Confira o roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz em SP entre os dias 3/6 e 9/6

ESTREIAS

O Avesso do Claustro

A Cia. do Tijolo parte da trajetória do bispo progressista Dom Helder Câmara para discutir as utopias e a luta pela liberdade. Dir. Dinho Lima Flor e Rodrigo Mercadante. 150 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Galpão (80 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia hoje (3). 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 3/7.

Brasil: o Futuro que Nunca Chega

Com texto e direção de Samir Yazbek, o projeto estreia sua primeira parte: ‘Princesa Isabel’, que investiga a escravidão no País, do Império à República. Com Cia. Teatral Arnesto nos Convidou. 70 min. 12 anos. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 5ª (9). 5ª e sáb., 21h. R$ 12/R$ 40. Até 9/7.

O Brasil de Cuecas

A comédia retrata uma família brasileira com dificuldades financeiras. Entre os personagens, estão uma dona de casa, que faz bicos como manicure, e seu marido desempregado. Dir. Jacques Lagôa. Com Arlete Montenegro e outros. 70 min. 14 anos. Teatro APCD (800 lug.). R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, 2223-2424. Estreia sáb. (4). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 28/8.

Cartografia do Afeto – Manifesto Leonilson

Inspirado na obra de José Leonilson (1957-1993) e no conceito de deriva, o projeto convida o público a caminhar pela cidade enquanto assiste ao espetáculo performático. Recomenda-se levar celular com bateria carregada e fones de ouvido, além de usar roupas leves e sapatos confortáveis. Dir. Roberto Rezende. Com Ricardo Henrique e Sidney Santiago. 180 min. (sendo 90 min. de caminhada). Proximidades da Pça. Franklin Roosevelt e do Masp (o endereço exato será informado no momento da reserva). Estreia hoje (3). 5ª, 17h; 6ª e sáb., 15h. Grátis. Até 16/7. Inf. e reservas: 97237-8831.

Cenas de uma Execução

O texto do inglês Howard Barker ganha montagem dirigida por Clarisse Abujamra, que também integra o elenco. A peça é dividida em 20 cenas, que narram a história de Galactia, artista convidada a pintar a sangrenta batalha marítima entre a Liga Cristã e os turcos, em 1571. 90 min. 14 anos. Teatro Sergio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia sáb. (4). Sáb., dom. e 2ª, 19h30. R$ 50. Até 27/6.

O Coração de um Boxeador

A Cia. Paidéia de Teatro apresenta montagem a partir de texto de Lütz Hubner. O enredo retrata a relação de um velho ex-campeão de boxe (Flávio Porto) com um jovem desorientado, que cumpre pena por roubo prestando serviços em um asilo. Dir. Amauri Falseti. Com Flávio Porto e Rogério Modesto. 60 min. 10 anos. Paidéia Associação Cultural. R. Darwin, 153, Amaro, 5522-1283. Estreia sáb. (4). Sáb., 20h. R$ 20. Até 18/6.

Narrativas Submersas – Tijolos d’água

O Grupo Rosas Periféricas faz apresentações ao ar livre de seu novo espetáculo. No enredo, uma família deixa sua casa e suas lembranças para viver na zona leste paulistana. Assim, a história deles e do bairro Parque São Rafael se entrelaçam. 60 min. Livre. Casa de Cultura do Parque São Rafael. R. Quaresma Delgado, 376, Pq. S. Rafael. Estreia sáb. (4). Sáb., 15h (em caso de chuva, não haverá apresentação). Grátis. Até 18/6.

Vias

Na peça do Núcleo Queen d’Os Satyros, um show de drag serve de pano de fundo para apresentar os anseios e as angústias das protagonistas. Dir. Henrique Mello e Sabrina Denobile. 60 min. 16 anos. Satyros Um (60 lug.). Pça. Roosevelt, 222, Centro, 3258-6345. Estreia hoje (3). 6ª, 23h59. R$ 40. Até 5/8.

