Confira o roteiro de exposições

A seguir, as principais exposições entre 29/4 e 5/5:

Inaugurações

Camila Picolo. A artista expõe pelo programa Nova Fotografia, do MIS. Em ‘Acasos /p/reparados’, ela reúne 12 fotografias – registros de paisagens urbanas de São Paulo, Santos e Salvador. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/21h (sáb., 10h/22h; dom. e fer., 11h/ 21h; fecha 2ª). Inauguração: 6ª (29). Grátis. Até 12/6.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: Claudia Andujar/divulgação

+ A luta dos povos indígenas é um tema recorrente para Claudia Andujar, que apresenta séries fotográficas, como ‘Casa’ (foto), dos anos 1970. Paralelamente, a galeria exibe o filme ‘Xapiri’, de Gisela Motta e Leandro Lima. Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (3), 20h. Grátis. Até 4/6.

Controle Remoto. Formada por 30 casinhas de pássaros, dispostas como um conjunto habitacional, a instalação é montada pelos artistas Gisela Motta e Leandro Lima. A obra faz parte do projeto Jardim Imaginário. Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 14h/17h (sáb., 14h/16h30; fecha dom.). Grátis. É necessário agendar a visita (exceto às sextas-feiras).

Foto: divulgação

+ Em seu aniversário de 90 anos, o francês François Morellet é homenageado em ‘A Regra do Jogo’. Referência na arte abstrata, a produção do artista é apresentada em 16 obras, criadas entre os anos 1960 e 1970. Dan Galeria. R. Estados Unidos, 1.638, Jd. Paulista, 3083- 4600. 10h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (30). Grátis. Até 31/5.

Estes Outros – Fotopinturas da Coleção Titus Riedl. Popular no passado, a fotopintura é uma técnica de pintura de retratos a partir de um suporte fotográfico. A tradição é lembrada em uma mostra e um livro sobre a coleção do alemão Titus Riedl, radicado no Ceará. Terra Virgem Edições. R. Galeno de Almeida, 179, metrô Sumaré, 3081-9932. 11h/17h (fecha sáb., dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (30), 11h/17h. Grátis. Até 25/5.

Foto: divulgação

+ O Paço das Artes leva à Oficina Oswald de Andrade a mostra ‘Issoéossodisso’, de Lenora de Barros. Estão reunidas 20 obras, incluindo um vídeo inédito (acima) que deu nome à exposição. Na abertura, há performance da artista. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 9h30/21h30 (sáb., 13h30/20h30; fecha dom.). Inauguração: sáb. (30), 15h. Grátis. Até 30/7.

Os Trabalhadores e os 100 Anos do Samba. Organizada pela União Geral dos Trabalhadores, a mostra reúne 30 painéis fotográficos que estão expostos nos postes da ciclovia da Avenida Paulista. Nas imagens, a relação histórica entre o samba e a luta dos trabalhadores. Av. Paulista. 24h. Inauguração: dom. (1º). Grátis. Até 30/5.

Zipper Galeria. A galeria inaugura duas mostras. Bruno Kurru apresenta uma série recente de colagens em ‘isso se dá porque’. Já Ursula Tautz aborda as origens de sua família polonesa em fotografias e uma videoinstalação. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (5), 19h. Grátis. Até 4/6.

Última semana

Água, Paisagem Alterada. A crise hídrica e outras questões relacionadas à água estão presentes nos 50 trabalhos da mostra. Com curadoria de Maria Alice Milliet, são criações do irlandês James Concagh e dos artistas do grupo Em Branco, como Ana Michaelis e Celso Orsini. Centro Brasileiro Britânico. R. Ferreira de Araujo, 741, Pinheiros, 3819-4120. 10h/19h (sáb. e dom., 10h/ 16h). Grátis. Até sáb. (30).

Amilcar de Castro. Referência da arte concreta, o artista mineiro é lembrado em uma exposição com 20 obras. O recorte da mostra, que reúne desenhos e esculturas, tem foco em sua produção entre os anos 1970 e 1980. Galeria Marília Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 131, Itaim Bibi, 3079-0853. 10h30/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (30).

Aprendendo com Dorival Caymmi: Civilização Praieira. Na mostra, o clima litorâneo não está somente em objetos e músicas do compositor. Também há obras de outros artistas com o tema, como Pierre Verger e José Pancetti. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (1º).

