Confira o roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz em SP entre os dias 18/3 e 24/3

ESTREIAS | ‘O Deus da Cidade’ questiona contradições sociais com elementos de circo-teatro

As Cerejas

Adaptação de texto do britânico Lawrence Durrell, a peça conta a história de um homem esquizofrênico. O diretor Roberto Alvim conduz o público para dentro dos devaneios do personagem. No palco, Alexandre Leal e Steffi Braucks. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 2309-7271. Estreia hoje (18). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 10/4.

Blanche

Inspirada no clássico ‘Um Bonde Chamado Desejo’, a nova criação de Antunes Filho é totalmente encenada em fonemol, língua imaginária usada pelos atores como símbolos do inconsciente, não da razão. Como auxílio, antes do início do espetáculo, todos serão convidados a ler o resumo da trama. Além do fonemol, Antunes aposta em outra surpresa – a escalação de um homem para o papel principal, tarefa realizada com delicadeza por Marcos de Andrade. Sesc Consolação. Espaço CPT (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 4ª (23). 4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb., 17h. R$ 9/R$ 30. Até 25/6.

Canto para Rinocerontes e Homens

Dirigido por Rogério Tarifa, o musical relê texto de Eugène Ionesco. Acompanhados por instrumentistas, os atores cantam a história, sobre a transformação dos homens nos animais. Centro Compartilhado de Criação (70 lug.). R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. Estreia sáb.(19). 2ª e sáb., 20h; dom., 19h. R$ 20. Até 11/4.

Feito Nós

No enredo, o jornalista Cadu e o jovem cantor Thiago se envolvem após um encontro casual. A partir daí, surgem reflexões sobre os encontros e desencontros amorosos. Dir. Alexandre Ingrevallo. Com Welington Landim e Caio Oviedo. 60 min. 16 anos. Espaço Cia. do Pássaro (40 lug.). R. Alvaro de Carvalho, 177, Bela Vista, 98365-5850. Estreia sáb. (19). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 8/5.

Gilberto Gil – Aquele Abraço

Mais de 50 músicas do compositor baiano são interpretadas pelos atores/cantores no musical. O acompanhamento é feito por 39 tipos de instrumento. Dir. Gustavo Gasparani. Teatro Procópio Ferreira (636 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerq. César, 3083-4475. Estreia hoje (18). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 18h e 21h30; dom., 18h. R$50/R$120. Até 29/5.

Na Selva das Cidades – Em Obras Ocupação #3

A Mundana Companhia apresenta a terceira encenação do projeto que investiga a obra ‘Na Selva das Cidades’, de Bertolt Brecht. Desta vez, as 11 partes que compõem o texto do dramaturgo alemão serão apresentadas em sequência. Recomenda-se chegar ao local 15 minutos antes, portando um celular carregado – que será conectado a um ‘sistema de intranet’ do espetáculo. Dir. Cibele Forjaz. 180 min.

16 anos. Sesc Pompeia. Galpão (80 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia sáb. (19). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 15/5.

O Deus da Cidade

A obra do dramaturgo alemão Bertolt Brecht serve como fonte de inspiração para o novo projeto da Cia. Os Fofos Encenam. Com influência vinda também do teatro de revista, a comédia se desenvolve por meio de cenas independentes que expõem as contradições sociais contemporâneas. Elementos do circo-teatro e do espetáculo de variedades são usados para tratar desses impasses. A estética circense não é novidade na obra do grupo, que já abordou o tema em projetos como ‘O Baú de Arethuzza’, apresentado entre 2012 e 2013. Cássio Pires é responsável pela dramaturgia, enquanto a direção é assinada por Fernando Neves. O pianista Fernando Esteves responde pela direção musical. 16 anos. 80 min. Espaço dos Fofos (54 lug.). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. Estreia hoje (18). 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$20.

REESTREIA

O Semeador

Dois professores de diferentes gerações encaram a vida e as dificuldades de modo distinto. A partir daí, desenvolve-se uma reflexão sobre questões como educação, valores sociais e família. Texto Gabriel Chalita. Dir. Hudson Glauber. 70 min. 12 anos. MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. A partir de hoje (18). 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 20. Até 5/6.

ÚLTIMA SEMANA

Os 120 Dias de Sodoma

No texto de Rodolfo García Vázquez, a partir do clássico de Marquês de Sade, quatro poderosos libertinos levam jovens para um castelo isolado nas montanhas. Ali, ocorrem 120 dias de orgia. Com Satyros. 95 min. 18 anos. Estação Satyros. Pça. Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. 6ª, 21h. R$ 40. Até hoje (18).

