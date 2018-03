Confira o roteiro de exposições

A seguir, as principais exposições entre 8/7 e 14/7:

Inaugurações

+ O cartunista Glauco (1957-2010) é o homenageado da vez no projeto Ocupação, do Itaú Cultural. Além de desenhos, charges (acima) e rascunhos, a mostra aborda sua vida pessoal, como, por exemplo, sua religiosidade. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (9). Grátis. Até 21/8.

O Futebol nas Olimpíadas. No clima dos jogos do Rio, a exposição dá um panorama da modalidade olímpica. A história é contada por reproduções de cartazes, painéis e um filme com narração de José Trajano. Museu do Futebol. Pça. Charles Miller, s/nº, 3664-3848. 9h/17h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (9). R$ 9 (sáb., grátis). Até 31/7.

+ 14ª edição do ‘File’ reúne mais de 300 obras de arte digital

Imigrações – Movimentos que Transformam. Na mostra, a imigração é tratada pelo olhar de 14 artistas. Entre pinturas, colagens e esculturas, foram reunidos trabalhos de nomes como Ricardo Franzin, Tati Cipoli e Bianca Castilho. PontoArt Galeria. R. Inácio Pereira da Rocha, 246, V. Madalena, 2548-1661. 11h/18h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 6ª (8). Grátis. Até 23/7.

+ No projeto ‘Atlas’, Tuca Vieira (acima) registrou as diferentes regiões da Grande São Paulo. O fotógrafo leva esse ensaio para a Casa da Imagem. Lá, também é inaugurada ‘Garagem Automática’, com 21 fotografias de Felipe Russo. R. Roberto Simonsen, 136-B, Centro, 3241-4238. 9h/17h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (9), 11h. Grátis. Até 16/10.

Missão Lance Ventoux – MLV. A exposição é resultado de um projeto que levou os fotógrafos brasileiros Flávia Tojal, Helena Rios e Marcelo Greco para uma residência artística na região de Provença, na França. A curadoria é de Pierre Devin e Fabiana Figueiredo. Espaço 321 Jacarandá. R. Cel. Melo de Oliveira, 783, V. Pompeia, 3673-1056. 10h/18h (fecha sáb. e dom.). Inauguração: 5ª (14), 19h. Grátis. Até 16/9.

Periscópio. Na mostra coletiva, o curador Fernando Velázquez reúne obras de 26 artistas que têm em comum o diálogo com tecnologias digitais. São criações de nomes como Anaisa Franco, Nurit Bar-Shai e Jaime Lobato. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (9), 14h. Grátis. Até 6/8.

Uma Imagem Possível. A mostra coletiva tem foco na videoarte brasileira por meio da obra de oito artistas, como Sara Não Tem Nome, Kika Nicolela e Felipe Barros. A curadoria é de Roberto Moreira S. Cruz. Central Galeria. R. Mourato Coelho, 751, V. Madalena, 2645-4480. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 6ª (8), 19h. Grátis. Até 15/10.

Última Semana

Desenhos de Cena #1. Um encontro entre as artes cênicas e visuais é a proposta da mostra. Para encontrar pontos que aproximam as duas linguagens, a curadora Aby Cohen reuniu 16 artistas de oito países – entre eles, Laura Vinci, Antti Mäkelä e Theo Jansen. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 10h30/ 21h30 (sáb., 10h30/21h; dom. e fer., 10h30/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (10).

Gilberto Freyre: Vida, Forma e Cor. A exposição explora a relação do escritor com as artes visuais. Além de exibir desenhos que Freyre fazia para os netos, explora o diálogo entre sua obra literária e as ilustrações. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/ 19h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (10).

Mulheres em Fúria. As artistas Panmela Castro (Anarkia Boladona) e Siss apresentam intervenções na zona norte pelo projeto Grafiterritórios ZN. Elas criaram um mural próximo ao Sesc Santana, na Rua Viri, no qual abordam questões de gênero. R. Viri, entre a R. Pedro Ribeiro e a Av. Luiz Dumont Villares. 24h. Grátis. Até dom. (10).

Ocupação Vesica Piscis. A mostra aborda a influência de Rudolf Laban, do expressionismo alemão na dança, e Maria Duschenes, que propagou seu método no Brasil. Além de performances, uma exposição reúne objetos como os de Claudio Lux. Até domingo (10), Ana Amélia Vianna e Domenico Salvatore executam a performance ‘Cebola’, de Márcia Milhazes (6ª, sáb. e dom., 13h/17h). MAC. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (10).

Oswaldo Vigas. Antológica 1943-2013. Desde sua morte em 2014, o venezuelano tem sido homenageado na retrospectiva, que já passou por Colômbia, Peru e Chile. A exposição reúne cerca de 63 pinturas e cinco esculturas que revelam diferentes fases de sua carreira e suas influências. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (10).