Galeria Millan. A galeria e seu anexo recebem duas mostras. A partir de objetos coletados nas ruas paraenses, Emmanuel Nassar criou as obras que ocupam as paredes da galeria. Já no anexo, Henrique Oliveira exibe criações recentes. R. Fradique Coutinho, 1.360 e 1.416, Pinheiros, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Até sáb. (30).

Hiper_arte 2016. O projeto recebe a instalação ‘Very Nervous System’, do canadense David Rokeby’, além de exibir vídeos de Lucas Bambozzi. A programação também inclui um agenda de performances com outros artistas. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 9h/22h (sáb., 10h/21h; dom., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (1º).

Joseph Beuys. A mostra lembra os 30 anos de morte do artista alemão, que fez parte do movimento Fluxus. A carreira de Beuys é visitada em esculturas, desenhos, gravuras e vídeos, reunindo criações feitas entre os anos 1950 e 1980. Galeria Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, loja 1, Jd. Paulista, 3853-5800. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (30).

Labcidade. Com a proposta de criar reflexões sobre as diferentes relações com o espaço urbano, a mostra chega à sua segunda edição. São exibidos trabalhos de artistas e coletivos como Bijari, Alê Jordão e Narcélio Grud. Choque Cultural. R. Medeiros de Albuquerque, 250, V. Madalena, 3061-4051. 11h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (30).

Márcio Périgo. Na mostra, o artista paulista traz 31 trabalhos de sua carreira. Estarão expostos não somente suas criações em gravura em metal, mas também desenhos. Graphias Casa da Gravura. R. Joaquim Távora, 1.605, V. Mariana, 5539-1358. 13h/18h (sáb., 11h/15h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (30).

Mariana Tassinari. Em ‘Quina’, a artista traz 30 fotografias, nas quais ela explora diferentes suportes – como impressão UV sobre alumínio e backlight. A curadoria é de Eder Chiodetto. Fauna Galeria. R. Tangará 132, V. Mariana, 3668-6572. 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (30). Aos sábados, é necessário agendar visita.

Nino. Destaque na arte popular, João Cosmo Felix (1920-2002), o Nino, é lembrado com 20 esculturas feitas entre 1980 e 1990. A mostra também lançou um documentário de André Parente sobre o cearense. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. 11h/19h (sáb., 11h/ 15h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (30).

Olhar em Movimento. A mostra visita a arte cinética italiana entre os anos 1950 e 1970. Com curadoria de Micol Di Veroli, reúne destacados nomes do movimento, como Francesco Guerrieri, Bruno Munari e Marina Apollonio. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (1º).

Pisho Xodô – A Escrita Como Ato. A mostra promove o encontro entre duas linguagens: a pichação e o shodô, técnica japonesa de caligrafia. Juntos, são expostos escritos em shodô e registros de pichações pela cidade. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (1º).

Russel Young. Em ‘Icons’, o artista britânico traz ao Brasil 24 obras recentes. Com influências da pop art, ele retrata, nas criações, ícones da música e do cinema, como David Bowie e Marilyn Monroe. Plataforma91. R. Major Diogo, 91, Bela Vista. 11h/18h (fecha dom., 2ª e 3ª). Grátis. Até sáb. (30).

Silêncio(s) do Feminino. Para abordar temas relacionados ao universo feminino e o papel da mulher na sociedade, a curadora Sandra Tucci selecionou obras de cinco artistas. São elas: Cris Bierrenbach, Lia Chaia, Beth Moyses, Rosana Paulino e Marcela Tiboni. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (1º).

Wifredo Lam. O artista cubano recebeu influências das vanguardas modernistas, sobretudo do cubismo e do surrealismo. Sua produção é visitada na mostra, que reúne 80 obras do acervo do Museu de Belas Artes de Cuba. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (1º).

Zipper Galeria. A partir de placas de materiais como MDF, pedras e plásticos laminados, o mexicano Ricardo Rendón forma algumas de suas esculturas. Elas estão expostas na galeria. Lá, também é possível ver uma monumental escultura de Zé Carlos Garcia, formada por penas. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (30).

