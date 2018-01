Confira o roteiro de exposições da semana

INAUGURAÇÕES

Exposição Fotográfica Efímera

A mostra reúne fotos de arquitetura. Pelo uso de enquadramentos fixos, registram quatro situações de ocupação de determinados es- paços da cidade. Escola da Cidade. R. Gal. Jardim, 65, Centro, 3258-8108. 10h/20h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (1º), 19h30. Grátis. Até 1º/7.

O Impasse do Design: Mobiliário de Lina Bo Bardi: 1959 – 1992

A mostra se volta para o mobiliário de materiais simples desenhado por Lina Bo Bardi para os prédios que projetou. Na exposição, 13 peças originais do Masp, do Museu de Arte Moderna da Bahia e do Sesc Pompeia são expostas. Casa de Vidro. R. Gal. Almério de Moura, 200, Morumbi, 3744-9902. 10h/16h (fecha 2ª, 3ª e 4ª). Inauguração: dom. (29). Grátis. Até 31/7.

Mendes Wood DM

Na mostra ‘Mil Maneiras de Matar um Monstro’, a artista expõe videoinstalações, esculturas em látex, cerâmicas, pinturas e obras em outros suportes que lidam com a construção de identidades, num movimento contra qualquer tipo de normatividade. A coletiva ‘Prediction’, com curadoria Milovan Farronato, também é inaugurada na ocasião. R. da Consolação, 3.358, Cerq. César, 3081-1735. 10h/19h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (28), 16h. Grátis. Até 6/8.

Pintura sobre Madeira: Um Suporte, Duas Visões

Na mostra, Alice NM e Rubens Matuck expõem painéis de madeira pintados. Enquanto ela cria naturezas mortas nas superfícies, Matuck se usa de texturas e tonalidades agregadas ao suporte.

Ateliê Galeria Priscila Mainieri. R. Isabel de Castela, 274, V. Madalena, 3031-8727. 14h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (2), 17h30. Grátis. Até 2/7.

Newman Schutze

Na instalação ‘O Homem de Aran’, da mostra ‘Morfologias’, o artista expõe uma série de 64 desenhos, intercalados com imagens de ‘Os Pescadores de Aran’ (1934), de Robert J. Flaherty. As imagens ganham sequência contínua em televisões. Galeria Eduardo Fernandes. R. Harmonia, 145, V. Madalena, 3812-3894.10h/19h (sáb. 11h/15h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (31), 19h. Grátis. Até 16/7.

Ocupação Vesica Piscis

A exposição aborda a influência de Rudolf Laban, do expressionismo alemão na dança, e Maria Duschenes, que propagou seu método no Brasil. Além de performances, uma exposição reúne objetos como os de Claudio Lux (foto). MAC. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (28), 15h. Grátis. Até 10/7.

Vestígios – A Relação do Homem com o Alimento

A coletiva tem como tema a comida. Artistas como Lenora de Barros (foto) e chefs como Neka Menna Barreto, que faz uma instalação comestível, expõem trabalhos sobre o tema. Galeria Rabieh. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 147, Jd. América, 3062-7173. 11h/19h (fecha 2ª). Inauguração: 3ª (31). Grátis. Até 30/6.

ÚLTIMA SEMANA

Antonio Benetazzo, Permanências do Sensível

O artista foi perseguido e morto em 1972, durante a ditadura militar. Sua carreira é lembrada na mostra, que reuniu cerca de 90 obras, incluindo seus últimos desenhos, feitos em 1971, quando voltou do exílio em Cuba. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (29).

Carlos Eduardo Uchôa

Os diferentes estados da matéria – gasoso, líquido e sólido – são o fio condutor das oito fotografias que compõem ‘Infinito Olhar’. Na mostra, o monge também exibe pinturas recentes. Galeria Berenice Arvani. R. Oscar Freire, 540, Cerq. César, 3088-2843. 10h/ 19h30 (6ª, até 19h; fecha sáb. e dom.). Grátis. Até hoje (27).

Di Cavalcanti –Conquistador de Lirismos

A mostra exibe a produção de Di Cavalcanti (1897-1976) entre 1925 e 1949. O recorte lança olhar para um período de amadurecimento de sua pintura, marcado pela sua primeira viagem à Europa. Galeria Almeida e Dale. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3887-7130. 10h/18h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (28).

Erika Verzutti

Inspirada na tela ‘Sol Poente’, de Tarsila do Amaral, Erika utiliza materiais como argila e fibra de vidro para criar grandes figuras que remetem a cisnes. As esculturas estão na Pivô na mostra ‘Cisne, Pepino, Dinossauro’. Pivô. Av. Ipiranga, 200, lj. 54, República, 3255-8703. 13h/20h (sáb., 13h/19h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (28).

