Confira o roteiro de exposições

A seguir, as principais exposições em cartaz entre os dias 25/12 e 31/12:

Última semana

Novelas da Globo – Homenagem dos Cartunistas Brasileiros. Para comemorar os 50 anos da emissora, a mostra homenageia as novelas com mais de 90 desenhos. São caricaturas de personagens famosos, como Sinhozinho Malta e a Escrava Isaura. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, metrô Palmeiras-Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (sáb. e dom., 9h/ 20h). Fecha hoje (25). Grátis.

Até dom. (27).

As Aventuras de Pierre Verger. A mostra, com curadoria da Fundação Pierre Verger, da Bahia, visita a obra do fotógrafo. Estão reunidas 220 imagens de algumas de suas principais viagens, além de ilustrações de Bruno Marcello. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. 10h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Fecha hoje (25). Até 4ª (30).

Arte e passeio

Imigrantes do Café. Em parceria com o Museu do Café, de Santos, a mostra remonta as histórias e memórias dos imigrantes que chegaram ao País para trabalhar nas lavouras cafeeiras paulistas. São exibidos fotografias históricas, áudios de depoimentos e objetos. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h (dom., 10h/17h; fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). R$ 6 (sáb., grátis). Até 28/2/2016.

Em cartaz

Acervo em Transformação. De longa duração, a mostra retoma os emblemáticos cavaletes de vidro de Lina Bo Bardi como parte do projeto expográfico da pinacoteca do museu. Com pequenas adaptações técnicas, as peças expõem 119 obras do acervo do Masp, com nomes como Cézanne, Matisse e Portinari. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 25 (5ª, a partir das 17h, e 3ª, grátis). Fecha hoje (25) e 5ª (31). Por tempo indeterminado.

Exposição no Sesc Belenzinho reúne obras de artistas contemporâneos da África. Foto: divulgação

Alice Brill. No início dos anos 2000, 14 mil negativos da artista alemã Alice Brill (1920-2013) foram adquiridos pelo Instituto Moreira Salles. Cerca de 90 imagens, agora, ganham mostra. São registros históricos de cidades como São Paulo e Rio. IMS. R. Piauí, 844, 1º andar, Higienópolis, 3825-2560. 13h/19h (sáb. e dom., 13h/18h; fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). Grátis. Até 10/1/2016.

AquiAfrica. Sob a curadoria de Adelina von Fürstenberg, premiada na 56ª Bienal de Veneza, a mostra propõe uma panorama da arte contemporânea na África subsaariana. Nela, estão reunidas criações de 13 artistas do continente, como o senegalês Omar Ba e o camaronense Barthélémy Toguo. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 13h/21h (sáb. e dom., 11h/ 19h; fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). Grátis. Até 28/2/2016.

Edmond Fortier – Viagem a Timbuktu. O fotógrafo francês Edmond Fortier (1862-1928) viveu parte da vida no Senegal. Em 1906, ele fez uma viagem pelo interior do continente até Timbuktu, no Saara. Cerca de 200 dessas imagens estão na mostra, que também ilustram um livro da historiadora Daniela Moreau. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). Grátis. Até 24/1/2016.

Eduardo Viveiros de Castro. O antropólogo é lembrado por seu trabalho como fotógrafo na mostra. São expostas cerca de 400 imagens que percorrem sua carreira – dos projetos com o cineasta Ivan Cardoso às pesquisas na Amazônia. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 7h30/ 21h30 (sáb., 10h/21h30; dom., 10h/ 17h30; fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). Grátis. Até 17/1/2016.

Eustáquio Neves. Em ‘Cartas ao Mar’, o artista mineiro expõe 12 trabalhos recentes, misturando técnicas de fotografia e pintura em papel de algodão. Nas obras, Neves apresenta uma pesquisa sobre a região portuária de Valongo, no Rio, conhecida por ter recebido navios negreiros. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. 10h/17h (fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). R$ 6 (sáb., grátis). Até 3/1/2016.

