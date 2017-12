Confira o roteiro de exposições

A seguir, as principais mostras em cartaz entre os dias 19/2 e 25/2:

Inaugurações

Acervo Videobrasil em Contexto #1. A mostra é o resultado dos trabalhos de residência artística de Cláudio Bueno e Mahmoud Khaled. A partir da imersão no acervo da Associação Videobrasil, os artistas criaram trabalhos que são exibidos ao lado das obras que os inspiraram. Galpão VB. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. 13h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (20). Grátis. Até 19/3.

+ Cineasta Luiz Sergio Person é homenageado no projeto Ocupação

Angelo Venosa. A partir de recursos digitais, o artista cria trabalhos que remetem a formas orgânicas. Venosa, que pertenceu ao grupo da Geração 80, exibe três dessas séries recentes em ‘Giusè’. Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 3063-2344. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (20). Grátis. Até 26/3.

Foto: José Oiticica Filho/divulgação

+ Nome importante da fotografia moderna brasileira, José Oiticica Filho é homenageado em mostra. Além das fotografias (acima), suas pinturas são expostas ao lado de criações de Ivan Serpa e de seu filho Hélio Oiticica. Galeria Raquel Arnaud. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Inauguração: 6ª (19). Grátis. Até 26/3.

Arnaldo de Melo. Em ‘Urbanos’, o círculo funciona como o principal elemento de seus trabalhos. Sob a curadoria de Nelson Brissac, a exposição reúne seis pinturas recentes do artista, além de uma escultura de cobre. Phosphorus. R. Roberto Simonsen, 108, Sé, 3107-7047. 11h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: dom. (21), 12h/18h. Grátis. Até 19/3.

Claudio Cretti. Em ‘Mesa Posta’, o artista apresenta três séries de esculturas recentes. Entre elas, ‘Onde Barro a Casa o Corpo’ será produzida durante a abertura por meio de uma performance com quatro toneladas de argila. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, metrô Tiradentes, 3222-2662. 10h/20h (sáb., 13h/20h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (24), 19h. Grátis. Até 16/4.

+ Instituto Tomie Ohtake expõe esculturas do sueco Lars Nilsson

Fernanda Pessoa. Há quatro anos, a artista pesquisa a pornochanchada. Para a mostra ‘Prazeres Proibidos’, Fernanda aborda a repressão que o gênero cinematográfico sofreu durante a ditadura militar. Em uma videoinstalação, ela apresenta documentos oficiais e trechos de filmes censurados. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/20h (sáb., 9h/21h; dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (23), 19h. Grátis. Até 27/3.

Gustavo Ferro. Na série ‘Multiverso’, ele cria obras em papel, misturando técnicas de desenho, gravura e fotografia. A mostra ‘Ground Control’ também exibe o vídeo ‘Sem Título (bus)’, feito no Equador. Sé Galeria. R. Roberto Simonsen, 108, Sé, 3107-7047. 11h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: dom. (21), 12h/18h. Grátis. Até 30/4.

Foto: divulgação

+ O Instituto Moreira Salles exibe 150 trabalhos de Luciano Carneiro. As fotografias (acima) são registros de coberturas internacionais, feitas pelo fotojornalista para a revista O Cruzeiro, entre 1948 e 1959. IMS. R. Piauí, 844, 1º andar, Higienópolis, 3825-2560. 13h/19h (sáb., dom. e fer., 13h/18h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (20). Grátis. Até 19/6.

Martinho Patrício. A religiosidade e as tradições populares são fonte de inspiração dos trabalhos do paraibano. ‘Me Molde’ é sua primeira mostra individual em uma galeria. Nela, Patrício reúne tanto obras recentes quanto trabalhos de destaque da carreira. Galeria Superfície. R. Oscar Freire, 240, Jd. Paulista, 3062-3576. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 5ª (25), 19h. Grátis. Até 26/3.

Mestres Santeiros Paulistas do Século XVII. A mostra reúne 54 obras do acervo do colecionador Ladi Biezus. O recorte apresenta esculturas sacras, feitas por mestres santeiros em São Paulo, como Frei Agostinho de Jesus e Mestre de Porto Feliz. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-3336. 9h/17h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª e 3ª). Inauguração: sáb. (20), 11h. R$ 6 (sáb., grátis). Até 29/5.

Niura Bellavinha. A média-metragem ‘NháNhá’, gravada no interior de Minas, é um dos destaques de ‘iTa LíTica Barroca’. Além da obra, também exibe desenhos, pinturas e fotografias da artista. Galeria Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360, Pinheiros, 3013-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 5ª (25), 19h. Grátis. Até 19/3.

Radiografia Urbana. Os artistas alagoanos Vera Gamma e Rogério Gomes desenvolvem projetos juntos há 16 anos. Agora, eles apresentam algumas de suas obras na mostra – entre pinturas, relevos e esculturas. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 6ª (19). Grátis. Até 18/3.