Doida

Inspirado na obra de Carlos Drummond de Andrade, o espetáculo traz a atriz Teuda Bara, do Grupo Galpão, em uma montagem intimista, privilegiando a proximidade com o público. 60 min. 12 anos. Sesc Santana (337 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 30. Até dom. (20).

A Filosofia na Alcova

A partir da obra de Marquês de Sade, publicada clandestinamente em 1795, a peça apresenta a educação sexual de uma jovem virgem e ingênua, com aulas práticas e teóricas de libertinagem. Texto e dir. Rodolfo García Vázquez. 60 min. 18 anos. Estação Satyros (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. Sáb., 23h59. R$ 40. Até sáb. (19).

Juliette

Encenada pelo Satyros, a peça conta a história de Juliette, menina criada em um convento mas que, aos 13 anos, desiste da vida religiosa e embarca em uma aventura que inclui depravações físicas e morais. O texto é baseado na obra ‘La Nouvelle Justine’, do Marquês de Sade. Dir. Rodolfo García-Vázquez. 90 min. 18 anos. Estação Satyros (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345.

Sáb, 21h. R$ 40. Até sáb. (19).

Não Fornicarás

A efemeridade das relações, provocada pelo excesso de vivência nas redes sociais, é o tema desta peça de Rosana Hermann. O espetáculo tem cenas de sexo explícito. Dir. Rodolfo García Vázquez. 50 min.

18 anos. Espaço dos Satyros Um (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345.

6ª, 23h59. R$ 40. Até hoje (18).

OE

No espetáculo solo, o ator Eduardo Okamoto dá vida a um texto livremente inspirado na obra do escritor japonês Kenzaburo Oe. No enredo, um homem percebe a aproximação da morte e resolve escrever para seu filho – que tem demência intelectual – um livro com a definição de todas as coisas do mundo. De Cássio Pires. Dir. Marcio Aurélio. 70 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª a sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até sáb. (19).

Quase uma Adaptação

O texto do dramaturgo Lucas Lassen retrata um grupo de teatro que está montando uma peça baseada no conto ‘Casa Tomada’, de Júlio Cortázar. No decorrer dos ensaios, acontecimentos fantásticos mudam o cotidiano do grupo. Dir. Tatiana Bueno. Com Nossa Companhia. 60 min. 12 anos. Biblioteca Mario de Andrade. Auditório (120 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. 5ª a sáb., 20h; dom., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (20).

EM CARTAZ

15 Cenas de Romeu e Julieta

A releitura dirigida por Eliete Cigarini tem duas sessões diárias aos fins de semana: uma versão jovem, às 16h, e uma voltada ao público adulto, às 21h. Como indica o título, o clássico de William Shakespeare é contado em 15 cenas, mas com dois Romeus, duas Julietas e dois Freis Lourenços. 75 min. 1º horário: livre. 2º horário: 12 anos. Teatro Garagem (50 lug.). R. Silveira Rodrigues, 331, V. Romana, 98682-3333. Sáb., 16h e 21h; dom., 16h e 19h. R$ 40. Até 1º/5.

A Alma Imoral

A atriz Clarice Niskier joga ao público pensamentos sobre situações comuns a todos, fazendo os espectadores repensarem a moral estabelecida. As frases são, por vezes, confusas. Quem perder alguma parte diz uma palavra-chave e ela repete o texto. 70 min. 18 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70. Até 1º/5.

Um Bonde Chamado Desejo

Blanche Dubois (Maria Luisa Mendonça) é uma mulher outrora rica e refinada, agora falida. Ao buscar refúgio na casa da irmã, entra em conflito com o cunhado, Stanley (Du Moscovis). De Tennessee Williams. Dir. Rafael Gomes. 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 27/3.

Cabaré das Fábulas

Em seu primeiro espetáculo adulto, a Cia. do Liquidificador mescla princesas, bruxas e sapos com música ao vivo, circo e clima de cabaré. Tudo isso costurado pela presença do Lobo Mau, que atua como ‘mestre de cerimônia’. Dir. Fábio Spila. 100 min. 16 anos. Teatro Viradalata (120 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. 6ª, 21h. R$ 40. Até 29/4.