Frida Kahlo. A mostra estabelece conexões entre Frida e outras modernistas que trabalharam no México, como Leonora Carrington, Maria Izquierdo e Remedios Varo. São cerca de cem obras no total, sendo 33 criações assinadas por Frida. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). R$ 10 (3ª, grátis). Até 10/1/2016.

Foto Cine Clube Bandeirante: do Arquivo à Rede. Recentemente incorporada ao acervo do Masp, a coleção é exibida ao público. São 279 imagens, de 85 artistas do grupo, como German Lorca e Thomaz Farkas. Masp. Av. Paulista, 1.578, 3149-5959. 10h/ 18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). R$ 25 (5ª, a partir das 17h, e 3ª, grátis). Até 20/3/2016.

A Gravura de Arthur Luiz Piza. O paulistano também é homenageado na Galeria Raquel Arnaud. Na Estação, é exibida uma coleção de 137 gravuras doadas por Piza à instituição – visitando suas experimentações desde que se mudou para a França, nos anos 1950. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/18h (fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). R$ 6 (sáb., grátis). Até 12/2/2016.

Idas e Vindas – Segall e o Brasil. Na mostra, o Museu Lasar Segall apresenta um recorte de seu acervo com foco na produção do pintor no Brasil. São expostas cerca de 80 criações, além de objetos de seu ateliê e de sua residência. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. 11h/19h (fecha 3ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). Grátis. Até 26/9/2016.

Mauricio Nahas. O fotógrafo traz o projeto ‘Do Pó da Terra’, em 50 fotografias. Nele, Nahas percorreu o Vale do Jequitinhonha, em Minas, para registrar a vida de artesãos da região. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. 10h/ 17h (fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). R$ 6 (sáb., grátis). Até 3/1/2016.

À Meia-Noite Levarei sua Alma. José Mojica Marins e seu personagem Zé do Caixão são lembrados na mostra. Em uma cenografia inspirada em seus filmes, são exibidos objetos cênicos, fotografias, figurinos e documentos. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (sáb. e dom., 11h/20h). Fecha hoje (25) e 5ª (31). R$ 10 (3ª, grátis). Até 9/1/2016.

A Nossa Invenção da Arte. A mostra apresenta a coleção de Ladi Biezus, ao longo de 45 anos. São exemplares de arte popular, assinados por nomes como Véio e Mirian Inês da Silva. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. 10h/17h (fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). R$ 6 (sáb., grátis). Até 3/1/2016.

Sergio Camargo. Com o mármore, Camargo (1930-1990) criava composições de formas geométricas para explorar a sombra e a luz. Sua carreira é lembrada em cem peças, incluindo fotografias e uma réplica de seu ateliê. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). Grátis. Até 9/2/2016.

Territórios: Artistas Afrodescendentes no Acervo da Pinacoteca. Com mais de cem obras, o foco é a produção de artistas negros no Brasil, desde o século 18. A mostra inclui ainda uma homenagem a Emanoel Araújo, primeiro diretor negro da Pinacoteca. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/17h30 (fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). R$ 6 (sáb., grátis). Até 17/4/2016.

Uma Coleção Particular – Arte Contemporânea no Acervo da Pinacoteca. Em 60 obras, a Pinacoteca reúne suas aquisições e doações mais recentes. Com foco na arte contemporânea brasileira, estão expostas criações de 50 artistas, como Iberê Camargo, Tunga e Paulo Monteiro. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/18h (fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). R$ 6 (sáb., grátis). Até 31/1/2016.

Visões da Arte no Acervo do MAC-USP 1900-2000: Bastidores. Em março, o MAC percorre um século por meio do seu acervo numa mostra que recebe o mesmo nome. Por enquanto, é possível ver sua montagem e 24 obras de nomes como Kandinsky e Brecheret. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). Grátis. Até 28/2/2016.