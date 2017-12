Confira o roteiro de exposições

A seguir, as principais exposições entre 8/4 e 14/4:

Inaugurações

Gravura na Ponta da Faca. A mostra reúne obras de Francisco Maringelli e Cláudio Caropreso, abordando o espaço urbano de São Paulo. Na abertura, às 15h, Maringelli comanda o ‘Desenhaço na Mário’, onde o público pode criar desenhos. Hemeroteca da Biblioteca Mário de Andrade. R. Dr. Bráulio Gomes, 125/139, República, 3775-1402. 9h/17h (sáb., 10h/ 18h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (9), 11h. Grátis. Até 25/6.

Foto: divulgação

+ Na Mendes Wood DM, Sonia Gomes traz a série ‘Linhas em Tramas’ (detalhe acima) – na qual antigas camisolas viraram suporte para desenhos utilizando linhas e bordados. A galeria também recebe obras de Haroon Gunn-Salie e James Lee Byars. R. da Consolação, 3.358, Cerq. César, 3081-1735. 10h/19h (fecha dom.). Inauguração: sáb. (9). Grátis. Até 21/5.

Margens – Pintura Contemporânea no Pará. A mostra visita a produção de pintores de Belém. São seis artistas, como Ruma de Albuquerque, Geraldo Teixeira e Marinaldo Santos. Galeria Virgilio. R. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 2373-2999. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (9), 11h. Grátis. Até 9/5.

Investigações em Vídeo. Após o fechamento de sua sede, o Paço das Artes hospedará mostras no MIS. Nesta exposição, são exibidos trabalhos de Raphaela Melsohn, selecionada pela Temporada de Projetos 2016. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/ 21h (sáb., 9h/22h; dom. e fer., 11h/ 20h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (12), 19h. Grátis. Até 12/5.

Foto: Mário Grisolli/divulgação

+ Em ‘Intervalo das Coisas’, José Bechara escolheu o vidro como principal elemento das obras. Mesclado a cabos de aço e papel de seda, o material foi base para o artista criar cinco instalações na antiga residência de Lina Bo Bardi. Casa de Vidro. R. Gal. Almério de Moura, 200, Morumbi, 3744-9902. 10h/16h (fecha 2ª, 3ª e 4ª). Inauguração: dom. (10). Grátis. Até 15/5.

Tiago Carneiro da Cunha. Em ‘Trânsito dos Infernos’, é apresentado o trabalho do artista como pintor. São 20 criações recentes, feitas a partir de 2012. Galpão Fortes Vilaça. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3392-3942. 10h/ 19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (9), 11h. Grátis. Até 7/5.

Valerio Bispuri. Em suas imagens, o fotógrafo italiano busca registrar realidades à margem da sociedade. É possível ver 44 desses trabalhos. Na abertura, Bispuri participa de um bate-papo. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: dom. (10), 18h. Grátis. Até 5/6.

Última semana

Andrey Zignnatto. O artista é o convidado do projeto ‘Intervalo Contemporâneo’. Com seu trabalho com tijolos, ele criou uma instalação inédita. Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 14h/17h (sáb., 14h/ 16h30; fecha dom. e 2ª). R$ 10 (6ª e sáb., grátis). Até 3ª (12). De 3ª a 5ª, é necessário agendar visita.

Os Anos de Brasil de Axl Leskoschek: 1940-1948. Para fugir do nazismo, o austríaco Leskoschek (1889-1976) mudou-se para o Brasil na década de 1940. Seu período de exílio é o mote da mostra, com cerca de 160 criações. Dan Galeria. R. Estados Unidos, 1.638, Jd. Paulista, 3083- 4600. 10h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (9).

Em cartaz

Aprendendo com Dorival Caymmi. O clima litorâneo não está somente em objetos e músicas do compositor. Também há obras de artistas com o tema, como Pierre Verger e José Pancetti. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 1º/5.

Fernando Feierabend. O artista reúne 43 pinturas em ‘O Caminho das Cores’. Nas telas de diferentes formatos, Feierabend cria obras abstratas com tinta acrílica. Livraria Cultura. Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, piso 3, Jd. Paulistano, 3030-3310. 10h/22h (dom., 14h/20h). Grátis. Até 15/4.

O Mundo de Tim Burton. O imaginário do cineasta e suas inspirações são revelados por meio de 500 objetos. Além de referências a seus filmes, estão reunidos desenhos, pinturas e outras peças. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/20h (sáb., 9h/21h; dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis). Ingressos: vendas pelo site www.ingressorapido.com.br (6ª e dom., vendas somente na bilheteria). Até 15/5.

Natureza Franciscana. Os trabalhos selecionados para a mostra abordam a relação entre o homem e a natureza. São 37 obras de artistas como Brígida Baltar e Nazareth Pacheco. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (dom., grátis). Até 5/6.

Paisagem nas Américas. A mostra aborda a pintura de paisagem no continente americano. As 105 obras contemplam mais de um século de produção – com nomes como Tarsila do Amaral, Pedro Américo e Georgia O’Keffe. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 29/5.

Especial

12ª SP-Arte. A principal feira de arte da cidade reúne mais de 120 galerias. Uma das novidades deste ano é uma área exclusiva para o design brasileiro. Além dos estandes, há uma ampla programação paralela, com agenda de performances, lançamentos e seminários. Pavilhão da Bienal. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. 6ª (8) e sáb. (9), 13h/21h; dom. (10), 11h/19h. R$ 40. Programação: www.sp-arte.com