François Morellet

Em seu aniversário de 90 anos, o francês é homenageado em ‘A Regra do Jogo’. Referência na arte abstrata, a produção do artista é apresentada em 16 obras, criadas entre os anos 1960 e 1970. Dan Galeria. R. Estados Unidos, 1.638, Jd. Paulista, 3083- 4600. 10h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 3ª (31).

Galeria Raquel Arnaud

Dois nomes da Geração 80 ganham mostras na galeria. Em ‘Fausto’, Ester Grinspum criou obras inspiradas no romance ‘Doutor Fausto’, de Thomas Mann. Já ‘Arranjos’ traz três séries recentes de Elizabeth Jobim. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (28).

José Spaniol

O artista gaúcho ocupa o octógono da Pinacoteca com a instalação ‘Tiamm Schuoom Cash!’. Nela, Spaniol apresenta dois grandes barcos de madeira, sustentados por escoras de bambu. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até dom. (29).

Lembre-se de Lembrar

Na exposição coletiva, a curadora Alexia Tala aborda a conjuntura política, social e econômica da América Latina pelas obras de dez artistas estrangeiros. Estão reunidas criações de nomes como Melanie Smith, Alfredo Jaar e Enrique Ramirez. Carbono Galeria. R. Joaquim Antunes, 59, Jd. Paulistano, 4564-8400. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (28).

Métal – Germaine Krull

A mostra resgata a série fotográfica ‘Métal’, da polonesa Germaine Krull (1897-1985), que foi publicada em formato de fotolivro em 1928. São expostos 64 registros de estruturas metálicas em cidades europeias. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. 11h/19h (fecha 3ª). Grátis. Até 2ª (30).

O Muro: Rever o Rumo

A mostra coletiva reabriu a Central Galeria, que está sob nova direção. Nela, são exibidos trabalhos de 15 artistas, como Carla Chaim, Tiago Mestre, Alice Quaresma e Felipe Seixas. Central Galeria. R. Mourato Coelho, 751, Pinheiros, 2645-4480. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (28).

Paisagem nas Américas: Pinturas da Terra do Fogo ao Ártico

Parceria entre a Pinacoteca, a Art Gallery of Ontario e a Terra Foundations for American Art, a mostra aborda a pintura de paisagem no continente americano. As 105 obras contemplam mais de um século de produção – com nomes como Tarsila do Amaral, Pedro Américo e Georgia O’Keffe. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até dom. (29).

A Pele e a Espessura do Desenho

O desenho e suas técnicas são o mote da mostra. Sob a curadoria da portuguesa Maria de Fátima Lambert, a mostra reúne criações de cinco artistas: Nazareno, Paulo Climachauska, Amélie Bouvier, Renato Leal e Sofia Pidwell. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 7h30/21h30 (sáb., 10h/21h30; dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (29).

Quadro, Desquadro, Requadro

Parte do Arte Atual Festival, a mostra se volta para a experiência do enquadramento nas artes. Fazem parte da exposição Ana Mazzei, Renata De Bonis, Manuela Eichner, Patricia Araújo, Claudia Briza e Marcia Beatriz Granero, que exibem vídeos, instalações e realizam performances e palestras sobre o assunto. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (29).

Rodrigo Bueno

Na mostra, a instalação ‘A Ferro e Fogo’, com grades de ferro de diferentes tamanhos com pedaços de raízes e plantas. Galeria Marília Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 131, Itaim Bibi, 3079-0853. 10h30/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 3ª (31).

Os Trabalhadores e os 100 Anos do Samba

Organizada pela União Geral dos Trabalhadores, a mostra reúne 30 painéis fotográficos que estão expostos nos postes da ciclovia da Avenida Paulista. Nas imagens, a relação histórica entre o samba e a luta dos trabalhadores. Av. Paulista. 24h. Grátis. Até 2ª (30).

EM CARTAZ

Acervo em Transformação

A mostra retoma os emblemáticos cavaletes de vidro de Lina Bo Bardi como parte do projeto expográfico da pinacoteca do museu. Com adaptações técnicas, as peças expõem 119 obras do acervo do Masp, de artistas como Matisse e Portinari. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). Fecha dom. (29). R$ 25 (3ª, grátis). Por tempo indeterminado.

Antonio Maluf: Construções de uma Equação

A exposição presta uma homenagem ao artista. Com curadoria de Fabio Magalhães, a retrospectiva percorre 50 anos de sua carreira em 120 obras – incluindo criações do acervo de sua família, raramente expostas. Galeria Frente. R. Melo Alves, 400, Jd. Paulista, 3061-3155. 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 4/6.