Pedro David. O fotógrafo produziu a série ‘360 Metros Quadrados’ na própria casa, propondo um mergulho em seu universo íntimo a partir do conto ‘Do Rigor na Ciência’, de Jorge Luis Borges. Além das 18 fotografias, há três esculturas de bronze. Blau Projects. R. Fradique Coutinho, 1.464, V. Madalena, 3467-8819. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 4ª (13).

Sandra Antunes Ramos. Em seus trabalhos, Sandra usa lápis de cor e canetas para criar pequenos desenhos. A mostra, que reúne 70 obras, apresenta essas criações e seus novos trabalhos com colagem e escultura. Galeria Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 6ª (8).

Em cartaz

André Penteado. O suicídio de seu pai, em 2007, inspirou os trabalhos que o fotógrafo reúne em ‘Não Estou Sozinho’. A mostra exibe três séries fotográficas e dois vídeos. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. 10h/20h (sáb, dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 21/8.

Arquivo Ex Máchina. Questões relacionadas à história política e cultural da América Latina são o mote da mostra. São exibidas 150 fotografias de nomes de diferentes gerações, como João Pina, Coco Laso e André Penteado. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/ 20h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 7/8.

Fora da Ordem – Obras da Coleção Helga de Alvear. A mostra apresenta um recorte de 137 trabalhos do acervo da fundação espanhola. As obras de cerca de 70 artistas dão foco maior na produção contemporânea, mas também é possível ver grandes representantes da arte moderna, como Kandinsky, Marcel Duchamp e Josef Albers. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/ 17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 26/9.

Galeria Raquel Arnaud. Duas mostras estão em cartaz. Em comemoração aos seus 91 anos, Eduardo Sued leva à galeria dez pinturas inéditas de grande formato. Já Julio Villani apresenta 22 obras recentes em ‘Estratégias Obliquas’. Galeria Raquel Arnaud. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 6/8.

Galpão VB. Na instalação ‘Quanto Pesa uma Nuvem?’, Giselle Beiguelman apresenta os resultados de sua viagem à Polônia no ano passado. Neste sábado (9), às 15h, a artista participa de um bate-papo com a curadora Ana Pato. O espaço também monta a videoinstalação ‘Trilogia’, de Cinthia Marcelle. Galpão VB. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. 12h/ 18h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 20/8.

Haroon Mirza. Em uma instalação, o britânico, premiado na 54ª Bienal de Veneza, apresenta o aparelho eletrônico ‘Emerging Paradigm’, criado pelo próprio artista. Na obra, são sincronizados vídeos e sons captados por Mirza durante sua residência artística em São Paulo. Pivô. Ed. Copan. Av. Ipiranga, 200, lj. 54, 3255-8703. 13h/20h (sáb., 13h/19h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 13/8.

Maio Fotografia. Famoso por sua ironia ao registrar a sociedade moderna, o britânico Martin Parr é a principal atração desta edição – em uma retrospectiva com 244 fotografias. Outro destaque é uma mostra em parceria com o Instituto Moreira Salles, com os trabalhos na Amazônia de Jorge Bodanzky. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/ 21h (dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). R$ 6 (3ª, grátis). Até 24/7.

Mauricio Parra. Caixas antigas de remédios, ossos e pedras são alguns dos elementos representados pelo artista nas criações de ‘A Ausência É um Estar em Mim’. Na mostra, Parra apresenta cerca de cem obras, entre pinturas, aquarelas e gravuras. Galeria Mezanino. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3436-6306. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 23/7.

Picasso: Mão Erudita, Olho Selvagem. A retrospectiva apresenta toda a versatilidade do espanhol por meio 153 trabalhos, pertencentes ao acervo do Museu Nacional Picasso, de Paris. As obras perpassam sua produção desde os 14 anos até criações de 1972. Instituto Tomie Ohtake. Av. Faria Lima, 201, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis). Até 14/8.

Quase Roteiro – Centenário de Murilo Rubião. Com curadoria de Cleber Cabral, a mostra comemora o centenário de nascimento do escritor mineiro. Sua trajetória é exposta em cartas, fotografias, livros, manuscritos e rascunhos. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 10h/22h (dom., 10h/ 18h; fecha 2ª). Grátis. Até 29/7.

Rever_Augusto de Campos. Em comemoração aos seus 65 anos de carreira, o poeta é lembrado na mostra. Em parceria com o Instituto de Cultura Contemporânea, reúne cerca de 75 obras, como serigrafias, objetos e vídeos. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 10h/21h (dom., 10h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 31/7.

Volpi: Pequenos Formatos. Mais de 70 obras relembram a carreira de Volpi (1896-1988). Das paisagens de Itanhaém às bandeirinhas, reúne estudos e criações em pequeno formato, pertencentes à coleção de Ladí Biezus. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (dom., grátis). Até 18/12.

Wandecok Cavalcanti. O artista aborda a trajetória de Jesus de Nazaré. Na mostra, o santeiro faz esculturas que contam a história de maneira cronológica. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-3336. 9h/17h (fecha dom. e 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 31/7.