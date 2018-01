Confira o roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz em SP entre os dias 17/6 e 23/6

ESTREIAS

Abnegação III – Restos

O grupo Tablado de Arruar estreia a última parte de sua trilogia com texto e direção de Alexandre Dal Farra. No enredo, cinco situações paralelas revelam uma sociedade à beira do colapso. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 5ª (23). 5ª a sáb., 21h; dom., 18h. R$ 7,50/R$ 25. Até 17/7.

O Homem do Destino

O texto de Bernard Shaw ganha montagem feita pelo Círculo de Atores. Na comédia, Napoleão encontra-se numa pousada italiana no ano de 1796, dois dias após derrotar os austríacos, aguardando correspondências (que são roubadas). Dir. Caroline Fioratti. 75 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. Estreia hoje (17). 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até 7/8.

Hotel Jasmin

Sob direção de Denise Weinberg e Alexandre Tenório, conta a história de um nordestino que vem a São Paulo para ser garçom, e tem de dividir o quarto de um hotel com um garoto de programa. A temporada faz parte da 2ª edição da Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos, do CCSP. Com Eduardo Pelizzari e Daniel Farias. 70 min. 14 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia sáb. (18). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 10. Até 10/7.

Idem

O texto de Adriana Cinti, que também integra o elenco, descreve a rotina de duas irmãs, mantidas em cativeiro por um psicopata. Dir. Lucas Romano. 60 min. 14 anos. Top Teatro (60 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Estreia hoje (17). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 26/6.

Infiéis

O texto do chileno Marco Antônio de La Parra, ganha montagem dirigida por Débora Dubois. No enredo, a história de dois casais na qual são mescladas paixões eróticas e políticas. 90 min. 14 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Centro, 3255-4380. Estreia hoje (17). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 31/7.

O Último Lutador – Ringue da Vida

Após hiato de 18 anos, Stênio Garcia volta aos palcos em. No texto de Marcos Nauer e Teresa Frota, os conflitos em um clã de lutadores. Dir. Sergio Módena. 80 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia hoje (17). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 80. Até 31/7.

REESTREIA

A Inocência do que Eu (Não) Sei

A Companhia de Teatro Heliópolis leva aos palcos o texto de Evill Rebouças, criado a partir de pesquisas em escolas da região em que o grupo teatro está instalado. Dir. Miguel Rocha. 90 min. 14 anos. Casa de Teatro Maria José de Carvalho (80 lug.). R. Silva Bueno 1.533, Ipiranga, 2060-0318. A partir de sáb. (18). Sáb., 20h; dom., 19h. R$ 5. Até 24/7.

ÚLTIMA SEMANA

O Coração de um Boxeador

A Cia. Paidéia de Teatro retrata a convivência entre um velho ex-campeão de boxe (Flávio Porto) e um jovem que cumpre pena por roubo prestando serviços em um asilo. Dir. Amauri Falseti. Com Flávio Porto e Rogério Modesto. 60 min. 10 anos. Paidéia Associação Cultural. R. Darwin, 153, Amaro, 5522-1283. Sáb., 20h. R$ 20. Até sáb. (18).

De um Dia de Pierrot ao Curto-circuito

O Grupo Emtupih Co’aga relembra os 30 anos de morte do dramaturgo Timochenco Wehbi. A peça parte de dois textos – ‘A Vida de Pierrot’ e ‘Curto-circuito’ – para expor as angustias e os conflitos do autor em sua juventude. Dir. Antonio Netto. 90 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (73 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. 4ª e 5ª, 21h. 4ª (22), não haverá sessão. R$ 50. Até 5ª (23).

Efeito Cassandra – Na Calada da Voz

A peça do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos tem como ponto de partida a personagem da mitologia grega, amaldiçoada por ter recusado o assédio de Apolo. 60 min. 12 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até dom. (19).