Zipper Galeria. A galeria inaugura duas mostras. Em ‘Maquinal’, Marcelo de Amorim exibe pinturas e fotografias que abordam a relação de fetiche entre homens e máquinas. Já Elaine Pessoa apresenta uma série de fotografias feitas no Uruguai. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (25), 19h. Grátis. Até 26/3.

Última semana

III Programa de Exposições 2015. Na terceira edição do programa de 2015, foram selecionados trabalhos de Daniel Bilac, Luiza Baldan, Pedro Caetano e Viviane Teixeira. Em paralelo, Teresa Viana e Vitor Cesar também exibem criações recentes. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/ 18h). Grátis. Até dom. (21).

7º Salão dos Artistas Sem Galeria. A mostra ocorre paralelamente na Zipper Galeria e na Galeria Sancovsky. Nesta edição, os curadores selecionaram obras de dez nomes independentes, como Felipe Seixas, Bruno Bernardi e Mariana Teixeira. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (20).

Galeria Sancovsky. Pça. Benedito Calixto, 103, Pinheiros, 3086-0784. 10h/19h (sáb., 10h/18h30; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (20).

Amelia Toledo. Homenageada na 5ª edição do Prêmio Marcantonio Vilaça, a paulistana volta a merecer uma mostra na cidade. Nesta exposição, o foco é sua produção mais recente, com obras feitas a partir de 1993, entre pinturas, esculturas e instalações. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 6ª (19).

FotoRetrospectiva 2015. Organizada pela Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de São Paulo, a mostra faz uma retrospectiva de 2015 por meio de 80 imagens. São trabalhos de 59 fotojornalistas, como os fotógrafos do Estado Tiago Queiroz e JF Diório. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, piso Jurupis, 5095-2300. 10h/ 22h. Grátis. Até dom. (21).

Leila Monsegur. A artista argentina expõe a intervenção ‘Zoociedade’ nas paredes do Sesc Santana. No mural, ela cria um mundo habitado por seres híbridos, um misto de humanos e animais. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 10h/20h (dom., 10h/ 17h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (21).

Márcio H Mota. O brasiliense reuniu seis trabalhos em vídeo para ‘Imagem em Processo’. Neles, o artista projeta suas imagens sobre diferentes suportes, como fumaça e garrafas de vidro. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (20).

Rotas. A mostra reúne o trabalho de nove artistas e estúdios, que estudaram no Centro Universitário Belas Artes. São eles: Alan Piter, Estúdio Cipó, Gabriel Valdivieso, Estúdio Dlux, Felipe Protti, Gustavo Ferro, Estúdio BRA, Fernanda Spilborghs e Luiz Escañuela. Museu Belas Artes (muBA). R. Dr. Álvaro Alvim, 76, V. Mariana, 5576-7300. 10h/20h (sáb., 10h/16h; fecha dom. e fer.). Grátis. Até sáb. (20).

Waltercio Caldas. Em ‘Ateliê Transparente’, Caldas expõe 67 de seus cadernos de anotações. Além deles, o artista também reuniu para a mostra objetos, maquetes, desenhos e projetos de esculturas. IAC. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, 1º andar, V. Mariana, 3255-2009. 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (20).

Arte e passeio

Grandes Mestres – Michelangelo, Leonardo e Rafael. A mostra inaugura o novo Espaço Cultural Porto Seguro. Com recursos multimídia, a exposição visita a obra dos grandes mestres italianos em reproduções, como uma réplica de ‘Davi’, de Michelangelo. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7360. 10h/ 19h (dom., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 3/4.

Em cartaz

15. Prestes a se mudar para os Jardins, a Luciana Brito Galeria comemora 15 anos da sede na Vila Olímpia. A mostra reúne artistas que fizeram parte de sua história, como Geraldo de Barros e Marina Abramovic. Galeria Luciana Brito. R. Gomes de Carvalho, 842, V. Olímpia, 3842-0634. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 27/2.

94 Anos da Semana de 22. Em sua quarta edição, a mostra coletiva comemora o aniversário da Semana de Arte Moderna. São exibidas obras de 30 artistas contemporâneos – entre eles, Gregory Fink e Acácio Pereira. Galeria PontoArt. R. Inácio Pereira da Rocha, 246, V. Madalena, 2548-1661. 11h/18h (sáb., 12h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 5/3.

Anaisa Franco. Em suas pesquisas, a artista se dedica a explorar diferentes tecnologias, criando animações, desenhos, esculturas e videoprojeções. ‘Heart Dialogue’ exibe 34 de suas criações. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 26/3.

AquiÁfrica. Sob a curadoria de Adelina von Fürstenberg, premiada na 56ª Bienal de Veneza, a mostra propõe uma panorama da arte contemporânea na África. Nela, estão reunidas criações de 13 artistas

do continente, como o senegalês Omar Ba. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 13h/21h (sáb. e dom., 11h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 28/2.

