Confira o roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz em SP entre os dias 4/3 e 10/3

ESTREIAS

Nossa Classe

A jornada de estudantes da Polônia na Segunda Guerra Mundial é o pano de fundo para a peça (foto), dirigida por Zé Henrique de Paula e encenada pelo Núcleo Experimental. 80 min. 14 anos. Teatro do Núcleo Experimental (48 lug.). R. Barra Funda, 637, 3259-0898. A partir de hoje (4). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Sessão extra: 3ª (8), 21h. R$ 40. Até 1º/5.

Big Jato

A comédia é baseada no livro homônimo de Xico Sá. Em cena, Diogo Camargo narra, pelo olhar de um garoto, histórias atípicas de sua família apaixonada e autoritária. 70 min. 12 anos. Teatro Ressurreição (300 lug.). R. dos Jornalistas, 123, metrô Jabaquara, 5016-1787. Estreia sáb. (5). Sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 70. Até 26/3.

Uma Louça Quebrada e Nenhuma Roupa Lavada

No palco, duas atrizes interpretam diferentes personagens, que relatam passagens de suas vidas envolvendo diferentes formas de violência contra a mulher. Dir. Eduardo Osório. Com Rosa Freitas e Cléo Moraes. 60 min. 12 anos. Funarte. Sala Renée Gumiel (53 lug.). Al. Nothmann, 1.058, 3662-5177. Estreia hoje (4). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 13/3.

REESTREIAS

Hamelete – O Cordel

O espetáculo do Grupo Careta ambientou a obra de William Shakespeare no sertão brasileiro e transformou a tragédia em um conto de cordel, com a graça e o sotaque provenientes do interior do Nordeste. 60 min. 12 anos. Teatro Eva Wilma (683 lug.). R. Antônio de Lucena, 146, Tatuapé, 2090-1650. A partir de hoje (4). 6ª, 21h30. R$ 50. Até 25/3.

Os Homens São de Marte…E É Pra Lá Que Eu Vou!

A peça, escrita e protagonizada por Mônica Martelli, já foi vista por mais de 2 milhões de espectadores, e ganhou versões para o cinema e para a televisão. Em cena, ela vive uma organizadora de eventos bem sucedida que vive em busca de um grande amor. Dir. Victor Garcia Peralta. 70 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. A partir de hoje (4). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 27/3.

As Lágrimas Quentes de Amor que Só o Meu Secador Sabe Enxugar

Dirigida por Pedro Granato e com atuação de Paula Cohen, é uma comédia melodramática, que retrata uma mulher após a separação. 80 min. 14 anos. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 5180-4790. A partir de sáb. (5). Sáb., 20h. R$ 60. Até 25/4.

Nonada

Um habitante desmemoriado descobre sua origem ao lado de seres estranhos, recriados a partir de personagens de Machado de Assis, Clarice Lispector e Mário de Andrade. A montagem, uma das principais da Companhia do Feijão, marca a reabertura da sede do grupo, após reforma. 60 min.

12 anos. Companhia do Feijão (50 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 68, República, 3259-9086. A partir de sáb. (5). Sáb. e dom., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 27/3.

Terra em Transe

O filme de Glauber Rocha ganha adaptação teatral feita pela Cia. Bará. No enredo, o poeta Paulo Martins, artista revolucionário com ideais anarquistas, luta por melhorias para seu povo. 140 min. 16 anos. Funarte. Sala Arquimedes Ribeiro (80 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. A partir de sáb. (5). 6ª, sáb. e dom., 18h. R$ 20. Até 27/3.

ÚLTIMA SEMANA

Caminham Nus Empoeirados

No espetáculo, Gero Camilo atua como dramaturgo, diretor e ator. O enredo conta as aventuras e desventuras de dois atores que abandonam sua companhia e caem na estrada. 75 min. 12 anos. Teatro Nair Bello (200 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3º piso, Bela Vista, 3472-2414. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até dom. (6).

Caranguejo Overdrive

A Aquela Cia. conta a história de um ex-catador de caranguejos no Rio do século 19. Convocado para a Guerra do Paraguai, ele enlouquece no campo de batalha, volta e encontra uma cidade transformada. 75 min. 16 anos. Sesc Pinheiros (50 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3ª a 5ª, 21h. R$ 7,50/R$ 25. Até 5ª (10).

Carne

A peça da Kiwi Companhia de Teatro discute as relações entre patriarcado e capitalismo. Por meio de 20 cenas curtas, são abordados diferentes tipos de violência sofridos pelas mulheres no Brasil. 90 min. 14 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (100 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até dom. (6).

EM CARTAZ

15 Cenas de Romeu e Julieta

A releitura dirigida por Eliete Cigarini tem duas sessões diárias aos fins de semana: uma versão jovem, às 16h, e uma voltada ao público adulto, às 21h. Como indica o título, o clássico de William Shakespeare é contado em 15 cenas, mas com dois Romeus, duas Julietas e dois Freis Lourenços. 75 min. 12 anos. Teatro Garagem (50 lug.). R. Silveira Rodrigues, 331, V. Romana, 98682-3333. Sáb., 16h e 21h; dom., 16h e 19h. R$ 40. Até 27/3.

