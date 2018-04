Confira o roteiro de Exposições

A seguir, as principais exposições entre os dias 4/12 e 10/12:

Inaugurações

Guilherme Botelho. A exposição ‘Voltar ao Lugar Onde se Foi Feliz’ encerra a temporada do projeto ‘Nova Fotografia’ deste ano. Na mostra, Botelho apresenta fotografias panorâmicas, feitas entre 2010 e 2014 em países como Quênia, Espanha e Estados Unidos. Na abertura, será lançado um livro sobre o ‘Nova Fotografia’. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/ 21h (dom., 11h/ 20h; fecha 2ª). Inauguração:5ª (10), 19h. Grátis. Até 24/1/2016.

Foto: divulgação

+ Em março de 2016, o MAC-USP percorre seu acervo na mostra Visões da Arte no Acervo do MAC-USP 1900-2000. A partir de sábado (5), é possível ver a montagem da exposição e 24 obras de nomes, como Kandinsky (foto) e Brecheret. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (5), 11h. Grátis. Até 28/2/2016.

Investigações Gráficas. A mostra coletiva reúne 40 obras inéditas de Renata Bueno, Simone Rebelo e Francisco Maringelli. Nas criações, os artistas usam diferentes técnicas de gravura, como a serigrafia e a xilografia. Graphias. R. Joaquim Távora, 1.605, V. Mariana, 5539-1358. 11h/18h (sáb., 11h/15h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (5). Grátis. Até 19/12.

+ Amelia Toledo ganha mostra com criações recentes

Urbânia. O projeto convidou nove fotógrafos a registrar personagens da cidade de São Paulo. Com curadoria de Isabela Senatore, que também expõe na mostra, estão 27 fotografias de nomes como Patrícia Gaffo e Vera Ferro. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (dom., 11h/20h; fecha 2ª). Inauguração: 4ª (9), 20h. Grátis. Até 3/1/2016.

Última semana

19º Festival Sesc_Videobrasil. A programação reúne obras de mais de 90 artistas. Sede da Videobrasil, o novo Galpão VB recebe projetos de Carlos Monroy, Cristiano Lenhardt, Keli-Safia Maksud e Ting-Ting Cheng. Já o Sesc Pompeia exibe 56 trabalhos do edital, além de criações de cinco convidados, como a mineira Sônia Gomes. Programe-se pelo www.19festival.com. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 10h/21h (dom., 10h/19h). Grátis. Até dom. (6).

Galpão VB. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. 13h/19h (3ª, 14h/21h; fecha sáb. e dom.). Grátis. Até dom. (6).

André Liohn. Vencedor do Robert Capa Gold Medal, o fotógrafo expõe um ensaio sobre o Brasil na mostra ‘Revogo’. Nela, Liohn traz cerca de 60 imagens que abordam a violência no País. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, 3321-4400.9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (6).

Arte Moderna na Coleção da Fundação Edson Queiroz. Do acervo da Fundação Edson Queiroz, de Fortaleza, foram selecionadas 60 obras. O recorte traz nomes importantes da arte moderna brasileira, como Lasar Segall, Candido Portinari e Hélio Oiticica. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até dom. (6).

Cláudio Cruz. O projeto Nova Fotografia, do MIS, traz a mostra ‘Efêmero Eterno’. Na série, Cruz utiliza luz e sombra para criar uma atmosfera enigmática em cenas do cotidiano. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (dom., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (6).

Dante em Dalí: Realidade Onírica. A mostra comemora os 750 anos do nascimento de Dante Alighieri. Estão reunidas cerca de cem gravuras de Salvador Dalí, inspiradas na obra ‘A Divina Comédia’. Colégio Dante Alighieri. Al. Jaú, 1.061, Cerq. César, 3179-4400. 10h/17h. Grátis. Até 3ª (8).

Darcílio Lima. A obra do surrealista cearense é visitada em 45 trabalhos. Entre desenhos, gravuras e

pinturas, há três peças da série Che Guevara, na qual ele trabalha com serigrafias de Antonio Manoel. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (6).

Mai-Britt Wolthers. Radicada no Brasil, a artista dinamarquesa reúne, em ‘Azul no Negro’, trabalhos inspirados nas florestas brasileiras. São criações em vídeo, pinturas e instalações. Galeria Eduardo Fernandes. R. Harmonia , 145, V. Madalena, 3812-3894. 10h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (5).

Sérgio Sister. O artista traz 40 trabalhos recentes. Entre as obras, criações inéditas das séries ‘Caixinhas’ e ‘Pontaletes’, iniciadas em 2007. Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 3063-2344. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até dom. (6).

Ter Lugar para Ser. Discutindo a relação entre a arquitetura e as artes plásticas, o curador Mario Gioia reuniu criações de 12 artistas. Entre eles, Caio Reisewitz, Clara Ianni e Vivian Caccuri. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (sáb. e dom., 10h/ 18h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (6).

Em cartaz

As Donas da Bola. A mostra reúne 42 obras de onze fotógrafas, entre elas, Nair Benedicto, Luciana Whitaker e Bel Pedrosa. Nas imagens, elas registraram a relação das mulheres com o futebol pelo País. Museu do Futebol. Estádio do Pacaembu. Pça. Charles Miller, s/nº, 3664-3848. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 3/4/2016.

