Confira o roteiro de exposições da semana

Grupo Santa Helena – 80 Anos se volta ao coletivo formado nos anos 1930 por nove artistas – entre eles, Alfredo Volpi, Mário Zanini (foto) e Clóvis Graciano. Cada um deles tem sete trabalhos expostos, num total de 63 obras. ProArte Galeria. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.644, Jd. América, 3085-7488. 10h/19h (sáb., até 16h; fecha dom.). Grátis. Até 10/6.

INAUGURAÇÕES

O Caminho das Coisas

A exposição surge do projeto ‘Encontros com o Acervo’, que qualifica os objetos do Museu da Imigração por meio de debates coletivos. As peças do acervo têm seu caminho até a exposição final contextualizado. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h (dom., a partir das 10h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (21). R$ 6. Até 28/8.

Elisângela Leite

Na exposição ‘Maré’, a artista explora o cotidiano da favela da Maré, no Rio. Nas fotos, a tensão entre a imagem paradisíaca da cidade e a rotina difícil de grande parte da população. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 24h. Inauguração: hoje (20). Grátis. Até 31/7.

Gershon Knispel

A exposição foca o trabalho do artista israelense radicado no Brasil. ‘Por um Mundo Melhor’ reúne gravuras do acervo do Memorial. Memorial da América Latina. R. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (sáb., até 15h; fecha dom.). Inauguração: 2ª (23), 19h. Grátis. Até 3/6.

Gilberto Freyre: Vida, Forma e Cor

A exposição explora a relação do escritor com as artes visuais. Além de exibir desenhos que Freyre fazia para os netos, explora o diálogo entre sua obra literária e suas ilustrações, um dos quatro eixos da mostra. Caixa Cultural São Paulo. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/ 19h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (21), 11h. Grátis. Até 10/7.

A Hora do Chá

Os artistas Vermelho Steam e Ju Violeta apresentam trabalhos baseados no universo de ‘Alice no País das Maravilhas’. A mostra consiste em 53 peças, quadros, esculturas e assemblages que se relacionam com o ritual do chá. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. 11h/20h (sáb., até 18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (21). Grátis. Até 21/6.

Michel Zózimo

Em ‘A Mão Prolongada e as Ciências do Sonho’, que ocupa o segundo andar do prédio da galeria, o artista parte de estudos superficiais de religiões obscuras e seitas agnósticas para criar suas peças. Na mostra, são expostos desenhos, objetos e esculturas. Sé Galeria. R. Roberto Simonsen,

108, Centro, 3107-7047. 11h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: dom. (22), 12h. Grátis. Até 6/8.

Wandecok Cavalcanti

O artista homenageia a data do Corpus Christi, abordando a trajetória de Jesus de Nazaré. Na mostra, o santeiro Cavalcanti faz esculturas que contam a história de maneira cronológica, por meio de cenas. Museu de Arte Sacra de São Paulo. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-3336. 9h/17h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (21), 11h. R$ 6 (sáb., grátis). Até 31/7.

ÚLTIMA SEMANA

1º Salão Latino-Americano de Humor

A primeira edição da mostra apresenta 150 cartuns e caricaturas. Os trabalhos foram selecionados por uma comissão julgadora, entre 800 artistas de 47 países. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (22).

Caetano de Almeida

Nos trabalhos do artista, linhas coloridas e traços se cruzam para criar diferentes padrões geométricos. Ele exibe um desenho e pinturas recentes na galeria. Galeria Luisa Strina. R. Pe. João Manuel, 755, Cerq. César, 3088-2471. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (21).

Casa Aberta

A mostra coletiva inaugurou a nova sede da DOC Galeria. Nela, são expostos trabalhos de 18 fotógrafos, entre eles, João Farkas, Mauricio Lima e Daniel Kfouri. DOC Galeria. R. Aspicuelta, 145, V. Madalena, 2592-7922. 14h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Grátis. Até hoje (20).

Débora Bolsoni

Para ‘Descaracter’, a artista carioca reúne objetos, instalações e desenhos inéditos. Entre as obras, ‘Tubos’ conta com dois objetos em forma de tubulações hidráulicas de feltro vermelho e parafina branca. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 74, Pinheiros, 2628-1943. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (21).

