompanhamento é feito por 39 tipos de instrumento. Dir. Gustavo Gasparani. Teatro Procópio

Ferreira (636 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerq. César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 120. Até 29/5.

Meu Amigo, Charlie Brown

Dirigido por Alonso Barros, o musical inspirado nas tirinhas publicadas por Charles Schulz conta com Tiago Abravanel no papel do cachorro Snoopy e Leandro Luna na pele do menino Charlie Brown. 90 min. Livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, 7º andar, Consolação, 3472-2229.. Sáb., 15h e 17h30; Dom., 16h. R$ 80. Até 24/4.

O Musical Mamonas

Com texto de Walter Daguerre e direção de José Possi Neto, narra a ascensão e o fim abrupto da banda mais cômica do rock nacional do ponto de vista dos músicos. 120 min. 12 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 19h.

R$ 120. Até 29/5.

Ou Tudo Ou Nada

Inspirado no filme ‘The Full Monty’, musical se passa em uma cidade que era próspera e passa a ser decadente. O espetáculo conta a história de seis homens que precisam fazer striptease para sobreviver. 140 min. 10 anos. Theatro NET SP (799 lug.). Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. Sex. e sáb., 21h; dom., 17h. R$50 a R$150. Até 1º/5.

Rita Lee Mora ao Lado

Vivida pela atriz Mel Lisboa, a rainha do rock nacional volta aos palcos da cidade em curta temporada. Com 30 canções, o musical tem, além de Rita Lee, faixas de Beatles, Tim Maia, Gil, Caetano e Gal Costa. 120 min. 14 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460, Morumbi. Sáb., 21h; dom., 18h. R$50/R$100. Até 24/4.

Urinal, o Musical

Falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados e, para usar os públicos, há cobrança de taxa. Dir. Zé Henrique de Paula. 135 min. (15 min. de intervalo). 10 anos. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 80. Até 5ª (21).

We Will Rock You

O musical marca a estreia do Teatro Santander. Dirigido por Uwe Petersen, nele, clássicos do Queen servem de pano de fundo para uma trama futurista. 135 min. Livre. Teatro Santander (1.143 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitchek, 2.041, V. Olímpia, 4003-1022. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 80/ R$ 300. Até 29/5.

Wicked

O musical revisita a terra de Oz, anos antes da chegada de Dorothy, para narrar as aventuras de Glinda e Elphaba e os segredos por trás da transformação das jovens, respectivamente, em ‘fada boa’ e ‘bruxa má’. 150 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 50/R$ 280. Até 31/7.

HUMOR

Nany People – 3 em 1

O stand-up compila os melhores momentos dos últimos três espetáculos humorísticos de Nany People: ‘Então… Deu No Que Deu’, ‘TsuNany’ e ‘Minhas Verdades – Muito Mais Que Um Stand-up’. 75 min. 14 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 5ª, 21h. R$40/R$60. Até 26/5.

Portátil

Febre na internet e na TV, o Porta dos Fundos estreia nos palcos. A história da peça muda a cada sessão, improvisada a partir de entrevistas com a plateia. No elenco, Gregorio Duvivier, João Vicente de Castro e Luis Lobianco, além do colombiano Gustavo Miranda. Barbara Duvivier responde pela direção. 70 min. 12 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30/R$ 80. Até dom. (17).

ESPECIAL

Cartas Libanesas

Marcelo Lazzaratto dirige espetáculo conta a história de um libanês que vem ao Brasil ganhar a vida, se apega ao país e tenta convencer sua mulher a migrar também. 80 min. 12 anos. Sesc Santo Amaro (297 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Hoje (15). R$ 20.

Hysterica Passio

No texto da dramaturga espanhola Angélica Liddell, Hipólito é um menino de 12 anos que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. A montagem da Teatro Kaus Cia. Experimental é dirigida por Reginaldo Nascimento. Com Alessandro Hernandez e Amália Pereira. 80 min. 14 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. 6ª (15) e sáb. (16), 21h. Dom. (17). 19h. Grátis.

Memórias Impressas

O conceito de memória é utilizado para abordar a violência sofrida pela mulher na montagem do Núcleo Bartolomeu dirigida por Claudia Schapira. 90 min. 14 anos. Sala Itaú Cultural (249 lug.).