Vida Bruta

Criada por adolescentes e para adolescentes, a peça é inspirada no projeto ‘Stay or Get Away’, desenvolvido por Rodolfo García Vázquez em 2001, na Alemanha. Nele, os jovens criam um espetáculo a partir de histórias e depoimentos pessoais. 45 min. 12 anos. Satyros Um (80 lug.). Pça. Roosevelt, 222, Centro, 3258-6345. Estreia sáb. (4). Sáb., 19h. R$ 20. Até 30/7.

REESTREIAS

Amarelo Distante

Baseada em contos de Caio Fernando Abreu, retrata um jovem e suas experiências em terras estrangeiras. Texto e dir. Kiko Rieser. Com Mateus Monteiro. 60 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. A partir de sáb. (4). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 26/6.

Carta ao Pai

O texto de Franz Kafka desenvolve uma dolorosa e irônica reflexão sobre as relações de poder. Dir. Antonio Gilberto. Com Rodrigo Abreu. 60 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. A partir de 4ª (8). 4ª e 5ª, 20h30. R$ 40. Até 30/6.

As Cerejas

Adaptação do texto de Lawrence Durrell, conta a história de um homem esquizofrênico e seus devaneios. Dir. Roberto Alvim. Com Alexandre Leal e Steffi Braucks. 45 min. 16 anos. Teatro Jardim Sul (192 lug.). Shopping Jardim Sul. Av. Giovanni Gronchi, 5.819, 2º piso, 2122-4087. A partir de hoje (3). 6ª, 22h. R$ 30. Até 29/7.

O Encontro das Águas

A peça escrita por Sérgio Roveri explora a subjetividade das relações entre os homens, levando a questionamentos existenciais. Dir. Leonardo Miggiorin. Com Patrícia Vilela e João Fenerich. 60 min. 14 anos. Teatro Augusta. Sala Experimental (50 lug.). R. Augusta, 943, Cerqueira César, 3151-4141. A partir de hoje (3). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 31/7.

Fale Mais Sobre Isso

Com texto e interpretação de Flávia Garrafa, o monólogo traz a atriz no papel de uma terapeuta, que analisa as angústias que levaram os pacientes até seu divã. 70 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, terraço, 3823-2323. A partir de 3ª (7). 3ª, 21h. R$ 30/R$ 50. Até 26/7.

A Hora e Vez

Após um longo processo de laboratório sobre a obra ‘A Hora e Vez de Augusto Matraga’, de João Guimarães Rosa, a Cia. Sopro criou este monólogo. Com Raul Ricardo Diaz. 60 min. 16 anos. Teatro do Núcleo Experimental (65 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. A partir de sáb. (4). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 28/8.

Memórias de Adriano

No monólogo, o ator Luciano Chirolli dá vida ao imperador Adriano. A direção é de Inez Viana. 60 min. 16 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. A partir de 3ª (7). 3ª e 4ª, 21h. R$ 7,50/R$ 25. Até 15/6.

A Noviça Mais Rebelde

Na comédia, Wilson de Santos interpreta a Irmã Maria José, uma freira que canta, dança e conta histórias de seu passado nada santo. A supervisão artística é de Marcelo Médici. 90 min. 12 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. A partir de sáb. (4). Sáb., 19h. R$ 80. Até 30/7.

As Ondas ou uma Autópsia

Gabriel Miziara estrela monólogo que investiga o legado literário e humano de Virginia Woolf, inspirado no livro ‘As Ondas’. 60 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (70 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. A partir de hoje (3). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 7/8.

Postcards de Atacama

A comédia, com texto e direção de Mário Bortolotto, aborda diferentes situações a partir da ideia de solidão. Com Carca Rah e outros. 70 min. 16 anos. Teatro Cemitério de Automóveis (40 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5744. A partir de sáb. (4). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 26/6.

Sonho de uma Noite de Verão

A Cia. Novelo ocupa o Trianon com o clássico de William Shakespeare, sobre jovens enamorados perdidos em um bosque habitado por seres fantásticos. Dir. Pedro Granato. 90 min. Livre. Parque Trianon. R. Peixoto Gomide, 949, metrô Trianon-Masp. A partir de sáb. (4). Sáb., 15h; dom., 11h. Grátis. Até 3/7. Inf.: 97240-7003.

Why the Horse?

