Confira o roteiro de exposições

A seguir, as principais exposições entre os dias 18/3 e 24/3:

Inaugurações

Amilcar de Castro. Referência da arte concreta, o artista mineiro é lembrado em uma exposição com 20 obras. O recorte da mostra, que reúne desenhos e esculturas, tem foco em sua produção entre os anos 1970 e 1980. A galeria também inaugura uma instalação de Rodrigo Bueno. Galeria Marília Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 131, Itaim Bibi, 3079-0853. 10h30/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Inauguração: 2ª (21). Grátis. Até 30/4.

Contando Ovelhas Elétricas. Sob a curadoria de Paulo Miyada, são expostas nove obras de Gisela Motta e Leandro Lima. As criações são inspiradas no livro de Philip K. Dick, adaptado para o cinema no filme ‘Blade Runner’. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 10h30/21h (sáb., dom. e fer., 11h/18h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (19), 10h30. Grátis. Até 26/6.

Felipe Góes. Para a mostra ‘Recanto’, o artista traz sua produção recente. São dez pinturas, feitas nos últimos dois anos, nas quais Góes retrata paisagens rurais e interioranas. Centro Histórico e Cultural Mackenzie. R. Maria Antônia, 307, prédio 1, Consolação, 2114-8361. 10h/21h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (19), 11h/15h. Grátis. Até 28/4.

Guto Lacaz. Lacaz apresenta trabalhos inéditos em ‘Máscara Negra’. Com recursos eletrônicos, ele criou seis painéis cinéticos que se alteram a cada três segundos. Galeria Arte Aplicada. R. Haddock Lobo, 1.406, Cerq. César, 3062-5128. 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (19), 11h/15h. Grátis. Até 2/4.

Foto: divulgação

+ Cristal e aço são alguns dos materiais usados por Iran do Espírito Santo em ‘Fuso’. Na mostra, ele apresenta esculturas recentes, como ‘Base Fixa’ (foto), formada por um conjunto parafusos gigantes. Galeria Fortes Vilaça. R. Fradique Coutinho, 1.500, Pinheiros, 3032-7066. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (19), 14h/17h. Grátis. Até 30/4.

José Spaniol. O artista gaúcho ocupa o octógono da Pinacoteca com a instalação ‘Tiamm Schuoom Cash!’. Nela, Spaniol apresenta dois grandes barcos de madeira, sustentados por escoras de bambu. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). Inauguração: sáb. (19), 11h. R$ 6 (sáb., grátis). Até 30/5.

Marcelo Moscheta. As intervenções do homem na natureza são a temática de ‘Sete Quedas’. Entre as obras, Moscheta monta uma instalação sobre o alagamento das cachoeiras do Salto Guaíra para a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (22), 20h. Grátis. Até 16/4.

Marcelo Zocchio e a Imagem Materializada. Com curadoria de Tadeu Chiarelli, a mostra tem foco nas pesquisas mais recentes do artista com a fotografia. Estão reunidos 25 trabalhos, incluindo fotografias, objetos e registros de intervenções. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). Inauguração: sáb. (19), 11h. R$ 6 (sáb., grátis). Até 6/6.

Provocar Urbanos. A mostra reúne trabalhos de artistas e coletivos, propondo uma reflexão sobre a relação entre a cidade e seus habitantes. São expostas obras de nomes como Erica Ferrari, Graziela Kunsch e Rodrigo Bueno. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 10h/ 21h30 (sáb., até 20h30; dom., até 18h30; fecha 2ª). Inauguração: dom. (20), 11h. Grátis. Até 31/7.

Foto: divulgação

+ Prestes a se despedir de sua atual sede, o Paço das Artes recebe atividades neste sábado (19). Às 15h, Néle Azevedo traz a intervenção ‘Monumento Mínimo’, na qual ocupa as escadarias com esculturas de gelo (foto). Mais tarde, às 17h, há apresentação do bloco Ilú Obá de Min. Av. da Universidade, 1, Cid. Universitária, 3814-3842. Sáb. (19), 11h/18h. Grátis.

O Tempo Dos Sonhos. A mostra apresenta um panorama da arte contemporânea de origem aborígine na Austrália. Estão expostas 70 obras, entre pinturas, esculturas e impressões. No sábado (19), às 13h, e no domingo (20), às 15h, os curadores farão visitas guiadas. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (19), 11h. Grátis. Até 15/5.

Última semana

Acervo Videobrasil em Contexto #1. A mostra é o resultado dos trabalhos de residência artística de Cláudio Bueno e Mahmoud Khaled. A partir da imersão no acervo da Associação Videobrasil, os artistas criaram trabalhos que são exibidos ao lado das obras que os inspiraram. Galpão VB. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. 13h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (19).

