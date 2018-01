Confira o roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os principais espetáculos em cartaz em SP entre os dias 10/6 e 16/6

ESTREIAS

Agrárias

O texto de Murillo Marques retrata o depoimento de uma idosa sobre os processos de apagamento da memória de São Paulo, simultaneamente ao apagamento de suas próprias lembranças. Dir. Artur Abe. Com Cia. Comparsaria. 55 min. 12 anos. Espaço Cia. do Pássaro (40 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 177, Anhangabaú, 98799-6712. Estreia hoje (10). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 3/7.

Brasil: o Futuro que Nunca Chega – D. Pedro II

Samir Yazbek leva aos palcos a segunda peça de seu projeto: ‘D. Pedro II’, que resgata nosso passado imperial para abordar questões como xenofobia e racismo. 70 min. 12 anos. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia hoje (10). 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 10/7.

Os Dois e Aquele Muro

Com direção de Francisco Medeiros, a peça narra uma noite em que dois homens solitários – interpretados pelos atores Plínio Soares e Luciano Gatti – se conhecem e iniciam um jogo de sedução e poder. 60 min. 16 anos. Espaço dos Fofos (80 lug.). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. Estreia 2ª (13). 2ª, 3ª e 4ª, 21h. R$ 30. Até 3/8.

Os Justos

A peça integra o projeto ‘Arena conta Camus’, sobre a obra teatral do escritor Albert Camus. O enredo parte de uma história verídica – o atentado contra um líder czarista ocorrido na Rússia pré-revolucionária, em 1905. Dir. Daniel Sommerfeld. Com Amanda Banffy, Dídio Perini e outros. 65 min. 14 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 98, V. Buarque, 3259-6409. Estreia hoje (10). 6ª, sáb. e dom., 20h30. R$ 30. Até 26/6.

Mente Mentira

O ator Mateus Monteiro marca sua estreia como diretor nesta montagem do texto de Sam Shepard. A partir da separação do casal Jake e Beth, o enredo explora temas como conflitos familiares, solidão e violência. Com Daniel Costa, Fafá Rennó e outros. 90 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. Estreia 4ª (15). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 21/7.

Oito Balas

Com direção de Kléber Montanheiro, a Companhia do Ruído apresenta peça sobre o encontro, em um bar, de Marion com Jean, homem entristecido que acaba de perder um amor. 60 min. 18 anos. Espaço Satyros (75 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 222, Centro, 3258-6345. Estreia sáb. (11). Sáb., 23h59. R$ 30. Até 25/6.

Projeto Brasil

Resultado de dois anos de pesquisa da Companhia Brasileira de Teatro, Projeto Brasil traz ao palco um conjunto de performances criadas a partir da reflexão dos próprios atores sobre o País. Dir. Marcio Abreu. 80 min. 16 anos. Sesc Belenzinho (80 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia 5ª (16). 5ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 17/7.

A Última Dança

No solo, a atriz Natalia Gonsales dá vida à escritora e filósofa francesa Simone Adolphine Weil (1909-1943), que se tornou operária para poder escrever sobre o cotidiano de dentro das fábricas. 60 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (80 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 2ª (13). 2ª, 21h. R$ 30. Até 15/8.

REESTREIAS

Cala Boca Já Morreu

A peça aborda a vida de migrantes que vêm a São Paulo cheios de ilu- sões e descobrem que a realidade pode ser bem diferente do que se imagina. Dir. Antônio Netto. Com Cia. das Artes. 70 min. 12 anos. Teatro Paiol Cultural (160 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, V. Buarque, 3337-4517. A partir de 5ª (16). 5ª e 6ª, 21h. R$ 26. Até 15/7.

Pra Dar um Fim no Juízo de Deus

Parte do elenco original, de 1996, se une à Cia. Oficina Uzyna Uzona na nova versão do espetáculo de Antonin Artaud. Com direção de José Celso Martinez Corrêa, encena-se o dia do ‘Juízo Final’. 18 anos. 90 min. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, metrô Liberdade, 3106-2818. A partir de sáb. (11). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 3/7.