Entre Vãos

Espetáculo itinerante, a montagem do coletivo A Digna e do grupo Um Cafofo, dirigida por Luiz Fernando Marques, aborda a especulação imobiliária com personagens do Edifício São Vito e se passa em três locais simultaneamente. 110 min. 16 anos. Metrô Marechal Deodoro, Santa Cecília e Anhangabaú (15 lug.). Inf. e reservas: 9 8846-6080. Sáb. e 2ª, 15h. R$ 10. Até 2ª (20).

Fim de Jogo

A obra de Samuel Beckett, sobre um velho cego e paralítico, é encenada por Renato Borghi. A cenografia reproduz o apartamento do próprio ator, onde ele fez a primeira temporada da peça, em janeiro deste ano. Dir. Isabel Teixeira. 18 anos. 90 min. Sesc Vila Mariana. Sala 4 (40 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e 6ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até hoje (17).

Homens no Divã

A comédia é versão de ‘Desesperados’, de Miriam Palma, sobre os dilemas masculinos enfrentados na psicanálise. Conta com a voz de Marília Gabriela emprestada à Dra. Maczka. 90 min. 14 anos. Dir. Darson Ribeiro. Com Olivetti Herrera, Gerson Marcch. Espaço Promon (300 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. 6ª, 21h30; sáb., 21h. R$ 50/R$ 60. Até sáb. (18).

Marat – Sade

O texto do alemão Peter Weiss descreve uma encenação sobre o revolucionário Jean Paul Marat feita pelos internos do Hospício de Charenton, em 1808, sob direção do Marquês de Sade. A montagem conta com trilha sonora executada ao vivo. Dir. Reginaldo Nascimento. Com Teatro da Pequena Morte. 100 min. 16 anos. Teatro Commune (100 lug.). R. da Consolação, 1.218, Consolação, 3476-0792. 3ª, 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 4ª (22).

A Merda (La Merda)

Com direção e interpretação de Christiane Tricerri, o espetáculo é baseado no premiado texto de estreia do dramaturgo italiano Cristian Ceresoli. No monólogo, que aborda temas como a sociedade de consumo, uma fêmea está em busca de um lugar no mundo. 60 min. 18 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Rooselvelt, 158, Consolação, 3258-4449. 6ª, 21h; sáb., 22h; dom., 20h. R$ 40. Até dom. (19).

Narrativas Submersas – Tijolos d’água

O Grupo Rosas Periféricas faz apresentações ao ar livre de seu novo espetáculo. No enredo, uma família deixa sua casa e suas lembranças para viver na zona leste paulistana. Assim, a história deles e do bairro Parque São Rafael se entrelaçam. 60 min. Livre. Casa de Cultura do Parque São Rafael. R. Quaresma Delgado, 376, Pq. S. Rafael. Sáb., 15h (em caso de chuva, não haverá apresentação). Grátis. Até sáb. (18).

Só Mais Uma

Questões clássicas do imaginário feminino vêm à tona na adaptação de contos de Dorothy Parker para os palcos dirigida por Einat Falbel e Giseli Ramos. 80 min. 12 anos. Teatro Pequeno Ato (40 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 78, V. Buarque, 99642-8350. 5ª e 6ª, 21h. R$ 40. Até hoje (17).

A Voz Humana

A ópera do francês Jean Cocteau ganha montagem dirigida por Roberto Alvim. No enredo, uma mulher (Tati Helene) fala ao telefone com seu antigo amante, em uma ligação que é constantemente interrompida. 55 min. 16 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 2309-7271. 6ª, 20h; dom., 16h. R$ 40. Até dom. (19).

EM CARTAZ

Um Bonde Chamado Desejo

Na trama de Tennessee Williams, uma mulher falida se refugia na casa da irmã e entra em conflito com o cunhado. A peça venceu três categorias do 28º Prêmio Shell. Dir. Rafael Gomes. 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 26/6.

