Confira o roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz em SP entre os dias 01/04 e 07/04.

ESTREIAS | Clássico de Samuel Beckett ‘Esperando Godot’ é atração no Teatro Sergio Cardoso

4Ever – A Última Noite

Voltado para o público jovem, o espetáculo aborda de maneira bem-humorada os dilemas da juventude narrando a última noite na república de quatro estudantes que estão se formando. Dir. Alan Moraes. 60 min. 12 anos. Teatro Santo Agostinho (690 lug.). R. Apeninos, 118, Liberdade, 3209-4858. Estreia sáb. (2). Sáb., 17h30; dom., 18h. R$ 60. Até 1º/5.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Anti-Comics – Desconstruindo os Super-Heróis

Montagem do Coletivo Teatral Commune, a comédia dirigida por Augusto Marin é inspirada por três textos da autora argentina Sonia Daniel que parodiam personagens como Batman e Mulher Maravilha. 60 min. 10 anos. Teatro Commune (99 lug.). R. da Consolação, 1.218, 3476-0792. Estreia sáb. (2). Sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 30. Até 1º/5.

Blink

Após quatro anos da estreia do texto de Phill Porter em Londres, a peça chega aos palcos paulistanos dirigida por Kleber Montanheiro. Na trama, a relação solitária de Jonas e Sofia expõe o isolamento do indivíduo contemporâneo. 70 min. 10 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, Vila Buarque, 3017-5699. Sáb., 20h30; dom., 19h. R$50. Até 8/5.

Cabaré Literótico Musicado

Poemas eróticos de diversos autores consagrados, como Goethe La Fountaine e John Donne, são recitados por atrizes acompanhadas ao piano por Cervolo Augusto. Dir. Lígia Pereira. 60 min. 16 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775- 8600. Estreia 4ª (6). 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 12/5.

Esperando Godot

Léo Stefanini dirige a montagem de obra-prima do irlandês Samuel Beckett. Em um retrato estático, dois vagabundos aguardam por um tal de Godot e nessa espera preenchem o sentido da existência. 90 min. 12 anos. Teatro Sergio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 3ª, 4ª e 5ª, 19h30. R$ 50. Até 28/4.

Fora do Mundo

Celebrando 60 anos de carreira, Miriam Mehler interpreta a história verídica de Dona Yayá, mulher moderna dada como louca e confinada por 42 anos em sua casa. Texto e direção de Analy Alvarez. 70 min. 16 anos. Teatro Sergio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia hoje (1º). 6ª e dom., 20h; sáb., 19h. R$ 30. Até 24/4.

In On It

Emílio de Mello e Fernando Eiras jogam entre si e interpretam dez personagens em In On It, peça metalinguística escrita por Daniel MacIvor. O espetáculo volta ao cartaz com direção de Enrique Diaz. 90 min. 16 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. Estreia 4ª (6). 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 26/5.

Lili & Cia.

Inaugurando o Teatro Jardim Sul, Eraldo Fontiny interpreta a garotinha Lili, que finge apresentar um programa infantil com seus amigos, uma boneca amassada e um ursinho de pelúcia. 80 min. 12 anos. Teatro Jardim Sul (184 lug.). Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Morumbi, 4777-5819. Estreia 3ª (5). 3ª, 19h e 21h. R$ 50. Até 26/4.

Os Médios

Com direito a texto e direção de Michelle Ferreira, a comédia dramática interpretada pela Má Companhia Provoca questiona as boas intenções do discurso de pretensos cidadãos de bem. 80 min. 14 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1000, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$20. Até 15/5.

Oju Orum

Questões de gênero, o papel da mulher e as relações de poder são alguns dos temas explorados pela peça. A criação do Coletivo Quizumba é dirigida por Johana Albuquerque. 95 min. 14 anos. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (600 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. Estreia 3ª (5). 3ª e 4ª, 20h. R$ 15. Até 31/5.

Processo de Conscerto do Desejo

Dirigida e encenada por Matheus Nachtergaele, a peça homenageia a mãe do ator, morta em 1968. As poesias de Maria Cecília Nachtergaele são recitadas com acompanhamento instrumental. 60 min. 14 anos. SESC Pompeia (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$25. Até 1/5.

