Confira o roteiro de exposições

+ O curta-metragem ‘Empena Cega’, de Bruno Vergueiro, acompanha a criação do novo mural do argentino Tec, no Minhocão. Além do filme, também são exibidos desenhos e esboços da criação. Choque Cultural. R. Medeiros de Albuquerque, 250, V. Madalena, 3061-4051. 11h/18h (fecha 2ª e dom.). Inauguração: sáb. (19). Grátis. Até 5/2/2016.

Obra pública de Tomie Ohtake na Paulista. Foto: Hélvio Romero/Estadão

+ A Avenida Paulista inaugurou nesta semana sua primeira obra pública assinada por Tomie Ohtake (1913-2015). A escultura, de sete toneladas e 8,5 metros de altura, foi um dos últimos projetos da artista nipo-brasileira antes de sua morte, em fevereiro deste ano. Av. Paulista, altura do nº 1.111, metrô Trianon-Masp. 24h. Grátis. Por tempo indeterminado.

Última semana

1ª Mostra Diversa. As questões de gênero e a luta pelos direitos LGBT estão nos nove trabalhos da mostra. São projetos como o livro documentário ‘A Esquina de Monalisa’, de Rodrigo Casali. Museu da Diversidade Sexual. Estação República do Metrô, piso Mezanino, lj. 518, 2627-8078. 10h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (20).

Andrea Rocco. Mais de 50 trabalhos em papel e dez pinturas compõem ‘Beautify’. Ela também cobriu as laterais da galeria com 1.300 desenhos, como se fossem papéis de parede. Galeria Rabieh. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 145, Jd. América, 3062-7173. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (19).

Diô Viana. O paraense reúne dez obras inéditas em ‘Gravuras, Grandes Formatos’. Nas criações, Viana utiliza diferentes técnicas de gravura, como a impressão a partir de placas de cobre e a xilogravura. Gravura Brasileira. R. Dr. Franco da Rocha, 61, Perdizes, 3624-0301. 10h/18h (sáb., 11h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 4ª (23).

Frederico Filippi. Em ‘Fogo da Babilônia’, o artista traz oito trabalhos inéditos, entre colagens, pinturas, desenhos e vídeo. Neles, Filippi propõe uma reflexão sobre os processos civilizatórios e a sociedade atual. Pivô. Ed. Copan. Av. Ipiranga, 200, bloco A, lj. 54, Centro, 3255-8703. 13h/20h (sáb., 13h/19h; fecha dom. e 2ª). Até sáb. (19).

Galeria Mezanino. A galeria encerra duas mostras. ‘Um Verão em Marianowo’ reúne obras feitas durante uma viagem de Danielle Noronha e Mauricio Parra à Polônia. Já o austríaco Martin Brausewetter exibe trabalhos com têmpera em ‘Desconstruções em Tempos Líquidos’. Galeria Mezanino. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3436-6306. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 3ª (23).

Grande Exposição de Arte Naïf. Em mais de 80 obras, a mostra reúne 29 nomes da arte naïf. São criações de artistas como Francisco Severino, Edna de Araraquara e Ignacio da Nega. Galeria Jacques Ardies. R. Morgado de Mateus, 579, V. Mariana, 5539-7500. 10h/ 17h30 (sáb., 10h/16h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (19).

Investigações Gráficas. A mostra reúne 40 obras inéditas de Renata Bueno, Simone Rebelo e Francisco Maringelli. Nas criações, os artistas usam técnicas de gravura, como a serigrafia e a xilografia. Graphias. R. Joaquim Távora, 1.605, V. Mariana, 5539-1358. 11h/18h (sáb., 11h/15h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (19).

Jogando com Ben Patterson. Um dos fundadores do Grupo Fluxus, o artista norte-americano é homenageado na mostra. Ao lado de suas obras, também são exibidas criações dos seus amigos Guto Lacaz, Paulo Bruscky, Dudi Maia Rosa, Cristina Barroso e Francisco Klinger Carvalho. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, Pinheiros, 3097-9673. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 4ª (23).