No espetáculo, a atriz Maria Alice Vergueiro agrega elementos de teatro da crueldade e de teatro do pânico para encenar sua própria morte. 60 min. 16 anos. Centro Compartilhado de Criação (60 lug.). R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. A partir de 5ª (9). 5ª, 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 18h e 20h30. R$ 20. Até 13/6.

ÚLTIMA SEMANA

Dezuó

Este solo com o ator Edgar Castro, criado pelo Núcleo Macabéa, tem como ponto de partida a expulsão de um menino de uma comunidade ribeirinha da Amazônia para dar lugar a uma usina. Dir. Patricia Gifford. 75 min. 16 anos. Casa Livre (40 lug.). R. Pirineus, 107, Barra Funda, metrô Marechal Deodoro, 3257-6652. Sáb., 21h; dom. e 2ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 2ª (6).

Los Lobos Bobos

A comédia sobre o cotidiano de São Paulo tem como fio condutor releituras de canções de Adoniran Barbosa. Texto e dir. GpeteanH. 60 min. 14 anos. Teatro da União Cultural (286 lug.). R. Mário Amaral, 209, Paraíso, 2148-5ª, 21h. R$ 40. Até 5ª (9).

Mamute

Um fato real, ocorrido na Croácia, inspirou a Cia. do Mofo a criar esta peça. No enredo, durante a desapropriação de um prédio, o corpo de uma mulher, morta há 42 anos, é encontrado em seu próprio apartamento. 50 min. 14 anos. Centro de Criação Compartilhada (56 lug.). James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até dom. (5).

A Sagração da Primavera: Quadros de uma Dívida Não Paga

A companhia pH2: Estado de Teatro se utiliza do cinema e da dança para narrar o encontro de pessoas que decidem não pagar suas dívidas. 90 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-5558. 2ª, 5ª, 6ª e sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até sáb. (4).

O Semeador

Dois professores de diferentes gerações encaram a vida e as dificuldades de modo distinto. A partir daí, começa uma reflexão sobre educação, valores sociais e família. Texto Gabriel Chalita. Dir. Hudson Glauber. 70 min. 12 anos. MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 20. Até dom. (5).

Te Amo, Franco Roo!

No espetáculo, que homenageia a Praça Roosevelt, diferentes pessoas se cruzam ali, como uma aposentada sonhadora e um ator que virou corretor de imóveis. Dir. Fernando Neves. 60 min. 15 anos. Estação Satyros (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 40. Até dom. (5).

Terra em Transe

O filme de Glauber Rocha ganha adaptação feita pela Cia. Bará. No enredo, um artista revolucionário e anarquista luta por melhorias para seu povo. Dir. Diego Gonzalez. 140 min. 16 anos. Teatro Maria Della Costa (367 lug.). R. Paim, 72, Bela Vista, 3256-9115. 6ª, 21h; sáb., 19h. R$ 10. Até sáb. (4).

EM CARTAZ

Um Bonde Chamado Desejo

Na trama de Tennessee Williams, uma mulher falida se refugia na casa da irmã e entra em conflito com o cunhado. A peça venceu três categorias do 28º Prêmio Shell. Dir. Rafael Gomes. 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 26/6.

Contrações

No texto do inglês Mike Barlett, Emma (Débora Falabella) tem 14 encontros com sua chefe (Yara de Novaes). Nas reuniões, a gerente faz exigências cada vez mais absurdas, alterando a vida pessoal da funcionária. Dir. Grace Passô. 80 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (620 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 80. Até 26/6.

Efeito Cassandra – Na Calada da Voz

A peça do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos tem como ponto de partida a personagem da mitologia grega, amaldiçoada por ter recusado o assédio de Apolo. 60 min. 12 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª,21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 19/6.

Histeria

Em 1938, o surrealista Salvador Dalí visita Freud. É esse encontro histórico (e improvável) o mote da peça, escrita pelo britânico Terry Johnson. Quem assina a encenação é Jô Soares. Com Pedro Paulo Rangel, Cássio Scapin. 105 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670- 8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

Hysterica Passio

Na montagem da Teatro Kaus Cia. Experimental, Hipólito é um menino de 12 anos que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. Dir. Reginaldo Nascimento. Com Alessandro Hernandez e Amália Pereira. 80 min. 14 anos. SP Escola de Teatro. Sala R1 (60 lug.). Pça. Roosevelt, 210, República, 3775-8600. Sáb., 21h30; dom. e 2ª, 20h. Grátis. Até 4/7.