Que Deus Nos Sacuda!

Baseada nos textos de Jean di Barros para a internet, a comédia retrata esquetes do cotidiano. Renato Scarpin dirige e compõe o elenco com Maritta Cury, Andresa Gavioli e Mauro Pucca. 60 min. 14 anos. Teatro Santo Agostinho (690 lug.). R. Apeninos, 118, Liberdade, 3209-4858. Estreia sáb. (2). Sáb., 20h30. R$50. Até 28/5.

Os Realistas

Inédito na América Latina, espetáculo que marcou a estreia de Will Eno na Broadway ganha montagem dirigida por Guilherme Weber. O quarteto de atores vive dois casais vizinhos com sobrenomes iguais. 100 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$100. Até 29/5

REESTREIAS

Agora Eu Vou Ficar Bonita

A temática do envelhecimento é tratada com referências da literatura. O roteiro é de Drauzio Varella e Regina Braga, atriz dirigida por Isabel Teixeira. 90 min. Livre. Teatro Sergio Cardoso (144 lug.).

R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. A partir de hoje (1º). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$30/R$50. Até 1º/5.

Casa de Tolerância

Trazendo elementos do teatro itinerante, a peça da Cia. do Miolo explora a violência sofrida pelo corpo da mulher. O público é convidado a percorrer o local e refletir sobre as questões. 120 min. 14 anos. Sede da Cia. do Miolo (15 lug.). R. Dr. Ismael Dias, 111, Penha, 3871-0871. A partir de sáb. (2). Sáb. e dom., 17h. Exceto 16/4, 17/4 e dias chuvosos. Grátis. Reservar ingressos por tel. ou pelo e-mail ciadomiolo

@gmail.com.

Doze Homens e Uma Sentença

Inspirado no clássico do cinema, o espetáculo retrata 12 jurados que estão reunidos para decidir se condenam ou não à morte um jovem acusado de assassinar o próprio pai. Dir. Eduardo Tolentino. 100 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (230 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699 (ramal 5602). A partir de hoje (1º). 5ª, 6ª, 20h30. R$ 50. Até 6/5.

Marcha Nupcial Número 8

Com números musicais entre as cenas, o espetáculo escrito e dirigido por Marcos Lopes reestreia contando oito histórias baseadas em fatos reais, entre elas duas inéditas. 80 min. 12 anos. Teatro Studio Heleny Guariba (60 lug.). Pça Franklin Roosevelt, 184, República, 3259-6940. A partir de sáb. (2). Sáb., 20h30; dom., 18h. R$ 50. Até 1º/5.

Maria que Virou Jonas ou A Força da Imaginação

Baseada em obra de Montaigne, a peça da Cia. Livre, dirigida por Cibele Forjaz, discute identidade de gênero por meio de dois atores que se revezam nos papéis de masculino e feminino. 105 min. 16 anos. SP Escola de Teatro (56 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. A partir de 3ª (5). 3ª e 4ª, 21h. Grátis. Retirar ingressos com 30 min. de antecedência. Até 27/4.

Terra em Transe

Filme de Glauber Rocha ganha adaptação teatral feita pela Cia. Bará. No enredo, o poeta Paulo Martins, artista revolucionário com ideais anarquistas, luta por melhorias para seu povo. 140 min. 16 anos. Teatro Maria Della Costa (367 lug.). R. Paim, 72, Bela Vista, 3256-9115. A partir de hoje (1º). 6ª, 21h; sáb., 19h. R$ 10. Até 4/6.

ÚLTIMA SEMANA

Coisas Úteis e Agradáveis

O indiano Ravi (Germano Melo) conhece a cultura ocidental da maneira mais violenta possível. Preso pela Igreja, o hindu é levado para ser julgado pelo Papa. 50 min. Livre. Sesc Ipiranga (213 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 20. Até dom. (3).