Brasil: o Futuro que Nunca Chega – D. Pedro II

Samir Yazbek leva aos palcos a segunda peça de seu projeto, que resgata nosso passado imperial para abordar questões como xenofobia e racismo. Com Cia. Teatral Arnesto nos Convidou. 70 min. 12 anos. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 10/7.

Com Amor, Brigitte

Inspirada na passagem de Brigitte Bardot pelo Brasil, narra sua fuga do hotel e refúgio no apartamento de um camareiro. Dir. Fábio Ock. Com Bruna Thedy. Pequeno Auditório do Masp (80 lug.). Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3149-5959. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 60. Até 26/6.

Contrações

No texto do inglês Mike Barlett, Emma (Débora Falabella) tem 14 encontros com sua chefe (Yara de Novaes). Nas reuniões, a gerente faz exigências cada vez mais absurdas, alterando a vida pessoal da funcionária. Dir. Grace Passô. 80 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (620 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 80. Até 26/6.

Os Dois e Aquele Muro

Com direção de Francisco Medeiros, a peça narra uma noite em que dois homens solitários – interpretados pelos atores Plínio Soares e Luciano Gatti – se conhecem e iniciam um jogo de sedução e poder. 60 min. 16 anos. Espaço dos Fofos (80 lug.). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. 2ª, 3ª e 4ª, 21h. R$ 30. Até 3/8.

Gata em Telhado de Zinco Quente

O clássico de Tennessee Williams ganha versão do Grupo Tapa. A peça narra a celebração pelos 65 anos de um rico patriarca – e os conflitos que a ambição por sua herança gera. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. Com Bárbara Paz, Zécarlos Machado e Augusto Zacchi. 120 min. 14 anos. Centro Cultural Banco do Brasil (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, 3113-3651. 4ª a sáb., 20h; dom., 19h.R$ 20. Até 26/6.

Histeria

Em 1938, o pintor surrealista Salvador Dalí visita Sigmund Freud. O pai da psicanálise já está doente, à beira da morte. É esse encontro histórico (e improvável) o mote da peça, escrita pelo britânico Terry Johnson. Dir. Jô Soares. Com Pedro Paulo Rangel, Cássio Scapin. 105 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670- 8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

Hysterica Passio

No texto da espanhola Angélica Liddell, Hipólito é um menino de 12 anos que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. Dir. Reginaldo Nascimento. Com Alessandro Hernandez e Amália Pereira. 80 min. 14 anos. SP Escola de Teatro. Sala R1 (60 lug.). Pça. Roosevelt, 210, República, 3775-8600. Sáb., 21h30; dom. e 2ª, 20h. Grátis. Até 4/7.

Música Perfeita para o Suicídio

A segunda peça da Cia. dos Infames foi criada a partir dos escritos de Emil Cioran. No enredo, a angústia e a lucidez de um jovem que, tomado pela insônia, inicia reflexões sobre a vida. Dir. Cristiano Burlan. Com Henrique Zanoni. 60 min. 14 anos. Teatro e Bar Cemitério de Automóveis (40 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 9 4970-2627. 3ª, 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 30/6.

Oito Balas

Com direção de Kléber Montanheiro, a Companhia do Ruído apresenta peça sobre o encontro, em um bar, de Marion com Jean, homem entristecido que acaba de perder um amor. 60 min. 18 anos. Espaço Satyros (75 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 222, Centro, 3258-6345. Sáb., 23h59. R$ 30. Até 25/6.

Para Tão Longo Amor

A peça escrita por Maria Adelaide Amaral retrata um casal, vivido por Leopoldo Pacheco e Regiane Alves, que questiona seus papéis dentro da relação. 70 min. 14 anos. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Jr., 1.089, piso G1. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70. Até 31/7.

Projeto Brasil

A montagem é composta por um conjunto de performances criadas a partir da reflexão dos próprios artistas sobre o País. Dir. Marcio Abreu. Com Giovana Soar, Nadja Naira e Rodrigo Bolzan. 80 min. 16 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculo I (80 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 17/7.