Maria Nepomuceno. Em suas esculturas, a carioca cria figuras e formas coloridas a partir de materiais como palha, barro, cerâmica e cordas. Em ‘Universo em Expansão’, estão cinco criações recentes. Baró Galeria (Jardins). R. da Consolação, 3.417, Cerq. César, 3661-9770. 10h30/19h30 (fecha dom.). Grátis. Até sáb. (19).

Musas. Na mostra, cinco artistas foram convidados a homenagear suas musas. São trabalhos de Edu Cardoso, Fabrini Crisci, Flammarion Vieira, Piero Figura e Sonia Menna Barreto. Tassi Espaço Cultural. R. Tupi, 816, Pacaembu, 3666-3724. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 3ª (22).

Para Ver Se o Tempo Volta. Para falar sobre questões relacionadas ao tempo, o curador Mariano Klatau Filho reuniu 20 obras de quatro artistas paraenses. São eles: Alberto Bitar, Ionaldo Rodrigues, Keyla Sobral e Octavio Cardoso. Fauna Galeria. R. Tangará, 132, V. Mariana, 3668-6572. 10h/ 19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (19).

Paisagem de Paulo Pasta. Foto: divulgação

Paulo Pasta. Mais de 60 obras recentes do pintor ocupam a Galeria Millan e seu novo anexo. Os dois espaços exploram tanto seu trabalho na arte abstrata quanto figurativa – com paisagens inspiradas em sua terra natal. Galeria Millan e Anexo. R. Fradique Coutinho, 1.360 e 1.416, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (19).

Saideira. Em 2016, a Casa Triângulo se muda para a região dos Jardins. Para se despedir da sede no Itaim Bibi, a mostra reúne obras de artistas representados pela galeria, como Yuri Firmeza, Ivan Grilo e Nazareth Pacheco. Casa Triângulo. R. Pais de Araújo, 77, Itaim Bibi, 3167-5621. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (19).

Simon Evans. Com técnicas de colagem, o britânico une materiais como folhas, pedaços de papel e fotografias para criar obras que remetem a mapas, desenhos e tapetes. Em ‘Interior Design’, ele traz trabalhos, alguns produzidos durante sua estadia no Rio. Galeria Fortes Vilaça. R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066. 10h/19h (sáb., 10h/ 18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 3ª (22).

Arte e passeio

Imigrantes do Café. Em parceria com o Museu do Café, de Santos, a mostra remonta as histórias e memórias dos imigrantes que chegaram ao País para trabalhar nas lavouras cafeeiras paulistas. São exibidos fotografias históricas, áudios de depoimentos e objetos. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h (dom. e fer., 10h/17h; fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 28/2/2016.

Em cartaz

Acervo em Transformação. De longa duração, a mostra retoma os emblemáticos cavaletes de vidro de Lina Bo Bardi como parte do projeto expográfico. As peças expõem 119 obras do acervo, com nomes como Cézanne, Matisse e Portinari. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). Fecha 5ª (24). R$ 25 (5ª, a partir das 17h, e 3ª, grátis). Por tempo indeterminado.

Amelia Toledo. Homenageada no Prêmio Marcantonio Vilaça, a paulistana volta a merecer uma mostra na cidade. Nesta exposição, o foco é sua produção mais recente, com obras feitas a partir de 1993, entre pinturas, escultura e instalações. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Fecha de 3ª (22) a 11/1/2016. Grátis. Até 23/1/2016.

Cristiano Mascaro. Em ‘A Estratégia do Olhar – Detalhando a Arquitetura’, são expostas 22 obras do fotógrafo. Nas fotografias, Mascaro exibe detalhes da arquitetura brasileira. Pequena Galeria 18. R. Joaquim Antunes, 187, Jd. Paulistano, 2528-0409. 10h/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Fecha de 4ª (23) a 11/1/2016. Grátis. Até 22/1/2016.