Coisas Úteis e Agradáveis

O indiano Ravi (Germano Melo) conhece a cultura ocidental da maneira mais violenta possível. Preso pela Igreja, o hindu é levado para ser julgado pelo Papa. 50 min. Livre. Sesc Ipiranga (213 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 20. Até 3/4.

Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa

Tania Bondezan vive uma sexóloga que dá um bem humorado seminário, em que passa ao público técnicas e ensinamentos para manter a vida sexual sempre ativa. De Mônica Salvador. Dir. Odilon Wagner. 70 min. 16 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 4ª, 5ª e 6ª, 21h. R$ 70. Até 29/4.

Doze Homens e uma Sentença

O enredo, um clássico do cinema, retrata 12 jurados reunidos para decidir se condenam ou não à morte um jovem acusado de assassinar o pai. A montagem do Grupo Tapa ganhou o Prêmio APCA de melhor espetáculo, em 2010. Dir. Eduardo Tolentino. 100 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (230 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699 (ramal 5602). 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até 27/3.

Farinha com Açúcar ou Sobre a Sustança de Meninos e Homens

Dirigida e encenada por Jé Oliveira, do Coletivo Negro, a peça retrata a experiência de ser um homem negro na periferia de São Paulo. Kl Jay, do grupo Racionais MC’s, faz participação especial em algumas sessões. 80 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª e 4ª, 21h. R$ 6/R$ 20. Até 6/4.

Galileu Galilei

Denise Fraga protagoniza a história do cientista que desafiou a igreja no século 17. Escrita pelo alemão Bertolt Brecht, a peça reflete sobre a dificuldade de se relacionar com o poder e o preço a ser pago pela liberdade. Dir. Cibele Forjaz. Com Ary França, Lúcia Romano e outros. 140 min. 12 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 10/4.

A Geladeira

Uma geladeira surge na sala de um homem, no dia de seu aniversário de 50 anos. Ao abrir a porta do misterioso eletrodoméstico, pessoas importantes de sua trajetória começam a sair dele. Texto Copi. Dir. Nelson Baskerville. Com Fernando Fecchio. 50 min. 14 anos. Teatro Pequeno Ato (50 lug.). R. Teodoro Baima, 78, Consolação, 99642-8350. 5ª e 6ª, 21h. R$ 40. Até 8/4.

Hamelete – O Cordel

Vencedor do Festival de Teatro Cidade de São Paulo 2014, o espetáculo do Grupo Careta ambientou a obra de William Shakespeare no sertão brasileiro e transformou a tragédia em um conto de cordel, com a graça e o sotaque provenientes do interior do Nordeste. 60 min. 12 anos. Teatro Eva Wilma (683 lug.). R. Antônio de Lucena, 146, Tatuapé, 2090-1650. 6ª, 21h30. R$ 50. Até 25/3.

Os Homens São de Marte…E É Pra Lá que Eu Vou!

A peça, escrita e protagonizada por Mônica Martelli, já foi vista por mais de 2 milhões de espectadores, e ganhou versões para o cinema e para a televisão. Em cena, ela vive uma organizadora de eventos bem sucedida em busca de um grande amor. Dir. Victor Garcia Peralta. 70 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 27/3.

Medo

A Companhia de Teatro Heliópolis baseia-se nos atentados promovidos pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo, em 2006. O casarão, sede da companhia, é usado para retratar a história de mulheres que perderam seus filhos. 70 min. 14 anos. Casa de Teatro Maria José de Carvalho (15 lug.). R. Silva Bueno, 1.533, Ipiranga, 2060-0318. Sáb. e dom., 20h (somente com agendamento pelo e-mail ctheliopolis@ig.com.br). R$ 20. Até 8/5.

Morte Acidental de um Anarquista

O mais famoso texto do dramaturgo italiano Dario Fo (Prêmio Nobel de Literatura) conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia: o mistério de um anarquista que teria se suicidado. Protagonizada por Dan Stulbach. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 21/4.

Nonada

Um habitante desmemoriado descobre sua origem ao lado de seres estranhos, recriados a partir de personagens de Machado de Assis, Clarice Lispector e Mário de Andrade. Com Companhia do Feijão. 60 min. 12 anos. Companhia do Feijão (50 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 68, República, 3259-9086. Sáb. e dom., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 27/3.

Nossa Classe

A jornada de estudantes da Polônia na Segunda Guerra Mundial é o pano de fundo para a peça, dirigida por Zé Henrique de Paula e encenada pelo Núcleo Experimental. 80 min. 14 anos. Teatro do Núcleo Experimental (48 lug.). R. Barra Funda, 637, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 1º/5.