Em cartaz

#ForadaModa – Uma Exposição em Construção. A mostra propõe diálogos entre a moda e as artes visuais. Foram montadas instalações de nomes como Fause Haten, que apresenta ‘A Fábrica do Dr. F’ sobre o estilista Yves Sain Laurent. Há uma programação paralela com oficinas e cursos. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 8h/ 21h30 (sáb., 10h/21h30; dom., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 30/10.

1º Salão Latino-Americano de Humor. A primeira edição da mostra apresenta 150 cartuns e caricaturas. Os trabalhos foram selecionados por uma comissão julgadora entre 800 artistas inscritos de 47 países. Memorial da América Latino. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 22/5.

Ana Vitória Mussi. A exposição ‘Fotoimagens’ reúne 35 trabalhos da artista. Neles, Ana Vitória explora a fotografia em diferentes suportes, como projeções, impressões serigráficas e instalações. Casa da Imagem. R. Roberto Simonsen, 136-B, 3106-5122. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 12/6.

Antonio Maluf: Construções de uma Equação. A exposição presta uma homenagem ao artista. Com curadoria de Fabio Magalhães, a retrospectiva percorre 50 anos de sua carreira em 120 obras – incluindo criações do acervo de sua família, raramente expostas. Galeria Frente. R. Melo Alves, 400, Jd. Paulista, 3061-3155. 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 28/5.

Carlos Eduardo Uchôa. Os diferentes estados da matéria – gasoso, líquido e sólido – são o fio condutor das oito fotografias que compõem ‘Infinito Olhar’. Na mostra, o monge também exibe pinturas recentes. Galeria Berenice Arvani. R. Oscar Freire, 540, Cerq. César, 3088-2843. 10h/ 19h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 27/5.

Coleções em Diálogo: Museu Paulista e Pinacoteca de São Paulo. A mostra propõe um diálogo entre as coleções da Pinacoteca e do Museu Paulista. São exibidas 50 criações – o que inclui peças do acervo do ‘museu do Ipiranga’, fechado para reformas. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 29/1/2017.

Contando Ovelhas Elétricas. Sob a curadoria de Paulo Miyada, são expostas nove obras de Gisela Motta e Leandro Lima. As criações são inspiradas no livro de Philip K. Dick, adaptado para o cinema em ‘Blade Runner’. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 10h30/21h (sáb. e dom., 11h/ 18h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/6.

Darío Escobar. O guatemalteco se apropria de objetos industrializados, como carrocerias e bolas, para criar suas esculturas e instalações. Em ‘Composições’, ele traz trabalhos inéditos. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 8/5.

Débora Bolsoni. Para ‘Descaracter’, a carioca reúne objetos, instalações e desenhos inéditos. Entre as obras, ‘Tubos’ conta com dois objetos em forma de tubulações hidráulicas, feitos com feltro vermelho e parafina. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 74, Pinheiros, 2628-1943. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 14/5.

Di Cavalcanti – Conquistador de Lirismos. A mostra exibe a produção de Di Cavalcanti (1897-1976) entre 1925 a 1949. O recorte lança olhar para um período de amadurecimento de sua pintura, marcado pela sua primeira viagem à Europa. Galeria Almeida e Dale. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3887-7130. 10h/18h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 28/5.

Erika Verzutti. Inspirada na tela ‘Sol Poente’, de Tarsila do Amaral, Erika utiliza materiais como argila e fibra de vidro para criar grandes figuras que remetem a cisnes. Essas esculturas estão expostas na mostra ‘Cisne, Pepino, Dinossauro’. Pivô. Av. Ipiranga, 200, lj. 54, República, 3255-8703. 13h/20h (sáb., 13h/19h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 28/5.

Galeria Luisa Strina. Nos trabalhos de Caetano de Almeida, linhas coloridas e traços se cruzam para criar diferentes padrões geométricos. Ele exibe um desenho e pinturas recentes na galeria. No espaço, também está em cartaz uma mostra do colombiano Mateo López. R. Pe. João Manuel, 755, Cerq. César, 3088-2471. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 21/5.

Galeria Raquel Arnaud. Dois nomes da Geração 80 ganham mostras na galeria. Em ‘Fausto’, Ester Grinspum criou obras inspiradas no romance ‘Doutor Fausto’, de Thomas Mann. Já ‘Arranjos’ traz três séries recentes de Elizabeth Jobim. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. 10h/ 19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 28/5.