In On It

Emílio de Mello e Fernando Eiras criam uma espécie de jogo dinâmico entre atores no palco e interpretam dez personagens, neste texto metalinguístico do canadense Daniel MacIvor. Dir. Enrique Diaz. 90 min. 16 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 30/6.

Inútil a Chuva

Um grande barco de madeira, de quase 10 m, compõe o cenário do novo trabalho da Armazém Companhia de Teatro. A trama se organiza em torno do desaparecimento do pai de uma família. Dir. Paulo de Moraes e Jopa de Moraes. 120 min. 12 anos. Sesc Bom Retiro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 3/7.

O Testamento de Maria

No monólogo do escritor irlandês Colm Tóibín, a figura icônica de Maria, mãe de Jesus, é humanizada, alternando ternura, raiva e ironia. Dir. Ron Daniels. Com Denise Weinberg. 80 min. 16 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até 12/6.

A Voz Humana

A ópera do francês Jean Cocteau ganha montagem dirigida por Roberto Alvim. No enredo, uma mulher (Tati Helene) fala ao telefone com seu antigo amante, em uma ligação que é constantemente interrompida. 50 min. 16 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 2309-7271. 6ª, 20h; dom., 16h. R$ 40. Até 19/6.

MUSICAL

Cinderella

O musical atualiza conto de fadas com temas contemporâneos. No elenco, Totia Meirelles e Bianca Tadini. Dir. Charles Möeller e Claudio Botelho. 120 min. Livre. Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento B. de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 6ª, 21h30; sáb., 16h e 20h; dom., 15h e 18h30. R$ 50/R$ 180. Até dom. (5).

O Meu Lado Homem, um Cabaré d’Escárnio

A obra de Hilda Hilst é o mote do musical da Companhia do Feijão, dirigido por Marcelo Romagnoli. Luis Mármora vive Sápata Magáli, o apresentador de um cabaré decadente. 60 min. 14 anos. Sede da Companhia do Feijão (50 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 68, República, 3259-9086. A partir de 3ª (7). 3ª, 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 28/6.

Milton – Nada Será Como Antes – O Musical

Dirigido pela dupla Claudio Botelho e Charles Möeller, presta uma homenagem a Milton Nascimento. Entre as canções, estão ‘Caçador de Mim’ e ‘Encontros e Despedidas’. 90 min. 12 anos. Teatro Faap (510 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7232. A partir de sáb. (4). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 26/6.

Raia 30 – O Musical

Com roteiro de Miguel Falabella, o musical revê três décadas de carreira de Claudia Raia, retomando espetáculos como ‘Cabaré’. Teatro Procópio Ferreria (636 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerqueira César, 3083-4475. 5ª, 21h; 6ª, 21h; sáb., 18h30 e 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 180. Até dom. (5).

SamBRA O Musical – 100 Anos de Samba

Com texto e direção de Gustavo Gasparani, o espetáculo percorre a história do gênero de forma cronológica, desde ‘Pelo Telefone’ (1916), o primeiro samba registrado. 150 min. Livre. Theatro Net São Paulo (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 4003-1212. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 150. Até dom. (5).

HUMOR

Irmã Selma e o Seu Terço Insano

Otávio Mendes apresenta seus personagens cômicos, como Mônica Goldstein (uma apresentadora sensacionalista) e a cantora Maria Botânica. 90 min. 14 anos. Teatro Extra Itaim (350 lug). R. João Cachoeira, 899, Itaim Bibi, 4328-3842. A partir de sáb. (4). Sáb., 19h30. R$ 60. Até 25/5.

ESPECIAL

Abnegação

Em uma casa de campo, quatro homens e uma mulher precisam tomar uma decisão que pode gerar consequências catastróficas. Dir. Clayton Mariano e Alexandre Dal Farra. Com Tablado de Arruar. 80 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lugares). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 5ª (9), 10/6 e 11/6, 21h; 12/6, 18h. R$ 7,50/R$ 25.