Primeiro Sinal

Nesta comédia romântica, a amizade de Rael e Nina serve de pretexto para se abordar o universo dos jovens e suas descobertas. Os dois vão ao teatro e, ao saberem que a peça foi cancelada, decidem usar

o palco para encenar suas próprias histórias. Dir. Icaro Silva. Com Lua Blanco e Igor Cosso. 70 min.

12 anos. Teatro Itália (290 lug.). Edifício Itália. Av. Ipiranga, 344, subsolo, República, 3255-1979. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 27/3.

Sobre Ratos e Homens

A obra de John Steinbeck, escrita em 1937 e com diversas versões para cinema e teatro, ganha montagem dirigida por Kiko Marques. No enredo, a amizade de dois homens marginalizados, que trabalham fazendo bicos em fazendas. Com Ando Camargo, Ricardo Monastero e outros. 95 min.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 3/R$ 30. Até 17/4.

O Topo da Montanha

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. Texto de Katori Hall. Dir. Lázaro Ramos. 80 min.

12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 90. Até 3/4.

A Tragédia Latino-americana

O espetáculo, que faz parte do novo projeto do diretor Felipe Hirsch, investiga trechos e adaptações de obras clássicas da literatura latina. A trilha sonora é executada ao vivo por seis músicos. 240 min. 18 anos. Sesc Consolação (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª, 6ª e sáb., 19h30; dom., 18h. R$ 40. Até 17/4.

Vermelho Labirinto

Com direção e dramaturgia de Pedro Granato, a peça retrata duas mulheres, uma advogada e uma performer. A primeira é casada com um crítico de arte que está em Veneza para entrevistar a segunda. Com Anna Zêpa e Rita Grillo. 70 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 25. Até 16/4.

MUSICAL

AUT 3

Com elenco formado por jovens com espectro autista, o musical reúne diversas peças do repertório da Oficina dos Menestréis, apresentadas como em uma programação de rádio. Dir. Deto Montenegro. 60 min. 10 anos. Teatro Dias Gomes (400 lug.). R. Domingos de Morais, 348, V. Mariana, 5575-7472. Sáb. (19), 21h; dom. (20), 20h; 2/4, 17h; 3/4, 14h30. R$ 60.

Capitão Rodrigo – A Saga de um Homem Comum

Nesta ópera-rock, o grupo gaúcho de teatro Mosaico Cultural faz uma sátira a valores opressivos da sociedade contemporânea. As 11 músicas autorais, executadas ao vivo, são intercaladas com narrativas, performances e projeção de imagens. 60 min. 12 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Centro, 3255-4380. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50. Até 31/3.

Cinderella

O célebre conto de fadas ganha montagem baseada na adaptação de 2013 para a Broadway, que atualiza a narrativa com temas contemporâneos. O elenco inclui Totia Meirelles (Madrasta) e Bianca Tadini (Cinderella). Dir. Charles Möeller e Claudio Botelho. 120 min. Livre.Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento B. de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 16h e 20h; dom., 17h. R$ 50/R$ 180. Até 3/4.

Estúpido Cupido

A comédia, vista por mais de 20 mil pessoas no Rio, chega à cidade. Nele, Tetê (Françoise Forton) é uma atriz famosa, que vai a um encontro da turma do colégio – uma festa temática dos anos 1960 e 1970. Dir. Gilberto Gawronski. 90 min. 12 anos. Teatro Gazeta (650 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Brigadeiro, 3253-4102. Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 100. Até dom. (20).

Meu Amigo, Charlie Brown

Dirigido por Alonso Barros, o musical traz Tiago Abravanel no papel do cachorro Snoopy e Leandro Luna na pele do seu dono, o menino Charlie Brown. É um tributo à história em quadrinhos de M. Schulz, publicada entre 1950 e 2000. 90 min. Livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Março: sáb. e dom., 17h30 e 20h. Abril: sáb., 15h e 17h30; dom., 16h. R$ 80. Até 24/4.

O Musical Mamonas

Com direção de José Possi Neto, narra a ascensão repentina e o fim abrupto da banda mais cômica do rock nacional. 120 min. 12 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto 285, Bela Vista, 3254-1631. 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 19h. R$ 120. Até 29/5.

Ou Tudo ou Nada

Inspirada no filme homônimo de 1997, retrata a história de seis homens que perdem o emprego e se veem obrigados a ganhar a vida fazendo strip-tease. 140 min. 10 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. 6ª e sáb., 21h; dom., 17h. R$ 50/R$ 150. Até dom. (20).