Rainhas do Orinoco

O diretor Gabriel Villela mergulha no universo da cultura popular latino-americana. Na peça, Mina (Walderez de Barros) e Fifi (Luciana Carnieli) são atrizes de teatro que ganham a vida a bordo de um barco, pelo rio Orinoco. 90 min. 14 anos. Teatro Vivo. Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 9 7420-1529. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom.,18h. R$ 50/R$ 80. Até 3/7.

A Última Dança

No solo, a atriz Natalia Gonsales dá vida à escritora e filósofa francesa Simone Adolphine Weil (1909-1943), que se tornou operária para poder escrever sobre o cotidiano de dentro das fábricas. 60 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (80 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. 2ª, 21h. R$ 30. Até 15/8.

MUSICAL

Os Dez Mandamentos – O Musical

Após sucesso nos formatos de novela e filme, o episódio bíblico ganha versão para os palcos. Com direção de Fernanda Chamma, a adaptação de Emilio Boechat reúne 27 atores e 7 músicos. A trilha sonora inédita é assinada por Wladimir Pinheiro. Com Julio Mancini, Thiago Machado e outros. 120 min. Livre. Teatro Procópio Ferreira (624 lug.). R. Augusta, 2.823, metrô Consolação, 3083-4475. Estreia hoje (17). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 18h e 21h; dom., 17h e 20h. R$ 90/R$ 150. Até 2/10.

Gabriela, um Musical

O clássico de Jorge Amado ganha versão musical dirigida por João Falcão. Com Daniela Blois no papel-título, reúne 30 canções, de Pixinguinha a Marisa Monte. 160 min. Livre. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 18h. R$ 60/R$ 190. Até 7/8.

Orlando Silva – O Cantor das Multidões

Em 2004, Tuca Andrada protagonizou o musical ‘Orlando Silva – O Cantor das Multidões’. Agora, o ator volta a interpretar 20 canções clássicas, mas sem enredo, em Orlando Silva – Nada Além. A direção é de Inez Viana. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Hoje (17), 21h30; sáb. (18), 21h; dom. (19), 19h. R$ 40/R$ 100.

Wicked

O musical revisita a terra de Oz, anos antes da chegada de Dorothy, para narrar as aventuras de Glinda e Elphaba e os segredos por trás da transformação das jovens em ‘fada boa’ e ‘bruxa má’. 150 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 50/R$ 280. Até 31/7.

ESPECIAL

II Mostra de Teatro no Ônibus

Organizado pela Trupe Sinhá Zózima, o evento convida cinco grupos de teatro para apresentar peças dentro de um ônibus, que sai do Parque Dom Pedro II. Nesta 3ª (21), é a vez da Cia. Asfalto de Poesia apresentar ‘Eu Transito’ (60 min., 12 anos), que busca resgatar um olhar poético em meio à hostilidade do cotidiano urbano. A capacidade é de 30 passageiros por sessão. Terminal Urbano Parque Dom Pedro II. Plataforma Zero. Av. do Estado, s/nº, Sé. 3ª, 20h. Grátis. Até 26/7.

Agora Eu Vou Ficar Bonita

Regina Braga encena, ao lado do músico Celso Sim, esta peça. Escrito pela atriz em parceria com Drauzio Varella, o espetáculo reflete sobre o processo de envelhecimento. A sessão, única e vespertina, faz parte do projeto ‘Cá Entre Nós’, voltado ao público idoso. Dir. Isabel Teixeira. 90 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (23), 15h. R$ 6/R$ 20.