Eduardo Viveiros de Castro. O antropólogo é lembrado por seu trabalho como fotógrafo na mostra. São expostas cerca de 400 imagens que percorrem sua carreira – dos projetos com o cineasta Ivan Cardoso às pesquisas na Amazônia. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 7h30/ 21h30 (sáb., 10h/21h30; dom., 10h/17h30; fecha 2ª). Grátis. Até 17/1/2016.

Frida Kahlo. A mostra estabelece conexões entre Frida e outras modernistas que trabalharam no México, como Leonora Carrington, Maria Izquierdo e Remedios Varo. São cerca de cem obras no total, sendo 33 criações assinadas por Frida. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis). Até 10/1/2016.

A Gravura de Arthur Luiz Piza. Na Estação Pinacoteca, é exibida uma coleção de 137 gravuras doadas por Piza à instituição – visitando suas experimentações desde que se mudou para a França, nos anos 1950. O paulistano também ganha mostra na Galeria Raquel Arnaud. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/18h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 12/2/2016.

Marcelo Grassmann. Na mostra, obras de Grassmann (1925-2013) são expostas ao lado de pessoas com Síndrome de Down. As obras são resultado de oficinas feitas por sua mulher Zizi Grassmann no Instituto Olga Kos. Na 5ª (10), às 19h, é lançado um livro sobre sua carreira. Cinemateca Brasileira. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 10h/ 22h. Grátis. Até 13/12.

Nair Benedicto. A mostra ‘Por Debaixo do Pano’ visita a carreira da fotógrafa. Estão reunidas desde obras do período da ditadura militar até seus trabalhos mais recentes. No sábado (5), às 11h, Nair participa de um bate-papo com o curador Diógenes Moura e a filósofa Maria Lucia Montes. Casa da Imagem. R. Roberto Simonsen, 136-B, Centro, 3241-1081. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 7/2/2016.

A Nossa Invenção da Arte. A mostra coletiva apresenta a coleção de Ladi Biezus, ao longo de 45 anos. São exemplares de arte popular, assinados por nomes como Véio, Mirian Inês da Silva e Agnaldo Manoel dos Santos. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. 10h/ 17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 3/1/2016.

Paulo Pasta. Mais de 60 obras recentes do pintor ocupam a Galeria Millan e seu novo anexo. Na mostra, os dois espaços exploram tanto seu trabalho em arte abstrata quanto em figurativa – com paisagens inspiradas em sua terra natal, Ariranha. Galeria Millan e Anexo. R. Fradique Coutinho, 1.360 e 1.416, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 19/12.

Saideira. Em 2016, a Casa Triângulo se muda para a região dos Jardins. Para se despedir de sua sede no Itaim Bibi, a mostra coletiva reúne obras dos artistas representados pela galeria, como Yuri Firmeza, Ivan Grulo e Nazareth Pacheco. Casa Triângulo. R. Pais de Araújo, 77, Itaim Bibi, 3167-5621. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 19/12.

Uma Coleção Particular – Arte Contemporânea no Acervo da Pinacoteca. Em 60 obras, a Pinacoteca reúne suas aquisições e doações mais recentes. Com foco na arte contemporânea brasileira, feita a partir dos anos 1980, estão expostas criações de 50 artistas – entre eles, Iberê Camargo, Tunga e Paulo Monteiro. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/ 18h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 31/1/2016.

Especial

Foto: Cauê Diniz/divulgação

+ Da Holanda, o encontro What Design Can Do faz sua 1ª edição brasileira. A programação reúne grandes nomes nacionais e internacionais, como os designers Marije Vogelzang, Marcelo Rosenbaum (fot0) e Stefan Sagmeister. Teatro Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis. 2ª (7) e 3ª (8), 10h30/18h. R$ 400/R$ 690. Inf.: http://oesta.do/wdcd2015

Fotroca. Idealizado por Ricardo Biserra e Mônica Borges, o evento é um encontro entre fotógrafos. Para participar da troca de trabalhos, o fotógrafo deve levar uma imagem de sua autoria, impressa em papel fotográfico. Às 16h, Cristiano Mascaro participa de um bate-papo sobre seus livros mais recentes. Sesc Pinheiros. Sala de Oficinas. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (5), 14h/18h. Grátis.

Mesa Redonda sobre Leonilson. O encontro faz parte do ‘Projeto Leonilson’, que produzirá um catálogo sobre sua obra, com previsão de lançamento em 2017. Mediado por Ricardo Resende e Ana Lenice Dias, o debate terá a presença de especialistas da área e antigos amigos do cearense, como o curador Adriano Pedrosa e a artista Leda Catunda. MAM. Auditório. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Alvares Cabral, s/nº, portão 3, 5572-1534. 4ª (9), 10h/16h. Grátis (é necessário se inscrever por telefone).

Zezão. Neste sábado (5), o artista abre seu estúdio, o Overground Art Gallery, para o público. Zezão, famoso por pintar galerias pluviais da cidade, estará no local para apresentar obras recentes e criações mais antigas. Al. Nothmann, 280, cj. 2, Campos Elíseos, 97054-9907. Sáb. (5), a partir das 12h. Grátis.