Arte Atual 2016 – Da Banalidade vol. 1. A mostra é a primeira de quatro exposições do programa Arte Atual de 2016. Nela, Ana Elisa Egreja, Julia Kater e Cabelo apresentam obras que abordam as diferentes formas de banalidade na sociedade. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 6/3.

Bienal Caixa de Novos Artistas. Para a mostra, os curadores Fernando Oliva e Rosemeire Odahara Graça selecionaram 36 obras de 24 artistas iniciantes. Entre eles, Nubia Abe, Rodrigo Moreira e Betina Silva Guedes. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 28/2.

Bill Lundberg. Residente no Brasil, o norte-americano tem sua obra visitada em ‘Uma Terminologia na Linha’. Além de suas videoinstalações, a mostra também reúne desenhos e esboços. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 74, Pinheiros, 2628-1943. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 24/3.

Chiara Banfi. Os sons e a música guiaram a pesquisa da artista para ‘Notações’. Entre as obras, Chiara traz ‘Pauta’, uma partitura criada a partir de pedras turmalinas ordenadas sobre uma parede. Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 5/3.

Coleções em Diálogo: Museu Paulista e Pinacoteca de São Paulo. Ainda nas comemorações dos seus 110 anos, a mostra propõe um diálogo entre as coleções da Pinacoteca e do Museu Paulista. São exibidas 50 criações – o que inclui peças do acervo do ‘museu do Ipiranga’, que está atualmente fechado para reformas. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 29/1/2017.

Daniel Malva. Também com formação em Biologia e Mecatrônica, o fotógrafo explora, em suas obras, questões relacionadas às Ciências Naturais. Na mostra, ele exibe trabalhos antigos e 24 imagens da série inédita ‘O Jardim’. No sábado (20), às 11h, há uma mesa-redonda com a participação do artista e de especialistas. Solar da Marquesa. R. Roberto Simonsen, 136, Centro, 3105-6118. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 20/3.

Depero Futurista e Artista Global. Um dos principais nomes do futurismo na Itália, Fortunato Depero (1892-1960) levou os preceitos desta vanguarda estética para além da pintura. Na mostra, estão reunidas 65 criações do modernista, incluindo seus trabalhos publicitários. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 27/3.

Eu Sou o Melhor em Campo. Em sua segunda edição, a mostra selecionou trabalhos de 22 fotojornalistas. As imagens foram feitas durante a cobertura de jogos da Copa do Brasil de 2015. Galeria Nikon. R. Aspicuelta, 153, V. Madalena, 2592-7922. 10h/19h (sáb. e fer., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 19/3.

Foto Cine Clube Bandeirante: do Arquivo à Rede. Recentemente incorporada ao acervo do Masp, a coleção do Foto Cine Clube Bandeirante é exibida ao público. São 279 imagens, de 85 artistas do grupo, como German Lorca, Jacob Polacow e Thomaz Farkas. Masp. Av. Paulista, 1.578, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 25 (3ª, grátis). Até 20/3.

A Gravura de Arthur Luiz Piza. O paulistano é homenageado por seu trabalho como gravurista. É exibida uma coleção de 137 gravuras – visitando suas experimentações desde que se mudou para a França, nos anos 1950. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 13/3.

Mondrian e o Movimento De Stijl. A mostra apresenta tanto o trajeto percorrido por Piet Mondrian até o neoplasticismo quanto as influências do grupo De Stijl nas artes visuais, na arquitetura e no design. Das 70 obras, 30 são de Mondrian. A lista também inclui nomes como Gerrit Rietveld e Theo van Doesburg. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113- 3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 4/4.

O Mundo de Tim Burton. O imaginário do cineasta e suas inspirações são revelados por meio de 500 objetos. Além de referências a seus filmes, estão reunidos desenhos, pinturas e outras peças, expostos em áreas que representam os sentimentos de Burton. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/20h (sáb., 9h/21h; dom., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis). Até 15/5.

A União Soviética Através da Câmera. Em parceria com o Museu Oscar Niemeyer, a União Soviética é representada em 200 imagens. São trabalhos de seis fotógrafos soviéticos, como Vladimir Lagrange e Leonid Lazarev. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 28/2.

Especial

Backdrop Graffiti – Roberto Bieto. A Fundação Ema Klabin convida o grafiteiro para o projeto ‘Backdrop Graffiti’. Nesta sexta-feira (19), o artista fará intervenções no palco do casarão. Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3062-5245. 6ª (19), 10h/16h. Grátis.

Guilherme Teixeira – Rolê. O artista apresenta a intervenção ‘Rolê’. A obra é uma escultura interativa em forma de gira-gira. Ocupação Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/nº, 3111-7000. Sáb. (20) e dom. (21), 10h/13h. Grátis.