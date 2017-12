Confira o roteiro de exposições

A seguir, as principais exposições entre os dias 4/3 e 10/3:

Inaugurações

Foto: Maurício Froldi/divulgação

+ A mostra coletiva Natureza-morta apresenta o gênero pelas mãos de seis artistas. Entre as obras, criações de Iberê Camargo (foto), Masao Yamamoto e cerâmicas inéditas de Gabriela Machado. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (5), 14h/18h. Grátis. Até 30/3.

Fotoclube Bulb f/22. No fotoclube, os integrantes possuem outras atuações profissionais além da fotografia, como chefs de cozinha, engenheiros e arquitetos. O grupo apresenta seu trabalho na mostra, que reúne 32 imagens. Galeria Casa Sinlogo. R. Oscar Freire, 2.221, Pinheiros, 2691-5541. 11h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (5), 14h/22h. Grátis. Até 26/3.

+ Para inaugurar sua nova sede nos Jardins, a Casa Triângulo recebe ‘Acaso e Necessidade’. A mostra apresenta obras recentes de Sandra Cinto, feitas durante sua viagem ao Japão – desenhos, telas (detalhe acima) e uma escultura. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. 10h/19h (fecha dom.). Inauguração: sáb. (5), 12h/19h. Grátis. Até 2/4.

Selvageria. A mostra abre o calendário do programa Nova Fotografia 2016 do MIS. Nas imagens, o coletivo SelvaSP, formado por artistas como Luiz Egídio e Rafael Mattar, registra personagens noturnos das ruas de São Paulo. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/ 21h (dom. e fer., 11h/21h; fecha 2ª). Inauguração: 5ª (10), 19h. Grátis. Até 24/4.

Foto: Leekyung Kim/divulgação

+ Em ‘Na Cena’, há cerca de cem fotografias de Leekyung Kim. As imagens são registros de espetáculos teatrais, como ‘Terra de Ninguém’ (foto), de Roberto Alvim, e ‘Urinal, o Musical’, de Zé Henrique de Paula. Centro Compartilhado de Criação. R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. 9h/17h (fecha sáb. e dom.). Inauguração: 4ª (9), 19h. Grátis. Até 17/4.

Última semana

94 Anos da Semana de 22. Em sua quarta edição, a mostra comemora o aniversário da Semana de Arte Moderna, com obras de cerca de 30 artistas contemporâneos – entre eles, Gregory Fink, Camila Santo e Acácio Pereira. No encerramento, neste sábado (5), às 15h, os artistas farão um cortejo com suas obras pelas ruas da Vila Madalena. Galeria PontoArt. R. Inácio Pereira da Rocha, 246, V. Madalena, 2548-1661. 11h/18h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (5).

Arte Atual 2016 – Da Banalidade vol. 1. A mostra é a primeira de quatro exposições do programa Arte Atual de 2016. Nela, Ana Elisa Egreja, Julia Kater e Cabelo apresentam obras que abordam as diferentes formas de banalidade na sociedade. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (6).

Chiara Banfi. Os sons e a música guiaram a pesquisa da artista para ‘Notações’. Entre as obras, Chiara traz ‘Pauta’, uma partitura criada a partir de pedras turmalinas ordenadas sobre uma parede. Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (5).

Facundo de Zuviría. Na série ‘Siesta Argentina’, criada entre 2001 e 2003, o artista aborda a crise econômica no país latino. Ele exibe 36 dessas imagens na mostra. O jardim do museu também recebe uma intervenção de Macaparana. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. 11h/19h (fecha 3ª). Grátis. Até 2ª (7).

Galeria Leme. Em ‘Totemonumento’, a curadora Isabella Rjeille reúne trabalhos de oito artistas para refletir sobre questões relacionadas à memória. São criações de nomes como Cildo Meireles, Clara Ianni e Jaime Lauriano. A galeria também recebe uma intervenção de Ricardo Alcaide. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (5).

León Ferrari: Entre Ditaduras. Doadas pelo próprio artista, em 1991, mais de 90 obras estão na mostra. Abordando a instabilidade política, os trabalhos do argentino foram, em sua maioria, feitos durante seus 15 anos de exílio no Brasil. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 25 (3ª, grátis). Até dom. (6).