Urinal, o Musical

O espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). 135 min. (15 min. de intervalo). 10 anos. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 80. Até 21/4.

Wicked

O musical revisita a terra de Oz, anos antes da chegada de Dorothy, para narrar as aventuras de Glinda e Elphaba e os segredos por trás da transformação das jovens na ‘fada boa’ e na ‘bruxa má’. 150 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 50/R$ 280. Até 31/7.

We Will Rock You

Na 5ª (24), a cidade ganha um novo palco: o Teatro Santander. Com 1.143 assentos (16 deles para deficientes físicos), o espaço multiuso permite nivelar a plateia e abrigar até 2.085 pessoas para shows, eventos corporativos e premiações. Segundo Rogério Dezembro, da WTorre, o Comitê de Conteúdo, responsável pela seleção das atrações teatrais da casa, terá nos musicais o foco da programação. Além de docas para a entrada de objetos pesados, o palco tem dois elevadores e 56 varas cênicas. A inauguração é feita com o espetáculo ‘We Will Rock You’, dirigido por Uwe Petersen, em que clássicos do Queen servem de pano de fundo para uma trama futurista. 135 min. Livre. Av. Pres. Juscelino Kubitchek, 2.041, V. Olímpia, 4003-1022. Estreia 5ª (24). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 80/ R$ 300. Até 29/5.

HUMOR

Ary Toledo 5.2

O comediante celebra seus 52 anos de carreira, apresentando novo espetáculo. Em cena, ele conta 200 piadas e também interpreta canções autorais. 90 min. 16 anos. Teatro APCD (800 lug.). R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, 2223-2424. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 27/3.

Até que o Casamento Nos Separe

Afonso Padilha, roteirista do ‘Porta dos Fundos’, assina o texto deste espetáculo, que mescla a narrativa teatral com stand-up e improviso, sobre fatos comuns da vida a dois. Dir. Marco Zenni. 60 min. 16 anos. Teatro Gazeta (680 lug.). Av. Paulista, 900, térreo, 3253-4102. 6ª, 21h. R$ 60. Até hoje (18).

Hiperativo

O ator e comediante Paulo Gustavo (de ‘Minha Mãe É uma Peça’ e ‘Vai que Cola – O Filme’) apresenta seu show de stand-up. No palco, ele faz graça a partir de situações cotidianas. 90 min. 14 anos. Clube Atlético Juventus. Salão Nobre (2.366 lug.). R. Comendador Roberto Ugolini, 20, Mooca, 2271-2000. Dom. (20), 18h. R$ 100.

Notícias Populares – Edição Extra

O grupo Os Melhores do Mundo se inspira nas notícias de jornal, de histórias dramáticas e política

ao mundo do entretenimento. 100 min. 15 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, loja 409, 3034-0075. 6ª e sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 80/R$ 90. Até 29/5.

Portátil

Febre na internet, o Porta dos Fundos apresenta peça que muda a cada sessão, improvisada a partir de entrevista com a plateia. Com Gregorio Duvivier, João Vicente de Castro, Luis Lobianco e Gustavo Miranda. 70 min. 12 anos. Teatro J. Safra (475 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30/R$ 80. Até 17/4.

ESPECIAL

A Brava

O espetáculo da Brava Companhia ocupa a área externa do Sesc para narrar a saga de Joana D’Arc, usando humor, música e interação com o público. A apresentação faz parte do projeto ‘ARTE – Substantivo Feminino’. Dir. Fábio Resende. 70 min. 12 anos. Sesc Belenzinho. Praça. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (18) e sáb. (19), 20h; dom. (20), 17h. Grátis.

A Cidade das Máquinas – Tributo a John Lennon

O enredo da peça se passa na época do assassinato do músico dos Beatles e conta a história de um poeta, fã de Lennon, que divide apartamento com um artista plástico. Dir. Sérgio Bambace. 90 min. Livre. Teatro Humboldt (432 lug.). Av. Eng. Alberto Kuhlmann, 525, Interlagos, 5686-4055. Hoje (18), 20h. Ingresso: 1kg de alimento não perecível.