Av. Paulista, 149, Bela Vista, 2168-1776. 3ª (19), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Mostra Shakespeare 400

Programação gratuita homenageia dramaturgo inglês quatro séculos após sua morte. Inspirada em ‘A Megera Domada’, a peça ‘RAMP!’ é dirigida pela escocesa Shona Cowie, e o texto de Marcos Barbosa ‘Cymbeline XXI: A Rehearsal’ faz referência à tragédia ‘Cymbeline’. 12 anos. ‘RAMP!’: Espaço Cultura Inglesa Vila Mariana (50 lug.). R. Madre Cabrini, 413. Sáb. e dom., 20h. Grátis. Até 24/4. ‘Cymbeline XXI: A Rehearsal’: Teatro Cultura Inglesa Pinheiros (173 lug.). R. Dep. Lacerda Franco, 333. Estreia sáb. (16). Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 1º/5.

São Paulo Refúgio

O grupo Performatron aborda o tema dos refugiados em São Paulo e questiona as causas e consequências da migração forçada. Texto e dir. Conrado Dess. 90 min. 14 anos. Sesc Belenzinho (110 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 4ª (20), 21h30; 5ª (21), 20h; 22/4, 21h30. Grátis (retirar

ingresso 1h antes).

Se Fosse Fácil, Não Teria Graça

Partindo do relato pessoal do diagnóstico de esclerose múltipla, o palhaço e ator Nando Bolognesi faz um ‘sit down tragedy’ com bom humor sobre sua situação. 80 min. 12 anos. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, Bela Vista, 2168-1776. Sáb. (16), 20h; dom. (17), 19h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Solilóquios de Shakespeare

Hermano Leitão dirige homenagem pelos quatro séculos da morte de Shakespeare em peça composta por monólogos extraídos de peças do Bardo. 50 min. 12 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. 4ª (20), 21h. Grátis (levar 1 quilo de alimento não perecível).

DANÇA

Cada Passo

Em comemoração aos 20 anos do Núcleo Fu Bu Myo In, a ocupação Corpo de Vento recebe espetáculos de dança. Nessa semana, Fernanda Mascarenhas realiza performance com o grupo. 50 min. Livre. Casa do Sertanista (40 lug.). Pça Dr. Ênio Barbato, s/nº, Caxingui, 3726-6348. Estreia sáb. (16). Sáb. e dom., 15h. Grátis. Até 24/4.

Cenas e Conversas

Espetáculo que resultou das interações do workshop ‘Qualidades e Dinâmicas do Movimento Dançado’, da Cia. À Fleur de Peau, é apresentado por Michael Bugdahn e Denise Namura. 70 min. Livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3ª (19) e 4ª (20), 20h30. Grátis.

O Especulador de Olhos Invisíveis de Carne

João Andreazzi dirige espetáculo da Cia. Corpos Nômades aborda as mudanças na favela do Gato baseado em textos de Samuel Beckett. 60 min. 14 anos. Espaço Cênico O Lugar (60 lug.). R. Augusta, 325, Consolação, 3237-3224. 2ª e 6ª, 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 1º/5.

La Bête (O Bicho)

Réplicas de esculturas de Lygia Clark são parte da performance executada por Wagner Schwartz, que convida o público a participar do espetáculo. 50 min. 18 anos. Sesc Belenzinho (392 lug.).

R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (15) e sáb. (16), 21h30; dom. (17), 17h. R$ 20.

Montestória

Liderado por Fernando Lee, Núcleo Omstrab completa 20 anos e se inspira livremente na riqueza de detalhes da obra de Monteiro Lobato para espetáculo. 70 min. Livre. Galeria Olido. Sala Paissandu (146 lug.). Av. São João, 473, República, 3331-8399. Estreia 5ª (21). 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar

ingresso 1h antes). Até 24/4.

Retina

Cinco bailarinos discutem com o movimento o excesso de informações ao qual somos expostos cotidianamente. O espetáculo da Cia. Camaleão é dirigido por Marjorie Quast. 60 min. Livre. Teatro Flávio Império (410 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba, 2621-2719. Hoje (15) e sáb. (16), 20h; dom. (17), 19h. Grátis.

Right Here, Right Now

Parte da programação do Dança no MIS, o espetáculo será originado a partir de um workshop ministrado por Dorothy Max Prior e Marilia Ennes Becker. As coreografias devem surgir do aprimoramento da percepção espacial. Livre. Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (16), 19h. Grátis.

Sala de Ensaio

Anselmo Zolla dirige espetáculo da Studio3 Cia. de Dança, no qual relê suas próprias coreografias com menos rigor e maior liberdade criativa. 60 min. Livre. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, Cerq. César, 3149-5959. Hoje (15), 21h30, sáb. (16), 21h e dom. (17), 20h. R$ 30.