Galpão VB. Premiado no 19º Festival Sesc_Videobrasil, Haroon Gunn-Salie apresenta ‘Agridoce’, sobre a tragédia em Mariana. O espaço também recebe Karol Radziszewski e Vitor Cesar na segunda edição de ‘Acervo Videobrasil em Contexto’. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. 12h/ 18h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/6.

Gustavo Ferro. Na série ‘Multiverso’, ele cria obras em papel, misturando técnicas de desenho, gravura e fotografia. A mostra ‘Ground Control’ também exibe o vídeo ‘Sem Título (bus)’, feito no Equador. Sé Galeria. R. Roberto Simonsen, 108, Sé, 3107-7047. 11h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 30/4.

Histórias da Infância. A mostra reúne 200 obras que retratam e abordam a infância em diferentes épocas e países. Além de englobar grandes nomes, como Renoir e Van Gogh, o conjunto de trabalhos inclui artistas contemporâneos e até desenhos de crianças. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/ 18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 25 (3ª, grátis). Até 31/7.

Iran do Espírito Santo. Cristal e aço são alguns dos materiais utilizados pelo artista para ‘Fuso’. Na mostra, ele reuniu um conjunto de esculturas recentes, como ‘Base Fixa’, formada por uma série de parafusos gigantes. Galeria Fortes Vilaça. R. Fradique Coutinho, 1.500, Pinheiros, 3032-7066. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 30/4.

José Bechara. Em ‘Intervalo das Coisas’, Bechara escolheu o vidro como principal elemento das obras. Mesclado a cabos de aço e papel de seda, o material foi base para o artista criar cinco instalações na antiga residência de Lina Bo Bardi. Casa de Vidro. R. Gal. Almério de Moura, 200, Morumbi, 3744-9902. 10h/16h (fecha 2ª, 3ª e 4ª). Grátis. Até 15/5.

Lado a Lado – Os Objetos Ativos de Willys de Castro. Em comemoração aos 90 anos de nascimento de Willys de Castro (1926-1988), a mostra tem foco nos famosos ‘Objetos Ativos’. Das cerca de 30 obras que compõem a série, foram reunidas 13 peças. Além delas, são expostos textos e poemas raros do mineiro. IAC. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, 1° andar, V. Mariana, 3255-2009. 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 9/7.

Luiz Braga. Com a fotografia, o artista paraense se propõe a registrar a realidade do povo amazônico. Na mostra ‘Sideral’, Braga traz um recorte de 20 obras de sua carreira, produzidas nos arredores de Belém, entre 1982 e 2015. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/6.

Luiz Paulo Baravelli – Os Sentidos. O artista apresenta sua série recente ‘Caras’. Como se fossem máscaras, as obras são feitas de grandes telas recortadas e pintadas. A mostra também reúne desenhos de Baravelli. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 21/5.

MAB-Centro. São duas mostras em cartaz. Em ‘Viagem Pitoresca ao Boulevard Cor de Café’, Kátia Fiera exibe os resultados de sua residência no Cité des Arts, de Paris. Em outra sala, estão expostos trabalhos dos alunos formados em 2015 na Faap. Ed. Lutetia. Pça. do Patriarca, 78, Centro, 3101-1776. 11h/17h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/6.

Marcelo Zocchio e a Imagem Materializada. Com curadoria de Tadeu Chiarelli, a mostra tem foco nas pesquisas recentes do artista com a fotografia. São 25 trabalhos, incluindo objetos e registros de intervenções. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 6/6.

Margens – Pintura Contemporânea no Pará. Com curadoria de Marisa Mokarzel, a mostra visita a produção de pintores nascidos ou radicados em Belém, no Pará. São obras de seis artistas: Ruma de Albuquerque, Jorge Eiró, Nina Matos, Geraldo Teixeira e Marinaldo Santos. Galeria Virgilio. R. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 2373-2999. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 9/5.

Mendes Wood DM. Na galeria, Sonia Gomes traz a série ‘Linhas em Tramas’ – na qual antigas camisolas viraram suporte para desenhos utilizando linhas e bordados. A galeria também recebe obras de Haroon Gunn-Salie e James Lee Byars. R. da Consolação, 3.358, Cerq. César, 3081-1735. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 21/5.

