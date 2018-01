Confira o roteiro de exposições

A seguir, as principais exposições entre 10/6 e 16/6:

Inaugurações

Foto: divulgação

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ A feira Parte faz uma edição ‘pocket’ neste fim de semana. Serão 17 estandes, entre galerias e coletivos, apresentando obras tanto de jovens artistas quanto de nomes mais consolidados, como Rubens Espírito Santo (foto). Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3º andar, 3552-3560. 6ª (10) e sáb. (11), 13h/22h; dom. (12), 14h/22h. Grátis.

Galeria Nara Roesler. Para ‘Pontos de Convergência’, Marcelo Silveira criou esculturas de madeira e assemblages a partir de objetos do cotidiano, encontrados em Recife. A galeria também exibe obras interativas do coletivo Provisório Permanente. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 3063-2344. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (15). Grátis. Marcelo Silveira: até 27/8. Provisório Permanente: até 6/8.

Geometria Afetiva. Nesta mostra coletiva, os artistas exibem obras nas quais são abordadas suas relações de afeto com a geometria. Entre os expostos, há trabalhos de Marina Weffort, Felipe Cohen e Wagner Malta Tavares. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann,185, 3332-3600. 9h/20h (sáb., 10h/18h; dom., 10h/17h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (11), 10h. Grátis. Até 7/8.

+ Raimundo Cela ganha retrospectiva no MAB-Faap

Nathalie Edenburg. A modelo volta a apresentar a série ‘How Do I Feel Today’, exibida na São Paulo Fashion Week deste ano. Nela, Nathalie foi fotografada todos os dias de 2015 e fez intervenções nas 365 imagens de seu rosto. Luis Maluf Art Lab. R. Medeiros de Albuquerque, 9b, V. Madalena, 2367-3437. 13h/18h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: 4ª (15). Grátis. Até 15/7.

Macaparana. Nome de destaque na arte abstrata brasileira, o pernambucano apresenta sua recente produção. É possível ver 25 trabalhos inéditos, nos quais ele utiliza materiais como aço, papel e madeira. Neste sábado (11), das 10h às 14h, Macaparana também lança livro sobre sua obra, com texto de Ferreira Gullar. Dan Galeria. R. Estados Unidos, 1.638, Jd. Paulista, 3083- 4600. 10h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (11), 10h/14h. Grátis. Até 30/7.

Foto: João Pina/Estadão

+ Questões relacionadas à história política e cultural da América Latina são o mote de Arquivo Ex Machina. São exibidas 150 fotografias de nomes de diferentes gerações, como João Pina (acima), Coco Laso e André Penteado. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Inauguração: 5ª (16). Grátis. Até 7/8.

Mauricio Parra. Caixas antigas de remédios, ossos e pedras são alguns dos elementos representados pelo artista nas criações de ‘A Ausência É um Estar em Mim’. Na mostra, Parra apresenta cerca de cem obras, entre pinturas, aquarelas e gravuras. Galeria Mezanino. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3436-6306. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (14). Grátis. Até 23/7.

Mauro Piva. Antes de pintar, artistas costumam testar cores em papéis. Piva se inspirou nestes testes para criar o conjunto inédito de pinturas sobre papel que está na mostra. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 5ª (16), 19h. Grátis. Até 20/8.

Foto: divulgação

+ Em ‘Tramados’, Regina Silveira parte da imagem de um céu feito de ponto cruz, presente em outras obras da artista, para criar a instalação ‘Dreaming of Blue’. Ela também exibe desenhos antigos. Luciana Brito Galeria. Av. 9 de Julho, 5.162, Jd. Europa, 3842-0634. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (11), 12h/18h. Grátis. Até 13/8.

Pedro David. O fotógrafo mineiro produziu a série ‘360 Metros Quadrados’ em sua própria casa, propondo um mergulho em seu universo íntimo a partir do conto ‘Do Rigor na Ciência’, de Jorge Luis Borges. Além das 18 fotografias, ele exibe três esculturas de bronze. Blau Projects. R. Fradique Coutinho, 1.464, V. Madalena, 3467-8819. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (11), 12h. Grátis. Até 8/7.