Dama da Noite

No monólogo, Luiz Fernando Almeida dá vida às angústias de um homem que se sente deslocado no mundo. A peça, dirigida por André Leahun, parte de um conto de Caio Fernando Abreu. 55 min. 16 anos. Centro Compartilhado de Criação (80 lug.). R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. 3ª e 4ª, 21h. R$ 30. Até 4ª (6).

Dissolva-se-me

O espetáculo solo de Renato Ferracini mescla elementos do teatro, da dança e da performance, para abordar o universo da esquizofrenia. Dir. Luis Ferron. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 7,50/ R$ 25. Até dom. (3).

Farinha com Açúcar ou sobre a Sustança de Meninos e Homens

Dirigida e encenada por Jé Oliveira, do Coletivo Negro, a peça retrata a experiência de ser um homem negro na periferia de São Paulo. O músico Kl Jay, do grupo de rap paulistano Racionais MC’s, faz participação especial em algumas sessões. 80 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª e 4ª, 21h. R$ 6/R$ 20. Até 4ª (6).

Huis Clos – A Portas Fechadas

Apresentado paralelamente à Ocupação Person, o texto é livremente inspirado na tradução que o cineasta fez de ‘Entre Quatro Paredes’, de Sartre. Dir. Diego Moschkovich. 75 min. 14 anos. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, 2168-1776. 3ª a 6ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até hoje (1º).

Sagrada Família

No texto de Gabriela Mellão, que também dirige o espetáculo, os laços sanguíneos que unem a sociedade contemporânea são mostrados por meio da relação entre um homem (Eucir de Souza), uma mulher (Ester Laccava) e sua filha (Michelle Boesche). 60 min. 14 anos. SP Escola deTeatro (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775- 8600. Sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. Dom. (3), 19h e 20h30. R$ 10. Até 2ª (4).

O Topo da Montanha

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. Texto de Katori Hall. Dir. Lázaro Ramos. 80 min.

12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 90. Até dom. (3).

EM CARTAZ

15 Cenas de Romeu e Julieta

Na releitura, o clássico de William Shakespeare é contado em 15 cenas, mas com dois Romeus, duas Julietas e dois Freis Lourenços. O conceito da peça resgata elementos do teatro itinerante. Dir. Eliete Cigarini. 75 min. 12 anos. Teatro Garagem (50 lug.). R. Silveira Rodrigues, 331, V. Romana, 98682-3333. Sáb., 16h e 21h; dom., 16h e 19h. Sáb. (2), apenas 21h. R$ 40. Até 1º/5. dia 9/4, só sessão das 16h.

Anti-Nelson Rodrigues

Escrita por Nelson Rodrigues em 1973, a peça conta a história de um menino mimado pela mãe e desprezado pelo pai. A montagem é do Grupo Tapa. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. 90 min. 14 anos. Teatro Nair Bello (240 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3º piso, 3472-2414. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 60. Até 1º/5.

O Beijo no Asfalto

O texto de Nelson Rodrigues ganha montagem feita pelo Grupo de Segunda. O enredo aborda a forma sensacionalista como fatos cotidianos são retratados pela mídia. Dir. Jair Aguiar. 90 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 5ª, 21h. R$ 40. Até 21/4.

Um Bonde Chamado Desejo

Blanche Dubois (Maria Luisa Mendonça) é uma mulher outrora rica e refinada, agora falida. Ao buscar refúgio na casa da irmã, entra em conflito com o cunhado, Stanley (Juliano Cazarré). Entre eles, surge um embate que alterna violência e desejo. A peça venceu três categorias do 28º Prêmio Shell: direção (Rafael Gomes), atriz (Maria Luisa Mendonça) e cenário (André Cortez).De Tennessee Williams. Dir. Rafael Gomes. 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 26/6.

Blanche

Inspirada no clássico ‘Um Bonde Chamado Desejo’, a criação de Antunes Filho é encenada em fonemol, uma língua imaginária. Para ajudar, todos são convidados a ler um resumo da trama. Outra surpresa é a escalação de um homem para o papel principal: Marcos de Andrade. 110 min. 14 anos. Sesc Consolação. Espaço CPT (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb., 17h. R$ 9/R$ 30. Até 25/6.