Barrão

Na exposição ‘Paleotoca’, o artista carioca exibe 20 esculturas de resina que retomam o universo do colecionismo. O título faz referência às tocas gigantes e labirínticas cavadas por animais como a preguiça. Galpão Fortes Vilaça. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3032-7066. 10h/19h

(sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 18/6.

Caixa Cultural

A coletiva ‘Artéria 40 Anos’ reúne mais de 60 obras (serigrafias, objetos, vídeos e áudios) relacionadas à publicação independente de poesia experimental, que também tem suas edições originais expostas. Já ‘Transmigração’ reúne a produção de Arnaldo Dias Baptista: desenhos, pinturas, colagens e objetos. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 17/7.

O Caminho das Coisas

A exposição surge do projeto ‘Encontros com o Acervo’, que qualifica os objetos do Museu da Imigração por meio de debates coletivos. As peças do acervo têm seu caminho até a exposição final contextualizado. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h (dom., a partir das 10h; fecha 2ª). R$ 6. Até 28/8.

Camila Picolo

A artista expõe pelo programa Nova Fotografia, do MIS. Em ‘Acasos /p/reparados’, ela reúne 12 fotografias – registros de paisagens urbanas de São Paulo, Santos e Salvador. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/21h (sáb., 10h/22h; dom. e fer., 11h/ 21h; fecha 2ª). Grátis. Até 12/6.

A Casa

A partir do poema de Vinícius de Moraes, a mostra reúne 18 obras de artistas como Leda Catunda e José Carratu. Sob a curadoria de Katia Canton, cada criação é exposta como se exercesse função em uma casa. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 31/7.

Claudia Andujar

A luta dos povos indígenas é um tema recorrente para a artista, que apresenta séries fotográficas, como ‘Casa’, dos anos 1970. Paralelamente, a galeria exibe o filme ‘Xapiri’, de Gisela Motta e Leandro Lima. Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 4/6.

Coleções em Diálogo: Museu Paulista e Pinacoteca de São Paulo

Ainda nas comemorações dos seus 110 anos, a mostra propõe um diálogo entre as coleções da Pinacoteca e do Museu Paulista. São exibidas 50 criações – o que inclui peças do acervo do ‘museu do Ipiranga’, fechado para reformas. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 29/1/2017.

Contando Ovelhas Elétricas

Sob a curadoria de Paulo Miyada, são expostas nove obras de Gisela Motta e Leandro Lima. As criações são inspiradas no livro de Philip K. Dick, adaptado para o cinema no filme ‘Blade Runner’. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 10h30/21h (sáb., dom. e fer., 11h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/6.

Dudi Maia Rosa

A mostra ‘VRIDO’ reúne 70 obras inéditas. As peças são feitas com resina pigmentada – algumas,

com formas pontiagudas, remetem ao trabalho de Sergio Camargo. Galeria Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/6.

Elisângela Leite

Na exposição ‘Maré’, a artista explora o cotidiano da favela da Maré, no Rio. Nas fotos, a tensão entre a imagem paradisíaca da cidade e a rotina difícil de grande parte da população. Sesc Santana.

Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 24h. Grátis. Até 31/7.

Fernando Lemos: Alguém Sonhando Longe Daqui

A mostra reúne 71 obras do artista português. Entre elas, estão fotografias como ‘A Mão e a Faca’ (1949/ 1952), feitas durante sua ligação com o surrealismo. No sábado (28), às 11h, o artista participa de

um bate-papo com o curador Paulo Miyada e a pesquisadora Anateresa Fabris. Anexo Millan.

R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/6.

Flavio Cerqueira

Na exposição ‘Se Precisar, Conto Outra Vez’, Cerqueira expõe seis es- culturas inéditas. As obras questionam o aprendizado da história do País a partir de um ponto de vista europeu. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, 3167-5621. 10h/19h(fecha dom.). Grátis. Até 11/6.

Galeria Lume

O espaço recebe individuais de Gal Oppido (‘Sentidos da Pele’) e Akira Cravo (‘Bahia seus Sentidos’). Oppido se volta ao maior órgão humano em ensaios que incluem fotografia, escultura, performance e desenho. Cravo expõe 14 fotografias que focam o povo baiano. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha 2ª). Grátis. Até 18/6.

Galpão VB

Premiado no 19º Festival Sesc_Videobrasil, Haroon Gunn-Salie leva à sede da Associação Videobrasil ‘Agridoce’, sobre a tragédia em Mariana. O espaço também recebe Karol Radziszewski e Vitor Cesar na segunda edição de ‘Acervo Videobrasil em Contexto’. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. 12h/18h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/6.