Vermelho Labirinto

Com direção e dramaturgia de Pedro Granato, a peça retrata duas mulheres, uma advogada e uma performer. A primeira é casada com um crítico de arte que está em Veneza para entrevistar a segunda. Ambas unidas pela relação com um homem que nunca está no palco. A trilha sonora é assinada por Kiko Dinucci. Com Anna Zêpa e Rita Grillo. 70 min. 14 anos. Inbox Cultural (40 lug.). R. Teodoro Sampaio, 2.355, metrô Faria Lima, 96478-0606. A partir de sáb. (11). Sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 30. Até 17/7.

ÚLTIMA SEMANA

Memórias de Adriano

No monólogo, o ator Luciano Chirolli dá vida ao imperador Adriano. A direção é de Inez Viana. 60 min. 16 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 3ª e 4ª, 21h. R$ 7,50/R$ 25. Até 4ª (15).

Não Contém Glúten

Com flertes com o teatro do absurdo, a peça descreve um casal disfuncional. O texto de Sérgio Roveri é interpretado por Bia Seidl e Pascoal da Conceição – e a direção é de José Roberto Jardim. 55 min. 12 anos. Sesc Santana (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até dom. (12).

No Coração das Máquinas

Sob o ponto de vista de sete operárias, o texto da diretora Rita Carelli encena o episódio verídico da ocupação de uma fábrica de relógios na França pelos funcionários. 70 min. 12 anos. Casa do Povo (40 lug.). R. Três Rios, 252, Bom Retiro. 4ª e 5ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min.). Até 5ª (16).

O Testamento de Maria

No monólogo do irlandês Colm Tóibín, a figura icônica de Maria, mãe de Jesus, é humanizada, alternando momentos de ternura, raiva e ironia. Dir. Ron Daniels. Com Denise Weinberg. 80 min. 16 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até dom. (12).

Utopia

Itinerante, o espetáculo tem como palco as ruas de Heliópolis. As personagens foram extraídas de relatos dos moradores da região. Dir. Tatiana Rehder e Tatiana Eivazian. 100 min. Livre. CEU Heliópolis (20 lug.). Av. Estrada das Lágrimas, 2.385, Heliópolis, 96848-6554. Sáb. e dom., 16h (em caso de chuva, a sessão é cancelada). Grátis (é necessário fazer reserva por telefone ou pelo e-mail reserva@artesimples.com.br). Até dom. (12).

Why the Horse?

No espetáculo, a atriz Maria Alice Vergueiro agrega elementos de teatro da crueldade e de teatro do pânico para encenar sua própria morte. 60 min. 16 anos. Centro Compartilhado de Criação (60 lug.). R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. 5ª, 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 18h e 20h30. R$ 20. Até 2ª (13).

EM CARTAZ

Acorda pra Cuspir

Este monólogo ácido, que revela uma visão satírica sobre o mundo atual e sua insanidade, é interpretado por Marcos Veras. Escrito pelo americano Eric Bogosian, o texto aborda questões ligadas a temas como política, religião e sexualidade. Dir. Daniel Herz. 70 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 80. Até 7/7.

Amarelo Distante

Baseada em dois contos de Caio Fernando Abreu (‘Lixo e Purpurina’ e ‘Anotações Sobre um Amor Urbano’), retrata a história de um jovem e suas experiências em terras estrangeiras. Assim, aborda sentimentos como dor e solidão. Texto e dir. Kiko Rieser. Com Mateus Monteiro. 60 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 26/6.

O Avesso do Claustro

A Cia. do Tijolo parte da trajetória do bispo progressista Dom Helder Câmara para discutir as utopias e a luta pela liberdade. Dir. Dinho Lima Flor e Rodrigo Mercadante. 150 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Galpão (80 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 3/7.