Ãrrã

No espetáculo com texto e direção de Vinicius Calderoni, os atores Luciana Paes e Thiago Amaral se desdobram em múltiplos personagens, com saltos no tempo e no espaço. Eles vão, por exemplo, de uma mesa de bar até uma aldeia na África. 70 min. 12 anos. Teatro Municipal João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, metrô Santa Cruz, 5573-3774. Hoje (17) e sáb. (18), 21h; dom. (19), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

A Geladeira

Uma geladeira surge na sala de um homem, em seu aniversário de 50 anos. Ao abrir a porta, pessoas importantes de sua trajetória começam a sair dela. Texto Raúl Damonte Botana. Dir. Nelson Baskerville. Com Fernando Fecchio. 50 min. 14 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (21), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Na Selva das Cidades – Em Obras

O projeto da Mundana Companhia – resultado de uma pesquisa que já dura 13 meses, a partir do texto de Bertolt Brecht – promove, agora, sessões de treinamento do elenco abertas ao público. A diretora Cibele Forjaz estará presente nos dois dias. Com Aury Porto, Carol Badra e outros. 180 min. 14 anos. Tusp (40 lug.). R. Maria Antônia, 294, metrô Santa Cecília, 3123-5233. Dom. (19), 11h/14h (com Cibele Forjaz e Lu Favoretto); 24/6, 15h/18h (com Cibele Forjaz e Lucia Gayotto). R$ 20.

Réquiem para um Amigo da Multidão

O monólogo aborda a vida e a obra do arquiteto, teatrólogo e artista plástico Flávio Império (1935-1985). A narrativa não linear mistura sua história com a do próprio teatro. Dir. Renata Zhaneta. Com Nei Gomes. 70 min. 10 anos. Teatro Municipal Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Hoje (17) e sáb. (18), 21h; dom. (19), 19h.

Teatro Raposo

O mais novo teatro da cidade, que fica na região do Butantã, recebe programação que inclui peças, shows, espetáculos infantis e de stand-up. Entre as atrações, está a comédia ‘Casal TPM’, em que Paula Giannini (que também assina a direção) e Amauri Ernani dão vida a um casal cheio de conflitos, que tenta salvar seu casamento (75 min., 12 anos). Teatro Raposo. Sala Irene Ravache (252 lug.). Raposo Shopping. Rod. Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa Vista, 3031-1952. ‘Casal TPM’: sáb., 22h. R$ 40. Até 27/8.

DANÇA

Jardim Noturno

O espetáculo da Cia. de Dança Siameses, dirigida por Mauricio Oliveira, busca explorar movimentos mínimos, fragmentados, em busca do gesto essencial. Dir. Mauricio de Oliveira. 50 min. Livre. Centro de Referência da Dança (70 lug.). Galeria Formosa, nos baixos do Viaduto do Chá, s/nº, Centro, 3214-3249. Hoje (17) e sáb. (18), 19h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Lugar do Outro

O espetáculo da Cia. Damas em Trânsito e os Bucaneiros integra mostra de repertório em comemoração aos dez anos do grupo. Em uma plateia móvel, o público assiste às cenas por diferentes ângulos. 50 min. Livre. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos II (32 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (17) e sáb. (18), 20h; dom. (19), 17h. R$ 6/R$ 20.

Marcela Banguela

Com direção e interpretação de Natália Mendonça, reflete sobre os desafios enfrentados em uma cidade. 40 min. 18 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (20 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 2ª a 4ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 4ª (22).

São Paulo Companhia de Dança

O grupo estreia ‘Suíte para Dois Pianos’, do alemão Uwe Scholz, inspirada nas obras do artista plástico Wassily Kandinsky e do músico Sergei Rachmaninoff. Ou- tras coreografias estão no programa: ‘The seasons’ (2014), de Édou- ard Lock, e ‘Sechs Tänze’ (1986), de Jirí Kylián. 90 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 5ª (23) e 25/6, 21h; 24/6, 21h30; 26/6, 18h. R$ 20/R$ 40.

Tempo Suspenso

A imigração e a questão dos refugiados são os temas que norteiam o espetáculo dirigido por Mirtes Calheiros, com a Cia. Artesãos do Corpo. 75 min. 14 anos. Funarte. Sala Reneé Gumiel (60 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 6ª e sáb., 19h30; dom., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (19).