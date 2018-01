Confira o roteiro de exposições

A seguir, as principais exposições em cartaz entre os dias 15/1 e 21/1:

Inaugurações

Entre Nós. A mostra é uma prévia do que 14 artistas representados pela Luis Maluf Art Gallery irão expor em 2016. São trabalhos de nomes como Cranio e Sipros. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. 11h/20h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: 6ª (15). Grátis. Até 14/2.

Galeria Leme. Em ‘Totemonumento’, oito artistas exibem obras abordando questões relacionadas à memória – entre eles, Cildo Meireles e Clara Ianni. A galeria também recebe uma intervenção de Ricardo Alcaide. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Inauguração: 3ª (19). Grátis. Até 27/2.

Foto: divulgação

+ Na Zipper Galeria e na Galeria Sancovsky ocorre, paralelamente, o 7º Salão dos Artistas Sem Galeria. Nesta edição, os curadores selecionaram obras de dez nomes independentes, como Felipe Seixas, Bruno Bernardi, Daniel Antônio, Daniel Jablonski, Giulia Bianchi, Marcelo Oliveira, Mariana Teixeira (foto acima), Renan Marcondes, Renato Castanhari e Sergio Pinzón.

Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 3ª (19), 19h. Grátis. Até 20/2.

Galeria Sancovsky. Pça. Benedito Calixto, 103, Pinheiros, 3086-0784. 10h/19h (sáb., 10h/18h30; fecha dom.). Inauguração: 4ª (20), 19h. Grátis. Até 20/2.

Galeria Mezanino. A galeria abre o ano com uma mostra coletiva de seu acervo. São expostas obras de artistas como Francisco Maringelli, Manoel Veiga e Thelma Vilas Boas. Galeria Mezanino. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3436-6306. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (19), 16h/22h. Grátis. Até 19/3.

Márcio H Mota. O brasiliense reuniu seis trabalhos em vídeo na mostra. Neles, Mota projeta imagens sobre diferentes suportes, como fumaça e garrafas de vidro. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 3ª (19), 19h. Grátis. Até 20/2.

Última semana

Eduardo Stupía. O bairro da Barra Funda foi a inspiração das obras do artista para ‘Cenas de uma Viagem’. O argentino expõe cerca de 20 dessas telas, nas quais emprega materiais como carvão, grafite e tinta acrílica. Baró Galeria (Galpão). R. Barra Funda, 216, Barra Funda, 3666-6489. 10h30/19h30 (fecha dom.). Grátis. Até sáb. (16).

Eduardo Viveiros de Castro. O antropólogo é lembrado por seu trabalho como fotógrafo na mostra. São expostas cerca de 400 imagens que percorrem sua carreira – dos projetos com o cineasta Ivan Cardoso às pesquisas na Amazônia (foto abaixo). Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 7h30/ 21h30 (sáb., 10h/21h30; dom., 10h/17h30; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (17).

Foto: Eduardo Viveiros de Castro/Divulgação

Francisco Klinger Carvalho. O artista paraense costuma abordar, em suas esculturas, o cotidiano das comunidades amazônicas e a realidade de países como a Colômbia e a Alemanha, por onde passou. Ele traz essas obras para ‘Do Concreto ao Alegórico’. MuBE. Av. Europa, 218, Jd. Europa, 2594-2601. 10h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (17).

Gabriel Chaim. Desde 2013, o fotógrafo acompanha a guerra civil na Síria. Para ‘Filhos da Guerra: O Custo Humanitário de um Conflito Ignorado’, em parceria com a ONG Human Rights Watch, são expostas nove imagens, além de um vídeo feito por drones. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/ 17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (16).

Galeria Lume. Duas mostras saem em cartaz. Talita Hoffmann estabelece, em suas obras, uma relação entre a mudança de espaços urbanos e os movimento da areia movediça. Já ZNort exibe trabalhos recentes em ‘Eu Não Estou Aqui’. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. 10h/ 19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 4ª (20).

Galeria Vermelho. Com curadoria de Denise Gadelha, a mostra ‘Fotos Contam Fatos’ é resultado de uma pesquisa contemplada no XIII Prêmio Marc Ferrez de Fotografia. Nela, a fotografia é o principal suporte nas obras de cem artistas, como Mariló Dardot, Lucas Simões e Gui Mohallem. A galeria também recebe criações de Odires Mlászho. Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (16).

Ocupação Grupo Corpo. A trajetória do Grupo Corpo, mais importante companhia de dança do País, é visitada no projeto do Itaú Cultural. Com curadoria de Paulo Pederneiras, diretor geral do grupo, a mostra percorre os 35 espetáculos já produzidos pelo Corpo em mais de mil imagens fotográficas e filmes. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (17).

Em cartaz

Amelia Toledo. Homenageada na 5ª edição do Prêmio Marcantonio Vilaça, a paulistana volta a merecer uma mostra na cidade. Nesta exposição, o foco é sua produção mais recente, com obras feitas a partir de 1993. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 23/1.

AquiÁfrica. Com curadoria de Adelina von Fürstenberg, premiada na 56ª Bienal de Veneza, a mostra propõe uma panorama da arte contemporânea na África. São criações de 13 artistas, como o senegalês Omar Ba. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 13h/21h (sáb. e dom., 11h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 28/2.

A Gravura de Arthur Luiz Piza. O paulistano também é homenageado na Galeria Raquel Arnaud. Na Estação, são exibidas 137 gravuras doadas por Piza à instituição – visitando suas experimentações desde que se mudou para a França, nos anos 1950. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/ 18h (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 12/2.

Nair Benedicto. Com curadoria de Diógenes Moura, a mostra ‘Por Debaixo do Pano’ visita a carreira da fotógrafa. Estão reunidas desde obras do período da ditadura militar até seus trabalhos mais recentes. Casa da Imagem. R. Roberto Simonsen, 136-B, Centro, 3241-1081. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 7/2.

O Rio de Janeiro de Debret. Da Coleção Castro Maya, 120 gravuras de Jean-Baptiste Debret (1768-1848) estão na mostra. O foco é a maneira como o gravurista francês registrou o Rio entre 1816 e 1831. Neste sábado (16), às 11h, há uma visita guiada com a curadora Anna Paola Baptista. Centro Cultural Correios. Av. São João, s/nº, Vale do Anhangabaú, 3227-9461. 11h/ 17h (fecha 2ª). Grátis. Até 25/1.

Sergio Camargo. Com o mármore, Sérgio Camargo (1930-1990) criava composições de formas geométricas, como cubos e cilindro, para explorar a sombra e a luz. Sua carreira é lembrada em mais de cem peças, incluindo poemas, fotografias, documentos e uma réplica de seu ateliê. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 9/2.

Waltercio Caldas. Em ‘Ateliê Transparente’, Caldas expõe 67 cadernos de anotações. Além deles, o artista também reuniu para a mostra objetos, maquetes, desenhos e projetos de esculturas. IAC. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, 1º andar, V. Mariana, 3255-2009. 10h/18h (sáb., 10h/ 16h; fecha dom.). Grátis. Até 20/3.