Ensaios Perversos

A Cia. Perversos Polimorfos promove evento com espetáculos, debates, gastronomia e até DJs. Entre as atrações, uma conversa com Joyce Barbosa sob o tema “É possível uma economia na dança?” (18h/20h) e uma prévia do novo espetáculo de Andrea Yonashiro, ‘Uma Baleia Encalhada na Praia’ (20h30). Praça das Artes. Área de Convivência. Av. São João, 281, 1º andar, Centro. Sáb. (4), 17h/0h. Grátis. Inf.: bit.ly/polimorfos

Mergulho

A Companhia Delas apresenta peça inspirada no romance ‘Hotel Mundo’, de Ali Smith. Após a morte da camareira Sara, diversas personagens têm suas histórias entrelaçadas. Haverá interpretação em Libras. 80 min. 14 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (7), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Navalha na Carne

Obra-prima de Plínio Marcos, o texto ganha montagem do Oficina, dirigida e interpretada por Marcelo Drummond. Em um quarto, Wado, Neusa Sueli e Veludo estabelecem um jogo que mistura sedução, força física, humilhação e sarcasmo. 60 min. 16 anos. Teat(r)o Oficina (70 lug.). R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3106?2818. Hoje (3) e sáb. (4), 21h; dom. (5), 20h. R$ 30.

Ocupação Helder Vasconcelos

O projeto, que, até 19/6, homenageia o artista ligado às tradições populares, mescla música, dança e teatro. Entre as atrações, está o espetáculo ‘Espiral Brinquedo Meu’, com ritmos, canções e figuras criadas a partir da relação de Vasconcelos com o cavalo marinho e o maracatu rural. 60 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. ‘Espiral Brinquedo Meu’: hoje (3) e sáb. (4), 21h; dom. (5), 19h30. R$ 7,50/R$ 25.

O Ó da Viagem

No espetáculo da Companhia do Feijão, os atores se desdobram em múltiplos personagens para retratar as impressões de viajantes paulistas pelo universo sertanejo do Nordeste. 60 min. Livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Hoje (3) e sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 6/R$ 20.

Réquiem para um Amigo da Multidão

O monólogo aborda a vida e a obra do arquiteto, teatrólogo e artista plástico Flávio Império (1935-1985). A narrativa não linear mistura sua história com a do próprio teatro. Dir. Renata Zhaneta. Com Nei Gomes. 70 min. 10 anos. Teatro Municipal Alfredo Mesquita. Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Hoje (3) e sáb. (4), 21h; dom. (5), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

DANÇA

Balé da Cidade

O grupo faz a estreia mundial da coreografia ‘Corpus’, de André Mesquita. Com a Orquestra Experimental de Repertório, o grupo ainda apresenta ‘Adastra’ (Cayetano Soto) e ‘O Balcão de Amor’ (Itzik Galili). 75 min. Livre. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos, s/n°, Centro, 3053 2090. 4ª (8), 5ª (9), 10/6 e 11/6, 20h; 12/6, 17h. R$ 25/R$ 90.

Ocupação Marta Soares

O projeto, que, desde março, homenageia a bailarina e coreógrafa, é encerrado com seu solo ‘Les Poupées’. Usando um vestido de baile azul antigo, com calça e sapatos masculinos, Marta se apresenta ao som de trilha que inclui canções de Hole, Amália Rodrigues e Madredeus. 45 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. A partir de 5ª (9). 5ª a sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 25/6.

São Paulo Companhia de Dança

A companhia dá início à temporada 2016 com a estreia da primeira criação de Richard Siegal para o Brasil. O grupo também apresenta ‘Indigo Rose’ (1998) e ‘Petite Mort’ (1991), de Jirí Kylián. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Hoje (3), 21h30; sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 20/R$ 40.

Tempo Suspenso

A imigração e a questão dos refugiados são os temas que norteiam o espetáculo dirigido por Mirtes Calheiros, com a Cia. Artesãos do Corpo. 75 min. 14 anos. Funarte. Sala Reneé Gumiel (60 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. A partir de hoje (3). 6ª e sáb., 19h30; dom., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 19/6.