Um Bonde Chamado Desejo

Blanche Dubois (Maria Luisa Mendonça) é uma mulher outrora rica e refinada, agora falida. Ao buscar refúgio na casa da irmã, entra em conflito com o cunhado, Stanley (Du Moscovis). De Tennessee Williams. Dir. Rafael Gomes. 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 27/3.

Cabras – Cabeças Que Voam, Cabeças Que Rolam

A guerra é o objeto de investigação da Cia. Balagan neste espetáculo. Escrita por Luís Alberto de Abreu, a peça reúne 20 crônicas independentes, que abordam temas como vingança, inimizade e nomadismo. Dir. Maria Thaís. 120 min. 12 anos. CCSP (80 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 13/3.

Coisas Úteis e Agradáveis

O indiano Ravi (Germano Melo) conhece a cultura ocidental da maneira mais violenta possível. Preso pela Igreja, o hindu é levado para ser julgado pelo Papa. 50 min. Livre. Sesc Ipiranga (213 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 20. Até 3/4.

Com Amor, Brigitte

Inspirada na passagem da atriz francesa Brigitte Bardot pelo Brasil na década de 1960, a história narra sua conturbada fuga do Copacabana Palace e o refúgio da estrela no apartamento de um camareiro. Brigitte é representada por Bruna Thedy. Masp. Pequeno Auditório (80 lug.). Av. Paulista, 1.578, 3149-5959. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 60. Até 29/5.

Dissolva-se-me

O espetáculo solo do ator Renato Ferracini mescla elementos do teatro, da dança e da performance, para abordar o universo da esquizofrenia. A direção e do coreógrafo Luis Ferron. 60 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 7,50/R$ 25. Até 3/4.

Doida

Inspirado na obra de Carlos Drummond de Andrade, o espetáculo traz a atriz Teuda Bara, do Grupo Galpão, em uma montagem intimista, privilegiando a proximidade com o público. 60 min. 12 anos. Sesc Santana (337 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579 , 2971-8700. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 30. Até 20/3.

Doze Homens e uma Sentença

O enredo, um clássico do cinema, retrata 12 jurados que estão reunidos para decidir se condenam ou não à morte um jovem acusado de assassinar o pai. A montagem integra a mostra Repertório de Verão do Grupo Tapa. Dir. Eduardo Tolentino. 100 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (230 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699 (ramal 5602). 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. Hoje (4) e sáb. (5), não haverá sessão. R$ 50. Até 27/3.

Galileu Galilei

Denise Fraga protagoniza a história do cientista que desafiou os saberes da igreja no século 17, a partir de texto do alemão Bertolt Brecht. Dir. Cibele Forjaz. Com Ary França, Lúcia Romano e outros. 140 min. 12 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 10/4.

Memórias (Não) Inventadas

A peça mescla textos de Tennessee Williams, tendo como fio condutor ‘Lembranças de Bertha’. Em um bordel, a personagem-título tem de lidar com a saúde debilitada, o que a impede de receber clientes. Dir. André Garolli. Com Fernanda Viacava, Lara Hassum e Mateus Monteiro. 60 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. 2ª e 3ª, 21h. R$ 30. Até 26/4.

OE

Neste solo, Eduardo Okamoto dá vida a um texto livremente inspirado na obra do escritor japonês Kenzaburo Oe. Nele, um homem percebe a aproximação de sua morte e escreve para o filho um livro com a definição de todas as coisas do mundo. De Cássio Pires. Dir. Marcio Aurélio. 70 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662.

5ª a sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 19/3.

Quatro Mil Dias – Abra Seus Olhos

Do premiado autor inglês Peter Quilter, a comédia aborda relações familiares e afetivas. A montagem brasileira traz Cláudia Mello no elenco. 90 min. 12 anos. Espaço Promon (300 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, V. Olímpia, 3071-4236. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 70. Até 1º/5.

Teorema 21

A montagem do Grupo XIX de Teatro é inspirada no livro e no filme ‘Teorema’, do italiano Pier Paolo Pasolini. Com dramaturgia de Alexandre Dal Farra, o espetáculo conta a história de uma família que, após uma longa ausência, volta a morar em seu antigo lar. Dir. Luiz Fernandes Marques. 75 min. 18 anos. Vila Maria Zélia (40 lug.). R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. Até dom. (6): 6ª a dom., 17h. Grátis. De 13/3 a 1º/1: sáb. e dom., 17h. R$ 40.

MUSICAL

Estúpido Cupido

O musical, visto por mais de 20 mil pessoas no Rio, chega à cidade. Tetê (Françoise Forton) é uma atriz famosa, que vai a um encontro da turma do colégio – uma festa temática dos anos 1960 e 1970. Dir. Gilberto Gawronski. Com Clarisse Derzié Luz, Luciano Szafir e outros. 90 min. 12 anos. Teatro Gazeta (650 lug.). Av. Paulista, 900, me- trô Brigadeiro, 3253-4102. Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 100. Até 20/3.