As Donas da Bola. A mostra reúne 42 obras de um projeto de onze fotógrafas, entre elas, Nair Benedicto, Luciana Whitaker e Bel Pedrosa. Nas imagens, elas registraram a relação das mulheres com o futebol em diferentes regiões do País. Museu do Futebol. Estádio do Pacaembu. Pça. Charles Miller, s/nº, 3664-3848. 9h/17h (fecha 2ª). Fecha 5ª (24). R$ 6 (de hoje, 18/12, a dom., 20/12, grátis). Até 3/4/2016.

Eduardo Viveiros de Castro. O antropólogo é lembrado por seu trabalho como fotógrafo na mostra. São expostas cerca de 400 imagens que percorrem sua carreira – dos projetos com o cineasta Ivan Cardoso às pesquisas na Amazônia. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 7h30/ 21h30 (sáb., 10h/21h30; dom., 10h/ 17h30; fecha 2ª). Fecha 5ª (24). Grátis. Até 17/1/2016.

Em Busca do Presépio Universal. A mostra inaugura uma sala do Museu de Arte Sacra dentro da estação do metrô Tiradentes. Nela, são montados cerca de 30 presépios natalinos do acervo do museu. Sala Metrô Tiradentes. Metrô Tiradentes, 3326-3336. 9h/17h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª e 3ª). R$ 3,50 (valor do bilhete). Por tempo indeterminado.

Frida Kahlo. A mostra estabelece conexões entre Frida e outras modernistas que trabalharam no México, como Leonora Carrington, Maria Izquierdo e Remedios Varo. São cerca de cem obras no total, sendo 33 criações assinadas por Frida. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros,

2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Fecha 5ª (24). R$ 10 (3ª, grátis). Até 10/1/2016.

A Gravura de Arthur Luiz Piza. O paulistano também é homenageado com mostra na Galeria Raquel Arnaud. Na Estação, é exibida uma coleção de 137 gravuras doadas por Piza à instituição – visitando suas experimentações desde que se mudou para a França, nos anos 1950. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/18h (fecha 2ª). Fecha 5ª (24). R$ 6 (sáb., grátis). Até 12/2/2016.

A Nossa Invenção da Arte. A mostra apresenta a coleção de Ladi Biezus, ao longo de 45 anos. São exemplares de arte popular, assinados por nomes como Véio, Mirian Inês da Silva e Agnaldo Manoel dos Santos. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. 10h/ 17h (fecha 2ª). Fecha 5ª (24). R$ 6 (sáb., grátis). Até 3/1/2016.

Sergio Camargo. Com o mármore, Sergio Camargo (1930-1990) criava composições de formas geométricas, como cubos e cilindros, para explorar a sombra e a luz. Sua carreira é lembrada em mais de cem peças, incluindo poemas, fotografias, documentos e uma réplica de seu ateliê. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). 5ª (24), 9h/12h. Grátis. Até 9/2/2016.

Territórios: Artistas Afrodescendentes no Acervo da Pinacoteca. Com mais de cem obras, o foco é a produção de artistas afrodescendentes no Brasil, desde o século 18. A mostra também homenageia Emanoel Araújo, primeiro diretor negro da instituição. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/17h30 (fecha 2ª). Fecha 5ª (24). R$ 6 (sáb., grátis). Até 17/4/2016.

Especial

Aprecie Sem Moderação. O coletivo, criado por Carola Trimano, fará intervenções artísticas com lambe-lambes na sede do projeto Alberto Seabre 1128. O evento também terá uma oficina de estêncil. R. Japuanga, 38, V. Ida. Sáb. (19), 15h/ 19h. Grátis.

Cássio Vasconcellos – Aeroporto. O fotógrafo lança o fotolivro ‘Aeroporto’ (R$ 240) com a série exposta na Pequena Galeria 18. A obra reúne registros aéreos feitos pelo artista em viagens pelo Brasil. Madalena CEI. R. Faisão, 75, V. Madalena. Hoje (18), 19h. Grátis.