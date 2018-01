Confira o roteiro de exposições da semana

Refugiados e povos nômades são os personagens das fotografias de Titouan Lamazou. Sob a curadoria de Eder Chiodetto, Errantes reúne registros do francês, alguns inéditos, em suas viagens pelo mundo. Galeria Rabieh. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 147, Jd. América, 3062-7173. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: hoje (6). Grátis. Até 25/5.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2015, a curadora Beatriz Lemos enviou 12 artistas para residências no Panamá, na Guatemala e no México. O resultado está em Lastro em Campo – Percursos Ancestrais e Cotidianos, que reúne obras como vídeos, desenhos e instalações (acima). Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 11h/21h30 (sáb., 10h/18h30; fecha dom.). Inauguração: 4ª (11). Grátis. Até 30/7.

INAUGURAÇÕES

Barrão

Na exposição ‘Paleotoca’, o artista carioca exibe 20 esculturas de resina que abordam o universo do colecionismo. O título faz referência às tocas gigantes cavadas por animais como a preguiça. Galpão Fortes Vilaça. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3032-7066. Inauguração: 4ª (11). 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 18/6.

Constança Lucas

Com linhas e palavras, a artista portuguesa cria formas que parecem labirintos e mapas. Para ‘Fados’, ela reúne desenhos, pinturas, monotipias e livros de artista. Galeria Gravura Brasileira. R. Ásia, 219, Cerq. César, 3624-0301. 10h/18h (sáb., 11h/13h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (7). Grátis. Até 2/7.

Criações Recentes

A mostra coletiva tem foco na arte naïf. Foram selecionadas obras de artistas como Ana Maria Dias, Lu- cia Buccini, Luiz Cassemiro, Edivaldo Barbosa e Francisco Severino. Galeria Jacques Ardies. R. Morgado de Mateus, 579, V. Mariana, 5539-7500. 10h/17h30 (sáb., 10h/16h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 4ª (11). Grátis. Até 24/6.

Sosek

Carlos Eduardo Doy, o Sosek, apresenta 25 obras em ‘Interno’. Nas criações, o artista toma diferentes referências, como o grafite, a pixação e a técnica japonesa do sumiê. Pico. R. do Glicério, 721, Liberdade. 15h/20h (fecha 2ª e 3ª). Inauguração: sáb. (7), 15h/22h. Grátis. Até 4/6.

Virgílio Neves

Sobre suas pinturas, o artista cria formas e linhas utilizando canetas permanentes. Em ‘Volatilismos’, ele apresenta este novo trabalho em 11 obras. Galeria VilaNova. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição, 2691-1190. 12h/18h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: 5ª (12), 19h. Grátis. Até 11/6.

ÚLTIMA SEMANA

Darío Escobar

O guatemalteco se apropria de objetos industrializados, como carrocerias de caminhões e bolas de basquete, para criar suas esculturas e instalações. Em ‘Composições’, ele traz trabalhos inéditos. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até dom. (8).

Grandes Mestres – Michelangelo, Leonardo e Rafael

A mostra inaugurou o novo Espaço Cultural Porto Seguro. Com recursos multimídia, a exposição visita a obra dos grandes mestres italianos em reproduções, como uma réplica de ‘Davi’, de Michelangelo.

Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7360. 10h/ 19h (dom., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (8).

Hugo França – Linha Negra

Na mostra em seu ateliê, o designer apresenta suas novas coleções de peças de mobiliário. Feitos com madeira, os trabalhos são marcados pelas intervenções mínimas de França. Atelier Hugo França.

R. Gomes de Carvalho, 585, V. Olímpia, 3045-6575. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até hoje (6).

Investigações em Vídeo

Após o fechamento de sua sede, o Paço das Artes hospedará mostras no MIS. Nesta exposição, são exibidos trabalhos de Raphaela Melsohn, selecionada pela Temporada de Projetos 2016. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/ 21h (sáb., 9h/22h; dom. e fer., 11h/ 20h; fecha 2ª). Grátis. Até 5ª (12).