Prêmio Brasil Fotografia 2015. Os 15 finalistas da 14ª edição expõem seus trabalhos premiados na mostra coletiva. Estão reunidas mais de 80 obras – de nomes como Bárbara Wagner, Edu Simões, Thelma Vilas Boas e Evandro Teixeira. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. 10h/19h (dom., 10h/17h; fecha 2ª). Inauguração: 4ª (15). Grátis. Até 14/8.

Última semana

Ana Vitória Mussi. A exposição ‘Fotoimagens’ reúne 35 trabalhos da artista. Neles, Ana Vitória explora a fotografia em diferentes suportes, como projeções, impressões serigráficas e instalações. Casa da Imagem. R. Roberto Simonsen, 136-B, 3106-5122. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis.. Até dom. (12).

Camila Picolo. A artista expõe pelo programa Nova Fotografia, do MIS. Em ‘Acasos /p/reparados’, ela reúne 12 fotografias – registros de paisagens urbanas de São Paulo, Santos e Salvador. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/21h (sáb., 10h/22h; dom., 11h/ 21h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (12).

Dudi Maia Rosa. A mostra ‘VRIDO’ reúne 70 obras inéditas. As peças são feitas com resina pigmentada – algumas, com formas pontiagudas, remetem ao trabalho de Sergio Camargo. Galeria Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (11).

Fernando Lemos. A mostra reúne 71 obras do artista português. Entre elas, estão fotografias como ‘A Mão e a Faca’ (1949/1952), feitas durante sua ligação com o surrealismo. Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (11).

Flavio Cerqueira. Na exposição ‘Se Precisar, Conto Outra Vez’, Cerqueira expõe seis esculturas inéditas. Realizadas especialmente para a exposição, as obras questionam o aprendizado da história brasileira a partir de um ponto de vista europeu. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, 3167-5621. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até sáb. (11).

Galpão VB. Premiado no 19º Festival Sesc_Videobrasil, Haroon Gunn-Salie leva à sede da Associação Videobrasil ‘Agridoce’, sobre a tragédia em Mariana. O espaço também recebe Karol Radziszewski e Vitor Cesar na segunda edição de ‘Acervo Videobrasil em Contexto’. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. 12h/ 18h (sáb., 11h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (11).

Grupo Santa Helena – 80 Anos. A mostra se volta ao coletivo formado nos anos 1930 por nove artistas em São Paulo – entre eles, Alfredo Volpi, Mário Zanini e Clóvis Graciano. Cada um deles tem sete trabalhos expostos, num total de 63 obras. ProArte Galeria. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.644, Jd. América, 3085-7488. 10h/19h (sáb., até 16h; fecha dom.). Grátis. Até 6ª (10).

Luiz Braga. Com a fotografia, o paraense se propõe a registrar a realidade do povo amazônico. Em ‘Sideral’, ele traz um recorte de 20 obras de sua carreira, produzidas nos arredores de Belém, entre 1982 e 2015. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (11).

MAB-Centro. A unidade do museu da Faap no Centro encerra duas mostras. Em ‘Viagem Pitoresca ao Boulevard Cor de Café’, Kátia Fiera exibe os resultados de sua residência no Cité des Arts, de Paris. Em outra sala, estão expostos trabalhos dos alunos formados em 2015 no curso de Artes Visuais da Faap. Ed. Lutetia. Pça. do Patriarca, 78, Centro, 3101-1776. 11h/17h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (11).

Ocupação Maria e Herbert Duschenes. Da Hungria, Maria era bailarina e foi responsável por trazer ao Brasil o método de Rudolf Laban. Já Herbert, alemão, era arquiteto e professor de história da arte. A trajetória do casal e seu papel na cena cultural do País são lembrados na mostra. Itaú Cultural.

Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (12).

Arte e Passeio

X-Men Filmes Expo. Feita em parceria com a Fox Film, a exposição apresenta objetos originais usados na filmagem da saga adaptada dos quadrinhos da Marvel. São expostas 41 peças de cena, além dos figurinos de personagens como Tempestade e Noturno. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (dom., 11h/ 20h; fecha 2ª). Grátis. Até 3/7.

Em cartaz

#ForadaModa – Uma Exposição em Construção. A mostra propõe diálogos entre a moda e as artes visuais. Foram montadas instalações de nomes como Fause Haten, que apresenta ‘A Fábrica do Dr. F’ sobre o estilista Yves Sain Laurent. Há uma programação paralela com oficinas e cursos. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 8h/ 21h30 (sáb., 10h/21h30; dom., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 30/10.

Andrea Annunziata. A artista monta a instalação inédita ‘Portas do Infinito’. Nela, Andrea dispõe pelo espaço antigas portas pintadas, cada uma representando uma carta do baralho de tarô. Espacio Uruguay. Ed. Parque Avenida. Av. Paulista, 1.776, 9º andar, metrô Consolação. 14h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 24/6.

Barrão. Na exposição ‘Paleotoca’, o artista carioca exibe 20 esculturas de resina que retomam o universo do colecionismo. O título faz referência às tocas gigantes e labirínticas cavadas por animais como a preguiça. Galpão Fortes Vilaça. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3032-7066. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 18/6.

Experimenta Portugal. Na programação do projeto, uma mostra exibe a produção artística de jovens brasileiros e portugueses que residem no Brasil. São nomes como Rita Natálio e Joana Levi, Filipe Barrocas e Flávia Vieira. Consulado Geral de Portugal. R. Canadá, 324, Jd. América, 3084-1800. 10h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 30/6.

Galeria Raquel Arnaud. Duas mostras estão em cartaz. Em comemoração aos seus 91 anos, Eduardo Sued leva à galeria dez pinturas inéditas de grande formato. Já o paulista Julio Villani apresenta 22 obras recentes em ‘Estratégias Obliquas’, entre pinturas, esculturas e desenhos. Galeria Raquel Arnaud. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 6/8.

Gilberto Freyre: Vida, Forma e Cor. A exposição explora a relação do escritor com as artes visuais. Além de exibir desenhos que Freyre fazia para os netos, explora o diálogo entre sua obra literária e suas ilustrações, um dos quatro eixos da mostra. Caixa Cultural São Paulo. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/ 19h (fecha 2ª). Grátis. Até 10/7.

Giovanna Nucci. Na mostra ‘Paisagens Interrompidas’, estão reunidas 16 obras recentes, sob a curadoria de Mario Gioia. Nas fotografias, Giovanna elege paisagens e as modifica, questionando noções de foco e enquadramento. Monica Filgueiras Galeria. R. Bela Cintra, 1.533, Jd. Paulistano, 3082-5292. 10h/19h (sáb., 10h/14h30; fecha dom.). Grátis. Até 7/7.

Histórias da Infância. A mostra reúne 200 obras que retratam e abordam a infância em diferentes épocas e países. Além de englobar grandes nomes, como Renoir e Van Gogh, o conjunto de trabalhos inclui artistas contemporâneos e até desenhos de crianças. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/ 18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 25 (3ª, grátis). Até 31/7.

Os Jardins e a Cidade. A exposição se volta para as fotografias tiradas pela família Müller em viagens a São Paulo, Curitiba, Rio e Recife, cada uma com seu jardim botânico. Nas 28 imagens, é abordada a relação entre a intervenção humana e a natureza. Jardim Botânico de São Paulo. Av. Miguel Stéfano, 3.687, Água Funda, 5067-6300. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 5. Até 5/10.