Filhos do Brasil – Maturidade

O espetáculo de Oswaldo Montenegro tem elenco composto por atores acima de 55 anos, alunos da Oficina dos Menestréis. Com textos e canções do compositor, o roteiro percorre temas e tipos do cotidiano brasileiro. Dir. Deto Montenegro. 70 min. Livre. Teatro Dias Gomes (400 lug.). R. Domingos de Morais, 348, V. Mariana, 5575-7472. A partir de sáb. (5). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 60. Até 13/3.

O Meu Lado Homem, um Cabaré d’Escárnio

A obra de Hilda Hilst é o mote do musical dirigido por Marcelo Romagnoli. Luis Mármora vive Sápata Magáli, apresentador de um cabaré decadente. 60 min. 14 anos. Instituto Cultural Capobianco (80 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 97, Centro, 3255-8065. 3ª e 4ª, 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 4ª (9).

Urinal, o Musical

O espetáculo ganha versão brasileira com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). 135 min. (15 min. de intervalo). 10 anos. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 80. Até 21/4.

Single Singers Bar

O diretor Dagoberto Feliz retoma números dos grandes musicais da Broadway. No repertório, canções como ‘Embraceable You’, de Ira e George Gershwin. 75 min. 12 anos. Galpão do Folias (99 lug.). R. Ana Cintra, 213, metrô Santa Cecília, 3361-2223. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até dom. (6).

HUMOR

Até que o Casamento Nos Separe

Afonso Padilha, do ‘Porta dos Fundos’, assina o texto do espetáculo, que mescla a narrativa teatral com stand-up e improviso. Em cena, os atores Marco Zenni e Lilian Marchiori retratam os conflitos e fatos comuns da vida a dois. Dir. Marco Zenni. 60 min. 16 anos. Teatro Gazeta (680 lug.). Av. Paulista, 900, térreo, 3253-4102. 6ª, 21h. R$ 60. Até 18/3.

Notícias Populares – Edição Extra

O grupo Os Melhores do Mundo se inspira nas notícias de jornal. Entre os assuntos, histórias dramáticas, política e o mundo do entretenimento. 100 min. 15 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, loja 409, 3034-0075. A partir de hoje (4). 6ª e sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 80/R$ 90. Até 29/5.

ESPECIAL

Poesia Cênica Conjugada

O projeto do Teatro do Incêndio promove encontros semanais sobre poetas brasileiros, com a participação de outras companhias teatrais. Depois do bate-papo, são improvisadas cenas que dialogam com o universo do autor em questão. Hoje (4), o grupo convidado é a Cia. Pessoal do Faroeste; e o tema escolhido, a obra de Manoel de Barros. 60 min. Livre. Teatro do Incêndio (80 lug.). R. 13 de Maio, 53, Bela Vista, 2609-8561. A partir de hoje (4). 6ª, 21h. Grátis. Até 25/3.

DANÇA

Antonia

Em seu novo espetáculo, Morena Nascimento se inspira em assuntos como inquietações humanas, ciclos e ancestralidade. A coreografia é interpretada por dez bailarinos. 120 min. 14 anos. Galeria Olido. Sala Olido (236 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Estreia 5ª (10). 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 13/3.

Breve Compêndio para Pequenas Felicidades e Satisfações Diminutas

Dirigido por Luiz Fernando Bongiovanni, o espetáculo do Núcleo de Pesquisa Mercearia de Ideias tem como tema a felicidade. Ações como desacelerar e pertencer inspiraram a coreografia. 60 min. Livre. Galeria Olido. Sala Paiçandu (136 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis. Até 13/3.

Espaços Invisíveis

A Cia. Damas em Trânsito e os Bucaneiros ocupa antiga vila operária com performance inspirada em São Paulo, seus habitantes e ritmos. 60 min. Livre. Vila Maria Zélia (40 lug.). R. Mário Costa, 13, Belém, 99202-1031. A partir de sáb. (5). Sáb. e dom., 14h (em caso de chuva, não há sessão). Grátis (é necessário chegar 15 min. antes). Até 27/3.

Máquina de Dançar

No projeto de Maria Alice Poppe e Thereza Rocha, que mescla dança e instalação, o público anda pelo espaço para ver as performances. Livre. Sesc Pompeia. Galpão (60 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7720.

6ª e sáb., 19h e 20h30; dom., 17h e 18h30. Grátis. Até dom. (6).

Ocupação Marta Soares

A coreógrafa e bailarina relembra 20 anos de carreira com mostra. O primeiro espetáculo é ‘Vestígios’, inspirado em cemitérios indígenas pré-históricos e que mistura dança, vídeo e instalação. 60 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª, 6ª e sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 19/3.