Blanche

Inspirada em ‘Um Bonde Chamado Desejo’, a criação de Antunes Filho é encenada em uma língua imaginária. Antes, o público pode ler um resumo da trama. 110 min. 14 anos. Sesc Consolação. Espaço CPT (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb., 17h. R$ 9/R$ 30. Até 25/6.

Um Bonde Chamado Desejo

Na trama de Tennessee Williams, uma mulher falida se refugia na casa da irmã e entra em conflito com o cunhado. A peça venceu três categorias do 28º Prêmio Shell. Dir. Rafael Gomes. 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 26/6.

Brasil: o Futuro que Nunca Chega – Princesa Isabel

Com texto e direção de Samir Yazbek, o projeto apresenta sua primeira parte: ‘Princesa Isabel’, que investiga a escravidão no País, do Império à República. Com Cia. Teatral Arnesto nos Convidou. 70 min. 12 anos. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 12/R$ 40. Até 9/7.

Casa de Tolerância

Trazendo elementos do teatro itinerante, a peça da Cia. do Miolo explora as violências sofridas pelo corpo da mulher e a intolerância ao feminino. O público é convidado a percorrer o local e refletir sobre as questões postas em pauta. 120 min. 14 anos. Sede da Cia. do Miolo (15 lug.). R. Dr. Ismael Dias, 111, Penha, 3871-0871. Sáb. e dom., 17h (exceto dias chuvosos). Grátis (reservar ingressos por telefone ou pelo e-mail ciadomiolo@gmail.com).

As Cerejas

Adaptação de texto do britânico Lawrence Durrell, a peça conta a história de um homem esquizofrênico. O diretor Roberto Alvim conduz o público para dentro dos devaneios do personagem. Com Alexandre Leal e Steffi Braucks. 45 min. 16 anos. Teatro Jardim Sul (192 lug.). Shopping Jardim Sul. Av. Giovanni Gronchi, 5.819, 2º piso, Morumbi, 2122-4087. 6ª, 22h. R$ 30. Até 29/7.

Chuva Não. Tempestade!

O texto de Franz Keppler retrata duas mulheres envolvidas com o mesmo homem. A partir daí, são discutidas questões como opressão feminina. Dir. Rafael Primot. Com Cynthia Falabella e Natalia Gonsales. 70 min. 12 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, Bela Vista, 3170-4059. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50. Até 30/6.

Contrações

No texto do inglês Mike Barlett, Emma (Débora Falabella) tem 14 encontros com sua chefe (Yara de Novaes). Nas reuniões, a gerente faz exigências cada vez mais absurdas, alterando a vida pessoal da funcionária. Dir. Grace Passô. 80 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (620 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 80. Até 26/6.

Dona Bete

Em um dos últimos textos de Fauzi Arap, escrito em 2007, a secretária de um deputado precisa tomar o lugar do chefe durante uma entrevista coletiva. A comédia é uma parceria de André Acioli e Elias Andreato. 55 min. 14 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, Consolação, 3170-4059. Sáb., 18h. R$ 60. Até 25/6.

Efeito Cassandra – Na Calada da Voz

A peça do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos tem como ponto de partida a personagem da mitologia grega, amaldiçoada por ter recusado o assédio de Apolo. 60 min. 12 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 19/6.

Entre Vãos

Espetáculo itinerante, a montagem do coletivo A Digna e do grupo Um Cafofo, dirigida por Luiz Fernando Marques, aborda a especulação imobiliária com personagens do Edifício São Vito e se passa em três locais simultaneamente. 110 min. 16 anos. Estações Marechal Deodoro, Santa Cecília e Anhangabaú do metrô (15 lug.). Inf. e reservas: 98846-6080. Sáb. e 2ª, 15h. R$ 10. Até 20/6.

Esperando Godot

Léo Stefanini dirige a montagem da obra-prima do irlandês Samuel Beckett em que dois vagabundos aguardam por Godot – e, nessa espera, questionam o sentido da existência. Com Ary França e Fábio Espósito. 90 min. 12 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 3ª, 20h. R$ 50. Até 26/7.

