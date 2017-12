Confira o roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz em SP entre os dias 11/3 e 18/3

ESTREIAS | ‘Sala dos Professores’ retrata os bastidores de uma escola de maneira tragicômica.

Dona Bete

Parceria de André Acioli e Elias Andreato, Dona Bete é um dos últimos textos de Fauzi Arap, escrito em 2007. Na comédia, que estreia sáb. (12), a secretária de um deputado precisa tomar o lugar do chefe durante uma entrevista coletiva. Aos jornalistas, ela tenta esclarecer uma suposta ligação do político com o assassinato de um traficante. E, ao fazer isso, acaba por revelar informações que envolvem outros personagens políticos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, 3170-4059. Estreia sáb. (12). Sáb., 18h. R$ 60. Até 28/5.



Farinha com Açúcar ou Sobre a Sustança de Meninos e Homens

Dirigida e encenada por Jé Oliveira, do Coletivo Negro, a peça retrata a experiência de ser um homem negro na periferia de São Paulo. Kl Jay, do Racionais MC’s, faz participação especial em algumas sessões. 80 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 3ª (15).

3ª e 4ª, 21h. R$ 6/R$ 20. Até 6/4.

Pornoáudio

Em seu primeiro trabalho, a Cia. do Escombro apresenta uma comédia do absurdo sobre as escolhas cotidianas e os impulsos e desejos do corpo. Texto e dir. Teresa Borges. 90 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia hoje (11).

6ª, 21h. R$ 40. Até 29/4.

Sala dos Professores

Com direção de Marcelo Lazzaratto, Sala dos Professores revela o que se passa no recinto onde o corpo docente de um colégio se refugia para conversar sobre a rotina profissional e a vida pessoal. No espetáculo, além do papo casual, os professores também decidem se revoltar contra a administração do colégio e reclamam do pouco reconhecimento ao qual têm direito. 60 min. 14 anos. Espaço Elevador (50 lug.). R. 13 de Maio, 222, Bela Vista, 3477-7732. Estreia hoje (11). Sáb., 21h; dom., 18h (exceto 21/5). R$ 20. Até 29/5.

Sobre Ratos e Homens

A obra de John Steinbeck, escrita em 1937 e com diversas versões para cinema e teatro, ganha montagem dirigida por Kiko Marques. No enredo, a amizade de dois homens marginalizados, que trabalham fazendo bicos em fazendas. Com Ando Camargo, Ricardo Monastero e outros. 95 min. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Estreia 5ª (17). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 3/R$ 30. Até 17/4.

As Sombras de Dom Casmurro

O romance clássico de Machado de Assis ganha nova roupagem e é transformado em monólogo. Nele, Dom Casmurro revisita o lugar onde estão guardadas suas memórias, uma espécie de sótão. Dir. Débora Dubois. Com Marcos Damigo. 75 min. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 4ª (16). 4ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 20/4.

Sonata Fantasma Bandeirante

Mais uma experimentação do diretor Francisco Carlos, Sonata Fantasma Bandeirante lança luz sobre as incursões ao interior do Brasil realizadas no período colonial sob o ponto de vista dos colonizados. 90 min. 16 anos. Sesc Ipiranga (200 lug.). R. Bom Pastor, Ipiranga, 822, 3340-2000. Estreia hoje (11). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h; exceto 25/3. R$30. Até 24/4.

A Tragédia Latino-americana

O espetáculo, que faz parte do novo projeto do diretor Felipe Hirsch, investiga trechos e adaptações de obras clássicas da literatura latina. O elenco conta com atores estrangeiros, como o argentino Javier Drolas e a chilena Manuela Martelli, e a trilha sonora é executada ao vivo por seis músicos. 240 min. 18 anos. Sesc Consolação (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 5ª (17). 5ª, 6ª e sáb., 19h30; dom., 18h. R$40. Até 17/4.

Trilogia do Subterrâneo

Projeto de Celso Frateschi e Roberto Lage, Trilogia do Subterrâneo é uma reunião de três monólogos inspirados em obras de Dostoievski – ‘O Sonho de um Homem Ridículo’, ‘O Grande Inquisidor’ e ‘Memórias do Subsolo’. 55 min. 16 anos. Ágora Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 664, 3284-0290. Estreia hoje (11). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 11/6.