Paulo Fridman. O paulistano viajou pelo mundo para fotografar trabalhadores de diferentes nacionalidades. Em ‘Um Nome’, as 66 imagens registram profissões como cuidador de camelos e colhedor de açaí. Galeria Nikon. R. Aspicuelta, 153, V. Madalena, 2592-7922. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (5).

Proces/sos Cri/ativos – Ex/periência. No recém-inaugurado Wesley Duke Lee Art Institute, 15 jovens artistas foram convidados a criar obras durante dois meses de imersão no trabalho de Duke Lee. O resultado está na mostra, que tem curadoria de Patricia Lee. Ricardo Camargo Galeria. R. Frei Galvão, 121, Jd. Paulistano, 3819-0277. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (5).

Urbanamente. Com estilos diferentes, os fotógrafos Henrique Madeira e Diego Aliados se dedicam a registrar a arte urbana e a vida nas grandes metrópoles. Na mostra, os dois artistas apresentam seus projetos em cidades como São Paulo e Rio. A7MA. R. Harmonia, 95B, V. Madalena, 2361-7876. 11h/20h (fecha dom.). Grátis. Até sáb. (5).

Em cartaz

Acervo Videobrasil em Contexto #1. A mostra é o resultado dos trabalhos de residência artística de Cláudio Bueno e Mahmoud Khaled. A partir da imersão no acervo da Associação Videobrasil, os artistas criaram trabalhos que são exibidos ao lado das obras que os inspiraram. Galpão VB. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. 13h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 19/3.

Angelo Venosa. A partir de recursos digitais, o artista cria trabalhos que remetem a formas orgânicas. Venosa, que pertenceu ao grupo da Geração 80, exibe três séries recentes em ‘Giusè’. Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 3063-2344. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 26/3.

Aprendendo com Dorival Caymmi: Civilização Praieira. Na mostra, o clima litorâneo não está somente em objetos e músicas do compositor. Também há obras de outros artistas com o tema, como Pierre Verger e José Pancetti. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 1º/5.

Depero Futurista e Artista Global. Um dos principais nomes do futurismo na Itália, Fortunato Depero levou os preceitos desta vanguarda estética para além da pintura. Na mostra, estão reunidas 65 criações do modernista, incluindo seus trabalhos publicitários. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 27/3.

A Gravura de Arthur Luiz Piza. O paulistano é homenageado por seu trabalho como gravurista. É exibida uma coleção de 137 gravuras, visitando suas experimentações desde que se mudou para a França, nos anos 1950. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 13/3.

Mondrian e o Movimento De Stijl. A mostra apresenta tanto o trajeto percorrido por Piet Mondrian até o neoplasticismo quanto as influências do grupo da revista ‘De Stijl’. Das 70 obras, 30 são de Mondrian. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113- 3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 4/4.

O Mundo de Tim Burton. O imaginário do cineasta é revelados por meio de 500 objetos. Além de referências a seus filmes, há desenhos, pinturas e outras peças, expostos em áreas que representam os sentimentos de Burton. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/20h (sáb., 9h/21h; dom., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis). Até 15/5.

Natureza Franciscana. Foi a partir do ‘Cântico das Criaturas’, de São Francisco de Assis, que o curador selecionou as obras para a mostra, abordando a relação entre o homem e a natureza. São 37 criações de artistas como Brígida Baltar e Nazareth Pacheco. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (dom., grátis). Até 5/6.

Paisagem nas Américas. Parceria entre a Pinacoteca, a Art Gallery of Ontario e a Terra Foundation for American Art, a mostra aborda a pintura de paisagem no continente americano. As 105 obras contemplam mais de um século de produção – com nomes como Tarsila do Amaral, Pedro Américo e Georgia O’Keeffe. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 29/5.

Renata Pelegrini. A arquitetura e os espaços urbanos são elementos do trabalho da artista. Na mostra, Renata exibe 20 obras, entre pinturas e desenhos. Casa Contemporânea. R. Capitão Macedo, 370, V. Mariana, 2337-3015. 14h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 26/3.