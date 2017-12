Confira o roteiro de exposições

A seguir, as principais exposições entre 25/3 e 31/3:

Inaugurações

Claudio Cretti – Paragem Bom Retiro. O artista também expõe na Oficina Oswald de Andrade. Na unidade do Sesc Bom Retiro, ele apresenta uma instalação, formada por uma escultura de madeira que remete a uma casa caipira. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 9h/20h30 (sáb., 10h/18h30; dom., 10h/17h30; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (29). Grátis. Até 26/6.

Foto: divulgação

+ A mostra Razão Concreta reúne trabalhos de alguns dos principais nomes do concretismo. São

40 obras de 28 artistas – como Judith Lauand (acima), Amilcar de Castro, Lothar Charoux e Antonio Maluf. Galeria Berenice Arvani. R. Oscar Freire, 540, Jd. Paulista, 3088-2843. 10h/19h30 (fecha sáb. e dom.). Inauguração: 5ª (31), 19h. Grátis. Até 22/4.

Labcidade. Com a proposta de criar reflexões sobre as diferentes relações com o espaço urbano, a mostra chega à sua segunda edição. São exibidos trabalhos de artistas e coletivos como Bijari, Alê Jordão e Narcélio Grud. Neste sábado (26), a abertura será ao ar livre, em frente à galeria, com a apresentação de uma obra de Guto Lacaz. Choque Cultural. R. Medeiros de Albuquerque, 250, V. Madalena, 3061-4051. 11h/18h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (26), 12h/ 17h. Grátis. Até 30/4.

Paulo Cesar Soares. O fotógrafo e documentarista percorreu sítios arqueológicos da região da Chapada Diamantina, na Bahia. Agora, 16 registros dessas pinturas rupestres estão na mostra ‘Pedra Pintada’. Galeria Pintura Brasileira. R. Groenlândia, 530, Jd. Europa, 2729-5585. 10h/ 19h (sáb., 10h/14h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (29), 20h. Grátis. Até 9/4.

Foto: divulgação

+ Sob nova direção, a Central Galeria passou por uma reforma e reabre com ‘O Muro: Rever o Rumo’. Nela, são exibidos trabalhos de 15 artistas, como Carla Chaim, Tiago Mestre, Alice Quaresma

e Felipe Seixas (foto). R. Mourato Coelho, 751, Pinheiros, 2645-4480. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (30), 19h. Grátis. Até 29/5.

Última semana

Depero Futurista e Artista Global. Um dos principais nomes do futurismo na Itália, Fortunato Depero (1892-1960) levou os preceitos desta vanguarda estética para além da pintura. Na mostra, estão reunidas 65 criações do modernista, incluindo alguns de seus trabalhos publicitários. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (27).

Fernanda Pessoa. Há quatro anos, a artista pesquisa a pornochanchada. Para a mostra ‘Prazeres Proibidos’, Fernanda aborda a repressão que o gênero cinematográfico sofreu durante a ditadura militar. Em uma videoinstalação, ela apresenta documentos oficiais e trechos de filmes censurados. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/20h (sáb., 9h/21h; dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (27).

Goeldi/Jardim: A Gravura e o Compasso. Com curadoria de Claudio Mubarac, a exposição apresenta 40 trabalhos de Oswaldo Goeldi e Evandro Carlos Jardim que pertencem ao acervo do museu. Entre as obras, há 17 gravuras de Jardim doadas recentemente ao MAC-USP. São expostas técnicas como xilogravura, água-forte e desenho. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (27).

Natureza-morta. A mostra coletiva apresenta o gênero pelas mãos de seis artistas. Entre as obras, estão criações de Iberê Camargo, Masao Yamamoto e cerâmicas inéditas de Gabriela Machado. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Fecha 6ª (25). Grátis. Até 4ª (30).

Paço das Artes. O Paço das Artes encerra suas atividades na sede da Cidade Universitária neste fim de semana. Até domingo (27), é possível visitar mostras de Harun Farocki, Thiago Honório, Marcia Vaitsman, Inês Raphaelian e a coletiva ‘Temporada de Projetos 2016’. Av. da Universidade, 1, Cid. Universitária, 3814-3842. 10h/19h (sáb., dom. e fer., 11h/18h; fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até dom. (27).

Renata Pelegrini. A arquitetura e os espaços urbanos são elementos presentes no trabalho da artista paulistana. Em sua primeira mostra individual, com curadoria de Marcelo Salles, Renata apresenta 20 obras, entre pinturas e desenhos. Casa Contemporânea. R. Capitão Macedo, 370, V. Mariana, 2337-3015. 14h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Fecha 6ª (25). Grátis. Até sáb. (26).

Túlio Pinto. Bolhas de vidro, aço, e cordas são alguns dos materiais que o artista combina para criar suas esculturas. Entre as obras de ‘Azul e Unicórnio’, ele também exibe um vídeo gravado no deserto do

Arizona, nos EUA. Baró Galeria (Jardins). R. da Consolação, 3.417, Cerq. César, 3666-6489. 10h/19h (fecha dom.). Fecha 6ª (25). Grátis. Até sáb. (26).