Tudo Que Pode Dar Errado

Para comemorar uma década de existência, a Cia. dos Outros apresenta três peças de seu repertório recente e um espetáculo convidado na ocupação Tudo Que Pode Dar Errado. A primeira é ‘Solos Impossíveis’. 90 min. 14 anos. Tusp (98 lug.). R. Maria Antônia, 294, Consolação, 3123-5233. Estreia 4ª (16). 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 14/4.

Vermelho Labirinto

Com direção e dramaturgia de Pedro Granato, a peça retrata duas mulheres, uma advogada e uma performer. A primeira é casada com um crítico de arte que está em Veneza para entrevistar a segunda. A trilha sonora é assinada por Kiko Dinucci. Com Anna Zêpa e Rita Grillo. 70 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (17). 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 25. Até 16/4.

REESTREIAS

A Geladeira

Uma geladeira surge na sala de um homem, bem no dia de seu aniversário de 50 anos. Ao abrir a porta do misterioso eletrodoméstico, pessoas importantes de sua trajetória começam a sair dele. Texto Raúl Damonte Botana. Dir. Nelson Baskerville. Com Fernando Fecchio. 50 min. 14 anos. Teatro Pequeno Ato (50 lug.). R. Teodoro Baima, 78, Consolação, 99642-8350. A partir de 5ª (17). 5ª e 6ª, 21h. R$ 40. Até 8/4.

Memórias Póstumas de Brás Cubas

O consagrado romance de Machado de Assis ganha versão para os palcos da Duas Cia. de Teatro. Na montagem, todos os personagens são vividos pelas atrizes Renata Mazzei e Christiane Lopes. Para contar a história, elas também utilizam bonecos. 75 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. A partir de dom. (13). Dom., 19h. R$ 40. Até 24/4.

Poema Suspenso para uma Cidade em Queda

A Cia. Mungunzá apresenta peça com direção de Luiz Fernando Marques (do Grupo XIX), encenada sobre um andaime. O enredo é uma fábula contemporânea sobre a sensação de inércia no mundo moderno. 60 min. 14 anos. Sesc Santo André. Praça de Eventos (100 lug.). R. Tamarutaca, 302,

V. Guiomar, Santo André (SP), 4469-1200. A partir de hoje (11). 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 19h.

R$ 9/R$ 30. Até 27/3.

ÚLTIMA SEMANA

As Benevolentes – Uma Anatomia do Mal

Thiago Fragoso encena adaptação do romance de Jonathan Littell. Dirigida por Ulysses Cruz, mostra um burocrata que se tornou um oficial nazista. 75 min. 12 anos. Hebraica. Teatro Arthur

Rubinstein (520 lug.). R. Hungria, 1.000, 3818-8888. 6ª, 21h30;

sáb., 21h; dom., 18h. R$ 60/R$ 80. Até dom. (13).

Cabras – Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam

A guerra é o objeto de investigação da Cia. Balagan em seu novo espetáculo. Escrita por Luís Alberto de Abreu, a peça reúne 20 crônicas independentes. Nelas, surgem aspectos como vingança, inimizade, conflitos parentais e nomadismo. Dir. Maria Thaís. 120 min. 12 anos. CCSP (80 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até dom. (13).

Consertando Frank

Com o apoio do namorado, um jornalista se submete à ‘cura gay’ – procedimento criado por um psicoterapeuta –, para desmascarar o criador do método e publicar a matéria de sua vida. Dir. Marco Antônio Pâmio. 85 min. 14 anos. MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb., 19h; dom., 18h. R$ 50. Até dom. (13).

Quanto Custa?

A partir dos textos ‘Quanto Custa o Ferro?’ e ‘Dansen’, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, o diretor Pedro Granato montou a peça. O suspense trata da história de três comerciantes que vivem em harmonia até o momento em que acontece um assassinato. 60 min. 12 anos. Teatro Pequeno Ato

(30 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 78, Consolação, 99642-8350. 5ª e 6ª, 21h. R$ 30. Até hoje (11).

