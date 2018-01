Confira o roteiro de Teatro e Dança

A seguir, uma seleção de espetáculos em cartaz em São Paulo entre os dias 20/5 e 26/5

ESTREIAS

Isadora

Com direção de Elias Andreato, a peça revê os últimos dias de vida da precursora da dança moderna Isadora Duncan, na França. Ela é vivida por Melissa Vettore, e Daniel Dantas faz participação especial. 75 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Estreia hoje (20). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 40. Até 31/7.

Joelma

Neste solo, Fabio Vidal, do Território Sirius Teatro de Salvador, reflete sobre inadequação e preconceito ao narrar a história real da personagem-título, uma transexual baiana que tem, hoje, 71 anos. 75 min. 14 anos. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Estreia hoje (20). 6ª a dom., 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h do dia do espetáculo). Até 29/5.

Para Tão Longo Amor

O Teatro MorumbiShopping é inaugurado hoje (20) com a peça escrita por Maria Adelaide Amaral retrata um casal, vivido por Leopoldo Pacheco e Regiane Alves, que questiona seus papéis dentro da relação. 70 min. 14 anos. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Jr., 1.089, piso G1. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70. Até 31/7.

ÚLTIMA SEMANA

O Encontro das Águas

Leonardo Miggiorin assina direção da peça inspirada em poema de William Blake que narra diálogo entre um homem prestes a se suicidar e uma figura enigmática. 60 min. 14 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. 2ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 2ª (23).

Fando e Lis

Inspirado no texto do espanhol Fernando Arrabal, a peça dirigida por Erika Barbosa explora o Individualismo, intolerância e solidão, questionando o mundo de maneira surrealista. 55 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 4ª, 21h. R$ 40. Até 4ª (25).

A Macieira

Inspirada em livro da escritora romena Herta Müller, a peça de Wagner Antônio com texto de Tadeu Renato conta o drama de um vilarejo condenado a ser tomado pelo mar. 90 min. 14 anos. CCSP. Anexo da Sala Adoniran Barbosa (60 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até dom. (22).

Salomé

A personagem-título ressuscita João Batista e reascende um embate sobre o papel da mulher. Dir. Alexandre Magno. 40 min. 14 anos. Casa da Luz (25 lug.). R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até dom. (22).

EM CARTAZ

Amadores

Um anúncio de jornal convida pessoas sem experiência profissional como atores para uma seleção de elenco. É esse o mote do novo espetáculo da Cia. Hiato. Na obra, artistas amadores e profissionais se encontram. 130 min. 16 anos. Sesc Consolação (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª a sáb., 21h; dom. e fer., 18h. R$ 40. Até 29/5.

Um Bonde Chamado Desejo

Na trama de Tennessee Williams, uma mulher falida (Maria Luísa Mendonça) se refugia na casa da irmã e entra em conflito com o cunhado. Dir. Rafael Gomes. 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 26/6.

Contrações

No texto do inglês Mike Barlett, Emma (Débora Falabella) tem 14 encontros com sua chefe (Yara de Novaes). Nas reuniões, a gerente faz exigências cada vez mais absurdas, alterando a vida pessoal da funcionária. Dir. Grace Passô. 80 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (620 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 80. Até 26/6.

Gata em Telhado de Zinco Quente

O clássico de Tennessee Williams ganha versão do Grupo Tapa. A peça narra a celebração pelos 65 anos de um rico patriarca – e os conflitos que a ambição por sua herança gera. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. Com Bárbara Paz, Zécarlos Machado e Augusto Zacchi. 120 min. 14 anos. Centro Cultural Banco do Brasil (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, 3113-3651. 4ª a sáb., 20h; dom., 19h. R$ 20. Até 26/6.

Histeria

Em 1938, o pintor surrealista Salvador Dalí visita Sigmund Freud. É esse encontro histórico (e improvável) o mote da peça, escrita pelo britânico Terry Johnson. Dir. Jô Soares. Com Pedro Paulo Rangel, Cássio Scapin. 105 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670- 8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

In On It

Emílio de Mello e Fernando Eiras criam uma espécie de jogo dinâmico entre atores no palco e interpretam dez personagens em texto metalinguístico do canadense Daniel MacIvor. Dir. Enrique Diaz. 90 min. 16 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 30/6.

O Pão e a Pedra

O novo espetáculo da Companhia do Latão acompanha vários personagens em meio à greve dos metalúrgicos de 1979, no ABC paulista. A direção e a dramaturgia são assinadas por Sérgio de Carvalho. 120 min. 18 anos. Tusp (98 lug.). R. Maria Antônia, 294, V. Buarque, 3123-5233. 5ª a sáb., 19h30; dom., 18h. R$ 20. Até 3/7.

Rainhas do Orinoco

O diretor Gabriel Villela mergulha no universo da cultura popular latino-americana. Na peça, Mina (Walderez de Barros) e Fifi (Luciana Carnieli) são duas atrizes de teatro musical que ganham a vida com shows pela região, a bordo de um barco que navega pelo rio Orinoco. 90 min. 14 anos. Teatro Vivo. Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 9 7420-1529. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom.,18h. R$ 50/R$ 80. Até 3/7.

Os Realistas

Inédito na América Latina, espetáculo que marcou a estreia de Will Eno na Broadway ganha montagem dirigida por Guilherme Weber. O quarteto de atores vive casais vizinhos com sobrenomes iguais. Com Debora Bloch, Mariana Lima e outros. 100 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$100. Até 29/5.

A Sagração da Primavera: Quadros de uma Dívida Não Paga

A cia pH2: estado de teatro se utiliza do cinema e da dança para narrar o encontro de pessoas que decidem não pagar suas dívidas. 90 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, B. Retiro, 3221-5558. 2ª, 5ª, 6ª e sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 4/6.

O Testamento de Maria

No texto do escritor e jornalista irlandês Colm Tóibín, a figura icônica de Maria, mãe de Jesus, é humanizada, alternando momentos de ternura, raiva e ironia. Dir. Ron Daniels. Com Denise Weinberg. 80 min. 16 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até 12/6.

MUSICAL

4 Faces do Amor, o Musical

Com músicas de Ivan Lins, a comédia romântica narra os encontros e desencontros de Duda e Cacau. O casal é interpretado por duas atrizes e dois atores. Dir. Tadeu Aguiar. Com Amanda Acosta, Jarbas Homem de Mello e outros. 90 min. 10 anos. Teatro Nair Bello (200 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3° andar, 3472-2414. Estreia hoje (20). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 10/7.

Wicked

O musical revisita a terra de Oz, anos antes da chegada de Dorothy, para narrar as aventuras de Glinda e Elphaba, a ‘fada boa’ e a ‘bruxa má’. 150 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. Sessão extra: 5ª (26), 16h. R$ 50/R$ 280. Até 31/7.

DANÇA

O Processo

Treze anos após sua estreia, a Cia. Carne Agonizante volta aos palcos com a angustiante coreografia inspirada no texto de Franz Kafka. 60 min. 16 anos. Kasulo Espaço de Arte e Cultura (40 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda. A partir de 5ª (26). 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até 26/6. Inf.: ciacarneagonizante@gmail.com.

O Sarau

O novo espetáculo da Studio3 Cia. de Dança foi criado a partir de pesquisa com obras ícones do balé clássico. 70 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (856 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Hoje (20) e sáb. (21), 21h; dom. (22), 18h.