Um Corpo Estranho. A mostra comemora o centenário de ‘A Metamorfose’, de Franz Kafka (1883-1924). A vida e a obra do autor checo também são lembrados na exposição, que tem uma sala especial inspirada no quarto do personagem Gregor Samsa. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 4ª (30).

Vértice. A mostra expõe cerca de 200 obras da coleção de arte contemporânea de Sérgio Carvalho. Com foco na produção brasileira, feita a partir dos anos 1960, reúne nomes de destaque, como José Rufino, Berna Reale, Nelson Leirner e Antonio Dias. Centro Cultural Correios. Av. São João, s/nº, Vale do Anhangabaú, 3227-9461. 11h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até sáb. (27).

Arte e passeio

Grandes Mestres – Michelangelo, Leonardo e Rafael. Com recursos multimídia, a exposição visita a obra dos grandes mestres italianos em reproduções, como uma réplica de ‘Davi’, de Michelangelo. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7360. 10h/19h (dom. e fer., 10h/ 17h; fecha 2ª). Grátis. Até 3/4.

Em cartaz

Aprendendo com Dorival Caymmi: Civilização Praieira. Na mostra, o clima litorâneo não está somente em objetos e músicas do compositor. Também há obras de outros artistas com o tema, como Pierre Verger e José Pancetti. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 1º/5.

Claudio Cretti – Mesa Posta. Na mostra, o artista apresenta três séries de esculturas. Entre elas, ‘Onde Barro a Casa o Corpo’, produzida por meio de uma performance com quatro toneladas de argila. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, metrô Tiradentes, 3222-2662. 10h/20h (fecha dom.). Fecha 6ª (25) e sáb. (26). Grátis. Até 16/4.

Design Holandês Hoje. Em parceria com o consulado da Holanda, a mostra apresenta alguns dos principais projetos dos designers do país. Há de bicicletas feitas com madeira de reflorestamento a luminárias que respiram. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. 10h/18h (fecha 2ª). R$ 7 (sáb., dom. e fer., grátis). Até 24/4.

Filmes e Vídeos de Artistas na Coleção Itaú Cultural. Na exposição, o acervo do instituto é apresentado em 19 obras. A seleção engloba nomes de diferentes gerações, como Sara Ramo, Anna Bella Geiger e Cao Guimarães. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 22/5.

José Spaniol. O artista gaúcho ocupa o octógono da Pinacoteca com a instalação ‘Tiamm Schuoom Cash!’. Nela, Spaniol apresenta dois grandes barcos de madeira, sustentados por escoras de bambu. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 30/5.

Mondrian e o Movimento De Stijl. A mostra apresenta tanto o trajeto percorrido por Piet Mondrian até o neoplasticismo quanto as influências do grupo ‘De Stijl’. Das 70 obras, 30 são de Mondrian. A lista também inclui nomes como Gerrit Rietveld e Theo van Doesburg. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113- 3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis (é possível reservar pelo www.bb.com.br/cultura). Até 4/4.

O Mundo de Tim Burton. Na mostra, o imaginário do cineasta e suas principais inspirações são revelados por meio de 500 objetos pessoais. Além de referências a seus filmes, estão reunidos desenhos, pinturas e outras peças, expostos em áreas que representam os sentimentos de Tim Burton. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/20h (sáb., 9h/21h; dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis). Ingressos: www. ingressorapido.com.br (6ª e dom., vendas somente na bilheteria). Até 15/5.

Natureza Franciscana. Foi a partir do ‘Cântico das Criaturas’, de São Francisco de Assis, que o curador Felipe Chaimovich selecionou os trabalhos para a mostra, abordando a relação entre o homem e a natureza. São expostas 37 obras de artistas contemporâneos, incluindo nomes como Brígida Baltar, Paulo Lima Buenoz e Nazareth Pacheco. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (dom., grátis). Até 5/6.

Paisagem nas Américas: Pinturas da Terra do Fogo ao Ártico. A mostra aborda a pintura de paisagem no continente americano. As 105 obras contemplam mais de um século de produção – com nomes como Tarsila do Amaral, Pedro Américo e Georgia O’Keffe. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 29/5.

Playgrounds. A mostra é uma releitura de 1969, quando Nelson Leirner levou obras interativas ao vão livre. Agora, estão projetos de novos artistas, como Céline Condorelli, Rasheed Araeen e o Grupo Contrafilé. Masp. Av. Paulista, 1578, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 25 (3ª, grátis). Até 24/7.

Wifredo Lam. O cubano recebeu influências do cubismo e do surrealismo. Sua produção é visitada na mostra, que reúne 80 obras do acervo do Museu de Belas Artes de Cuba. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 , Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 1º/5.