Fale Mais Sobre Isso

Com texto e interpretação de Flávia Garrafa, o monólogo traz a atriz no papel de uma terapeuta, que analisa as angústias que levaram seus pacientes até seu divã. 70 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, terraço, 3823-2323. 3ª, 21h. R$ 30/R$ 50. Até 26/7.

Fim de Jogo

A obra de Samuel Beckett, sobre um velho cego e paralítico, é encenada por Renato Borghi. A cenografia reproduz o apartamento do próprio ator, onde ele fez a primeira temporada da peça, em janeiro deste ano. Dir. Isabel Teixeira. 18 anos. 90 min. Sesc Vila Mariana. Sala 4 (40 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e 6ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 17/6.

Fim de Partida

O texto de Samuel Beckett ganha montagem dirigida por Eric Lenate, que também integra o elenco. Na peça, Hamm, Clov, Nagg e Nell estão presos em um abrigo. A partir dessa situação, reflete-se sobre a condição humana, a solidão e o sentido da existência. Com Rubens Caribé, Ricardo Grasson e outros. 80 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 2/7.

Gata em Telhado de Zinco Quente

O clássico de Tennessee Williams ganha versão do Grupo Tapa. A peça narra a celebração pelos 65 anos de um rico patriarca – e os conflitos que a ambição por sua herança gera. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. Com Bárbara Paz, Zécarlos Machado e Augusto Zacchi. 120 min. 14 anos. Centro Cultural Banco do Brasil (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, 3113-3651. 4ª a sáb., 20h; dom., 19h.R$ 20. Até 26/6.

Histeria

Em 1938, o pintor surrealista Salvador Dalí visita Sigmund Freud. O pai da psicanálise já está doente, à beira da morte. É esse encontro histórico (e improvável) o mote da peça, escrita pelo britânico Terry Johnson. Dir. Jô Soares. Com Pedro Paulo Rangel, Cássio Scapin. 105 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670- 8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

Homens no Divã

A comédia é uma versão de ‘Desesperados’, de Miriam Palma, sobre os dilemas masculinos enfrentados na psicanálise. 90 min. 14 anos. Dir. Darson Ribeiro. Com Olivetti Herrera, Gerson Marcch. Espaço Promon (300 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. 6ª, 21h30; sáb., 21h. R$ 50/R$ 60. Até 18/6.

Hysterica Passio

No texto da dramaturga espanhola Angélica Liddell, Hipólito é um menino de 12 anos que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. A montagem é assinada pela Teatro Kaus Cia. Experimental. Dir. Reginaldo Nascimento. Com Alessandro Hernandez e Amália Pereira. 80 min. 14 anos. SP Escola de Teatro. Sala R1 (60 lug.). Pça. Roosevelt, 210, República, 3775-8600. Sáb., 21h30; dom. e 2ª, 20h. Grátis. Até 4/7.

Inútil a Chuva

Um grande barco de madeira, de quase 10 m, compõe o cenário do novo trabalho da Armazém Companhia de Teatro. A trama se organiza em torno do desaparecimento do pai de uma família – um artista plástico que só atingiu a fama e o reconhecimento após seu sumiço e sua possível morte. Dir. Paulo de Moraes e Jopa de Moraes. 120 min. 12 anos. Sesc Bom Retiro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 3/7.

Isadora

Com direção de Elias Andreato, a peça revê os últimos dias de vida da precursora da dança moderna Isadora Duncan, na França. Ela é vivida por Melissa Vettore, e Daniel Dantas faz participação especial. 75 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 40. Até 31/7.

A Merda (La Merda)

Com direção e interpretação de Christiane Tricerri, o espetáculo é baseado no premiado texto de estreia do dramaturgo italiano Cristian Ceresoli. No monólogo, que aborda temas como a sociedade de consumo, uma fêmea está em busca de um lugar no mundo. 60 min. 18 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Rooselvelt, 158, Consolação, 3258-4449. 6ª, 21h; sáb., 22h; dom., 20h. R$ 40. Até 19/6.