O Mundo de Tim Burton. Na mostra, o imaginário do cineasta e suas inspirações são revelados por meio de 500 objetos. Além de referências a seus filmes, estão reunidos desenhos, pinturas e outras peças, divididos pelos sentimentos de Burton. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/20h (sáb., 9h/21h; dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis). Ingressos: vendas pelo site www.ingressorapido.com.br (6ª e dom., vendas somente na bilheteria). Até 15/5.

Natureza Franciscana. Foi a partir do ‘Cântico das Criaturas’, de São Francisco de Assis, que o curador Felipe Chaimovich selecionou os trabalhos para a mostra, abordando a relação entre o homem e a natureza. São 37 obras de artistas contemporâneos, como Brígida Baltar, Paulo Lima Buenoz e Nazareth Pacheco. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (dom., grátis). Até 5/6.

Norbert Bisky. A liberdade de ir e vir e a crise migratória na Europa são questões abordadas nas obras que o artista alemão traz ao Brasil. Na mostra ‘A Fuga’, ele exibe oito telas. Baró Galeria (Jardins). R. da Consolação, 3.417, Cerq. César, 3661-9770. 10h30/19h30 (fecha dom.). Grátis. Até 7/5.

Ocupação Maria e Herbert Duschenes. Da Hungria, Maria era bailarina e foi responsável por trazer ao Brasil o método de Rudolf Laban. Já Herbert, alemão, era arquiteto e professor de história da arte. A trajetória do casal e seu papel na cena cultural do País são lembrados na mostra. Itaú Cultural.

Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 12/6.

Oswaldo Vigas. Antológica 1943-2013. Desde sua morte em 2014, o venezuelano tem sido homenageado na retrospectiva, que já passou por Colômbia, Peru e Chile. A exposição reúne cerca de 63 pinturas e cinco esculturas que revelam diferentes fases de sua carreira e suas influências. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 3/7.

Paisagem nas Américas: Pinturas da Terra do Fogo ao Ártico. Parceria entre a Pinacoteca, a Art Gallery of Ontario e a Terra Foundations for American Art, a mostra aborda a pintura de paisagem no continente americano. As 105 obras contemplam mais de um século de produção – com nomes como Tarsila do Amaral, Pedro Américo e Georgia O’Keffe. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 29/5.

Sebastião Salgado. Em 2002, o fotógrafo iniciou uma série sobre produtores de café, percorrendo e registrando lavouras em dez países, como Costa Rica, Brasil e China. Cerca de 80 imagens estão em ‘Perfume de Sonho – Uma Viagem ao Mundo do Café’. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 8/5.

Territórios: Artistas Afrodescendentes no Acervo da Pinacoteca. Com mais de cem obras, o foco da exposição é visitar a produção de artistas negros no Brasil, desde o século 18. O recorte inclui as doações e aquisições mais recentes da Pinacoteca, além de uma homenagem a Emanoel Araújo, primeiro diretor negro da instituição. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/ 17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 12/6.

Veias. Promovida pelo Instituto Cultural da Dinamarca, a mostra reúne 105 obras do sueco Anders Petersen e do dinamarquês Jacob Sobol. Com a fotografia, os artistas se dedicaram a registrar pessoas marginalizadas pela sociedade, como viciados em drogas e prostitutas. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 8/5.

Especial

Ateliê Aberto – Infusão. No Vale do Anhangabaú, sob o Viaduto do Chá, um ateliê transparente foi montado para receber artistas plásticos. O primeiro a passar por lá é o argentino Gustavo Aendi. Até 17/5, ele cria suas obras no espaço e promove oficinas com alunos da rede pública. Vale do Anhangabaú, s/nº. 14h/17h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 28/6.

La Plataformance. Em sua primeira edição, o festival reúne cerca de 30 artistas, com foco na performance. As ações são executadas em diferentes espaços da cidade até o dia 1º/5. Na programação, durante toda sexta-feira (29), a Oficina Oswald de Andrade (R. Três Rios, 363, Bom Retiro) recebe performances de nomes como Estela Lapponi e Fernando Ribeiro. Vários locais. Até dom. (1º). Grátis. Programação: www.laplataformance.blogspot.com.br