Canto para Rinocerontes e Homens

Dirigido por Rogério Tarifa, o musical relê texto de Eugène Ionesco. Acompanhados por instrumentistas, os atores cantam uma história sobre a transformação dos homens nos animais. 180 min. 14 anos. Centro Compartilhado de Criação (70 lug.). R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. 2ª e sáb., 20h; dom., 19h. R$ 20. Até 11/4.

As Cerejas

Adaptação de texto do britânico Lawrence Durrell conta a história de um esquizofrênico e conduz o público para dentro dos devaneios do personagem. No palco, Alexandre Leal e Steffi Braucks. Dir. Roberto Alvim. 45 min. 16 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 2309-7271. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 10/4.

Chuva G

Dirigida por Leonardo Medeiros, é a versão gay de ‘As Palavras da Chuva’, inspirada na peça de 1953 do dramaturgo americano Tennessee Williams, em que um casal de jovens discute as amarras do amor. 60 min. 16 anos. Teatro da Rotina (28 lug.). R. Augusta, 912, Cerq. César, 98208-4666. 2ª, 21h. R$ 30. Até 27/6.

Com Amor, Brigitte

Inspirada na passagem da atriz francesa Brigitte Bardot pelo Brasil na década de 1960, a peça narra sua conturbada fuga do Copacabana Palace e o refúgio da estrela no apartamento de um camareiro. Brigitte é representada por Bruna Thedy. Masp. Pequeno Auditório (80 lug.). Av. Paulista, 1.578, 3149-5959. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 60. Até 29/5.

Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa

Tania Bondezan vive uma sexóloga que passa ao público técnicas para manter a vida sexual dos casais sempre ativa. De Mônica Salvador. Dir. Odilon Wagner. 70 min. 16 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 4ª, 5ª e 6ª, 21h. R$ 70. Até 29/4. Dia 21/4, sessões às 18h.

O Deus da Cidade

Bertolt Brecht serve como fonte de inspiração para o novo projeto da Cia. Os Fofos Encenam. Com influência do teatro de revista, a comédia se desenvolve por meio de cenas independentes que expõem as contradições sociais contemporâneas. Dir. Fernando Neves. 16 anos. 100 min. Espaço dos Fofos (54 lug.). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$ 20.

Dona Bete

Parceria de André Acioli e Elias Andreato, Dona Bete é um dos últimos textos de Fauzi Arap, escrito em 2007. Na comédia, a secretária de um deputado precisa tomar o lugar do chefe durante uma entrevista coletiva. 55 min. 14 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, 3170-4059. Sáb., 18h. R$ 60. Até 28/5.

Galileu Galilei

Denise Fraga protagoniza a história do cientista que desafiou os saberes da igreja no século 17. Escrita pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht, a peça não se restringe aos aspectos históricos e biográficos do personagem, refletindo sobre a dificuldade de se relacionar com o poder e o preço a ser pago pela liberdade. Cibele Forjaz responde pela direção. Compondo o elenco, Ary França, Lúcia Romano e outros. 140 min. 12 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 10/4.

A Geladeira

Uma geladeira surge na sala de um homem, bem no dia de seu aniversário de 50 anos. Ao abrir a porta do misterioso eletrodoméstico, pessoas importantes de sua trajetória começam a sair dele. O monólogo tem texto do argentino Raúl Damonte Botana (1939-1987) e sua versão brasileira, direção de Nelson Baskerville. Com Fernando Fecchio. 50 min. 14 anos. Teatro Pequeno Ato (50 lug.). R. Teodoro Baima, 78, Consolação, 99642-8350. 5ª e 6ª, 21h. R$ 40. Até 8/4.

Intocáveis

Versão teatral do filme francês homônimo, a peça conta a história da inusitada amizade entre o aristocrata tetraplégico Philipe (Marcelo Airoldi) e seu assistente pessoal Driss (Val Perré). 110 min. 12 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª, 19h; sáb., 19h.

R$ 100. Até 30/4.