As Ondas ou uma Autópsia

Gabriel Miziara estrela monólogo que investiga o legado literário e humano de Virginia Woolf, inspirado no livro ‘As Ondas’. 60 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (70 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 7/8.

Para Tão Longo Amor

A peça escrita por Maria Adelaide Amaral retrata um casal, vivido por Leopoldo Pacheco e Regiane Alves, que questiona seus papéis dentro da relação. 70 min. 14 anos. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Jr., 1.089, piso G1. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70. Até 31/7.

Postcards de Atacama

A comédia, com texto e direção de Mário Bortolotto, aborda diferentes situações a partir da ideia de solidão. Faz parte de uma trilogia, iniciada com ‘Medusa de Rayban’, sobre violência, solidão e morte. Com Carca Rah, Karina Ka e outros. 70 min. 16 anos. Teatro Cemitério de Automóveis (40 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5744. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 26/6.

Rainhas do Orinoco

O diretor Gabriel Villela mergulha no universo da cultura popular latino-americana. Na peça, Mina (Walderez de Barros) e Fifi (Luciana Carnieli) são duas atrizes de teatro musical, que ganham a vida com shows pela região a bordo de um barco que navega pelo rio Orinoco. 90 min. 14 anos. Teatro Vivo. Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 9 7420-1529. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 3/7.

Sala dos Professores

O enredo revela o que se passa no recinto onde os professores se refugiam para conversar sobre a rotina. Em meio aos assuntos, eles decidem se revoltar contra a administração do colégio. Dir. Marcelo Lazzaratto 60 min. 14 anos. Espaço Elevador (50 lug.). R. 13 de Maio, 222, Bela Vista, 3477-7732. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 26/6.

O Santo Dialético

A Cia. Teatro do Incêndio encena espetáculo com seis histórias que ocorrem, paralelamente, em uma metrópole. Em uma arena, 15 atores se revezam em pequenos cenários sobre rodas, como carros alegóricos. Texto e dir. Marcelo Marcus Fonseca. 150 min. (com intervalo de 25 min.). 14 anos. Teatro do Incêndio (80 lug.). R. 13 de Maio, 53, Bela Vista, 2609-8561. Sáb., 20h; dom., 19h. Pague quanto quiser. Até 26/6.

Sonho de uma Noite de Verão

A montagem da Cia. Novelo ocupa o Parque Trianon com o clássico de William Shakespeare. No enredo, as desventuras de jovens enamorados, perdidos em um bosque habitado por seres fantásticos. Sob direção de Pedro Granato, a peça tem atmosfera poética e delicada, adequada a públicos de todas as faixas etárias. 90 min. Livre. Parque Trianon. R. Peixoto Gomide, 949, metrô Trianon-Masp. Sáb., 15h; dom., 11h. Sáb. (11), não haverá sessão. Grátis. Até 3/7. Inf.: 97240-7003.

Tudo que Eu Queria te Dizer

O solo de Ana Beatriz Nogueira chega a São Paulo seis anos após sua estreia no Rio. Com direção de Victor Garcia Peralta, a peça parte do livro homônimo de Martha Medeiros. 50 min. 14 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2.233, 3069-2286 . 6ª e sáb., 21h30; dom.,19h. R$ 100. Até 10/7.

A Voz Humana

A ópera do francês Jean Cocteau ganha montagem dirigida por Roberto Alvim. No enredo, uma mulher (Tati Helene) fala ao telefone com seu antigo amante, em uma ligação que é constantemente interrompida. 50 min. 16 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 2309-7271. 6ª, 20h; dom., 16h. R$ 40. Até 19/6.

MUSICAL

4 Faces do Amor, o Musical

Com músicas de Ivan Lins, a comédia romântica narra os encontros e desencontros de Duda e Cacau. O casal é interpretado em cena por duas atrizes e dois atores. Dir. Tadeu Aguiar. Com Amanda Acosta, Jarbas Homem de Mello e outros. 90 min. 10 anos. Teatro Nair Bello (200 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3° andar, 3472-2414. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 10/7.

