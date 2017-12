Confira o roteiro de exposições

A seguir, as principais exposições entre os dias 12/2 e 18/2:

Inaugurações

Anaisa Franco. Em suas pesquisas, a artista se dedica a explorar diferentes tecnologias, criando animações, desenhos, esculturas e videoprojeções. ‘Heart Dialogue’ exibe 34 de suas criações. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (18), 19h30. Grátis. Até 26/3.

Foto: divulgação

+ Residente no Brasil, o norte-americano Bill Lundberg tem sua obra visitada em ‘Uma Terminologia na Linha’. Além de suas videoinstalações, a mostra também reúne desenhos (foto) e esboços. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 74, Pinheiros, 2628-1943. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (17), 18h. Grátis. Até 24/3.

+ No Sesc Ipiranga, mostra reúne trabalhos em desenho de artistas brasileiros e europeus

Do Retalho à Trama: Costurando Memórias Migrantes. Com a técnica da arpillera, artesãs criavam bordados para contar histórias e denunciar a repressão da ditadura no Chile. A mostra visita essa tradição nas peças produzidas por um grupo de mulheres migrantes latinas e africanas. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h (dom., 10h/17h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (13). R$ 6 (sáb., grátis). Até 15/5.

Gabriel Nehemy. Com curadoria de Mario Gioia, ‘Azul, Cinza, Rosa’ reúne desenhos e pinturas do jovem artista. Nas obras, Nehemy também utiliza materiais menos convencionais, como linhas e páginas de livros de poesia e filosofia. Dconcept Escritório de Arte. Al. Lorena, 1.257, Jd. Paulista, 3085-5006. 14h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (18). Grátis. Até 18/3.

Pele Parede Pele Parede. A mostra traz à cidade obras do Acervo Sesc de Arte Brasileira da unidade do Sesc em Jundiaí. Estão reunidas fotografias de Del Pilar Salum e Mônica Rubinho, nas quais elas abordam questões sobre o universo feminino. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 10h/21h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (13). Grátis. Até 19/6.

Thereza Salazar. Com impressões em vidro e serigrafias, Thereza cria cenas, misturando elementos das ciências naturais, animais e seres imaginários. Ela reúne obras inéditas em ‘Fantasmas’. Galeria Emma Thomas. R. Estados Unidos, 2.205, Jd. Europa, 3662-3634. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (18), 19h. Grátis. Até 16/3.

Última semana

Arte e Ciência – Nós Entre os Extremos. Na mostra, o curador Paulo Miyada propõe um paralelo entre conceitos da ciência e as artes. São 35 obras de 16 artistas – entre eles, Amelia Toledo e Artur Lescher. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (14).

José Pedro Croft. O artista português ocupa a Capela do Morumbi. Na mostra, Croft reúne grandes esculturas duplas, feitas com ferro, vidro e espelhos. Capela do Morumbi. Av. Morumbi, 5.387, 3772-4301. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (14).

Galeria Nara Roesler. A galeria encerra duas mostras. O uruguaio Marco Maggi apresenta desdobramentos de sua exposição na 56ª Bienal de Veneza. Também estão expostas esculturas do suíço Not Vital. Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 3063-2344. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (13).

Samson Flexor. Referência na arte abstrata, o artista é homenageado em ‘Traçados e Abstrações’. A mostra reúne 35 obras, feitas entre 1948 e 1960 – período em que Flexor fixou residência no Brasil. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (14).

Wesley Duke Lee. O artista paulistano, que morreu em 2010, tem sua carreira visitada. São cerca de 35 obras, feitas entre 1958 e 2003 – entre pinturas, desenhos, gravuras, colagens e objetos. Ricardo Camargo Galeria. R. Frei Galvão, 121, Jd. Paulistano, 3819-0277. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (13).

Em cartaz

Amelia Toledo. Homenageada no Prêmio Marcantonio Vilaça, a paulistana volta a merecer mostra na cidade. Nesta exposição, o foco é sua produção mais recente, com obras feitas a partir de 1993. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 19/2.

AquiÁfrica. Sob a curadoria de Adelina von Fürstenberg, premiada na 56ª Bienal de Veneza, a mostra propõe um panorama da arte contemporânea na África. Nela, estão criações de 13 artistas, como o senegalês Omar Ba. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 13h/21h (sáb. e dom., 11h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 28/2.

A Gravura de Arthur Luiz Piza. O paulistano é homenageado por seu trabalho como gravurista. É exibida uma coleção de 137 gravuras doadas por Piza à Pinacoteca – visitando suas experimentações desde que se mudou para a França, nos anos 1950. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 13/3.

Marilá Dardot. A Chácara Lane volta a receber exposições com ‘Guerra do Tempo’, que reúne 12 séries de trabalhos da artista mineira. Com diferentes mídias, foram selecionadas criações feitas entre 2002 e 2016. R. da Consolação, 1.024, Consolação, 3129-3574. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 17/4.

Mondrian e o Movimento De Stijl. A mostra apresenta tanto o trajeto percorrido por Piet Mondrian até o neoplasticismo quanto as influências do grupo da revista ‘De Stijl’ nas artes visuais, na arquitetura e no design. Das 70 obras, 30 são de Mondrian. A lista também inclui nomes como Gerrit Rietveld e Theo van Doesburg. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 4/4.

Waltercio Caldas. Em ‘Ateliê Transparente’, Caldas expõe 67 de seus cadernos de anotações. Além deles, o artista também reuniu para a mostra objetos, maquetes, desenhos e projetos de esculturas. IAC. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, 1º andar, V. Mariana, 3255-2009. 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 20/2.