As Lágrimas Quentes de Amor que Só o Meu Secador Sabe Enxugar

Dirigida por Pedro Granato e com atuação de Paula Cohen, a peça é uma comédia melodramática, que acompanha uma mulher após uma separação. 80 min. 14 anos. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 5180-4790. Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 60. Até 24/4.

Medo

A Companhia de Teatro Heliópolis baseia-se nos atentados promovidos pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo, em 2006. A sede da companhia é usada para retratar a história de mulheres que perderam seus filhos. 70 min. 14 anos. Casa de Teatro Maria José de Carvalho (15 lug.). R. Silva Bueno, 1.533, Ipiranga, 2060-0318. Sáb. e dom., 20h (somente com agendamento pelo e-mail ctheliopolis@ig.com.br). R$ 20. Até 8/5.

Memórias (Não) Inventadas

A peça mescla diversos textos de Tennessee Williams, tendo como fio condutor ‘Lembranças de Bertha’. No quarto de um bordel decadente, a personagem-título tem de lidar com a saúde debilitada, o que a impede de receber clientes. Dir. André Garolli. Com Fernanda Viacava, Lara Hassum e Mateus Monteiro. 60 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. 2ª e 3ª, 21h. R$ 30. Até 26/4.

Morte Acidental de um Anarquista

Mais famoso texto do dramaturgo italiano Dario Fo (Prêmio Nobel de Literatura), conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso. A peça é protagonizada por Dan Stulbach. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 21/4.

Na Selva das Cidades – Em Obras Ocupação #3

A Mundana Companhia encena o projeto que investiga a obra de Bertolt Brecht. A montagem conta com interferências visuais e sonoras criadas pelo artista plástico Éder Santos Júnior. Dir. Cibele Forjaz. Com Aury Porto, Carol Badra e outros. 180 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Galpão (80 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 15/5.

Nossa Classe

A jornada de estudantes da Polônia na Segunda Guerra Mundial é o pano de fundo para a peça, dirigida por Zé Henrique de Paula e encenada pelo Núcleo Experimental. 80 min. 14 anos. Teatro do Núcleo Experimental (48 lug.). R. Barra Funda, 637, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 1º/5.

As Ondas ou Uma Autópsia

Passados 75 anos da morte de Virginia Woolf, o ator Gabriel Miziara estreia o monólogo, que é uma investigação sobre o legado literário e humano da escritora. 60 min. 16 anos. Sesc Consolação

(50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª e 3ª, 20h. R$ 20. Até 26/4.

Pessoas Sublimes

Na peça, o Satyros dá continuidade à Trilogia das Pessoas, que teve início com ‘Pessoas Perfeitas’. A obra, com texto de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez, trata dos moradores da região de Parelheiros. 110 min. Livre. Espaço dos Satyros Um. Pça. Franklin Roosevelt, 214, 3258-6345. 4ª a sáb., 21h; dom., 20h. R$ 5/R$ 20. Até 19/12.

Pra Dar um Fim no Juízo de Deus

Parte do elenco original, de 1996, se une à Cia. Oficina Uzyna Uzona na nova versão do espetáculo de Antonin Artaud. Com direção de José Celso Martinez Corrêa, encena-se o dia do ‘Juízo Final’. 90 min. 18 anos. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, metrô Liberdade, 3106-2818. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40/R$ 50. Até 10/4.

Quatro Mil Dias – Abra Seus Olhos

Do premiado autor inglês Peter Quilter, a comédia aborda relações familiares e afetivas. A montagem brasileira traz Cláudia Mello no elenco. 90 min. 12 anos. Espaço Promon (300 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, V. Olímpia, 3071-4236. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 70. Até 1º/5.

Sala dos Professores

Com direção de Marcelo Lazzaratto, o espetáculo revela o que se passa no recinto onde o corpo docente de um colégio se refugia para conversar sobre a rotina profissional e criticar a administração da escola. 60 min. 14 anos. Espaço Elevador (50 lug.). R. 13 de Maio, 222, Bela Vista, 3477-7732. Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 20. Até 29/5. 21/5, não haverá sessão.

