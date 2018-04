Confira o roteiro de exposições

A seguir, as principais exposições entre os dias 1º/1 e 7/1:

Última semana

Museu Afro Brasil. Quatro exposições saem de cartaz no museu. Em ‘Do Pó da Terra’, Mauricio Nahas apresenta registros fotográficos do Vale do Jequitinhonha, em Minas. Já ‘A Nossa Invenção da Arte’ percorre a coleção de Ladi Biezus de arte popular. Também são expostas obras de Duda Penteado e Eustáquio Neves. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. 10h/ 17h (fecha 2ª). Fecha 6ª (1º). R$ 6 (sáb., grátis). Até dom. (3).

Foto: Felipe Rau/Estadão

+ Este fim de semana é a última oportunidade para conhecer a obra de Patricia Piccinini. A mostra ‘ComCiência’, visitada por mais de 200 mil pessoas, reuniu as curiosas esculturas hiper-realistas da artista – nas quais ela cria seres híbridos, como na foto acima. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Fecha 6ª (1º). Grátis. Até 2ª (4).

Rememoração. A mostra promove um encontro entre os acervos do Museu de Arte Sacra e dos palácios do Governo. São expostas 80 obras sacras, como criações dos mestres Aleijadinho e Ataíde. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-3336. 9h/17h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª e 3ª). Fecha 6ª (1º). R$ 6 (sáb., grátis). Até dom. (3).

Em cartaz

Eduardo Viveiros de Castro. O antropólogo é lembrado por seu trabalho como fotógrafo na mostra. São expostas cerca de 400 imagens que percorrem sua carreira – dos projetos com o cineasta Ivan Cardoso às pesquisas na Amazônia. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 7h30/ 21h30 (sáb., 10h/21h30; dom., 10h/ 17h30; fecha 2ª). Fecha 6ª (1º). Grátis. Até 17/1.

Facundo de Zuviría. Na série ‘Siesta Argentina’, criada entre 2001 e 2003, o artista aborda a crise econômica no país latino. Ele exibe 36 dessas imagens na mostra. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. 11h/19h (fecha 3ª). Fecha 6ª (1º). Grátis. Até 7/3.

Frida Kahlo. A mostra estabelece conexões entre Frida e outras modernistas que trabalharam no México, como Leonora Carrington, Maria Izquierdo e Remedios Varo. São cerca de cem obras no total, sendo 33 criações assinadas por Frida. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Fecha 6ª (1ª). R$ 10 (3ª, grátis). Até 10/1.

A Gravura de Arthur Luiz Piza. O artista paulistano ganha mostra na Estação Pinacoteca. Lá, é exibida uma coleção de 137 gravuras doadas por Piza à instituição – visitando suas experimentações desde que se mudou para a França, nos anos 1950. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/18h (fecha 3ª). Fecha 6ª (1º). R$ 6 (sáb., grátis). Até 12/2.

Quem Nasce pra Aventura Não Toma Outro Rumo. Na programação do Festival Sesc_Videobrasil, a mostra visita o acervo da associação. São exibidas obras de 16 artistas, como Cao Guimarães e Karim Aïnouz. Paço das Artes. Av. Universidade, 1, Cid. Universitária, 3814-4832. 10h/19h (sáb. e dom., 11h/ 18h; fecha 2ª e 3ª). Fecha 6ª (1º). Grátis. Até 10/1.

Sergio Camargo. Com o mármore, Camargo (1930-1990) criava composições de formas geométricas para explorar a sombra e a luz. Sua carreira é lembrada em mais de cem peças, incluindo documentos e uma réplica de seu ateliê. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Fecha 6ª (1º). Grátis. Até 9/2.