Laura Vinci

A mostra faz parte do projeto ‘O Ovo e o Voo’, da família Wisnik, que reúne espetáculos, shows e oficinas. Em um grande painel, a artista exibe fotografias e vídeos sobre seu trabalho ligando as artes plásticas às artes cênicas. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 9h/22h (dom., 9h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (8).

Luiz Hermano

O artista exibe 16 obras da série ‘Geometria Invertida’. Nela, Hermano aborda questões relacionadas ao equilíbrio – em esculturas e objetos feitas com aço, alumínio e fios de cobre. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.).Grátis. Até sáb. (7).

Margens – Pintura Contemporânea no Pará

Com curadoria de Marisa Mokarzel, a mostra visita a produção de pintores nascidos ou radicados em Belém, no Pará. São obras de seis artistas: Ruma de Albuquerque, Jorge Eiró, Nina Matos, Geraldo Teixeira e Marinaldo Santos. Galeria Virgilio. R. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 2373-2999. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 2ª (9).

Maria Lynch

A carioca reuniu 30 obras para ‘Ficções Sensoriais’. Entre instalações, pinturas e desenhos, há caixas sensoriais e interativas, onde o visitante sente diferentes texturas pelas mãos. Blau Projects. R. Fra- dique Coutinho, 1.464, V. Madalena, 3467-8819. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (7).

Norbert Bisky

A liberdade de ir e vir e a crise migratória na Europa são questões abordadas nas obras que o artista alemão traz ao Brasil. Na mostra ‘A Fuga’, ele exibe oito telas. Baró Galeria (Jardins). R. da Consolação, 3.417, Cerq. César, 3661-9770. 10h30/19h30 (fecha dom.). Grátis. Até sáb. (7).

Sebastião Salgado

Em 2002, o fotógrafo iniciou uma série sobre produtores de café, registrando lavouras em dez países, como Costa Rica, Brasil e China. Cerca de 80 imagens estão em ‘Perfume de Sonho – Uma Viagem ao Mundo do Café’. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (8).

Tiago Carneiro da Cunha

Em ‘Trânsito dos Infernos’, é apresentado o trabalho do artista como pintor. São 20 criações feitas a partir de 2012, quando participou da 30ª Bienal. Galpão Fortes Vilaça. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3392-3942. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (7).

Veias

Promovida pelo Instituto Cultural da Dinamarca, reúne 105 obras do sueco Anders Petersen e do dinamarquês Jacob Sobol. Com a fotografia, os artistas se dedicam a registrar pessoas marginalizadas pela sociedade, como viciados em drogas e prostitutas. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (8).

Zed Nesti

Em ‘Pra Inglês Ver’, o artista carioca aborda a formação da identidade nacional brasileira e os clichês da cultura de massa. Estão reunidas 21 pinturas recentes de Nesti. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, V. Madalena, 3812-7137. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (7).

EM CARTAZ

Acervo em Transformação

De longa duração, a mostra retoma os emblemáticos cavaletes de vidro de Lina Bo Bardi como parte do projeto expográfico da pinacoteca do museu. Com pequenas adaptações técnicas, as peças expõem 119 obras do acervo do Masp, com nomes como Cézanne, Matisse e Portinari. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 25 (3ª, grátis). Por tempo indeterminado.

Ana Vitória Mussi

A exposição ‘Fotoimagens’ reúne 35 trabalhos da artista. Neles, Ana Vitória explora a fotografia em diferentes suportes, como projeções, impressões serigráficas e instalações. Casa da Imagem.

R. Roberto Simonsen, 136-B, 3106-5122. 9h/17h (fecha 2ª). Até 12/6. Grátis.

Antonio Benetazzo, Permanências do Sensível

O artista foi perseguido e morto em 1972, durante a ditadura miliar. Sua carreira é lembrada na mostra, que reuniu cerca de 90 obras, incluindo seus últimos desenhos, feitos em 1971, quando voltou

do exílio em Cuba. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h

(sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 29/5.