Sobre Ratos e Homens

A obra de John Steinbeck, escrita em 1937 e com diversas versões para cinema e teatro, ganha montagem dirigida por Kiko Marques. No enredo, a amizade de dois homens que trabalham fazendo bicos em fazendas. 95 min. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 3/R$ 30. Até 17/4.

Sonata Fantasma Bandeirante

Mais uma experimentação do diretor Francisco Carlos, essa montagem lança luz sobre as incursões ao interior do Brasil realizadas durante o período colonial sob o ponto de vista dos colonizados. 90 min. 16 anos. Sesc Ipiranga (200 lug.). R. Bom Pastor, Ipiranga, 822, 3340-2000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 30. Até 24/4.

Teorema 21

A montagem do Grupo XIX de Teatro é inspirada no livro e no filme ‘Teorema’, do cineasta, poeta e escritor italiano Pier Paolo Pasolini. Com dramaturgia de Alexandre Dal Farra, o espetáculo conta a história de uma família que, após longa ausência, volta a morar em seu antigo lar. Lá, eles experimentam a sensação de estagnação, que é rompida apenas pela chegada de um forasteiro. A direção é assinada por Luiz Fernandes Marques. 75 min. 18 anos. Vila Maria Zélia (40 lug.). R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. 23 e 24/4, não haverá sessão; sessões extras: 21/4 e 29/4. Até 1º/5.

A Tragédia Latino-americana

O espetáculo, que faz parte do novo projeto do diretor Felipe Hirsch, investiga trechos e adaptações de obras clássicas da literatura latina. O elenco conta com atores estrangeiros, como o argentino Javier Drolas e a chilena Manuela Martelli, e a trilha sonora é executada ao vivo por seis músicos. A peça precede ‘A Comédia Latino-americana’, que corresponde à segunda parte do projeto. 240 min. 18 anos. Sesc Consolação (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª, 6ª e sáb., 19h30; dom., 18h. R$ 40. Até 17/4.

Trilogia do Subterrâneo

Projeto de Celso Frateschi e Roberto Lage, Trilogia do Subterrâneo é uma reunião de três monólogos inspirados em obras de Fiódor Dostoievski. As referências são os livros ‘O Sonho de um Homem Ridículo’, ‘O Grande Inquisidor’ e ‘Memórias do Subsolo’. 55 min. 16 anos. Ágora Teatro (50 lug.).

R. Rui Barbosa, 664, 3284-0290. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 18/9.

Tudo que Pode Dar Errado

Para comemorar uma década de existência, a Cia. dos Outros apresenta três peças de seu repertório recente e um espetáculo convidado na ocupação Tudo Que Pode Dar Errado. A primeira é ‘Solos Impossíveis’. 90 min. 14 anos. Tusp (98 lug.). R. Maria Antônia, 294, Consolação, 3123-5233. 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 14/4.

Vermelho Labirinto

Com direção e dramaturgia de Pedro Granato, a peça retrata uma mulher casada com um crítico de arte que entrevista uma performer, ambas unidas pela relação com um homem que nunca está no palco. Com Anna Zêpa e Rita Grillo. 70 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 25. Até 16/4.

MUSICAL

AUT 3

Com elenco formado por jovens com espectro autista, o musical reúne diversas peças do repertório da Oficina dos Menestréis, apresentadas como em uma programação de rádio. Dir. Deto Montenegro. 60 min. 10 anos. Teatro Dias Gomes (400 lug.). R. Domingos de Morais, 348, V. Mariana, 5575-7472. Sáb. (2), 17h; dom. (3), 14h30. R$ 60.

Cinderella

Um dos mais célebres contos de fadas ganha montagem baseada na adaptação de 2013 para a Broadway. O elenco inclui Totia Meirelles (Madrasta), Sabrina Korgut (Fada Madrinha) e Bianca Tadini (Cinderella). Dir. Charles Möeller e Claudio Botelho. 120 min. Livre. Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento B. de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 16h e 20h; dom., 17h. R$ 50/R$ 180. Até dom. (3).