Gabriela, um Musical

‘Gabriela, Cravo e Canela’, um dos clássicos de Jorge Amado, ganha versão para os palcos dirigida por João Falcão. Tendo Daniela Blois no papel-título, o espetáculo reúne 30 canções, como ‘Rosa’, de Pixinguinha; ‘Festa’, de Gonzaguinha; ‘Que Me Venha Esse Homem’, de Amelinha; e ‘Vilarejo’, de Marisa Monte. 160 min. Livre. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 18h. R$ 60/R$ 190. Até 7/8.

Milton – Nada Será Como Antes – O Musical

O musical dirigido pela dupla Claudio Botelho e Charles Möeller presta uma homenagem a Milton Nascimento. Entre as canções de seu repertório que integram o espetáculo, estão ‘Bola de Meia, Bola de Gude’, ‘Caçador de Mim’ e ‘Encontros e Despedidas’. 90 min. 12 anos. Teatro Faap (510 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7232. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 26/6.

O Musical Mamonas

Com texto de Walter Daguerre e direção de José Possi Neto, narra a ascensão e o fim abrupto da banda mais cômica do rock nacional, do ponto de vista dos músicos. 120 min. 12 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 19h. R$ 120. Até 25/6.

Wicked

O musical revisita a terra de Oz, anos antes da chegada de Dorothy, para narrar as aventuras de Glinda e Elphaba e os segredos por trás da transformação das jovens, respectivamente, em ‘fada boa’ e ‘bruxa má’. 150 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 50/R$ 280. Até 31/7.

HUMOR

Eri Pinta Johnson Borda

No espetáculo, visto por mais de 1 milhão de espectadores, o ator Eri Johnson mistura histórias reais e fictícias. No palco, ele apresenta imitações e personagens como o gaguinho desempregado e o carioca poliglota. Dir. Roberto Talma. 150 min. 14 anos. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio. Dom. (12), 19h. R$ 50/R$ 110. Inf.: grupotombrasil.com.br

ESPECIAL

Abnegação

O grupo Tablado de Arruar retoma duas de suas peças. Em ‘Abnegação I’, cinco pessoas precisam tomar uma decisão que pode gerar consequências catastróficas (80 min.; 14 anos). Já ‘Abnegação II – O Começo do Fim’ retrata um homem que ajuda a criar uma lógica política mas, depois, torna-se um empecilho e é eliminado dela (110 min.; 18 anos). Ambas são dirigidas por Alexandre Dal Farra e Clayton Mariano. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lugares). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. ‘Abnegação I’: hoje (10) e sáb. (11), 21h; dom. (12), 18h. ‘Abnegação II – O Começo do Fim’: 5ª (16) a 18/6, 21h; 19/6, 18h. R$ 7,50/R$ 25.

Cripton, The Mentalist

O casal formado pelo italiano Nicola Maurantonio e pela brasileira Renata Malvezzi, ganhadores do prêmio llusionist of the Year em 2012 e 2015, vêm ao Brasil pela primeira vez. O espetáculo de ilusionismo reúne técnicas como escapismo e hipnose. 75 min. 12 anos. Teatro UMC (290 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. 5ª, 21h. R$ 60. Até 23/6.

Galileu Galilei

Denise Fraga protagoniza a história do cientista que desafiou os saberes da igreja no século 17. Escrita pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht, a peça não se restringe aos aspectos históricos do episódio. Dir. Cibele Forjaz. Com Ary França, Lúcia Romano e outros. 140 min. 12 anos. Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Hoje (10) e sáb. (11), 21h; dom. (12), 19h. Grátis.