Carlos Eduardo Uchôa

Os diferentes estados da matéria – gasoso, líquido e sólido – são o fio condutor das oito fotografias que compõem ‘Infinito Olhar’. Ele também exibe pinturas recentes. Galeria Berenice Arvani. R. Oscar Freire, 540, Cerq. César, 3088-2843. 10h/19h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 27/5.

A Casa

A partir do poema de Vinícius de Moraes, a mostra reúne 18 obras de artistas como Leda Catunda e José Carratu. Sob a curadoria de Katia Canton, cada criação é exposta como se exercesse função em uma casa. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 31/7.

Claudia Andujar

A luta dos povos indígenas é um tema recorrente para a artista, que apresenta séries fotográficas, como ‘Casa’, dos anos 1970. Paralelamente, a galeria exibe o filme ‘Xapiri’, de Gisela Motta e Leandro Lima. Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 4/6.

Débora Bolsoni

Para ‘Descaracter’, a artista carioca reúne objetos, instalações e desenhos inéditos. Entre as obras, ‘Tubos’ conta com dois objetos em forma de tubulações hidráulicas, feitos com feltro vermelho e parafina branca. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 74, Pinheiros, 2628-1943. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 14/5.

Desenhos de Cena #1

Um encontro entre as artes cênicas e visuais é a proposta da mostra. Para encontrar pontos que aproximam as duas linguagens, a curadora Aby Cohen reuniu obras de 16 artistas de oito países – entre eles, Laura Vinci, Antti Mäkelä e Theo Jansen. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 10h30/21h30 (sáb., 10h30/21h; dom. e fer., 10h30/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 10/7.

Di Cavalcanti – Conquistador de Lirismos

A mostra exibe a produção de Di Cavalcanti (1897-1976) entre 1925 a 1949. O recorte lança olhar para um período de amadurecimento de sua pintura, marcado pela sua primeira viagem à Europa. De coleções particulares, as criações foram raramente expostas. Galeria Almeida e Dale. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3887-7130. 10h/18h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 28/5.

Educação como Matéria-prima

O mote aqui é a maneira encontrada por artistas para ligar ações pedagógicas às artes visuais. Estão expostos trabalhos de nomes como Graziela Kunsch e Paulo Bruscky. MAM. Pq. Ibirapuera.

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (dom., grátis). Até 5/6.

Erika Verzutti

Inspirada na tela ‘Sol Poente’, de Tarsila do Amaral, Erika utiliza materiais como argila e fibra de vidro para criar grandes figuras que remetem a cisnes. As esculturas estarão na Pivô na mostra ‘Cisne, Pepino, Dinossauro’. Pivô. Av. Ipiranga, 200, lj. 54, República, 3255-8703. 13h/20h (sáb., 13h/19h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 28/5.

François Morellet

Em seu aniversário de 90 anos, o francês é homenageado em ‘A Regra do Jogo’. Referência na arte abstrata, a produção do artista é apresentada em 16 obras, criadas entre os anos 1960 e 1970. Dan Galeria. R. Estados Unidos, 1.638, Jd. Paulista, 3083- 4600. 10h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 31/5.

Galeria Luisa Strina

Nos trabalhos de Caetano de Almeida, linhas coloridas e traços se cruzam para criar diferentes padrões geométricos. Ele exibe um desenho e pinturas recentes na galeria. No espaço, também entra em cartaz uma mostra do colombiano Mateo López. R. Pe. João Manuel, 755, Cerq. César, 3088-2471. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 21/5.

Galeria Nara Roesler

Em 1977, Antonio Dias fez uma pesquisa sobre papéis artesanais no Nepal. As obras criadas com esse material estarão expostas na galeria, que também recebe uma mostra do cubano René Francisco. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 3063-2344. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 4/6.

Galeria Raquel Arnaud

Dois nomes da Geração 80 ganham mostras na galeria. Em ‘Fausto’, Ester Grinspum criou obras inspiradas no romance ‘Doutor Fausto’, de Thomas Mann. Já ‘Arranjos’ traz três séries recentes de Elizabeth Jobim. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 28/5.