Kike Arnal. Em ‘Afroperu’, o fotógrafo registrou a vida dos peruanos de descendência africana. Em parceria com o governo do Peru, a mostra reúne 20 imagens, além de instrumentos musicais e peças de vestuário. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 3/7.

Lado a Lado – Os Objetos Ativos de Willys de Castro. Em comemoração aos 90 anos de nascimento de Willys de Castro (1926-1988), a mostra tem foco nos famosos ‘Objetos Ativos’. Das cerca de 30 obras que compõem a série, foram reunidas 13 peças. Além delas, são expostos textos e poemas raros do mineiro. IAC. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, 1° andar, V. Mariana, 3255-2009. 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 9/7.

Lasar Segall (1891-1957). O lituano é lembrado na mostra com mais de 70 obras. Com foco em trabalhos em papel, a retrospectiva visita suas criações desde a juventude na Europa até os anos no Brasil. Pinakotheke São Paulo. R. Min. Nelson Hungria, 200, Morumbi, 3758-5202. 10h/18h (sáb., 10h/ 16h; fecha dom.). Grátis. Até 18/6.

Mauro Restiffe. Em ‘Rússia’, Mauro Restiffe expõe fotografias em preto e branco que exploram dois momentos de Moscou e São Petersburgo – enquanto algumas imagens datam dos anos 1990, outras foram feitas em 2015. Galeria Fortes Vilaça. R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 18/6.

Pedro Varela. Na mostra, o artista continua a explorar o imaginário tropical e suas representações. São pinturas em preto e branco, em que Varela insere personagens reais e fictícios, rodeados por flores e plantas. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 2/7.

Picasso: Mão Erudita, Olho Selvagem. A retrospectiva apresenta a versatilidade do espanhol por meio de obras do acervo do Museu Nacional Picasso, de Paris. Só do artista, são 116 trabalhos, que perpassam sua produção desde os seus 14 anos até chegar a criações de 1972. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, 2245-1900. 11h/ 20h (fecha 2ª). R$ 12. Até 14/8.

Rever_Augusto de Campos. Em comemoração aos seus 65 anos de carreira, o poeta é homenageado na mostra. Estão reunidas cerca de 75 obras, como serigrafias, objetos e vídeos. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 10h/21h (dom., 10h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 31/7.

Rodrigo Martins. Depois de vencer o 4º Prêmio EDP nas Artes, o artista carioca faz sua primeira mostra individual em São Paulo. Nela, Martins apresenta pinturas e esculturas de gesso e bronze. Central Galeria. R. Mourato Coelho, 751, V. Madalena, 2645-4480. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 6/8.

O Triunfo da Cor. Com acervo dos museus d’Orsay e de l’Orangerie, de Paris, reúne 75 obras dos principais nomes do pós-impressionismo. A mostra revela as técnicas e as contribuições de 32 artistas, como Monet, Cézanne, Gauguin e Van Gogh. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 7/7.

Wandecok Cavalcanti. O artista homenageia a data do Corpus Christi, abordando a trajetória de Jesus de Nazaré. Na mostra, o santeiro faz esculturas que contam a história de maneira cronológica. Museu de Arte Sacra de São Paulo. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-3336. 9h/17h (fecha dom. e 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 31/7.

Especial

IV Fórum Latino-americano de Fotografia de São Paulo. Paralelo à mostra ‘Arquivo Ex Machina’, reúne grandes nomes da fotografia em debates, sessões de autógrafos e oficinas. A programação começa na 5ª (16) – neste dia, às 20h30, Claudia Jaguaribe entrevista Adam Broomberg e Oliver Chanarin. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (16) a 19/6, vários horários. Grátis (alguns eventos necessitam inscrição prévia). Inf.: www.itaucultural.org.br

Ateliê Aberto Red Bull Station. A turma da 12ª de Residência Artística abre seus ateliês para o público. Participam seis artistas – entre eles, Carol Cordeiro, Janaina Miranda e Luca Forcucci. Red

Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (11), 14h/19h. Grátis.