Arnaldo de Melo. Em ‘Urbanos’, o círculo funciona como o principal elemento de seus trabalhos. Sob a curadoria de Nelson Brissac, a exposição reúne seis pinturas recentes do artista, além de uma escultura de cobre. Phosphorus. R. Roberto Simonsen, 108, Sé, 3107-7047. 11h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (19).

Bill Lundberg. Residente no Brasil, o norte-americano tem sua obra visitada em ‘Uma Terminologia na Linha’. Além de suas videoinstalações, a mostra também reúne desenhos e esboços. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 74, Pinheiros, 2628-1943. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 5ª (24).

Daniel Malva. Também com formação em Biologia e Mecatrônica, o fotógrafo explora, em suas obras, questões relacionadas às Ciências Naturais. Na mostra, ele exibe trabalhos antigos e 24 imagens da série inédita ‘O Jardim’. Solar da Marquesa. R. Roberto Simonsen, 136, Centro, 3105-6118. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (20).

Foto Cine Clube Bandeirante: do Arquivo à Rede. Recentemente incorporada ao acervo do Masp, a coleção do Foto Cine Clube Bandeirante é exibida ao público. São 279 imagens, de 85 artistas do grupo, como German Lorca, Jacob Polacow e Thomaz Farkas. Masp. Av. Paulista, 1.578, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 25 (3ª, grátis). Até dom. (20).

Nair Benedicto. Com curadoria de Diógenes Moura, ‘Por Debaixo do Pano’ visita a carreira da fotógrafa. Estão reunidas desde obras do período da ditadura militar até seus trabalhos mais recentes. Casa da Imagem. R. Roberto Simonsen, 136-B, Centro, 3241-1081. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (20).

Niura Bellavinha. O vídeo ‘NháNhá’ é um dos destaques da mostra. Além da obra, há desenhos, pinturas e fotografias. A artista faz uma visita guiada no sábado (19), às 11h30. Galeria Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360, Pinheiros, 3013-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (19).

Em cartaz

Angelo Venosa. A partir de recursos digitais, o artista cria trabalhos que remetem a formas orgânicas. Venosa, que pertenceu à Geração 80, exibe três dessas séries recentes em ‘Giusè’. Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 3063-2344. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 26/3.

Depero Futurista e Artista Global. Nome importante do futurismo na Itália, Depero levou os preceitos desta vanguarda para além da pintura. Na mostra, estão reunidas 65 criações do modernista, incluindo trabalhos publicitários. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/ 18h (fecha 2ª). Grátis. Até 27/3.

Filmes e Vídeos de Artistas na Coleção Itaú Cultural. Na exposição, o acervo do instituto é apresentado em 19 obras. A seleção engloba nomes de diferentes gerações, como Sara Ramo, Anna Bella Geiger e Cao Guimarães. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. 9h/20h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 22/5.

Harun Farocki. Em instalações, ‘Programando o Visível’ recupera seis vídeos do artista e cineasta, que morreu em 2014. Entre os trabalhos, cinco são inéditos no País. Paço das Artes. Av. da Universidade, 1, Cid. Universitária, 3814-3842. 10h/19h (sáb. e dom., 11h/ 18h; fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 27/3.

Mondrian e o Movimento De Stijl. A mostra apresenta tanto o trajeto percorrido por Piet Mondrian até o neoplasticismo quanto as influências do grupo da revista ‘De Stijl’. Das 70 obras, 30 são de Mondrian. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113- 3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis (é possível reservar pelo site bb.com.br/cultura). Até 4/4.

O Mundo de Tim Burton. Na mostra, o imaginário do cineasta e suas inspirações são revelados por meio de 500 objetos pessoais. Além de referências a seus filmes, estão reunidos desenhos, pinturas e outras peças. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/ 20h (sáb., 9h/21h; dom., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis). Ingressos: venda pelo site ingressorapido.com.br (6ª e dom., venda somente na bilheteria). Até 15/5.

Natureza Franciscana. Foi a partir do ‘Cântico das Criaturas’, de São Francisco de Assis, que o curador Felipe Chaimovich selecionou os trabalhos para a mostra, abordando a relação entre o homem e a natureza. São 37 obras de artistas como Brígida Baltar, Paulo Lima Buenoz e Nazareth Pacheco. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (dom., grátis). Até 5/6.

Paisagem nas Américas: Pinturas da Terra do Fogo ao Ártico. Parceria com a Art Gallery of Ontario e a Terra Foundation for American Art, a mostra aborda a pintura de paisagem no continente americano. As 105 obras contemplam mais de um século de produção – com nomes como Tarsila do Amaral, Pedro Américo e Georgia O’Keffe. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 29/5.

Playgrounds. A mostra é uma releitura da exposição de 1969, na qual Nelson Leirner levou obras interativas ao vão livre do Masp. Agora, foram selecionados projetos de novos artistas, como Céline Condorelli, Rasheed Araeen e o Grupo Contrafilé. Masp. Av. Paulista, 1578, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 25 (3ª, grátis). Até 24/7.