Salamaleque

Inspirada na troca de cartas entre um casal de imigrantes na década de 1930, o espetáculo conta a história de uma família a partir de cenas vividas na cozinha. Dir. Denise Weinberg. 60 min. 12 anos. Instituto Cultural Capobianco (35 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 97, Centro, 3237-1187. Sáb., 16h e 20h; dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até sáb. (12).

Volpone

Obra da era elisabetana, conta a trajetória de um milionário falido que arquiteta um plano para

recuperar a fortuna. Dir. Neyde Veneziano. Com Chico Carvalho e outros. 90 min. 12 anos.

MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, 2386-8194. 6ª e sáb., 21h30; dom., 20h30.

R$ 50/R$ 60. Até dom. (13).

EM CARTAZ



Um Bonde Chamado Desejo

Blanche Dubois (Maria Luisa Mendonça) é uma mulher outrora rica e refinada, agora falida. Ao buscar refúgio na casa da irmã, entra em conflito com o cunhado, Stanley (Du Moscovis). De Tennessee Williams. Dir. Rafael Gomes. 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 27/3.

Chuva G

Dirigida por Leonardo Medeiros, é a versão gay de ‘As Palavras da Chuva’, inspirada na peça de 1953 do dramaturgo americano Tennessee Williams, em que um casal de jovens discute as amarras do amor. 60 min. 16 anos. Teatro da Rotina (28 lug.). R. Augusta, 912, Cerq. César, 98208-4666. 2ª, 21h. R$ 30. Até 27/6.

Doze Homens e uma Sentença

O enredo, um clássico do cinema, retrata 12 jurados que estão reunidos para decidir se condenam ou não à morte um jovem acusado de assassinar o pai. A montagem teatral ganhou o Prêmio APCA de melhor espetáculo, em 2010, e a atual temporada integra a mostra Repertório de Verão do Grupo Tapa. Dir. Eduardo Tolentino. 100 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (230 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699 (ramal 5602). 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até 27/3.

Galileu Galilei

Denise Fraga protagoniza a história do cientista que desafiou os saberes da igreja no século 17. Escrita pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht, a peça não se restringe aos aspectos históricos do episódio. Dir. Cibele Forjaz. Com Ary França, Lúcia Romano e outros. 140 min. 12 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 10/4.

Os Homens São de Marte…E É Pra Lá Que Eu Vou!

A peça, escrita e protagonizada por Mônica Martelli, já foi vista por mais de 2 milhões de espectadores, e ganhou versões para o cinema e para a televisão. Em cena, ela vive uma organizadora de eventos bem sucedida que vive em busca de um grande amor. Dir. Victor Garcia Peralta. 70 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 27/3.

Nossa Classe

A jornada de estudantes da Polônia na Segunda Guerra Mundial é o pano de fundo para a peça, dirigida por Zé Henrique de Paula e encenada pelo Núcleo Experimental. 80 min. 14 anos. Teatro do Núcleo Experimental (48 lug.). R. Barra Funda, 637, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 1º/5.

OE

No espetáculo solo, o ator Eduardo Okamoto dá vida a um texto livremente inspirado na obra do escritor japonês Kenzaburo Oe. No enredo, um homem percebe a aproximação de sua morte e resolve escrever para seu filho – que tem demência intelectual – um livro com a definição de todas as coisas do mundo. De Cássio Pires. Dir. Marcio Aurélio. 70 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª a sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso

30 min. antes). Até 19/3.

MUSICAIS

Cinderella

Um dos mais célebres contos de fadas ganha montagem baseada na adaptação de 2013 para a Broadway, que atualiza a narrativa com temas contemporâneos. O elenco inclui Totia Meirelles (Madrasta), Sabrina Korgut (Fada Madrinha) e Bianca Tadini (Cinderella). Dir. Charles Möeller e Claudio Botelho. 120 min. Livre. Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento B. de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia hoje (11). 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 16h e 20h; dom., 17h. R$ 50/R$ 180. Até 3/4.

O Musical Mamonas

Com texto de Walter Daguerre e direção de José Possi Neto, narra a ascensão repentina e o fim abrupto da banda mais cômica do rock nacional. 120 min. 12 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto 285, Bela Vista, 3254-1631. Estreia hoje (11). 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 19h. R$ 120. Até 29/5.