Mostra de Repertório – Companhia do Feijão

Como parte da programação que celebra seus 18 anos, o grupo encena ‘Manuela’ (2015). O espetáculo retrata a ‘amizade’ entre o escritor Mário de Andrade e sua máquina de escrever – apelidada de Manuela, em referência ao amigo Manuel Bandeira. Com Vera Lamy e Lincoln Antonio. 100 min. Livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Hoje (10) e sáb. (11), 21h; dom. (12), 18h. R$ 6/R$ 20.

Repertório Grupo XIX de Teatro

A companhia, cuja sede ocupa uma antiga vila operária, mostra três peças dirigidas por Luiz Fernando Marques: ‘Hysteria’ (2001), que retrata um hospício feminino; ‘Hygiene’ (2005), sobre o processo de higienização urbana no Brasil do século 19; e ‘Teorema 21’, que gira em torno de uma família que retorna ao seu antigo lar (2016). Vila Maria Zélia. R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. ‘Hygiene’: sáb., 16h. ‘Hysteria’: dom., 13h30. ‘Teorema 21’: dom., 16h. R$ 40. Até 3/7.

Sexo Neutro

Inspirada no conceito de neutralidade formulado por Roland Barthes, a peça pretende discutir os conflitos de gênero no mundo contemporâneo. A sessão faz parte do projeto ‘Terça Tem Teatro’. Dir. João Cícero. Com Cristina Flores e Marcelo Olinto. 60 min. 16 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (14), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

DANÇA

Balé da Cidade

O grupo faz a estreia mundial da coreografia ‘Corpus’, de André Mesquita. Com a Orquestra Experimental de Repertório, a companhia ainda apresenta ‘Adastra’ (Cayetano Soto) e ‘O Balcão de Amor’ (Itzik Galili). 75 min. Livre. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos, s/n°, Centro, 3053 2090. Hoje (10) e sáb. (11), 20h; dom. (12), 17h. R$ 25/R$ 90.

Marcela Banguela

Com concepção, direção e interpretação de Natália Mendonça, o espetáculo reflete sobre as estratégias de sobrevivência e os desafios enfrentados em uma cidade. 40 min. 18 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (20 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 2ª (13). 2ª, 3ª e 4ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 22/6.

Ocupação Helder Vasconcelos

O projeto, que vai até 19/6, homenageia o artista ligado a tradições populares, como o cavalo marinho e o maracatu rural. São espetáculos de música, teatro e também de dança – como o ‘Por Si Só’, que é apresentado neste fim de semana. 40 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. ‘Por Si Só’: hoje (10) e sáb. (11), 21h; dom. (12), 19h30. R$ 7,50/R$ 25.

Ocupação Marta Soares

O projeto, que, desde março, homenageia a bailarina e coreógrafa, é encerrado com seu solo ‘Les Poupées’. Usando um vestido de baile azul antigo, com calça e sapatos masculinos, Marta se apresenta ao som de trilha que inclui canções de Hole, Amália Rodrigues e Madredeus. 45 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª a sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 25/6.

Percursos Transitórios

O novo espetáculo de Zélia Monteiro foi concebido a partir do estudo de elementos que constituem a linguagem do balé. No palco, ela improvisa a sequência de movimentos. 50 min. Livre. Galeria Olido. Sala Paiçandu (136 lug.). Av. São João, 473, metrô República, 3331-8399. Estreia 5ª (16). 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 26/6.

O Processo

Treze anos após sua estreia, a Cia. Carne Agonizante volta aos palcos com a angustiante coreografia inspirada no texto de Franz Kafka. Dir. e coreog. Sandro Borelli. 60 min. 16 anos. Kasulo Espaço de Arte e Cultura (40 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até 26/6. Inf.: ciacarneagonizante @gmail.com.

O Sonho de Dom Quixote

A São Paulo Companhia de Dança interpreta sua coreografia de 2015, a primeira feita por Márcia Haydée para o Brasil. A bailarina brasileira dirigiu por 20 anos o Stuttgart Ballet. 90 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 5ª (16) e 18/6, 21h; 17/6, 21h30; 19/6, 18h. R$ 20/R$ 40.