Estúpido Cupido

Tetê (Françoise Forton), é uma atriz e apresentadora de TV famosa, que decide ir a um encontro da turma do colégio – uma festa temática dos anos 1960 e 1970. Dir. Gilberto Gawronski. Com Clarisse Derzié Luz, Luciano Szafir e outros. 90 min. 12 anos. Teatro Gazeta (650 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Brigadeiro, 3253-4102. Sáb., 21h; dom., 18h30. R$ 100. Até 10/4.

Gilberto Gil – Aquele Abraço

Mais de 50 músicas do compositor baiano são interpretadas pelos atores/cantores no musical. O acompanhamento é feito por 39 instrumentos. Dir. Gustavo Gasparani. Teatro Procópio Ferreira (636 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerq. César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 120. Até 29/5.

Meu Amigo, Charlie Brown

Dirigido por Alonso Barros e traduzido por Mariana Elisabetsky, o musical traz Tiago Abravanel no papel do cachorro Snoopy e Leandro Luna na pele do seu dono, o menino Charlie Brown. 90 min. Livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, 7º andar, Consolação, 3472-2229.. Abril: sáb., 15h e 17h30; dom., 16h. R$ 80. Até 24/4.

O Musical Mamonas

Com texto de Walter Daguerre e direção de José Possi Neto, narra a ascensão repentina e o fim abrupto da banda mais cômica do rock nacional. 120 min. 12 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto 285, Bela Vista, 3254-1631. 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 19h. R$ 120. Até 29/5.

Rita Lee Mora ao Lado

Vivida pela atriz Mel Lisboa, a rainha do rock nacional volta aos palcos da cidade em curta temporada. Com 30 canções, o musical tem, além de Rita Lee, faixas de Beatles, Tim Maia, Gil, Caetano e Gal Costa. 120 min. 14 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460, Morumbi. Estreia sáb. (2). Sáb., 21h; dom., 18h. R$50/R$100. Até 24/4.

Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, o espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). 135 min. (15 min. de intervalo). 10 anos. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 80. Até 21/4.

We Will Rock You

O musical marca a estreia do Teatro Santander. Dirigido por Uwe Petersen, nele, clássicos do Queen servem de pano de fundo para uma trama futurista. 135 min. Livre. Teatro Santander (1.143 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitchek, 2.041, V. Olímpia, 4003-1022. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 80/ R$ 300. Até 29/5.

Wicked

O musical revisita a terra de ‘O Mágico de Oz’ alguns anos antes da chegada de Dorothy para narrar as aventuras de Glinda e Elphaba. A história revela os segredos escondidos por trás da transformação das duas jovens respectivamente em ‘fada boa’ e ‘bruxa má’. 150 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 50/R$ 280. Até 31/7.

HUMOR

Nany People – 3 em 1

O stand-up compila os melhores momentos dos últimos três espetáculos de Nany People: ‘Então… Deu No Que Deu’, ‘TsuNany’ e ‘Minhas Verdades – Muito Mais Que Um Stand-up’. 75 min. 14 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia 5ª (7). 5ª, 21h. R$40/R$60. Até 26/5.

Portátil

Febre na internet e na TV, o Porta dos Fundos estreia nos palcos com um espetáculo que muda a cada sessão, com todas as cenas improvisadas a partir de entrevistas com membros da plateia. Dir. Barbara Duvivier. No palco, os humoristas veteranos do grupo Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Luís Lobianco, e o comediante colombiano Gustavo Miranda. 70 min. 12 anos. Teatro J. Safra (627 lug.).

R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30/R$ 80. Até 17/4.

Seleção do Humor Stand Up

Onze comediantes se revezam nas apresentações do projeto. A cada sábado, quatro deles sobem ao palco – e trazem convidados surpresas – para fazer graça a partir de temas cotidianos. Dir. Alexandre Freitas. 70 min. 16 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, terraço, Higienópolis, 3823-2323. Sáb., 23h59. R$ 40. Até 28/5.