A Paixão Segundo Nelson

A partir de um recorte de textos de Nelson Rodrigues, feito pelo músico e compositor Zeca Baleiro, foi criada essa ‘farsa musical brasileira’. O enredo se passa nos anos 1950, ambientado em uma rádio fictícia e, no elenco, estão nomes como Vanessa Gerbelli, Helena Ranaldi, Jarbas Homem de Mello. Dir. Debora Dubois. 100 min. 12 anos. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, 3° piso, 3670-4100. Estreia 5ª (17). 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. R$ 50/R$ 100. Até 17/4.

Ou Tudo ou Nada

Inspirada no filme homônimo de 1997, é a montagem nacional do sucesso ‘The Full Monty’. A comédia retrata a história de seis homens que perdem o emprego e se veem obrigados a ganhar a vida fazendo strip-tease. 140 min. 10 anos. Teatro Net (799 lug.). Shopping V. Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3448-5061. Estreia hoje (11). 6ª e sáb., 21h; dom., 17h. R$ 50/R$ 150. Até 20/3.

Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, o espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). 135 min. (15 min. de intervalo). 10 anos. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 80. Até 21/4.

Wicked

O musical revisita a terra de Oz, anos antes da chegada de Dorothy, para narrar as aventuras de Glinda e Elphaba e os segredos por trás da transformação das jovens, respectivamente, em ‘fada boa’ e ‘bruxa má’. 150 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 50/R$ 280. Até 31/7.

HUMOR

Portátil

Febre na internet e na TV, o Porta dos Fundos estreia nos palcos. A história da peça muda a cada sessão, improvisada a partir de entrevistas com a plateia. No elenco, conhecidos comediantes do grupo: Gregorio Duvivier, João Vicente de Castro e Luis Lobianco. Dir. Barbara Duvivier. 70 min. 12 anos. Teatro J. Safra (475 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30/R$ 80. Até 17/4.

ESPECIAL

Jacy

O Grupo Carmin, do Rio Grande do Norte, apresenta uma peça inspirada em fatos reais. Nela, uma mulher nascida em 1920 tem sua história fundida com a do Brasil, perpassando eventos como a Segunda Guerra Mundial e a ditadura militar. Dir. Henrique Fontes. 60 min. 12 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (15), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Uma Noite na Lua

No monólogo, que tem texto e direção de João Falcão, o ator e humorista Gregório Duvivier interpreta um homem angustiado. Certa noite, em plena crise criativa, ele se vê obrigado a terminar de escrever uma peça – o que dá origem a uma série de questionamentos sobre as relações humanas. 70 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. A partir de hoje (11). 6ª, 21h30. R$ 30/R$ 60. Até 25/3.

MITsp

Em sua 3ª edição, a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo exibe espetáculos de diferentes países, em vários locais da cidade, até domingo (13). Com ingressos esgotados, ainda é possível garantir lugar nas sessões gratuitas de ‘A Carga’, espetáculo solo com coreografia e performance de Faustin Linyekula, do Congo. 55 min. 14 anos. ‘A Carga’: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro. Hoje (11), 20h;

sáb. (12) e dom. (13), 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Inf.: http://mitsp.org/2016

DANÇA

Antonia

Em seu novo espetáculo, Morena Nascimento se inspira em temas como inquietações e instintos humanos, encerramento de ciclos e ancestralidade. A coreografia é interpretada por dez bailarinos.

120 min. 14 anos. Galeria Olido. Sala Olido (236 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399.

5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis. Até dom. (13).

Não Te Abandono Mais, Morro Contigo

Sandro Borelli dirige a Cia. Carne Agonizante na obra coreográfica sobre dois amantes cansados e desiludidos pelo fim de uma paixão. 45 min. 16 anos. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Hoje (11), 21h; sáb. (12), 20h. R$ 6/R$ 20.

Punch

Diogo Granato se junta à Mais Companhia para apresentar espetáculo inspirado no filme ‘Embriagado de Amor’ (2003), de Paul Thomas Anderson. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Sala de Oficinas (60 lug.). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. A partir de hoje (11). 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 6/R$ 20. Até 20/3.

Ocupação Marta Soares

A coreógrafa e bailarina relembra 20 anos de carreira com ‘Vestígios’, sobre cemitérios indígenas. 60 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662.

5ª, 6ª e sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 19/3.