Gilberto Freyre: Vida, Forma e Cor

A exposição explora a relação do escritor com as artes visuais. Além de exibir desenhos que Freyre fazia para os netos, explora o diálogo entre sua obra literária e suas ilustrações. Caixa Cultural São Paulo. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 10/7.

Gravura na Ponta da Faca

A mostra coletiva reúne trabalhos de Francisco Maringelli e Cláudio Caropreso. Nas obras, os artistas tomam como tema o espaço urbano de São Paulo. Biblioteca Mário de Andrade. R. Dr. Bráulio Gomes, 125/39, República, 3775-1402. 9h/17h (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Fecha de hoje (27) a dom. (29). Grátis. Até 25/6.

Histórias da Infância

Da arte asiática à brasileira, a mostra reúne 200 obras que retratam e abordam a infância em diferentes épocas e países. Além de englobar grandes nomes, como Renoir e Van Gogh, o conjunto de trabalhos inclui artistas contemporâneos e até desenhos de crianças. Masp. Av. Paulista, 1.578,

metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/ 18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). Fecha dom. (29). R$ 25

(3ª, grátis). Até 31/7.

Idas e Vindas – Segall e o Brasil

Na mostra, o Museu Lasar Segall apresenta um recorte de seu acervo com foco na produção do pintor no Brasil. São expostas cerca de 80 criações, além de objetos de seu ateliê e de sua residência. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. 11h/19h (fecha 3ª). Grátis. Até 26/9.

José Bernnô

Com curadoria de Marco Gianotti, a mostra individual reúne 11 pinturas. As amplas superfícies cromáticas criadas pelo artista paulistano revelam ecos de sua experiência como pintor automotivo. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. 11h/19h (sáb., até 15h; fecha dom.). Fecha de hoje (27) a dom. (29). Grátis. Até 30/6.

Lado a Lado – Os Objetos Ativos de Willys de Castro

Em comemoração aos 90 anos de nascimento de Willys de Castro (1926-1988), a mostra tem foco nos famosos ‘Objetos Ativos’. Das cerca de 30 obras que compõem a série, foram reunidas 13 peças. Além delas, são expostos textos e poemas raros do mineiro. IAC. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, 1° andar, V. Mariana, 3255-2009. 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Fecha de hoje (27) a dom. (29). Grátis. Até 9/7.

Luiz Braga

Com a fotografia, o paraense se propõe a registrar a realidade do povo amazônico. Na mostra ‘Sideral’, ele traz um recorte de 20 obras de sua carreira, produzidas nos arredores de Belém, entre 1982 e 2015. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. 10h/19h (sáb., 10h/17h;

fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/6.

Marcelo Zocchio e a Imagem Materializada

Com curadoria de Tadeu Chiarelli, a mostra tem foco nas pesquisas mais recentes do artista com a fotografia. Estão reunidos 25 trabalhos, incluindo fotografias, objetos e registros de intervenções. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 6/6.

Mauro Restiffe

Em ‘Rússia’, Mauro Restiffe expõe fotografias em preto e branco que exploram dois momentos de Moscou e São Petersburgo – enquanto algumas imagens datam dos anos 1990, outras foram feitas em 2015. Galeria Fortes Vilaça. R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 18/6.

Michel Zózimo

Em ‘A Mão Prolongada e as Ciências do Sonho’, que ocupa o segundo andar do prédio da galeria, o artista parte de estudos superficiais de religiões obscuras e seitas agnósticas para criar suas peças. Na mostra, são expostos desenhos, objetos e esculturas. Sé Galeria. R. Roberto Simonsen, 108, Centro, 3107-7047. 11h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Fecha de hoje (27) a 2ª (30). Grátis. Até 6/8.

Mulheres em Fúria

As artistas Panmela Castro (Anarkia Boladona) e Siss apresentam intervenções na zona norte pelo projeto Grafiterritórios ZN. Elas criaram um mural próximo ao Sesc Santana, na rua Viri, no qual abordam questões de gênero. R. Viri, entre a R. Pedro Ribeiro e a Av. Luiz Dumont Villares. 24h. Grátis. Até 10/7.

O Mundo de Tim Burton

Na mostra, o imaginário do cineasta e suas inspirações são revelados por meio de 500 objetos pessoais. Estão reunidos desenhos, pinturas e outras peças, expostos em áreas que representam os sentimentos por trás do universo de Burton. No domingo (29), por ocasião do aniversário do MIS, a instituição estende a meia-entrada a todos e realiza uma pequena mostra de filmes do diretor, a partir das 14h. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/20h (sáb., 9h/21h; dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis). Ingressos: vendas pelo site www.ingressorapido.com.br (6ª e dom., vendas somente na bilheteria). Até 5/6.