ESPECIAL

Engravidei, Pari Cavalos e Aprendi a Voar sem Asas

Baseada em depoimentos de 55 mulheres negras, montagem da cia. Os Crespos, mostra seis personagens que moram em um mesmo prédio e expressam sua relação com o corpo e traumas psicológicos. Dir. Lucelia Sergio. 60 min. 14 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (110 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (1º) e sáb. (2), 21h30; dom. (3), 18h30. R$ 6/R$ 20.

Fusões – A Música que o Teatro Tem

Parte do projeto que explora a intersecção entre as artes cênicas e a música, a parceria entre o grupo de músicos A Barca e a Companhia do Feijão abre a programação gratuita. 60 min. 12 anos. Sede da Cia. do Feijão (50 lug.). R. Dr. Teodoro Baima 68, República, 3259-9086. Estreia 3ª (5). 3ª, 21h. Grátis.

Ledores no Breu

Guimarães Rosa, Zé da Luz e Paulo Freire engrossam o caldo de inspirações do espetáculo, que trata da leitura e critica o analfabetismo. Dir. Rodrigo Mercadante. 60 min. Livre. SESC Campo Limpo. R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120, Chacara Nossa Sra. do Bom Conselho, 5510-2700. 4ª (6) e 5ª (7), 20h. Grátis. (Retirar ingresso 1h antes).

Oleanna

Gustavo Paso dirige a peça que aborda a incomunicabilidade entre as pessoas por meio da relação entre um professor e sua aluna. 75 min. 14 anos. Teatro Leopoldo Fróes (111 lug.). R. Antonio Bandeira, 114, Sto Amaro, 5541-7057. Hoje (1º) e sáb. (2), 20h; dom. (3), 19h. Grátis.

Uma Espécie de Alasca

Texto de Harold Pinter traz uma menina que acorda após 29 anos, um médico que descobriu a cura de uma doença e uma mulher que cuida de sua irmã, abordando questões existenciais. Dir. Gabriel Fontes Paiva. 60 min. 12 anos. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, 2168-1776. 3ª (5) e 4ª (6), 20h. Grátis. (Retirar ingresso 1h antes).

Visitando o Sr. Green

Um acidente de trânsito aproxima dois desconhecidos de forma inusitada. Um jovem executivo é condenado a prestar serviços a um judeu ortodoxo idoso. Dir. Cássio Scapin. 100 min. 12 anos. Teatro Flávio Império. R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba, 2621-2719. Hoje (1º) e sáb. (2), 20h; dom. (3), 19h. Grátis.

DANÇA

Balé da Cidade de São Paulo

Após turnê na Europa, o grupo volta à cidade com 111 músicos da Orquestra Sinfônica Municipal, sob a regência de Eduardo Strausser, e pelo Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Sé, 3053-2100. Hoje (1º) e sáb. (2), 20h; dom. (3), 17h.

R$ 25/R$ 90.

O Banho

Como parte do projeto que celebra seus 20 anos de carreira, a bailarina coreógrafa e bailarina Marta Soares apresenta esta perfomance, premiada pela APCA em 2004. 60 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-5558. 5ª, 6ª e sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 16/4.

Cisne

Com direção de Dinah Perry, o espetáculo de teatro coreográfico aborda questões íntimas ligadas ao universo feminino, de forma intensa e lúdica. 70 min. 10 anos. Espaço Incena (50 lug.). R. Augusta, 912. Sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 40.

Desmonte

Para criar este solo, a bailarina Juliana Moraes partiu de uma experiência pessoal angustiante, quando seu parceiro teve uma doença grave. Dir. Gustavo Sol. 40 min. 14 anos. Galeria Olido. Av. São João, 473 , Centro, 3331-8399. Hoje (1º) e sáb. (2), 20h; dom. (3), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Retina

Cinco bailarinos discutem com o movimento de seus corpos o excesso de informações ao qual somos expostos cotidianamente. O espetáculo da Cia. Camaleão é dirigido por Marjorie Quast. 60 min. 12 anos. Teatro Municipal Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Hoje (1º) e sáb. (2), 21h; dom. (3), 19h. Grátis.