Galpão VB

Premiado no 19º Festival Sesc_Videobrasil, Haroon Gunn-Salie leva à sede da Associação Videobrasil ‘Agridoce’, sobre a tragédia em Mariana. O espaço também recebe Karol Radziszewski e Vitor Cesar na segunda edição de ‘Acervo Videobrasil em Contexto’. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. 12h/18h (sáb., 11h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/6.

Histórias da Infância

Da arte asiática à brasileira, a mostra reúne 200 obras que retratam e abordam a infância em diferentes épocas e países. Além de englobar grandes nomes, como Renoir e Van Gogh, o conjunto de trabalhos inclui artistas contemporâneos e até desenhos de crianças. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 25 (3ª, grátis). Até 31/7.

Idas e Vindas – Segall e o Brasil

Na mostra, o Museu Lasar Segall apresenta um recorte de seu acervo com foco na produção do pintor no Brasil. São expostas cerca de 80 criações, além de objetos de seu ateliê e de sua residência. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. 11h/19h (fecha 3ª). Grátis. Até 26/9.

João Turin, Escultor

Figuras indígenas e elementos da fauna e da flora brasileira foram fontes de inspiração do trabalho do paranaense João Turin (1878-1949). Uma retrospectiva reúne cem criações do artista, entre esculturas, relevos, desenhos e manuscritos. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 6/6.

José Bechara

Em ‘Intervalo das Coisas’, Bechara escolheu o vidro como principal elemento das obras. Mesclado a cabos de aço e papel de seda, o material foi base para o artista criar cinco instalações na antiga residência de Lina Bo Bardi. Casa de Vidro. R. Gal. Almério de Moura, 200, Morumbi, 3744-9902. 10h/16h (fecha 2ª, 3ª e 4ª). Grátis. Até 15/5.

José Spaniol

O artista gaúcho ocupa o octógono da Pinacoteca com a instalação ‘Tiamm Schuoom Cash!’. Nela, Spaniol apresenta dois grandes barcos de madeira, sustentados por escoras de bambu. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 30/5.

Lado a Lado – Os Objetos Ativos de Willys de Castro

Em comemoração aos 90 anos de nascimento de Willys de Castro (1926-1988), a mostra tem foco

nos famosos ‘Objetos Ativos’. Das cerca de 30 obras que compõem a série, foram reunidas 13 peças. Além delas, são expostos textos e poemas raros o mineiro. IAC. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, 1° andar, V. Mariana, 3255-2009. 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 9/7.

Lenora de Barros

O Paço das Artes leva à Oficina Oswald de Andrade a mostra ‘Issoéossodisso’, de Lenora de Barros. Estão reunidas 20 obras, incluindo um vídeo inédito que deu nome à exposição. Oficina Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 9h30/21h30 (sáb., 13h30/20h30; fecha dom.). Grátis. Até 30/7.

Luiz Braga

Com a fotografia, o paraense se propõe a registrar a realidade do povo amazônico. Na mostra ‘Sideral’, ele traz um recorte de 20 obras de sua carreira, produzidas nos arredores de Belém, entre 1982 e 2015. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/6.

Marcelo Zocchio e a Imagem Materializada

Com curadoria de Tadeu Chiarelli, a mostra tem foco nas pesquisas mais recentes do artista com a fotografia. Estão reunidos 25 trabalhos, incluindo fotografias, objetos e registros de intervenções. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 6/6.

Mestres Santeiros Paulistas do Século XVII

A mostra reúne 54 obras do acervo do colecionador Ladi Biezus. O recorte apresenta esculturas sacras, feitas por mestres santeiros em São Paulo, como Frei Agostinho de Jesus e Mestre de Porto Feliz. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-3336. 9h/17h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª e 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 29/5.