Hysterica Passio

No texto da espanhola Angélica Liddell, Hipólito é um menino de 12 anos que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. A montagem da Teatro Kaus Cia. Experimental é apresentada, entre março e abril, em diferentes teatros públicos, como parte do Circuito Municipal de Cultura. 80 min. 14 anos. Centro Cultural da Penha. Teatro Martins Penna (200 lug.). Largo do Rosário, 20, Penha, 2295-0401. Hoje (18) e sáb. (19), 20h; dom. (20), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Maria que Virou Jonas

A Cia. Livre aborda a transexualidade, partindo de ‘Da Força da Imaginação’, do filósofo francês Michel de Montaigne (1533-1592). O enredo questionar o que se entende por identidade. Dir. Cibele Forjaz. 105 min. 16 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (22), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Mostra de Dramaturgia Latino-americana Contemporânea

Durante o evento, serão lidas ou encenadas peças de autores de sete países latinos. Neste sábado (19), às 19h, por exemplo, tem a peça ‘Pássaro’, escrita pela chilena Trinidad González, sobre uma reunião de amigos que é desestabilizada pela chegada de um homem (que diz ser um pássaro). 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, metrô Tiradentes, 3222-2662. Grátis (retirar ingresso 30 min.). Até 23/3. Programação completa: bit.ly/dramalat

Uma Noite na Lua

No monólogo, que tem texto e direção de João Falcão, o ator e humorista Gregório Duvivier interpreta um homem angustiado, que reflete sobre as relações humanas. 70 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª, 21h30. R$ 30/R$ 60. Até 25/3. Visitando o Sr. Green

A peça do americano Jeff Baron conta a história de um jovem executivo que, condenado por um acidente, é obrigado a visitar o velho e solitário Sr. Green. Com Sergio Mamberti e Ricardo Gelli. 90 min. 12 anos. Teatro Municipal Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Hoje (18) e sáb. (19), 21h; dom. (20), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

DANÇA

Antonia

O espetáculo dirigido por Morena Nascimento se inspira em temas como inquietações e instintos humanos, encerramento de ciclos e ancestralidade. Em cena, dez bailarinos. 60 min. 14 anos. Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2604-5558. Hoje (18) e sáb. (19), 21h; dom. (20), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Dança no MIS

O projeto mensal do Museu da Imagem e do Som (MIS) apresenta, neste fim de semana, a performance inédita ‘Territórios Instáveis’, de Alessandra Bochio, Felipe Merker e Juliana Moraes. 60 min. Livre. MIS. Foyer do Auditório. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (19), 19h. Grátis.

Jardim Noturno

O espetáculo da Cia. de Dança Mauricio de Oliveira e Siameses busca explorar movimentos mínimos, fragmentados, em busca do que seria o gesto essencial. Dir. Mauricio de Oliveira. 50 min. Livre. Centro de Referência à Dança (60 lug.). Galeria Formosa, nos baixos do Viaduto do Chá, s/nº, Centro, 3214-3249. Sáb. (19), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Ocupação Corpo de Vento – Núcleo Fu Bu Myo In – 20 anos

O núcleo, dirigido por Toshi Tanaka, comemora duas décadas com performances. Sábado (19) e domingo (20), às 15h, tem ‘Rio Adentro’, em que Ciça Ohno apresenta movimentos inspirados no fluxo das águas. 50 min. Livre. Casa do Sertanista (40 lug.). Pça. Dr. Enio Barbato, s/nº, Butantã, 3726-6348. Grátis. Até 15/5.

Ocupação Marta Soares

A coreógrafa relembra 20 anos de carreira com mostra de repertório. O primeiro espetáculo é ‘Vestígios’, inspirado em cemitérios indígenas pré-históricos. 60 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade

(40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª, 6ª e sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até sáb. (19).

Performa – Festival de Dança Contemporânea

O festival reúne espetáculos e performances de dança durante o fim de semana. Entre as atrações, está a Quasar Companhia de Dança, que apresenta no sábado (19), às 21h, e no domingo (20), às 18h, a coreografia ‘Sobre Isso Meu Corpo Não Cansa’ (80 min.; 6 anos), que tem trilha com canções de Tulipa Ruiz, Mallu Magalhães e Clarice Falcão. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Hoje (18), a partir das 19h; sáb. (19), a partir das 20h; dom. (20), a partir das 17h. Grátis.

Punch

O criador e intérprete Diogo Granato se junta à Mais Companhia para apresentar este espetáculo. A inspiração para os movimentos é a trilha sonora do filme ‘Embriagado de Amor’ (2003), do diretor americano Paul Thomas Anderson. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Sala de Oficinas (60 lug.). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (20).