Filmes e Vídeos de Artistas na Coleção Itaú Cultural

Na exposição, o acervo do instituto é apresentado em 19 obras. A seleção engloba nomes de diferentes gerações, como Sara Ramo, Anna Bella Geiger e Cao Guimarães. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (22).

Isidora Gajic

Cerca de 30 obras da fotógrafa sérvia estão na mostra ‘Teias e Tramas’. Usando o tempo como elemento central, Isidora registra paisagens como as areias de uma praia e a neve. Gabriel Wickbold Studio & Gallery. R. Lourenço de Almeida, 167, V. N. Conceição. 3051-4919. É necessário agendar visita. 11h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 4ª (25).

Luiz Paulo Baravelli – Os Sentidos

O artista apresenta sua série recente ‘Caras’. Como se fossem máscaras, as obras são feitas de grandes telas recortadas e pintadas. A mostra também reúne desenhos de Baravelli. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (21).

Mendes Wood DM

Na galeria, Sonia Gomes traz a série ‘Linhas em Tramas’ – na qual antigas camisolas viraram suporte para desenhos utilizando linhas e bordados. A galeria também recebe obras de Haroon Gunn-Salie e James Lee Byars. R. da Consolação, 3.358, Cerq. César, 3081-1735. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até sáb. (21).

Rafael RG

Os sentimentos e as relações pessoais são a fonte de inspiração do artista. Ele apresenta alguns desses trabalhos, feitos entre 2010 e 2016. Galeria Sé. R. Roberto Simonsen, 108, Centro, 3107-7047. 11h/19h (sáb., 12h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até dom. (22).

Sergio Lucena

O pintor paraibano reúne obras inéditas em ‘É Como o Vento’. Nelas, Lucena cria paisagens que, a partir de pinceladas curtas, se assemelham a pinturas abstratas. Galeria Mezanino. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3436-6306. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (21).

Arte e passeio

X-men Filmes Expo

Feita em parceria com a Fox Film, a exposição apresenta objetos originais usados na filmagem da saga adaptada dos quadrinhos da Marvel. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 3/7.

EM CARTAZ

Lado a Lado – Os Objetos Ativos de Willys de Castro

Em comemoração aos 90 anos de nascimento de Willys de Castro (1926-1988), a mostra tem foco nos famosos ‘Objetos Ativos’. Das cerca de 30 obras que compõem a série, foram reunidas 13 peças. Além delas, são expostos textos e poemas raros o mineiro. IAC. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, 1° andar,

V. Mariana, 3255-2009. 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 9/7.

O Mundo de Tim Burton

Na mostra, o imaginário do cineasta e suas inspirações são revelados por meio de 500 objetos pessoais. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/20h (sáb., 9h/21h; dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis). Ingressos pelo site: www.ingressorapido.com.br (6ª e dom., vendas somente na bilheteria). Até 5/6.

Natureza Franciscana

Foi a partir do ‘Cântico das Criaturas’, de São Francisco de Assis, que o curador Felipe Chaimovich selecionou os trabalhos para a mostra, abordando a relação entre o homem e a natureza. São 37 obras

de artistas contemporâneos, como Brígida Baltar, Paulo Lima Buenoz e Nazareth Pacheco. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (dom., grátis). Até 5/6.

Paisagem nas Américas: Pinturas da Terra do Fogo ao Ártico

Parceria entre a Pinacoteca, a Art Gallery of Ontario e a Terra Foundations for American Art, a mostra aborda a pintura de paisagem no continente americano. As 105 obras contemplam mais de um século de produção – com nomes como Tarsila do Amaral, Pedro Américo e Georgia O’Keffe. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 29/5.

O Triunfo da Cor

Com acervo dos museus d’Orsay e de l’Orangerie, de Paris, reúne 75 obras do pós-impressionismo. Dividida em quatro módulos, a mostra revela a técnica e as contribuições de 32 artistas como Monet, Cézanne, Gauguin e Van Gogh. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 7/7.