O Mundo de Tim Burton

Na mostra, o imaginário do cineasta e suas inspirações são revelados por meio de 500 objetos pessoais. Além de referências a seus filmes, estão reunidos desenhos, pinturas e outras peças, expostos em áreas que representam os sentimentos por trás do universo de Burton. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/20h (sáb., 9h/21h; dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis). Ingressos: vendas pelo site www.ingresso rapido.com.br (6ª e dom., vendas somente na bilheteria). Até 5/6.

O Muro: Rever o Rumo

A mostra coletiva reabriu a Central Galeria, que está sob nova direção. Nela, são exibidos trabalhos de 15 artistas, como Carla Chaim, Tiago Mestre, Alice Quaresma e Felipe Seixas. Central Galeria. R. Mourato Coelho, 751, Pinheiros, 2645-4480. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 29/5.

Natureza Franciscana

Foi a partir do ‘Cântico das Criaturas’, de São Francisco de Assis, que o curador Felipe Chaimovich selecionou os trabalhos para a mostra, abordando a relação entre o homem e a natureza. São 37 obras de artistas contemporâneos, como Brígida Baltar, Paulo Lima Buenoz e Nazareth Pacheco. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (dom., grátis). Até 5/6.

Ocupação Maria e Herbert Duschenes

Da Hungria, Maria era bailarina e foi responsável por trazer ao Brasil o método de Rudolf Laban. Já Herbert, alemão, era arquiteto e professor de história da arte. A trajetória do casal e seu papel na cena cultural do País são lembrados na mostra. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis.. Até 12/6.

Oswaldo Vigas. Antológica 1943-2013

Desde sua morte em 2014, o venezuelano tem sido homenageado na retrospectiva, que já passou por Colômbia, Peru e Chile. A exposição reúne cerca de 63 pinturas e cinco esculturas que revelam diferentes fases de sua carreira e suas influências. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 3/7.

Paisagem nas Américas: Pinturas da Terra do Fogo ao Ártico

Parceria entre a Pinacoteca, a Art Gallery of Ontario e a Terra Foundations for American Art, a mostra aborda a pintura de paisagem no continente americano. As 105 obras contemplam mais de um século de produção – com nomes como Tarsila do Amaral, Pedro Américo e Georgia O’Keffe. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 29/5.

A Pele e a Espessura do Desenho

O desenho e suas técnicas são o mote da mostra. Sob a curadoria da portuguesa Maria de Fátima Lambert, a mostra reúne criações de cinco artistas: Nazareno, Paulo Climachauska, Amélie Bouvier, Renato Leal e Sofia Pidwell. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 7h30/21h30 (sáb., 10h/21h30; dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 15/5.

Playgrounds

A mostra é uma releitura da exposição de 1969, na qual Nelson Leirner levou obras interativas ao vão livre do Masp. Na nova versão, foram selecionados projetos de novos artistas, como Céline Condorelli, Rasheed Araeen e o Grupo Contrafilé, – ocupando tanto o vão quanto o 2º subsolo. Masp.

Av. Paulista, 1578, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 25 (3ª, grátis). Até 24/7.

Rever_Augusto de Campos

Em comemoração aos seus 65 anos de carreira, o poeta Augusto de Campos é lembrado na mostra. Em parceria com o Instituto de Cultura Contemporânea, reúne cerca de 75 obras, como serigrafias, objetos e vídeos. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 10h/21h (dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 31/7.

Territórios: Artistas Afrodescendentes no Acervo da Pinacoteca

Com mais de cem obras, o foco da mostra é a produção de artistas negros no Brasil, desde o século 18. O recorte inclui ainda as doações e aquisições mais recentes da Pinacoteca e uma homenagem a Emanoel Araújo, primeiro diretor negro da instituição. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 12/6.

O Triunfo da Cor

Com acervo dos museus d’Orsay e de l’Orangerie, de Paris, a exposição reúne 75 obras dos principais nomes do pós-impressionismo. Dividida por quatro módulos, a mostra revela a técnica e as contribuições de 32 artistas como Monet, Cézanne, Gauguin e Van Gogh. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 7/7.