Natureza Franciscana

Foi a partir do ‘Cântico das Criaturas’, de São Francisco de Assis, que o curador Felipe Chaimovich selecionou os trabalhos para a mostra, abordando a relação entre o homem e a natureza. São 37 obras de artistas contemporâneos, como Brígida Baltar, Paulo Lima Buenoz e Nazareth Pacheco. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (dom., grátis). Até 5/6.

Ocupação Maria e Herbert Duschenes

Da Hungria, Maria era bailarina e foi responsável por trazer ao Brasil o método de Rudolf Laban. Já Herbert, alemão, era arquiteto e professor de história da arte. A trajetória do casal e seu papel na cena cultural do País são lembrados na mostra. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 12/6.

Oswaldo Vigas. Antológica 1943-2013

Desde sua morte em 2014, o venezuelano tem sido homenageado na retrospectiva, que já passou por Colômbia, Peru e Chile. A exposição reúne cerca de 63 pinturas e cinco esculturas que revelam suas diferentes fases e influências. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 3/7.

Playgrounds

A mostra é uma releitura da exposição de 1969, na qual Nelson Leirner levou obras interativas ao vão livre do Masp. Na nova versão, foram selecionados projetos de novos artistas, como Céline Condorelli, Rasheed Araeen e o Grupo Contrafilé, – ocupando tanto o vão quanto o 2º subsolo. Masp. Av. Paulista, 1578, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 25 (3ª, grátis). Até 24/7.

Projeto Piauí

As obras da coletiva foram desenvolvidas a partir de uma viagem ao Piauí feita por um grupo de artistas. São fotografias, esculturas, pinturas e áudios de Alexandre Canonico e Bruno Dunley, entre outros artistas. Pivô. Ed. Copan. Av. Ipiranga 200, Bloco A, loja 54, Centro, 3255-8703. 13h/ 20h (sáb., 13h/19h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 2/7.

Provocar Urbanos

A mostra reúne trabalhos de artistas e coletivos, propondo uma reflexão sobre a relação entre a cidade e seus habitantes. São expostas obras de nomes como Erica Ferrari, Graziela Kunsch e Rodrigo Bueno. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 10h/21h30 (sáb., até 20h30; dom., até 18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 31/7.

Rever_Augusto de Campos

Em comemoração aos seus 65 anos de carreira, o poeta Augusto de Campos é lembrado na mostra. Em parceria com o Instituto de Cultura Contemporânea, reúne cerca de 75 obras, como serigrafias, objetos e vídeos. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 10h/21h (dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 31/7.

Territórios: Artistas Afrodescendentes no Acervo da Pinacoteca

Com mais de cem obras, o foco da mostra é a produção de artistas negros no Brasil, desde o século 18. O recorte inclui ainda as doações e aquisições mais recentes da Pinacoteca e uma homenagem a Emanoel Araújo, primeiro diretor negro da instituição. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 12/6.

O Triunfo da Cor

Com acervo dos museus d’Orsay e de l’Orangerie, de Paris, reúne 75 obras dos principais nomes do pós-

impressionismo. Dividida em quatro módulos, a mostra revela a técnica e as contribuições de

32 artistas como Monet, Cézanne, Gauguin e Van Gogh. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 7/7.

Unânime Noite

A coletiva se inspira na obra de Julio Cortázar e Jorge Luis Borges para realizar um ‘romance-exposição’. São pinturas, esculturas, textos, instalações e fotos de 29 artistas, como Daniel Jablonski e Débora Bolsoni. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, Pinheiros, 3097-9673. 10/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 2/7.

Valerio Bispuri

Em suas imagens, o fotógrafo italiano busca registrar realidades que estão à margem da sociedade, em 44 imagens feitas nos últimos 15 anos. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 5/6.

Virgílio Neves

Sobre suas pinturas, o artista cria formas e linhas utilizando canetas permanentes. Em ‘Volatilismos’, ele apresenta este novo trabalho em 11 obras. Galeria VilaNova. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição, 2691-1190. 12h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/6.

Vizinhos Distantes: Arte da América Latina no Acervo do MAC-USP

Na mostra, 250 obras traçam um panorama da arte latino-americana das décadas de 1960 e 1970. São trabalhos de nomes importantes, como Lucio Fontana e Wifredo Lam. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Grátis. Até 31/7.